{"id":4725,"title":"\u041c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441: \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 \u0438 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=4725&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/269679-korotko-interaktivnyy-master-klass-o-komandnoy-rabote-i-masterstve-peregovorov&hash=10609550b909bb5be9e2454a472e95a790a4f1279029e657ec1c7baeac51ec09","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Лиана Липанова

«Есть ощущение, что нас использовали»: рестораторы Москвы об отмене QR-кодов Статьи редакции

Рестораны столкнулись с падением выручки до 80%, а быстрому восстановлению могут помешать жара и отпускной сезон.

15 15 комментариев
5647 просмотров

С 28 июня мэрия Москвы ввела систему входа в кафе и рестораны по QR-кодам для вакцинированных, переболевших или посетителей с отрицательным ПЦР-тестом. А меньше чем через месяц власти сняли ограничения: с 19 июля общепит можно посещать без QR-кодов.

«Новость радостная и ожидаемая нами со вчерашнего дня, так как вчера мы от лица столичных рестораторов обратились к мэру с письмом и просьбой срочно отменить решение по кодам. Бизнес погибал. За две с половиной недели закрылось почти 200 ресторанов, для сравнения: за весь пандемийный год — 229», — рассказала Forbes владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников. За последний месяц первый этап вакцинации прошли более 2 млн человек, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

В первый день «бесковидного режима» рестораны столкнулись с пустыми залами и недовольством клиентов, а желающие получить QR-код — со сбоями на «Госуслугах».

QR-коды работают нормально, экономика — плохо…
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
vc.ru

Заведения, которые не подключились к системе проверки QR-кодов, работали навынос или с доставкой. Кроме того, обслуживать гостей без QR-кода можно было на летних верандах.

Рестораторы рассказали, как пережили «бесковидный режим» и ожидают ли они QR-кодов снова.

Я услышал новость про отмену QR-кодов на встрече. После неё я начал звонить всем коллегам, потому что, честно говоря, мы просто ****** [были в шоке]. Несколько дней назад наши товарищи приняли решение закрыть свою кофейню, потому что им было очень тяжело после прошлого локдауна. Они никак не могли восстановить выручку до допандемийного уровня и думали о закрытии последние пару месяцев. Новые ограничения были для них решающей точкой.

Для многих последние ограничения были моментом, когда опускаются руки. Казалось, что всё бессмысленно и твоё мнение абсолютно никому не интересно. Никакой поддержки нет, и ты просто работаешь в убыток.

Поэтому отмена QR-кодов была шоком. И очень неприятным, потому что это абсолютно непоследовательно. Как это трактовать с учётом того, что несколько дней назад глава ВОЗ официально объявил третью волну пандемии. А мы в России снова победили коронавирус.

Мы испытываем по этому поводу не просто смешанные чувства — мы испытываем волнение от неопределенности. Потому что это означает, что в мэрии принимают решения не исходя из каких-то расчётов. Логика этих решений непонятна. Когда ввели QR-коды, рестораторы говорили, что на встрече с мэрией они обсуждали совершенно другие предложения.

Есть ощущение, что нельзя расслабляться, потому что в любой момент могут ввести какие угодно ограничения. Мы решили не снимать окошко для заказов навынос. Мы, конечно, начнем работать по-старому, будем просить всех надевать маски.

Но никакого ощущения радости от того, что сейчас происходит, нет. Есть ощущение, что нас использовали и что в мэрии нет понимания, как устроен малый бизнес и общепит.

Артём Темиров
сооснователь кооператива «Чёрный»

Падение выручки

Московские рестораны без веранд за время действия QR-кодов потеряли 60-85% выручки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

  • Кофейный кооператив «Чёрный» потерял около 15-20% выручки по сравнению с предыдущим месяцем, говорит сооснователь проекта Артём Темиров. Однако кофейня теряла клиентов и количество чеков. «Мы не сильно теряли выручку, потому что у нас очень лояльная аудитория, которая специально покупала больше. При этом у нас уже третью неделю подряд падает количество чеков: на 150-200 чеков меньше каждую неделю, чем в предыдущую», — рассказал Темиров.
  • В кофейне «Альпака и кофе» выручка за три неполные недели входа по QR-кодам упала на 20% по сравнению с последней неделей перед введением ограничений, рассказала владелица Анна Кертанова. «Восторг от снятия ограничений, конечно, есть, но эти недели были тяжелыми», — добавила она.
  • В кафе Blau выручка даже выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом в июне, рассказала совладелица проекта Юлия Токменинова. «Нам повезло с летней верандой», — объяснила она.
  • Рестораны сети «Теремок» в Москве потеряли 40% выручки по сравнению с маем 2021 года, сообщил владелец сети Михаил Гончаров.
  • В ресторанах «Китайские новости» выручка за последние три недели упала на 80%. «Возможно, в заведениях, в которых есть большие летние террасы, падение было не столь существенно», — рассказал основатель Станислав Лисиченко.
  • «Мы практически не работали три недели. По сути мы потеряли 3/4 ежемесячной выручки», — рассказал сооснователь Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.
  • В ресторане Barbosco потеряли «совсем немного» — благодаря веранде с видом на Красную площадь, рассказал владелец Тахир Холикбердиев.

Как быстро восстановится выручка

Мне кажется, что быстрого восстановления не будет, но работа станет удобнее. Мы, например, поставили кассу у входа, потому что для приготовления напитков приходилось ходить к бару и обратно, а гостям ждать на улице: большинство брало заказы навынос. По нашим наблюдениям, аудитория, которая часто ходит в кафе, кофейни и рестораны, не боялась ходить в заведения. И после отмены ограничений ситуация не изменится.

Анна Кертанова
владелица кофейни «Альпака и кофе»

Потребуется время, чтобы вновь вернуться к привычному графику работы внутри коллектива, так как мы были вынуждены оптимизировать расписание сотрудников. Сейчас ещё сезон отпусков, много людей отдыхает. Конечно, мы надеемся на прирост выручки.

Юлия Токменинова
совладелица кафе Blau

Уверен, что получится быстро восстановить выручку. Опыт прошлых локдаунов показывает, что есть эффект отложенного спроса: люди не отпраздновали день рождения, не встретились с друзьями, не сходили на свидание.

Я лично думаю, что с понедельника спрос пойдет вверх. Убытки уже не вернуть, но выручка должна выправиться через неделю. Тут ещё вопрос погоды: была безумная жара всё это время. В такую погоду ресторанные выручки всегда падают, поэтому отчасти хорошо, что эти три недели совпали с двумя неделями жары.

Дмитрий Левицкий
сооснователь Hurma Management Group

Я думаю, что выручка восстановится, но насколько быстро — это вопрос. Поскольку уже мы заходим в летний период, когда люди начинают разъезжаться, думать об отпуске, плюс жара. И людей в городе меньше сейчас. Думаю, что эта истерика с кодами плавно перешла в летний августовский сезон затишья, поэтому восстановление будет небыстрым. Посмотрим, что будет осенью.

Станислав Лисиченко
основатель ресторанов «Китайские новости»

Мы по сравнению с остальными не сильно потеряли. У некоторых наших знакомых кофеен выручка упала на 80-85%. Надеюсь, что выручка в других кофейнях быстро восстановится.

Артём Темиров
сооснователь кооператива «Чёрный»

Выручку мы вернём сразу. Вопрос в тех, у кого веранд не было. Я думаю, что люди потеряли очень многое. Некоторые выбрали закрыться, не дождавшись и не найдя ресурсов, чтобы остаться на рынке.

Тахир Холикбердиев
владелец ресторанов Barbosco и «Ребро Адама»

Сеть «Теремок» надеется восстановить выручку в течение месяца.

Чего ждут рестораторы

Я думаю, что QR-коды вернутся. Возможно, осенью, после выборов. Ведь, например, вакцинирование сотрудников никто не отменял.

Сейчас сложно сказать, что мы будем делать. Ориентируемся по ситуации и решаем проблемы по мере их поступления. Но если возвращение QR-кодов произойдёт осенью, когда будет холодно и не будет летних веранд, всё будет в разы плачевнее.

Юлия Токменинова
совладелица кафе Blau

Я думаю, что QR-коды будут использоваться и дальше. Ситуация показала, что это «эффективный» способ застаивть людей что-то делать быстро. Но я думаю, что коммуникация с работодателями по поводу вакцинации сотрудников более эффективная и верная мера с точки зрения скорости.

