Кто компенсирует расходы работодателям, он не уточнил.

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Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения к россиянам, что неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей в связи с распространением коронавируса Covid-19. Работодатели обязаны будут сохранить зарплату сотрудникам.

«Самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил Путин.

Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина. Он предложил предоставить ему отсрочку по всем налогам на полгода, кроме НДС. Для микропредприятий дать отсрочку по страховым взносам в социальный фонд. Компаниям также предлагается дать отсрочку по банковским кредитам на полгода.

Президент предложил ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний и взыскания долгов в отношении компаний, которые больше всего пострадали от карантина. Критерии для таких компаний он не уточнил.

С 30% до 15% должна быть снижена ставка страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ, заявил глава государства. Эта мера вводится не только на время пандемии.