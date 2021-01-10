Протестировать гипотезу, подготовиться к презентации инвестору и закрыть раунд: советы от сообщества vc.ru Статьи редакции
Советы инвесторов, взгляд участников акселераторов.
Проверить идею с минимальными затратами
Влад Дащинский помогает компаниям и предпринимателям запускать новые проекты. По его наблюдениям, многие торопятся тратить деньги, не проверив гипотезу — хотя сделать это можно за неделю, руками одного только фаундера, бесплатно
Дащинский предлагает заполнить «стресс-тест-документ». Он делится на четыре раздела, каждый из которых предлагает провести мини-исследование самого себя, рынка или продукта:
- Миссия — а зачем вообще делать продукт.
- Обзор рынка.
- Продуктовая гипотеза — в чем «лучшесть» по отношению к конкурентам.
- SWOT, экономика одной продажи, компетенции.
Когда все разделы успешно пройдены, фаундеру может ответить на девять вопросов. При положительном ответе на каждый из них можно запускать проект, считает Дашинский.
О том, как быстро и недорого проверить продуктовую гипотезу, рассказал и и бывший вице-президент Veeam Антон Антич.
О тестировании идей на собственном опыте рассказывают и предприниматели из сообщества vc.ru, например Данила Тривайло:
Семь инструментов для создания рабочих гипотез
Redmadrobot вместе с «Альфа-банком» придумали 76 идей для одного из продуктов банка, нарисовали четыре прототипа и протестировали их — за пять дней. Всё это Redmadrobot сделали при помощи нескольких методологий, которые описали в материале.
Помимо инструментов для генерации идей, компания поделилась вариантами «разминок» для команды и полезными ссылками.
Советы от инвестора
На какие слайды посмотрит инвестор? Почему на них? Что сказать, чтобы выгодно представить не только компанию, но и самого себя, основателя? Партнёра Genesis Investments Виктор Захарченко разбирает каждый вопрос — на личном опыте, с примерами и рекомендациями книг, фильмов, статей.
320 вопросов, которые задаст инвестор
Продукт появился, можно представить его инвестору.
Тарас Погребняк после питча заполучил $25 тысяч на свой проект. Неожиданных вопросов не было, потому что он заранее подготовился: проанализировал видео с презентаций, выписал вопросы, которые задавали стартаперам. И потом свёл их в таблицу и записал инструкцию.
- Таблица с вопросами.
- Как ей пользовать — и основные вопросы, если не хочется изучать все 320.
Y Combinator: как туда попасть и где найти лекции менторов
Если все получилось, придется разбираться в юридических вопросах — например, как работают договоры конвертируемого займа.
есть в Миро: https://miro.com/app/board/o9J_kmuiNAc=/
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