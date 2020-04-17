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Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.
27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена.
Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с момента основания в 2002 году. Запуск пройдёт в 16:32 по восточному времени (23:32 мск). Ракета Falcon 9 доставит Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Хёрли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеным (Bob Behnken).
С 2011 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз» — у США не было своих пилотируемых кораблей. В 2014 году SpaceX получила $2,6 млрд на создание кораблей. Астронавты вернутся с помощью капсулы Crew Dragon.
Российский чиновник любого уровня имеет одно удивительное качество - он рушит все к чему прикасается. Даже если это возводилось десятилетиями.
А селекция в сша наверное самая самая. Вот самый лапочка маск вылез на верх. Который не умеет в ракетостроение и даже авто делать не умеет. Все у него взрывается.
Еще пример клевой селекции сша это деБИЛ ГЕЙтсссссссссс. Он не получил высшего образования и его в ИБМ засунула мамашка. Без его мамашки он ноль. Первое его детище для компов ИБМ был украденный у канадцев ОС, который потом назвали ДОС. На самом деле это была операционка cp/m под архитектуру х86. В дальнейшем дебил воровал еще кучу раз, то у Эпл, то у Ксерокс, то еще у кучи народу. Сейчас они просто покупают то что сами сделать не могли - Гит например и НПМ. А до этого выкупили Скайп. Когда оказалось что америкосовским фбр не светят разговоры наркоторговцев через Скайп, Мелкосовт просто купил Скайп. Виндовскмобайл Мелкосовт уничтожило. Как не смог Мелкосовт в свой браузер и что они сделали, они взяли отпрытый Хромиум и на базе Опенсорс сделали новый браузер.
А причём тут российские чиновники?
Так этож поравалитики и троли. У них все плохое только в России. Ну не могут они очернить своих хозяев из сша. А очернить есть за что. Например куда америкашки дели несколько миллиардов которые выделены были на ремонт защиты от волн в Новом Орлеане. Ремонта никакого не было, бабло растащили по карманам коррупционеры из сша. А потом пришла Катрина и Новый Орлеан утонул.
Здесь мог, бы быть комментарий Рогозина, но он занят, пытается отстоять Луну от Трампа.
Страна воюющая с ковид не откладывает запуск. "Юра, мы всё..."
Он с Федором в твиттере переписывается
Ксожалению, американский робот не выдержал полета на мкс и загнулся. С ним переписываться не получится.
Оооо опять набежало куча поравалитиков и нытиков. Нытики а вы почему все в России? Нука бегом в сша. Готовьте сразу 30-70 000 баксов за одно на лечение. А про спейс дрегона, я дико ржу. Это с учетов того что две последние ракеты у маска взорвались. Ну что вперед, на мкс, америкашки.
Кто?
Даже такой нейтральный мой комент, маскодрочеры и поравалитики минусуют. :) Какие вы жалкие.
Ну так что же вы просто в интернетах своих пишете. Давайте на $100 поспорим, что первый пилотируемый полет Falcon 9 успешно доставит на МКС людей?
Хотя можете не отвечать, уже знаю, что сольетесь. Кек.
Дайте человеку 11 руб. заработать.
О у нас тут новый маскодрочер. Как там поживают ивл от маска? Ой я забыл это же не ивл. Маск опять всех наколол и под видом ивл засунул систему лечения от ночного храпа. Так и с твоим фальконом будет. Не доставит фалькон пилотируемый 27го мая никого и никуда. Кстати с 3-4 дня назад очередной Союз отправил на МКС новых космонавтов. 2 россиян и 1 американца. Да и еще маскодрочер, где там американский аналог робота Федора?
Актуализировал процесс для даунов.
Зачем откладывать, давай поговорим прям сейчас. Почему пиндосы выкупили все места в Союзах аж до 2022 года?
Ну вот, скоро Союзы никому, кроме нас не будут нужны. Просираем космос, ребятки, надо что-то делать с этой страной.
— Ну а теперь то пора?
— Не, рано, давайте ещё подождём, зря что-ли пропуск выписывали.
Falcon 9/Heavy - это великая штука. Но отправка куда-либо кожаных - это полный идиотизм. 🤦♂️ Хотя конечно хочется свалить с этой долбанной планеты с этими ебучими коронавирусами.
Ой а они что уже летают? Как весело последние две ракеты взорвались у маска. Даже свои наноспутники для вайфая маск запустил только с 3 или 4 раза.
https://www.youtube.com/watch?v=HtSc-UWXLXs
Это тоже заминусуете? Так этиж видео сам маск выложил. А вы на него дрочите.
https://www.youtube.com/watch?v=juH06R8fAMc
Вот один фалькон отлетался. Даже телеканал Лождь показал.
https://www.youtube.com/watch?v=_fFk2e-ECFQ
Еще один феерверк от Маска.
О идиоты поравалитики массово минусуют мои коменты. Так почему вы еще в России, господа? Америкашка ждет вас.
Бггг о уже хохлоботы подтягиваются. Правда же паско. Хохлоботы минусуют мои коменты. :) Как там в куеве с загрязнением воздуха?
Паско очередной мой текст заминусовал. Какие смешные зверушки эти маскодрочеры.
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