Я думаю, что рано или поздно у нас будет европейский или американский опыт, когда на мероприятия будут пускать только с QR-кодом. Я думаю, что это наша жизнь на ближайшие годы.

Тахир Холикбердиев
владелец ресторанов Barbosco и «Ребро Адама»

Я надеюсь, что QR-коды не вернутся. Потому что безболезненно этот процесс не пройдёт — вновь будет очень большое падение.

Станислав Лисиченко
основатель ресторанов «Китайские новости»

Вернутся или нет QR-коды, я сказать не могу. Я могу сказать, что руководство департамента в Москве транслирует, что волны еще будут, про это говорят и врачи, и другие специалисты. Какими будут суровыми новые штаммы, как эти волны будут развиваться — никто не знает, никаких гарантий нет.

Когда мы три недели назад разговаривали про QR-коды, нам говорили, что это плюс-минус на два месяца. Но ситуация выровнялась, и их отменяют. Как можно здесь что-то прогнозировать? Я думаю, что нам предстоит еще не раз испытать на себе ограничительные меры.

Дмитрий Левицкий
сооснователь Hurma Management Group

Михаил Гончаров считает, что QR-коды уже не вернутся, но будут усилены меры для обязательной вакцинации 70-80% сотрудников. В кофейне «Альпака и кофе» при возвращении QR-кодов будут работать по той же схеме — с заказами навынос и ограничением в зале.

Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале отметил, что QR-коды отменяются только с 19 июля. А до этого времени, на выходных, в ресторанах может пройти проверка. «Призываю в эти выходные отработать собрано. Все вот эти акты массового неисполнения и неповиновения нам потом припоминают во время переговорного процесса», — добавил он.

#третьяволна #бесковидныйрежим

15 15 комментариев
2
14
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0439\u0440\u0435\u0436\u0438\u043c"], "comments": 15, "likes": 14, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 270819, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Jul 2021 20:30:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Simon

18

Не использовали, а поимели )
Но сейчас обязательно появится пид... эээ кто-нибудь, кто напишет:
"Вам барыгам не угодишь - сажают вас на бутылку - не нравится. Снимают вас с бутылки - тоже не нравится" )

Ответить

Artemiy Shlesberg

Andrew
0

Постепенно можно начать получать удовольствие...

Ответить

Константин Полухтин

2

Хорошо, что прививку не поставил.

Ответить

Двадцать Один

Константин
1

А хотели поставить, просто чтобы в рестораны ходить?)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Сергей Щукин

2

Никакой поддержки нет, и ты просто работаешь в убыток.

Поэтому отмена QR-кодов была шоком. И очень неприятным

Л-ЛОГИКА 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Месье Никита

Сергей
4

Да, представляете, Логика. Бизнес может подстроиться под любую жопу, быть гибким - это чуть ли не первая задача предпринимателя. Но вот когда правила меняются каждую неделю/месяц - в этом случае мало у кого останется энергии на принятие сложных решений так часто. Вчера ты сделал расчет и уволил 70% сотрудников, чтобы работать на вынос, а теперь вынужден уже сегодня думать что же тебе делать. Наймешь снова половину от уволенных - где гарантия, что послезавтра снова не введут очередные правила? И все это на фоне того, что любые нужные для власти мероприятия проводят по щелчку пальцев без оглядки на карантины. 

Ответить

Сергей Щукин

Месье
–1

Ясно. То есть, лучше было бы оставить коды подольше? Я правильно понял?

Ответить

Месье Никита

Сергей
0

Лучше было разрабатывать меры совместно с профессионалами в сфере медицины, с бизнесменами и общественностью. Например, для начала хотя бы разрешить ввоз вакцин в РФ (что даст +1 миллион людей, которые хотят вакцинироваться, но не сасутником). И изначально не нужно было врать по поводу короновируса, а начать налаживать хоть какие-то отношения с обществом. Но о чем это я. Нахрена это шобле, которая не зависит от результата своих действий - пусть хоть 10 миллионов помрут, они все равно будут сидеть в своих креслах. 

Ответить

Bad Robot

–11

Когда прибыль важнее человеческой жизни. Всё ради денег!

