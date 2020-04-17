Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

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27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена.

Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с момента основания в 2002 году. Запуск пройдёт в 16:32 по восточному времени (23:32 мск). Ракета Falcon 9 доставит Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Хёрли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеным (Bob Behnken).

С 2011 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз» — у США не было своих пилотируемых кораблей. В 2014 году SpaceX получила $2,6 млрд на создание кораблей. Астронавты вернутся с помощью капсулы Crew Dragon.