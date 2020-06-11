Главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом основателей.

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Кипрская Lynwood Investments объяснила, почему права на nginx принадлежат ей — товарный знак был впервые использован основателями ещё во время работы в Rambler. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на иск Lynwood, поданный в окружной суд Калифорнии.

Как отмечает издание, главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом Сысоева во время работы в Rambler. Осведомителем кипрской компании был работавший в 2007-2009 годах в Rambler Александр Коротков, выяснило The Bell.

Аргументы Lynwood

Согласно иску, Коротков, переехавший в Кремниевую долину, был посредником в хищении: в 2010 году он связал Сысоева и Коновалова, ещё работавших в Rambler, с инвесторами, а также зарегистрировал торговую марку в США и домен nginxplus.com на своё имя. В 2019 году Коротков рассказал о регистрации Rambler, пишет издание.

Основатели nginx, по версии Lynwood, хотели привлечь финансирование и создать компанию, чтобы легализовать платный продукт Nginx Enterprise, основанный на похищенной интеллектуальной собственности.



Кроме того, в исковых материалах говорится, что в 2010 году у Короткова с Коноваловым и Сысоевым была переписка, которую сооснователи якобы пытались уничтожить. В диалоге содержалась презентация для инвесторов, что свидетельствует об использовании торгового знака ещё до ухода Коновалова и Сысоева из компании в марте 2011 года.

Сообщники намеренно скрывали ценность nginx от Rambler: однажды Коновалов поставил nginx низшую оценку по корпоративной шкале, одновременно обсуждая с Сысоевым продажу продукта за $100 млн, утверждает Lynwood.

Первоначальные инвесторы Runa Capital и E.Ventures знали, что права на продукты nginx принадлежали Rambler, но подталкивали их к выделению, пишет The Bell.



F5 Networks знала, что первое коммерческое использование бренда состоялось ещё до ухода основателей из Rambler, считает Lynwood.



Rambler против nginx

Rambler Group впервые заявила о своих правах на компанию-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx в декабре 2019 года. Один из сооснователей Игорь Сысоев занимался разработкой во время работы в компании, утверждала Rambler.

24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments.