В современном интернете правят корпорации, под их контролем все пользовательские данные и идеи. Концепция Web 3.0, возможно, вернёт права законным авторам и построит новую экономику.

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В 2020-х годах всё больше фирм, разработчиков и пользователей говорят о Web 3.0 — третьем «поколении» интернета, главную роль в котором будут играть блокчейн-технологии. Согласно новой философии, власть больше не будет сосредоточена в руках крупных корпораций и институтов. Равные возможности зарабатывать и строить бизнес получат все, пишет Quartz.

О том, как изменился интернет, чем не угодил сторонникам Web 3.0 и что последние предлагают в качестве альтернативы, рассказал специалист по маркетингу и продажам Жиль Диси (Gilles DC).

Какие изменения переживал интернет

Первые принципы интернета ещё в 1970-х годах заложило правительство США, пишет автор. Власти понимали, что управлять ядерным оружием с одного компьютера неразумно, и потому оборудовали децентрализованную сеть из нескольких устройств. Благодаря этому США смогли бы последовать доктрине взаимного гарантированного уничтожения, даже если советские хакеры попытались бы взломать систему.

Тогда интернетом пользовались в основном учёные, но всё изменилось в 1990-х, когда на рынке появились браузеры Mosaic и Internet Explorer. Web 1.0 работал как гигантская библиотека данных, которые собирались со множества подключенных к сети компьютеров и после выводились на экран.

Пользователи подключались к интернету по коммутируемой телефонной линии, фотографии грузили часами, информацию искали в поисковике Altavista, а о веб-дизайне даже не думали.

Публиковать контент было нелегко — для этого требовались технические навыки, поэтому большая часть людей была скорее читателями, чем авторами, говорит Жиль Диси. Но сделать это при желании мог кто угодно, поскольку тогда интернет работал как децентрализованная структура.

Так строились связи в первом интернете: подкованный разработчик создавал сайт, а пользователи становились его читателями gillesdc.com

Со временем сеть стала больше и быстрее. В 2020-х ей пользуются три миллиарда человек, тратя на это 80% своего дня, и чтобы опубликовать что-то в интернете Web 2.0, никаких особых умений больше не требуется. Поэтому число создателей и инструментов для них стремительно увеличилось.

Произошло это в связи с тремя крупными сдвигами, считает инвестиционная фирма Fabric Ventures:

Мобильные телефоны . Примерно до 2007 года люди заходили в интернет в основном на пару часов с домашнего компьютера, но теперь благодаря смартфонам остаются на связи круглосуточно.

. Примерно до 2007 года люди заходили в интернет в основном на пару часов с домашнего компьютера, но теперь благодаря смартфонам остаются на связи круглосуточно. Социальные сети . До начала 2000-х интернет поддерживал анонимность, но сервисы MySpace и Facebook стали побуждать пользователей искать онлайн-друзей и публично делиться фотографиями. А с появлением Airbnb и Uber нормальным стало садиться в машину к незнакомцу и доверять ключи от квартиры неизвестным туристам.

. До начала 2000-х интернет поддерживал анонимность, но сервисы MySpace и Facebook стали побуждать пользователей искать онлайн-друзей и публично делиться фотографиями. А с появлением Airbnb и Uber нормальным стало садиться в машину к незнакомцу и доверять ключи от квартиры неизвестным туристам. Облачные технологии. Раньше фирмам приходилось самостоятельно покупать и обслуживать дорогие серверы, чтобы содержать сайты. Теперь вычислительные мощности можно арендовать у Amazon, Google и Microsoft, так что запуск бизнеса обходится дешевле.

Так некогда децентрализованный интернет превратился в набор взаимодействующих друг с другом, но всё же замкнутых систем. Каждая из них борется за власть на рынке — то есть за пользователей. Ведь чем их больше, тем выше ценность продукта, пишет автор.

Сперва WhatsApp скачал ты сам, чтобы болтать с друзьями. Потом его установила мама, чтоб общаться с тобой, и следом привлекла папу — и так до бесконечности. В 2021 году мессенджер сообщил, что будет собирать больше данных (ради прибыли, конечно). Но отказаться от него вряд ли получится: многие всё равно продолжат использовать приложение, так что терпеть придётся даже тем, кто политику компании не поддерживает. Жиль Диси

Компании делают вид, что пользоваться их сервисами можно бесплатно, но это не так. На деле человек их оплачивает, просто не в привычной валюте, а в виде собственных данных и контента, который публикует. «Чьё-то самовыражение — это способ для фирм повысить свою рыночную капитализацию», — отмечает маркетолог.

Какие недостатки есть у Web 2.0

Борьба за внимание. На первых порах бизнес-модель в интернете редко подразумевала какие-либо экономические отношения между поставщиками услуг и пользователями. Последние, например, не спешили вводить номера кредитных карт в онлайне. Так что чтобы привлечь клиентов, компании предлагали бесплатный контент и запускали рекламу, которую человек не смог бы пропустить.

