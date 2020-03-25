Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Кто компенсирует расходы работодателям, он не уточнил.
Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения к россиянам, что неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей в связи с распространением коронавируса Covid-19. Работодатели обязаны будут сохранить зарплату сотрудникам.
«Самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил Путин.
Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина. Он предложил предоставить ему отсрочку по всем налогам на полгода, кроме НДС. Для микропредприятий дать отсрочку по страховым взносам в социальный фонд. Компаниям также предлагается дать отсрочку по банковским кредитам на полгода.
Президент предложил ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний и взыскания долгов в отношении компаний, которые больше всего пострадали от карантина. Критерии для таких компаний он не уточнил.
С 30% до 15% должна быть снижена ставка страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ, заявил глава государства. Эта мера вводится не только на время пандемии.
Кто зп будет платить?
уже начал счета с почасовкой заказчикам делать, так.. услуга "отпуск 1 неделя", количесво часов "40", теперь сижу, думаю какую цену ставить))
Охуенно, когда ты ИП, и зарплаты у тебя нет, зато есть «отсрочка» от налогов. Отдуши, внатуре отдуши
С 30 марта по 5 апреля, а даты неизвестны?
1998 года
Написано, что 2020.
Просто, наверное не в эру Водолея. Или в той же параллельной Вселенной, где НДС снижают
Работодатели:
Так, все пишем заявление на неделю за свой счёт)))0
«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.»
Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!
А медиков это тоже коснётся?
Нет, нам в аду гореть
Я слышал, они там зашевелились поднимать вам зарплату. Дошло до них.
Банки будут работать ?
А выплаты будут ?
Зп сохраняется
Это только для избранных. Обычные холопы будут работать и завидовать остальным:) Ура...
Погодите, а ведь половина страны продавщицы, магазины будут закрыты? Кроме продуктов
Тут главное сегодня завтра запасы сделать. Не понятно как логистика будет работать.
Простому люду дать отсрочку, а торговым центрам субсидии, а то сверх прибылей недопулачают.
сделали бы двойную оплату кто будет работать (торговля, медицина и тп)
Все кто в акциях и в банке разместили деньги больше миллиона рублей, будут налог платить подоходный по дивидендам ...
Что будет с магазинами и продовольствием?
Безработица, банкротство, повышение цен и многие проблемы и ничего так и не решится
Скорость счётчика просмотров – это зарплата Сечина в тысячах рублей в секунду, залипайте
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