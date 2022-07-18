Карьера
Скрытый Филипп

HeadHunter инвестировала 100 млн рублей в российский сервис электронного кадрового документооборота HRlink Статьи редакции

Компания интегрирует решение в свою экосистему HR-сервисов, а стартап получил стратегического партнёра для масштабирования.

  • О сделке Forbes рассказал представитель стартапа. По данным «Контур.Фокуса», HeadHunter 14 июля 2022 года получил около 9% в ООО «Инновации в управлении кадрами».
  • Созданный в 2020 году стартап помогает автоматизировать процесс оформления кандидатов — сделать предложение о работе, загрузать документы для трудоустройства, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор.
  • Также компании могут работать с текущими сотрудниками — например, создавать для них электронную подпись, оформлять документы на отпуск и так далее. Среди конкурентов в стартапе называют «СберКорус», «Контур.Диадок», EasyDocs, Docsvision и Directum.
  • По собственным данным, сейчас сервисом пользуются более 500 крупных и средних компаний, среди них — «Вкусвилл», «Петрович» и другие. Выручка HRlink в 2021 году выросла до 93,6 млн рублей, чистая прибыль — 25 млн рублей, следует из системы «Контур.Фокус».
  • Для HeadHunter покупка стартапа позволит расширить экосистему HR-сервисов, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Сергиенков. Кроме самого сервиса по поиску работу в неё входят платформа для автоматизации рекрутинга Skillaz, сервис отзывов о работодателях DreamJob и облачный сервис управления подбором сотрудников Talantix.
  • HRlink будет интегрирован в эту экосистему: процесс рекрутинга будет начинаться в Talantix, а оформление и трудоустройство выбранного специалиста «бесшовно» перейдет в HRlink. Стартапу же было важно привлечь «сильного стратегического партнёра», поскольку он переходит к активной фазе масштабирования.
Трибуна
Дмитрий Махлин
Как мы запустили цифровой стартап и привлекли 300 крупных клиентов за полтора года: опыт HRlink

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Начинали вдвоем + 3 разработчика на удаленке. Сегодня в нашей команде 73 человека, за последние три месяца выросли на четверть.

#новость #headhunter

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1 комментарий
Призрачный Доспех

Таня Боброва, я люблю вас 💋

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