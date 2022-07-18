Как мы запустили цифровой стартап и привлекли 300 крупных клиентов за полтора года: опыт HRlink

Принтер — самая бесполезная вещь в офисе. А приезжать на работу только для того, чтобы подписать документы, когда у каждого человека есть смартфон, — бездарно потраченное время. Мы помогаем компаниям экономить на документах и избавляем сотрудников от бумажной волокиты.