Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
2398

«Намеренно скрывали ценность nginx от Rambler»: The Bell узнало аргументы Lynwood в деле против основателей nginx Материал редакции

Главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом основателей.

29 комментариев
В закладки

Кипрская Lynwood Investments объяснила, почему права на nginx принадлежат ей — товарный знак был впервые использован основателями ещё во время работы в Rambler. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на иск Lynwood, поданный в окружной суд Калифорнии.

Как отмечает издание, главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом Сысоева во время работы в Rambler. Осведомителем кипрской компании был работавший в 2007-2009 годах в Rambler Александр Коротков, выяснило The Bell.

Аргументы Lynwood

  • Согласно иску, Коротков, переехавший в Кремниевую долину, был посредником в хищении: в 2010 году он связал Сысоева и Коновалова, ещё работавших в Rambler, с инвесторами, а также зарегистрировал торговую марку в США и домен nginxplus.com на своё имя. В 2019 году Коротков рассказал о регистрации Rambler, пишет издание.
  • Основатели nginx, по версии Lynwood, хотели привлечь финансирование и создать компанию, чтобы легализовать платный продукт Nginx Enterprise, основанный на похищенной интеллектуальной собственности.
  • Кроме того, в исковых материалах говорится, что в 2010 году у Короткова с Коноваловым и Сысоевым была переписка, которую сооснователи якобы пытались уничтожить. В диалоге содержалась презентация для инвесторов, что свидетельствует об использовании торгового знака ещё до ухода Коновалова и Сысоева из компании в марте 2011 года.
  • Сообщники намеренно скрывали ценность nginx от Rambler: однажды Коновалов поставил nginx низшую оценку по корпоративной шкале, одновременно обсуждая с Сысоевым продажу продукта за $100 млн, утверждает Lynwood.
  • Первоначальные инвесторы Runa Capital и E.Ventures знали, что права на продукты nginx принадлежали Rambler, но подталкивали их к выделению, пишет The Bell.
  • F5 Networks знала, что первое коммерческое использование бренда состоялось ещё до ухода основателей из Rambler, считает Lynwood.

Rambler против nginx

Rambler Group впервые заявила о своих правах на компанию-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx в декабре 2019 года. Один из сооснователей Игорь Сысоев занимался разработкой во время работы в компании, утверждала Rambler.

24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments.

F5 Networks сообщила, что уголовное дело в России закрыли — следствие не получило никаких доказательств.

#новость #nginx #ramblergroup #делоnginx

Лиана Липанова
+19 903
5
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043enginx","ramblergroup","nginx"], "comments": 29, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 133607, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 11 Jun 2020 22:25:59 +0300", "is_special": false }
Бесконтактный дезинфектор Next pro
Для предприятий, магазинов, ТРЦ, кафе и госучреждений
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '7417c9cd');
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilnur Seebaev

18

Мамут заебал

Ответить

Valeriy Hovatov

Ilnur
–1

любая мразь заебала, в том то и трабла, только у тех, у кого есть бабло и "друзья" есть вседозволенность... к примеру минусить нечто антинародное, нечто сродни убийству, или воровству у ближнего... мерзость короче... всякая мразь чувствует себя над кем то через это чувство выше... пусть она расскажет нам как она себя чувствует после убийства или воровства или минуса тому кто это воровство или убийство осуждает, как эта мразь себя липко чувствует... и все кто поддерживает гребаный стыд в виде рамблера балом они - в его акциях ничуть не лучше... мамутство в полном цвете... мерзота... все, то поддерживает воровство в любом виде - мразь... Рамблер надо забыть как факт... как всех,  кто любую в нашей стране мерзоту поддержал, он автоматически та же гниль...

Ответить

Valeriy Hovatov

Valeriy
1

когда -то как завещал Иисус "Царство Небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами." - ребята, что его "поддерживают", и меня минусуют сами себе яму роют... посокльку хороших семян у них просто нет... ибо их лидер вообще просто тупит... я то за нас, простой народ, а минующая мерзота? Собранное народное богатство = сворованное тем, кто его объявляет своим.