Если телевидение транслировало схожий контент огромным группам людей, то контент в социальных сетях, в свою очередь, у каждого пользователя свой. Такая поляризация мнений и интересов ссорит интернет-пользователей, но стимулировать рост компаний, считает Жиль Диси.

Чем больше информации о пользователе можно получить, тем больше денег можно из него извлечь gillesdc.com

У контента есть владелец, и это не автор. Создатели сервисов владеют всем, что пользователь говорит, выкладывает и делает — это данные профилей, публикации, переходы по ссылкам. Всю информацию владельцы могут продать рекламодателям, чтобы те продолжали стимулировать экономику внимания.

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Для обывателей есть свои плюсы: интернет подарил авторам возможность быстрее заработать репутацию, найти аудиторию, завязать полезные знакомства и потом монетизировать социальный капитал. Но эту возможность компании дают в угоду себе, а не ради пользователей.

Цензура и монополия. Почти 90% сайтов сосредоточено в руках всего четырех хостинг-провайдеров, которые поддерживают работу привычных всем сервисов: Facebook, Twitter, Airbnb, Uber, Reddit, Netflix. При желании они могут закрыть доступ к неугодным для себя платформам.

То же самое могут сделать и государства с помощью систем фильтрации, как делает это, например, Китай. Он неоднократно блокировал на территории страны Twitter, Google и «Википедию» — ради защиты государственной тайны.

Если свои версии файрволлов разработают Россия и Индия, глобальный рынок идей лишится сразу трёх миллиардов умов. Жиль Диси

Угроза взлома. Децентрализованное творчество и централизованное хранение — идеальные условия для хакеров. Целые миллиарды данных «лежат» всего в паре центров обработки, словно это главный банк с несколькими входами, пишет автор. По его словам, сегодня заполучить учётные данные соседа можно, просто взломав его «умный» холодильник.

На мировую кибербезопасность уходит более $100 млрд, при этом ежегодный ущерб, который может нанести киберпреступность, к 2025 году составит $10,5 трлн.

Получить доступ к сайтам теперь можно с любых устройств gillesdc.com

Почему децентрализованный Web 1.0 стал централизованным Web 2.0

Интернет-первопроходцы вряд ли думали, что децентрализованная сеть станет своей полной противоположностью, пишет автор, но они забыли о важном аспекте социализации — доверии.

В первобытном обществе люди не вели дела с незнакомцами и работали только с родными и друзьями. Именно поэтому в первые охотничьи группы входило по 150 участников — примерно столько связей, согласно теории Данбара, человек может поддерживать.

После первой аграрной революции, когда человек уже не только охотился, но также сам занимался производством, участились случаи воровства. Чтобы упорядочить отношения, в мире появились институты — как доверительная третья сторона. Они фиксируют, кто и чем владеет и кто, чем и кому обязан: будь то налоги, платежи, недвижимость, сделки.

Институты стали посредниками gillesdc.com

Записи помогают «узаконить» отношения, подтвердить в случае чего правоту одной из сторон и укрепить доверие. А институтами могут выступать банки, правительства, суды, церкви — в зависимости от сферы.

Как оказалось, такая же система потребовалась и интернету, пишет автор. Компании внедрили ПО, которое с помощью алгоритмов и на основе множества данных проверяет надёжность сторон. Выросло число платформ для отзывов, которые дают делиться своим опытом с другими.

Человек теперь не так боится садиться в машину к незнакомцу, селиться в чужой квартире или пользоваться новым маркетплейсом. Правда, эти новые институты по-прежнему принадлежат человеку, а он в любой момент может пренебречь интересами пользователя или клиента в угоду себе.

Я не говорю, что нужно ругать систему и винить во всех проблемах банкиров и Цукерберга. Миру просто нужна другая структура. Жиль Диси

Web 3.0 — объективность гарантирует математика, а не человек

Институты помогают фиксировать и регулировать отношения, а их данные можно использовать, чтобы подтвердить чьи-то суждения. Но Жиль Диси считает, что все эти «записи» всё равно могут быть субъективными. Их автор такой же человек — и предвзятость и манипуляции ему не чужды.

По словам автора, чтобы добиться объективности, стоит исключить из цепочки человека-посредника и вместо этого внедрить блокчейн. Это общедоступный децентрализованный цифровой реестр того, кто и чем владеет в сети: будь то деньги, право собственности, медицинские записи. Каждая новая запись в этом реестре будет ссылаться на предыдущую, поэтому все они будут связаны как цепочка, и подделать их нельзя.

Чтобы добавлять новые записи, нужны майнеры: на компьютерах они хранят копии блокчейна, чтобы защитить данные от потери, а также проверяют и подтверждают транзакции, решая математические задачки. Чем мощнее компьютер, тем больше шансов справиться быстрее остальных и получить процент с транзакции в виде криптовалюты.

