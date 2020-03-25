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Татьяна Боброва
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Путин заявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплаты Материал редакции

Кто компенсирует расходы работодателям, он не уточнил.

45 комментариев
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Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения к россиянам, что неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей в связи с распространением коронавируса Covid-19. Работодатели обязаны будут сохранить зарплату сотрудникам.

«Самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил Путин.

Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина. Он предложил предоставить ему отсрочку по всем налогам на полгода, кроме НДС. Для микропредприятий дать отсрочку по страховым взносам в социальный фонд. Компаниям также предлагается дать отсрочку по банковским кредитам на полгода.

Президент предложил ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний и взыскания долгов в отношении компаний, которые больше всего пострадали от карантина. Критерии для таких компаний он не уточнил.

С 30% до 15% должна быть снижена ставка страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ, заявил глава государства. Эта мера вводится не только на время пандемии.

#новость #коронавирус

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45 комментариев
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Евгения Дудинец

13

Кто зп будет платить?

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Arthur Niazyan

Евгения
4

каждый сам себе

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Steve Evets

Евгения
4

к пенсионному возрасту эти 5 дней добавят ;) 

Ответить

Slava Itprofi

Евгения
0

уже начал счета с почасовкой заказчикам делать, так.. услуга "отпуск 1 неделя", количесво часов "40", теперь сижу, думаю какую цену ставить))

Ответить

Макар Брельгин

9

Охуенно, когда ты ИП, и зарплаты у тебя нет, зато есть «отсрочка» от налогов. Отдуши, внатуре отдуши

Ответить

Максим Оганов

Макар
0

Разве обычным ИПшкам тоже дали отсрочку?

Ответить

Nick Sidorov

1

С 30 марта по 5 апреля, а даты неизвестны? 

Ответить

Никита Ващенко

Nick
13

1998 года

Ответить

Nick Sidorov

Никита
1

Написано, что 2020.
Просто, наверное не в эру Водолея. Или в той же параллельной Вселенной, где НДС снижают 

Ответить

Roman Anisimov

4

Работодатели:
Так, все пишем заявление на неделю за свой счёт)))0

Ответить

Ксения Терещенко

Roman
2

Пхахах))))точно

Ответить

Александр Деобальд

Roman
1

Вряд ли. Работники злые, не напишут. Потребуют оплаты.

Ответить

Максим Оганов

4

«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.»

Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!

Ответить

Arthur Niazyan

Максим
1

Горит сарай, гори и хата ©

Ответить

Александр Малков

0

А медиков это тоже коснётся?

Ответить

Ксения Терещенко

Александр
10

Нет, нам в аду гореть

Ответить

Роман Петерсон

Ксения
0

Я слышал, они там зашевелились поднимать вам зарплату. Дошло до них.

Ответить

Ксения Терещенко

Роман
5

Поднимут. Где то....кому то...

Ответить

Александр Малков

Ксения
0

Спасибо, коллега, за столь неприятное известие. Мы обречены

Ответить

Filipp Dev

Александр
0

Нет

Ответить

Вася Пражкин

2

Он про свою неделю рассказал?

Ответить

Hecatecoin

2

Малым предприятиям отсрочка по налогам и кредитам на 6 месяцев.

Ответить

Vornex Inc

0

Банки будут работать ?

Ответить

Jake Schneider

Vornex
1

Да

Ответить

Alexander Matveev

Jake
0

Но выходные же на неделю

Ответить

Владимир Орловский

0

А выплаты будут ?

Ответить

Ильяс Салумгереев

Владимир
–3

должны быть, если «с сохранением зарплаты», но это Россия.

Ответить

Валерия Морозова

Владимир
0

Зп сохраняется

Ответить

Эдуард Летов

Валерия
0

не в отпуск всех?

Ответить

Steve Evets

Валерия
0

на расчетном счете работодателя

Ответить

Александр Александров

0

Пора отдыхать

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Зависает. Россия 24. 

Ответить

Jake Schneider

0

Это только для избранных. Обычные холопы будут работать и завидовать остальным:) Ура...

Ответить

Алексей Бурнатный

Jake
0

Погодите, а ведь половина страны продавщицы, магазины будут закрыты? Кроме продуктов 

Ответить

Hecatecoin

0

Тут главное сегодня завтра запасы сделать. Не понятно как логистика будет работать. 

Ответить

Daniil Shvedov

0

Простому люду дать отсрочку, а торговым центрам субсидии, а то сверх прибылей недопулачают. 

Ответить

Hecatecoin

0

Доходы что в офшоры уходят будут обложены в размере 15 процентов...  

Ответить

Александра Владимирова

0

сделали бы двойную оплату кто будет работать (торговля, медицина и тп)

Ответить

Hecatecoin

0

Все кто в акциях и в банке разместили деньги больше миллиона рублей, будут налог платить подоходный по дивидендам ...

Ответить

Sanjar Tolibjonov

0

Что будет с магазинами и продовольствием?

Ответить

Li Bel

Sanjar
0

Должны продовольственные оставить

Ответить

Ислам Баканаев

0

Кроме госслужащих ?

Ответить

Антон Александров

0

Безработица, банкротство, повышение цен и многие проблемы и ничего так и не решится

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Роман Петерсон

0

Юху, отдохнём! Шашлыки, парки, кафешки-киношки!

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Paul An

–1

Скорость счётчика просмотров – это зарплата Сечина в тысячах рублей в секунду, залипайте

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