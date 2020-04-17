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Будущее
Лиана Липанова
959

NASA отправит астронавтов на МКС с территории США впервые за десять лет с момента закрытия программы «Шаттл» Материал редакции

Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

33 комментария
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27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена.

Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с момента основания в 2002 году. Запуск пройдёт в 16:32 по восточному времени (23:32 мск). Ракета Falcon 9 доставит Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Хёрли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеным (Bob Behnken).

Jim Bridenstine @JimBridenstine
BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 https://t.co/RINb3mfRWI

С 2011 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз» — у США не было своих пилотируемых кораблей. В 2014 году SpaceX получила $2,6 млрд на создание кораблей. Астронавты вернутся с помощью капсулы Crew Dragon.

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tjournal.ru

#новость #nasa #spacex #мкс

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0
33 комментария
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Василий Степанов

5

Российский чиновник любого уровня имеет одно удивительное качество - он рушит все к чему прикасается. Даже если это возводилось десятилетиями.

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Роман Тт

Василий
1

Отрицательная селекция делает свое дело. Наверх пролезают не самые умные и грамотные, а самые лояльные

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Andrey destroy USA

Роман
–2

А селекция в сша наверное самая самая. Вот самый лапочка маск вылез на верх. Который не умеет в ракетостроение и даже авто делать не умеет. Все у него взрывается.
Еще пример клевой селекции сша это деБИЛ ГЕЙтсссссссссс. Он не получил высшего образования и его в ИБМ засунула мамашка. Без его мамашки он ноль. Первое его детище для компов ИБМ был украденный у канадцев ОС, который потом назвали ДОС. На самом деле это была операционка cp/m под архитектуру х86. В дальнейшем дебил воровал еще кучу раз, то у Эпл, то у Ксерокс, то еще у кучи народу. Сейчас они просто покупают то что сами сделать не могли - Гит например и НПМ. А до этого выкупили Скайп. Когда оказалось что америкосовским фбр не светят разговоры наркоторговцев через Скайп, Мелкосовт просто купил Скайп. Виндовскмобайл Мелкосовт уничтожило. Как не смог Мелкосовт в свой браузер и что они сделали, они взяли отпрытый Хромиум и на базе Опенсорс сделали новый браузер.

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Eugene Danilov

Василий
0

А причём тут российские чиновники?

Ответить

Василий Степанов

Eugene
0

Чтобы ты спросил, ясно же!

Ответить

Andrey destroy USA

Eugene
–1

Так этож поравалитики и троли. У них все плохое только в России. Ну не могут они очернить своих хозяев из сша. А очернить есть за что. Например куда америкашки дели несколько миллиардов которые выделены были на ремонт защиты от волн в Новом Орлеане. Ремонта никакого не было, бабло растащили по карманам коррупционеры из сша. А потом пришла Катрина и Новый Орлеан утонул.

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Alex Petrov

1

Здесь мог, бы быть комментарий Рогозина, но он занят,  пытается  отстоять Луну от Трампа.

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
3

Страна воюющая с ковид не откладывает запуск. "Юра, мы всё..."

Ответить

Andrey destroy USA

Arthur
–4

Да я понял что ты уже все прое...

Ответить

Yuri Ahmedov

Alex
3

Он с Федором в твиттере переписывается 

Ответить

Andrey destroy USA

Yuri
–3

Ксожалению, американский робот не выдержал полета на мкс и загнулся. С ним переписываться не получится.

Ответить

Andrey destroy USA

–7

Оооо опять набежало куча поравалитиков и нытиков. Нытики а вы почему все в России? Нука бегом в сша. Готовьте сразу 30-70 000 баксов за одно на лечение. А про спейс дрегона, я дико ржу. Это с учетов того что две последние ракеты у маска взорвались. Ну что вперед, на мкс, америкашки.

Ответить

Ware Wow

Andrey
7

на удаленке?

Ответить

Andrey destroy USA

Ware
–4

Кто?

Ответить

Andrey destroy USA

Andrey
–2

Даже такой нейтральный мой комент, маскодрочеры и поравалитики минусуют. :) Какие вы жалкие.

Ответить

Nikita Kolmogorov

Andrey
1

Ну так что же вы просто в интернетах своих пишете. Давайте на $100 поспорим, что первый пилотируемый полет Falcon 9 успешно доставит на МКС людей?

Хотя можете не отвечать, уже знаю, что сольетесь. Кек.

Ответить

Arthur Niazyan

Nikita
0

Дайте человеку 11 руб. заработать.

Ответить

Syzygy

Arthur
1

Может он по велению души. В последнее время уже и не отличить.

Ответить

Andrey destroy USA

Arthur
0

Ты уже заработал. ЦИПСО тебе переведет.

Ответить

Andrey destroy USA

Nikita
–5

О у нас тут новый маскодрочер. Как там поживают ивл от маска? Ой я забыл это же не ивл. Маск опять всех наколол и под видом ивл засунул систему лечения от ночного храпа. Так и с твоим фальконом будет. Не доставит фалькон пилотируемый 27го мая никого и никуда. Кстати с 3-4 дня назад очередной Союз отправил на МКС новых космонавтов. 2 россиян и 1 американца. Да и еще маскодрочер, где там американский аналог робота Федора?

Ответить

Василий Степанов

Andrey
0

Актуализировал процесс для даунов.

Ответить

Andrey destroy USA

Василий
–4

Зачем откладывать, давай поговорим прям сейчас. Почему пиндосы выкупили все места в Союзах аж до 2022 года?

Ответить

Вася Пражкин

1

Ну вот, скоро Союзы никому, кроме нас не будут нужны. Просираем космос, ребятки, надо что-то делать с этой страной.

Ответить

Laugh Radiant

Вася
0

— Ну а теперь то пора?
— Не, рано, давайте ещё подождём, зря что-ли пропуск выписывали. 

Ответить

Evgeny Kosharovsky

1

Батут натянули! ))

Ответить

Valera Rybakoff

0

Falcon 9/Heavy - это великая штука. Но отправка куда-либо кожаных - это полный идиотизм. 🤦‍♂️ Хотя конечно хочется свалить с этой долбанной планеты с этими ебучими коронавирусами.

Ответить

Andrey destroy USA

Valera
–4

Ой а они что уже летают? Как весело последние две ракеты взорвались у маска. Даже свои наноспутники для вайфая маск запустил только с 3 или 4 раза.

Ответить

Andrey destroy USA

–1

https://www.youtube.com/watch?v=HtSc-UWXLXs
Это тоже заминусуете? Так этиж видео сам маск выложил. А вы на него дрочите.

Ответить

Andrey destroy USA

–2

https://www.youtube.com/watch?v=juH06R8fAMc
Вот один фалькон отлетался. Даже телеканал Лождь показал.

Ответить

Andrey destroy USA

–2

https://www.youtube.com/watch?v=_fFk2e-ECFQ
Еще один феерверк от Маска.

Ответить

Andrey destroy USA

–4

О идиоты поравалитики массово минусуют мои коменты. Так почему вы еще в России, господа? Америкашка ждет вас.

Ответить

Andrey destroy USA

–4

Бггг о уже хохлоботы подтягиваются. Правда же паско. Хохлоботы минусуют мои коменты. :) Как там в куеве с загрязнением воздуха?

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Andrey destroy USA

Andrey
–3

Паско очередной мой текст заминусовал. Какие смешные зверушки эти маскодрочеры.

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