Ответить

Кирилл Паркс

14

Хорошо хоть в Калифорнии, а не в областном рязанском суде. Но дело конечно мутноватое

Ответить

Denis Bystruev

12

Если бы не было «наезда» с обыском офиса и задержанием Сысоева, никто бы слова не сказал. Ну, очередной корпоративный спор, суд разберётся.

Но теперь Lynwood & Rambler навсегда себя запятнали, и, даже если им удасться что-то отсудить, общественное мнение будет на стороне Nginx.

Лучшего подарка стороне защиты нельзя было и придумать.

Ответить

Mihael Isaev

11

Как **ть можно скрывать ценность nginx? Это лидер рынка и надо было быть полными ******ми, чтобы этого не осознавать.

Ответить

Ware Wow

Mihael
3

Вопрос теперь не в этом. Смотри:
поставил nginx низшую оценку по корпоративной шкале

Раз такой вопрос поднимался, значит внутри компании это считался внутренним проектом Rambler. Очевидно, если разработчики сами включали его в список проектов. Вот и все. Все же есть вероятность, что Мамут не мудак, тем более визуально он выглядит именно крайне интеллигентно. Если у них есть доказательства, если есть видео или достоверные расшифровки совещаний, внутренние документы с советов директоров и т.п., то все выглядит совсем по другому и история переворачивается с ног на голову.

Ответить

Алексей Полепчук

Ware
3

по нашему законодательству сделанное на рабочем компе не считается собственностью работодателя. работодатель такое не заказывал. вероятно сысоев предлагал юзать свое в рамблере но ему отказали. в сша ситуация обратная но я думаю СУД США не будет на столько глубоко лезть в историю по. надежда тока если на то что рамбер в сша зареган и суд посчитает что сделано на компе из сша значит принадлежит компании из сша.

самое смешное что в РФ когда идет заказ на по, за него надо платить авторский ганорар который конечно же никто не платил. это чисто патентный тролинг.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Самое вкусное, как понимаю, как раз для суда держат.

Ответить

Alex Timoshin

Ware
–1

https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%A0+%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%A7%D0%92%D0%98%D0%9B&oq=%D1%80%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%A0+%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%A7%D0%92%D0%98%D0%9B&aqs=chrome..69i57j33.7671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
А Мамут не вьиноват... мразь она под лбюбым соусом мразь, только если сам про себя так не говорит... набухался - сел за руль - убил человека- только может еще так при признании обществом - и то - маловероятно... а украл кучу народного бабла - не такая же вонючая мразь?

рАМБЛЕР ЗАЯЧВИЛ - Поиск в Google
рАМБЛЕР ЗАЯЧВИЛ - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

Сехат Макаров

Mihael
0

Тогда не был, тогда был apache

Ответить

Денис Файзулин

Mihael
–1

который лежал в открытом виде

Ответить

Артём А.

2

Михалыч, подгоняй ассенизатор, тут говно потекло

Ответить

Артем Головачев

2

Так это был корпоративный проект, который писали по служебному заданию сотрудники Рамблер или ребята дома после работы с баночкой пива пилили его как отдельный и никак не связанный с из текущей работой? Вот это из текста непонятно.

Ответить

Максим Мекеня

Артем
–1

Начальник Сысоева в те годы сказал, что с руководством была договоренность о разработке личного проекта в свободное от работы время. Этим проектом был nginx.

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
1

 Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения. Закон предусматривает, однако, автоматическую передачу имущественных прав работодателю, если не доказано обратное.

Обратное и будет предметом доказывания, но это косвенно, так как исходя из документа - они считают nignx своим.

Ответить

Максим Федоров

Sergei
0

Авторство всегда за автором. Рубило за имущественные права. То есть если докажут, что имущественные права у Рамблера, то автором Сысоев так и останется, ну еще и виновным

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

Авторские права тут мало кого интересуют. Тут борьба за имущественные права.

Ответить

Максим Федоров

Sergei
0

Так я это и написал... Ааа, я опирался на цитату 

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

Это из закона об авторском праве, действовавшем до 1.01.2008 года. Как понимаю, они хотят за это цепиться.

