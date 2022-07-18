HeadHunter инвестировала 100 млн рублей в российский сервис электронного кадрового документооборота HRlink Статьи редакции
Компания интегрирует решение в свою экосистему HR-сервисов, а стартап получил стратегического партнёра для масштабирования.
- О сделке Forbes рассказал представитель стартапа. По данным «Контур.Фокуса», HeadHunter 14 июля 2022 года получил около 9% в ООО «Инновации в управлении кадрами».
- Созданный в 2020 году стартап помогает автоматизировать процесс оформления кандидатов — сделать предложение о работе, загрузать документы для трудоустройства, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор.
- Также компании могут работать с текущими сотрудниками — например, создавать для них электронную подпись, оформлять документы на отпуск и так далее. Среди конкурентов в стартапе называют «СберКорус», «Контур.Диадок», EasyDocs, Docsvision и Directum.
- По собственным данным, сейчас сервисом пользуются более 500 крупных и средних компаний, среди них — «Вкусвилл», «Петрович» и другие. Выручка HRlink в 2021 году выросла до 93,6 млн рублей, чистая прибыль — 25 млн рублей, следует из системы «Контур.Фокус».
- Для HeadHunter покупка стартапа позволит расширить экосистему HR-сервисов, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Сергиенков. Кроме самого сервиса по поиску работу в неё входят платформа для автоматизации рекрутинга Skillaz, сервис отзывов о работодателях DreamJob и облачный сервис управления подбором сотрудников Talantix.
- HRlink будет интегрирован в эту экосистему: процесс рекрутинга будет начинаться в Talantix, а оформление и трудоустройство выбранного специалиста «бесшовно» перейдет в HRlink. Стартапу же было важно привлечь «сильного стратегического партнёра», поскольку он переходит к активной фазе масштабирования.
756 просмотров
Таня Боброва, я люблю вас 💋
Комментарий удален модератором