«Есть ощущение, что нас использовали»: рестораторы Москвы об отмене QR-кодов Статьи редакции
Рестораны столкнулись с падением выручки до 80%, а быстрому восстановлению могут помешать жара и отпускной сезон.
С 28 июня мэрия Москвы ввела систему входа в кафе и рестораны по QR-кодам для вакцинированных, переболевших или посетителей с отрицательным ПЦР-тестом. А меньше чем через месяц власти сняли ограничения: с 19 июля общепит можно посещать без QR-кодов.
«Новость радостная и ожидаемая нами со вчерашнего дня, так как вчера мы от лица столичных рестораторов обратились к мэру с письмом и просьбой срочно отменить решение по кодам. Бизнес погибал. За две с половиной недели закрылось почти 200 ресторанов, для сравнения: за весь пандемийный год — 229», — рассказала Forbes владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.
Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников. За последний месяц первый этап вакцинации прошли более 2 млн человек, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.
В первый день «бесковидного режима» рестораны столкнулись с пустыми залами и недовольством клиентов, а желающие получить QR-код — со сбоями на «Госуслугах».
Заведения, которые не подключились к системе проверки QR-кодов, работали навынос или с доставкой. Кроме того, обслуживать гостей без QR-кода можно было на летних верандах.
Рестораторы рассказали, как пережили «бесковидный режим» и ожидают ли они QR-кодов снова.
Падение выручки
Московские рестораны без веранд за время действия QR-кодов потеряли 60-85% выручки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
- Кофейный кооператив «Чёрный» потерял около 15-20% выручки по сравнению с предыдущим месяцем, говорит сооснователь проекта Артём Темиров. Однако кофейня теряла клиентов и количество чеков. «Мы не сильно теряли выручку, потому что у нас очень лояльная аудитория, которая специально покупала больше. При этом у нас уже третью неделю подряд падает количество чеков: на 150-200 чеков меньше каждую неделю, чем в предыдущую», — рассказал Темиров.
- В кофейне «Альпака и кофе» выручка за три неполные недели входа по QR-кодам упала на 20% по сравнению с последней неделей перед введением ограничений, рассказала владелица Анна Кертанова. «Восторг от снятия ограничений, конечно, есть, но эти недели были тяжелыми», — добавила она.
- В кафе Blau выручка даже выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом в июне, рассказала совладелица проекта Юлия Токменинова. «Нам повезло с летней верандой», — объяснила она.
- Рестораны сети «Теремок» в Москве потеряли 40% выручки по сравнению с маем 2021 года, сообщил владелец сети Михаил Гончаров.
- В ресторанах «Китайские новости» выручка за последние три недели упала на 80%. «Возможно, в заведениях, в которых есть большие летние террасы, падение было не столь существенно», — рассказал основатель Станислав Лисиченко.
- «Мы практически не работали три недели. По сути мы потеряли 3/4 ежемесячной выручки», — рассказал сооснователь Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.
- В ресторане Barbosco потеряли «совсем немного» — благодаря веранде с видом на Красную площадь, рассказал владелец Тахир Холикбердиев.
Как быстро восстановится выручка
Сеть «Теремок» надеется восстановить выручку в течение месяца.
Чего ждут рестораторы
Михаил Гончаров считает, что QR-коды уже не вернутся, но будут усилены меры для обязательной вакцинации 70-80% сотрудников. В кофейне «Альпака и кофе» при возвращении QR-кодов будут работать по той же схеме — с заказами навынос и ограничением в зале.
Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале отметил, что QR-коды отменяются только с 19 июля. А до этого времени, на выходных, в ресторанах может пройти проверка. «Призываю в эти выходные отработать собрано. Все вот эти акты массового неисполнения и неповиновения нам потом припоминают во время переговорного процесса», — добавил он.
Не использовали, а поимели )
Но сейчас обязательно появится пид... эээ кто-нибудь, кто напишет:
"Вам барыгам не угодишь - сажают вас на бутылку - не нравится. Снимают вас с бутылки - тоже не нравится" )
Хорошо, что прививку не поставил.
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Никакой поддержки нет, и ты просто работаешь в убыток.
Поэтому отмена QR-кодов была шоком. И очень неприятным
Л-ЛОГИКА 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Да, представляете, Логика. Бизнес может подстроиться под любую жопу, быть гибким - это чуть ли не первая задача предпринимателя. Но вот когда правила меняются каждую неделю/месяц - в этом случае мало у кого останется энергии на принятие сложных решений так часто. Вчера ты сделал расчет и уволил 70% сотрудников, чтобы работать на вынос, а теперь вынужден уже сегодня думать что же тебе делать. Наймешь снова половину от уволенных - где гарантия, что послезавтра снова не введут очередные правила? И все это на фоне того, что любые нужные для власти мероприятия проводят по щелчку пальцев без оглядки на карантины.
Ясно. То есть, лучше было бы оставить коды подольше? Я правильно понял?
Лучше было разрабатывать меры совместно с профессионалами в сфере медицины, с бизнесменами и общественностью. Например, для начала хотя бы разрешить ввоз вакцин в РФ (что даст +1 миллион людей, которые хотят вакцинироваться, но не сасутником). И изначально не нужно было врать по поводу короновируса, а начать налаживать хоть какие-то отношения с обществом. Но о чем это я. Нахрена это шобле, которая не зависит от результата своих действий - пусть хоть 10 миллионов помрут, они все равно будут сидеть в своих креслах.
Когда прибыль важнее человеческой жизни. Всё ради денег!
Думаю предприниматели понимают что такое человеческая жизнь. Тут скорее вопрос, понимают ли наверху, что такое ковид и что такое бизнес. Воровать лес, не кофейню или ресторан удержать на плаву.
Господи, эта Анастасия Татулова, у которой несколько лет назад спокойно отжали один ресторан и которая при этом постоянно что-то просит у властей со слезами - это всегда такой кринж.
Бизнес в России сейчас просто корм, зато " в ужасных 90-х" плохо жили, да.
Очередной коммунизм делают, хорошо, хоть, что ещё уехать можно
Юлия Токменинова совладелица кафе Blau: Я думаю, что QR-коды вернутся
Да! Умничка. Если их вводили исходя из идиотских соображений и отменяли исходя из идиотских соображений, вообще не вижу причин радоваться, где эта картинка...
Рестораны столкнулись с падением выручки до 80%, а быстрому восстановлению могут помешать жара и отпускной сезон.
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