Минцифры начало обсуждать меры для «обратной релокации» ИТ-специалистов — например, бронь от армии и оплату перелёта Статьи редакции
А тем, кто продолжит работать из-за рубежа, НДФЛ могут увеличить до 30%.
- Минцифры с начала декабря 2022 года проводит совещания с представителями профильных ассоциаций, на которых обсуждается вопрос возвращения в страну уехавших ИТ-специалистов, рассказали «Ъ» участники рынка. В ведомстве пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития ИТ-компаний, работающих на территории России».
- В числе обсуждаемых мер — оплата перелёта в Россию, бронь от службы в армии для тех, кто решил вернуться, и повышение НДФЛ до 30% тем, кто продолжит работать из-за рубежа, поделился глава НП «Руссофт» Валентин Макаров. Источник издания в правительстве уточнил, что окончательного набора мер пока нет, но он будет сформирован «в ближайшее время».
- Отсрочка ИТ-специалистов от призыва в армию, условия которой правительство определило в марте 2022-го, до сих пор не закреплена законом, рассказали два представителя отрасли. Военкоматы по-прежнему могут призвать любого сотрудника из-за «нормативного разрыва» со списками Минцифры, утверждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
- Участники рынка также критикуют предложение о повышении НДФЛ для работающих из-за рубежа специалистов. Они считают, что это навредит отрасли, подтолкнёт компании к открытию офисов за рубежом, а сотрудников — к поиску иностранных работодателей. В Минцифры отметили, что не поддерживают введение заградительных налогов.
- В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости разработать программу «обратной релокации» для ИТ-специалистов и «на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать».
- В декабре СМИ сообщили, что депутаты «Единой России» разработали законопроект, предусматривающий ограничения на удалённую работу для налоговых нерезидентов.
- 20 декабря Шадаев рассказал, что из России уехало около 100 тысяч ИТ-специалистов, но 80% из них продолжают работать на российские компании. Он отметил, что поднимать вопрос о запрете удалённой работы для уехавших из россии сотрудников преждевременно, но допустил ограничения для тех, кто работает над государственными информационными системами.
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Очередной госшантаж.
Ну и оплата перелёта в один конец, конечно же решит дело.
А сейчас если полгода живешь за границей он не становится 30% разве?
Ещё тридцаточку накинут "ренегатам" клятым.
Они совсем не понимают, что люди даже с такими ништяками не приедут обратно, пока вся эта заварушка действует?
Для абзаца в красной папочке воздух сотрясают, ничего нового.
Ну да, все же не могут вернуться, потому что нечем за перелёт заплатить
Всё звучит так, будто они делают всё, чтобы оставшиеся специалисты думали, как быстрее пропасть, а не вернуться
Стоп-стоп ведь "бронь от армии" уже была 😅 правда, только для тех, у кого в дипломе соответсвующая специальность..
Остальных загребли на раз
Блин, не даже представить не могу как человек решил возвращаться.
А пакет бесплатный включат в список мер? А то опять все самим покупать. 😂
Как там говорится, не верь клятве наркомана, слезам шлюхи и улыбке прокурора. Вот тут тоже самое. Пусть вначале хоть одно обещание сдержат. Проблема не в том что ИТшники работают удалённо в россии, проблема будет когда ИТшника перестанут работать на россию вообще.