Благодаря блокчейну пользователям не придётся самостоятельно проверять записи — это сделают совершенно незнакомые и непредвзятые участники сети.

Вастрик: «В такой системе не существует единой точки доверия. Все участники системы действуют согласно единому правилу: никто не доверяет никому. Каждый верит только той информации, которой располагает сам». vas3k.ru

На что способен децентрализованный интернет Web 3.0

Право на свой контент получат авторы. Торговать своими активами в децентрализованном интернете будущего можно будет без посредников, которые обычно диктуют свои правила и взимают плату за транзакции. Вот какой видит экономику автор:

Каждый пользователь — это кошелёк.

Каждый его файл — это актив, записанный на кошелёк.



Каждая сделка — это перевод, совершенный с одного кошелька на другой.

В первом интернете вносить что-то своё на сайт мог только его владелец. В интернете Web 2.0 создавать что-то своё можно — те же публикации в Twitter. Но всё, что пользователь делает на сайте, принадлежит самой платформе: как посты, которые хранятся в её базе данных, так и действия, на основе которых она потом продаёт рекламу.

Централизованный Twitter владеет всеми публикациями, а в децентрализованном они принадлежат авторам gillesdc.com

Если бы Twitter работал на блокчейне, все публикации принадлежали бы самому автору — то есть были бы теми самыми активами в кошельке. Возможную механику Жиль Диси видит такой:

Условный пользователь по имени Джек присоединяется к социальной сети, привязывая к аккаунту свой криптокошелёк.

После каждого твита Джека алгоритм создаёт файл и помещает его в децентрализованную систему вроде IPFS.

Параллельно с этим алгоритм «чеканит» уникальный NFT-токен, привязанный к этому файлу, размещает его на Twitter-блокчейне и отправляет Джеку в кошелёк.

Так Джек становится полноправным владельцем публикации и может продать её за взаимозаменяемую валюту — например, «эфир», получив с невзаимозаменяемого объекта денежный эквивалент.

Блокчейн благодаря технологии смарт-контрактов автоматически проверит, выполнили ли оба «кошелька» условия сделки, и только потом завершит транзакцию. Например, если Джек, как и обещал условному Марку, отправил свой NFT, то ему присуждается оговоренное вознаграждение.

В кошельке могут быть разные активы — валюты, объекты искусства, публикации gillesdc.com

Децентрализованная сеть — прозрачная система, где каждый может увидеть, у кого сколько активов в кошельке, поэтому адреса кошельков состоят из чисел и букв: например, 0xec98c7935ae1db71884969919de58cd776cc017c. При желании можно привязать комбинацию к доменному имени — name.eth или jack.sol.

Экономика без посредников. «Децентрализованные финансы, или DeFi — это криптовалютный Уолл-стрит», считает автор. Такие сервисы позволяют менять и инвестировать в валюту, занимать и одалживать, обеспечивать кредиты. Только для совершения транзакций больше не нужны банкиры, поэтому затраты ниже и нет предвзятости.

В DeFi-протоколах на октябрь 2021 года находится около $200 млрд.

Децентрализованные организации. Любую компанию, считает автор, можно представить в виде сети из заинтересованных сторон. Каждая участвует в процессе на основе определённых условий:

Если сотрудник выполнил работу, то получил зарплату.

Если клиент получил услугу, то компания получила оплату.

Если заёмщик отвечает требованиям банка, то получает кредит.

Если инвестор спонсирует фирму, значит получает ту или иную выгоду от неё.

Все эти условия можно прописать в виде смарт-контрактов в блокчейне, исключив менеджеров-посредников. А организовав децентрализованную автономную организацию (DAO) можно также распределить между участниками права на управление в виде нативных токенов. От их количества будет зависеть, на какие решения может повлиять человек, а на какие нет.

Слева то, как выглядит централизованная структура, а справа — децентрализованная gillesdc.com

У теории нового интернета есть критики, которые считают, что новые технологии:

Несовершенны, дорого стоят, не понятны обывателям и вредят окружающей среде, поскольку майнерам нужны мощные компьютеры, чтобы создавать новые блоки в блокчейне.

Не гарантируют абсолютной безопасности и сохранности данных, как технологии второго интернета, поскольку всё познаётся с опытом. А его у разработчиков пока что мало.

Ориентируются исключительно на денежные отношения, а значит интернет в будущем превратится в один большой маркетплейс.

Однако грядущая волна Web 3.0 выходит далеко за рамки денег и криптовалют, отмечают сторонники. Новый интернет, по их словам, наоборот, обещает построить «глобальную деревню» — мир, ориентированный на человека и межличностное взаимодействие, которое поспособствует как развитию технологий и бизнеса, так и продвижению частных инициатив.