Я услышал новость про отмену QR-кодов на встрече. После неё я начал звонить всем коллегам, потому что, честно говоря, мы просто ****** [были в шоке]. Несколько дней назад наши товарищи приняли решение закрыть свою кофейню, потому что им было очень тяжело после прошлого локдауна. Они никак не могли восстановить выручку до допандемийного уровня и думали о закрытии последние пару месяцев. Новые ограничения были для них решающей точкой.

Для многих последние ограничения были моментом, когда опускаются руки. Казалось, что всё бессмысленно и твоё мнение абсолютно никому не интересно. Никакой поддержки нет, и ты просто работаешь в убыток.

Поэтому отмена QR-кодов была шоком. И очень неприятным, потому что это абсолютно непоследовательно. Как это трактовать с учётом того, что несколько дней назад глава ВОЗ официально объявил третью волну пандемии. А мы в России снова победили коронавирус.



Мы испытываем по этому поводу не просто смешанные чувства — мы испытываем волнение от неопределенности. Потому что это означает, что в мэрии принимают решения не исходя из каких-то расчётов. Логика этих решений непонятна. Когда ввели QR-коды, рестораторы говорили, что на встрече с мэрией они обсуждали совершенно другие предложения.

Есть ощущение, что нельзя расслабляться, потому что в любой момент могут ввести какие угодно ограничения. Мы решили не снимать окошко для заказов навынос. Мы, конечно, начнем работать по-старому, будем просить всех надевать маски.

Но никакого ощущения радости от того, что сейчас происходит, нет. Есть ощущение, что нас использовали и что в мэрии нет понимания, как устроен малый бизнес и общепит.