Ответить

Sergei Timofeyev

Артем
–1

АП тех времён требовало от сотрудника подтверждение незаинтересованности работодателя в его произведении, если это частично делается на основной работе. То есть ровно наоборот, как это выглядит сейчас.

Ответить

Эмилия Теплова

–1

 24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments.

😂😂😂

Смысл? Технология не ноухау на данный момент. Даже если сейчас всем запретят использовать - кто-то напишет свободный аналог.

Заработать можно на модулях, корпоративной поддержке и т.д. Это не просто. Как Рамблер это будет делать? Никак. Безперспективняк.

Они вероятно подумали раз nginx поставлен на 500 млн серверах, то они с каждого возьмут по доллару - и вот пол ярда в кармане. Но не возьмут. Люди тупо пересядут.

Ответить

Anton Voynov

Эмилия
1

Рамблер все это прекрасно понимает и не лез к ним пока те не продались за 750кк вечнозеленых. Им никаких будущих заработков не надо, они щас хотят кусок пирога.

Ответить

Максим Федоров

Anton
0

Что понимает и что ща "не лез пока". Кто знал, что он станет таким большим? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

А зачем было шевелиться, когда авторские права и остальное наступило в тот момент, когда об этом не нужно было заявлять прямо? Именно задача Сысоева была в том, чтобы Ашманов подписал отказ от имущественных прав. 

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Они когда-нибудь успокоятся? Вроде как “Silicon Valley” давно закончился. Скажите им кто-нибудь)))0))

Ответить

John Tinko

0

Мамут хитрожопый, он всегда таким был
МАМУТНЫЙ

Ответить

Sergei Timofeyev

–1

Читайте закон об авторском праве в версии до 2008 года, там это хорошо рассмотрено. Однако ГК РФ устанавливает сроки давности по таким вопросам, равными трём годам.

Ответить

Максим Федоров

Sergei
0

Тут хитро... Срок давности, но нарушение происходит сейчас, а не "тогда" 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Insense
Подписан
Отписаться
Российская платформа Insense стала первым в России креативным партнером Facebook
Российская платформа для создания и оптимизации мобильного контента в Instagram и Facebook получила статус партнера Fac…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Благие 𝕊𝔼𝕋𝕀: как использовать простаивающие мощности процессоров
В XXI веке волонтерство уходит в IT. Сегодня во благо науки и для спасения человечества можно использовать ресурсы «спя…
0
Okko
Подписан
Отписаться
Большое обновление Okko Smart Box: игры на большом экране, улучшение голосового поиска и новая цена
SberDevices и Okko объявляют о выходе новой версии программного обеспечения для медиаприставки Okko Smart Box. Теперь в…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Кравцов
за день
Монополизация и национализация
«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75%
Степан Степан
за неделю
Почему темнокожий, а не азиат ? Попахивает расизмом так то
Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании — он хочет, чтобы его место занял темнокожий

Прямой эфир

Владислав Мальцев

Пять причин перестать…

John Tinko

«Намеренно скрывали ценность…

Sergei Timofeyev

«Намеренно скрывали ценность…

Александр Семенов

Украли домен в Reg.ru

Sergei Soloviev

Ozon позволит использовать…

Hecatecoin

Украли домен в Reg.ru

Александр Семенов

Украли домен в Reg.ru

Максим Федоров

«Намеренно скрывали ценность…

Sergei Timofeyev

«Намеренно скрывали ценность…

Sergei Timofeyev

Украли домен в Reg.ru

Максим Федоров

«Намеренно скрывали ценность…

Sergei Timofeyev

«Намеренно скрывали ценность…

Максим Федоров

«Намеренно скрывали ценность…

Александр Семенов

Украли домен в Reg.ru

Anton Voynov

«Намеренно скрывали ценность…

Hecatecoin

Украли домен в Reg.ru

Максим Федоров

«Намеренно скрывали ценность…

Александр Семенов

Украли домен в Reg.ru

Александр Семенов

Украли домен в Reg.ru

Hecatecoin

Украли домен в Reg.ru