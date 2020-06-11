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Главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом основателей.
Кипрская Lynwood Investments объяснила, почему права на nginx принадлежат ей — товарный знак был впервые использован основателями ещё во время работы в Rambler. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на иск Lynwood, поданный в окружной суд Калифорнии.
Как отмечает издание, главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом Сысоева во время работы в Rambler. Осведомителем кипрской компании был работавший в 2007-2009 годах в Rambler Александр Коротков, выяснило The Bell.
Rambler Group впервые заявила о своих правах на компанию-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx в декабре 2019 года. Один из сооснователей Игорь Сысоев занимался разработкой во время работы в компании, утверждала Rambler.
24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments.
F5 Networks сообщила, что уголовное дело в России закрыли — следствие не получило никаких доказательств.
Мамут заебал
любая мразь заебала, в том то и трабла, только у тех, у кого есть бабло и "друзья" есть вседозволенность... к примеру минусить нечто антинародное, нечто сродни убийству, или воровству у ближнего... мерзость короче... всякая мразь чувствует себя над кем то через это чувство выше... пусть она расскажет нам как она себя чувствует после убийства или воровства или минуса тому кто это воровство или убийство осуждает, как эта мразь себя липко чувствует... и все кто поддерживает гребаный стыд в виде рамблера балом они - в его акциях ничуть не лучше... мамутство в полном цвете... мерзота... все, то поддерживает воровство в любом виде - мразь... Рамблер надо забыть как факт... как всех, кто любую в нашей стране мерзоту поддержал, он автоматически та же гниль...
когда -то как завещал Иисус "Царство Небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами." - ребята, что его "поддерживают", и меня минусуют сами себе яму роют... посокльку хороших семян у них просто нет... ибо их лидер вообще просто тупит... я то за нас, простой народ, а минующая мерзота? Собранное народное богатство = сворованное тем, кто его объявляет своим.
Хорошо хоть в Калифорнии, а не в областном рязанском суде. Но дело конечно мутноватое
Если бы не было «наезда» с обыском офиса и задержанием Сысоева, никто бы слова не сказал. Ну, очередной корпоративный спор, суд разберётся.
Но теперь Lynwood & Rambler навсегда себя запятнали, и, даже если им удасться что-то отсудить, общественное мнение будет на стороне Nginx.
Лучшего подарка стороне защиты нельзя было и придумать.
Как **ть можно скрывать ценность nginx? Это лидер рынка и надо было быть полными ******ми, чтобы этого не осознавать.
Вопрос теперь не в этом. Смотри:
поставил nginx низшую оценку по корпоративной шкале
Раз такой вопрос поднимался, значит внутри компании это считался внутренним проектом Rambler. Очевидно, если разработчики сами включали его в список проектов. Вот и все. Все же есть вероятность, что Мамут не мудак, тем более визуально он выглядит именно крайне интеллигентно. Если у них есть доказательства, если есть видео или достоверные расшифровки совещаний, внутренние документы с советов директоров и т.п., то все выглядит совсем по другому и история переворачивается с ног на голову.
по нашему законодательству сделанное на рабочем компе не считается собственностью работодателя. работодатель такое не заказывал. вероятно сысоев предлагал юзать свое в рамблере но ему отказали. в сша ситуация обратная но я думаю СУД США не будет на столько глубоко лезть в историю по. надежда тока если на то что рамбер в сша зареган и суд посчитает что сделано на компе из сша значит принадлежит компании из сша.
самое смешное что в РФ когда идет заказ на по, за него надо платить авторский ганорар который конечно же никто не платил. это чисто патентный тролинг.
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%A0+%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%A7%D0%92%D0%98%D0%9B&oq=%D1%80%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%A0+%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%A7%D0%92%D0%98%D0%9B&aqs=chrome..69i57j33.7671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
А Мамут не вьиноват... мразь она под лбюбым соусом мразь, только если сам про себя так не говорит... набухался - сел за руль - убил человека- только может еще так при признании обществом - и то - маловероятно... а украл кучу народного бабла - не такая же вонючая мразь?
Так это был корпоративный проект, который писали по служебному заданию сотрудники Рамблер или ребята дома после работы с баночкой пива пилили его как отдельный и никак не связанный с из текущей работой? Вот это из текста непонятно.
Начальник Сысоева в те годы сказал, что с руководством была договоренность о разработке личного проекта в свободное от работы время. Этим проектом был nginx.
Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения. Закон предусматривает, однако, автоматическую передачу имущественных прав работодателю, если не доказано обратное.
Обратное и будет предметом доказывания, но это косвенно, так как исходя из документа - они считают nignx своим.
Авторство всегда за автором. Рубило за имущественные права. То есть если докажут, что имущественные права у Рамблера, то автором Сысоев так и останется, ну еще и виновным
Авторские права тут мало кого интересуют. Тут борьба за имущественные права.
Так я это и написал... Ааа, я опирался на цитату
Это из закона об авторском праве, действовавшем до 1.01.2008 года. Как понимаю, они хотят за это цепиться.
АП тех времён требовало от сотрудника подтверждение незаинтересованности работодателя в его произведении, если это частично делается на основной работе. То есть ровно наоборот, как это выглядит сейчас.
24 апреля Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments.
😂😂😂
Смысл? Технология не ноухау на данный момент. Даже если сейчас всем запретят использовать - кто-то напишет свободный аналог.
Заработать можно на модулях, корпоративной поддержке и т.д. Это не просто. Как Рамблер это будет делать? Никак. Безперспективняк.
Они вероятно подумали раз nginx поставлен на 500 млн серверах, то они с каждого возьмут по доллару - и вот пол ярда в кармане. Но не возьмут. Люди тупо пересядут.
Рамблер все это прекрасно понимает и не лез к ним пока те не продались за 750кк вечнозеленых. Им никаких будущих заработков не надо, они щас хотят кусок пирога.
Что понимает и что ща "не лез пока". Кто знал, что он станет таким большим?
А зачем было шевелиться, когда авторские права и остальное наступило в тот момент, когда об этом не нужно было заявлять прямо? Именно задача Сысоева была в том, чтобы Ашманов подписал отказ от имущественных прав.
Они когда-нибудь успокоятся? Вроде как “Silicon Valley” давно закончился. Скажите им кто-нибудь)))0))
Читайте закон об авторском праве в версии до 2008 года, там это хорошо рассмотрено. Однако ГК РФ устанавливает сроки давности по таким вопросам, равными трём годам.
Тут хитро... Срок давности, но нарушение происходит сейчас, а не "тогда"
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