Ответить

Анатолий Щербина

Bad
4

Думаю предприниматели понимают что такое человеческая жизнь. Тут скорее вопрос, понимают ли наверху, что такое ковид и что такое бизнес. Воровать лес, не кофейню или ресторан удержать на плаву.

Ответить

Walter Kovacs

1
Ответить

Антон Баринов

1

Господи, эта Анастасия Татулова, у которой несколько лет назад спокойно отжали один ресторан и которая при этом постоянно что-то просит у властей со слезами - это всегда такой кринж. 

Ответить

Илья Шишкунов

0

Бизнес в России сейчас просто корм, зато " в ужасных 90-х" плохо жили, да. 
Очередной коммунизм делают, хорошо, хоть, что ещё уехать можно 

Ответить

Igor Sergeevich

0

Так и есть. Used ..forced

Ответить

Александр Привалов

0

Юлия Токменинова совладелица кафе Blau: Я думаю, что QR-коды вернутся

Да! Умничка. Если их вводили исходя из идиотских соображений и отменяли исходя из идиотских соображений,  вообще не вижу причин радоваться, где эта картинка...

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Еда
Лиана Липанова
«Есть ощущение, что нас использовали»: рестораторы Москвы об отмене QR-кодов Статьи редакции

Рестораны столкнулись с падением выручки до 80%, а быстрому восстановлению могут помешать жара и отпускной сезон.

15 15 комментариев
14
Httpool
Aleph Holding продал долю фонду CVC Capital Partners за 470 миллионов долларов

Aleph Holding (“Aleph”), глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, анонсировал сделку с одной из крупнейших глобальных частных инвестиционных компаний CVC Capital Partners ("CVC"). В рамках сделки фонд CVC Capital Partners VIII получит миноритарную долю в Aleph. Сделка должна завершиться к августу 2021 года.

Гастон Таратута, основатель и генеральный директор Aleph Holding.
0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Виктория Степанова
Пример: владелец магазина комиксов уличил детей-посетителей в краже и разобрался в ситуации без полиции и скандала Статьи редакции

Попросил у девочек номера родителей и пригласил их в магазин на беседу.

Книги из «Магазина комиксов в Южно-Сахалинске»
128 128 комментариев
64
Личный опыт
Данила Тривайло
Ох уж эти фрилансеры

Ключевые выводы о работе с фрилансерами после 500 опубликованных заданий.

61 61 комментарий
38
Ситимобил
Ситимобил ищет стажёров в команды разработки и аналитики

Сегодня мы открываем отбор в оплачиваемую программу стажировки для студентов старших курсов. Сама стажировка начнётся в августе и продлится три месяца. Подать заявку можно до 31 июля здесь.

1 1 комментарий
15
КБ Палиндром
Как клитор может сделать лучше ваш инстаграм-аккаунт
2 2 комментария
4
Трибуна
Alex Belousov
Rumakers.club — сообщество взаимопомощи русскоязычных разработчиков на Product Hunt, Reddit, HackerNews

Подпишитесь на cообщество Rumakers.club и будьте в курсе какие продукты запускают русскоязычные разработчики на мировой рынок, а также помогайте им в продвижении.

3 3 комментария
25
Техника
Таня Боброва
«Яндекс» создал прототип закадрового перевода видео в «Браузере» Статьи редакции

Пользователи смогут смотреть видео на иностранном языке с русской озвучкой.

Пример работы закадрового перевода видео «Яндекс»
222 222 комментария
112
Истории
Виктория Степанова
Он придумал кондиционер: история Уиллиса Кэрриера Статьи редакции

Спасал от жары с 1902 года, его бренд Carrier работает до сих пор.

Последнее фото Кэрриера на заводе в Сиракузах
38 38 комментариев
83
Технологии Москвы
Чистая вода: как это получилось на mos.ru

Ниже – наш рассказ о том, как мы делали спецпроект «Чистая вода: как это получается», что в нём интересного, и как им пользоваться, а также много полезной и важной информации о воде и тому, как и зачем ее экономить.

0 Обсудить
12
Еда
Маша Цепелева
В Москве отменят систему QR-кодов с 19 июля Статьи редакции

Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии.

329 329 комментариев
72
Больше статей
null