Маркетинг
Рая Хачатрян

Intel сняла ролики с персонажем-пародией на Mac из рекламы со сравнением Apple и PC Статьи редакции

Это ответ на рекламу Apple, которая осенью показала персонажа PC на презентации новых MacBook на ARM.

80 80 комментариев
1547 просмотров

Актёр Джастин Лонг, который играл «Mac guy» в рекламе Apple в 2000-ых, снялся в рекламе Intel — в роликах он рассказывает о преимуществах PC над Mac, пишет The Verge.

Лонг снимался в рекламе Apple «Mac против PC». Он играл роль компьютера Mac, который был лучше своего аналога. Видео Лонг часто начинал с фразы «Привет, я Mac». Роль PC играл актёр Джон Ходжман.

Рекламные ролики Intel Лонг начинает с фразы «Привет, я… Джастин — реальный человек, который делает реальное сравнение между Intel и Mac». Видео сняты на типичном белом фоне, который был в рекламе Apple.

В рекламе Лонг показывает преимущества PC над Mac. В одном из видео он, например, обращает внимание на то, что ноутбуки Intel могут стать также планшетами, а пользователям Mac нужно покупать планшет, клавиатуру, стилус и так далее. В другом актёр говорит, что «на Mac на самом деле никто не играет».

В ноябре Apple сняла рекламу с Джоном Ходжманом — актёром, который играл ПК. В нём он рассказывал о преимуществах MacBook M1 на базе Arm, например, ноутбук от Apple дольше работает без подзарядки.

Выпущенные тогда же MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini стали первыми, в которых использовались собственные процессоры Apple M1. До этого компания сотрудничала с Intel.

Наступает время ARM: почему в 2020 году бизнес…
Intel медленно, но теряет лидерство на рынке: Apple отказывается от её чипов в пользу своих…
vc.ru

#новость #intel #apple

80 80 комментариев
1
15
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","intel","apple"], "comments": 80, "likes": 15, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 221671, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Mar 2021 17:17:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
80 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Printsessa Derevyashka

14

"Привет, я Джастин, мне не нужен быстрый удобный и надёжный ноутбук, мне нужно чтобы ноутбук гнулся во все стороны, и чтобы было много разных моделей, например, с бесполезным вторым экраном над клавиатурой"
Класс...

Ответить

Григорий Копиев

Printsessa
15

"с бесполезным вторым экраном над клавиатурой" – это про макбук с тачбаром?

Ответить

Printsessa Derevyashka

Григорий
–4

кто-то заставляет покупать с тачбаром?

Ответить

evilnw

Printse…
12

Кто заставляет покупать ноут, который гнется во все стороны?

Ответить

Printsessa

evilnw
–2

вон Джастин говорит что это круто и очень удобно, ходить со здоровенным "планшетом"

Ответить

Кека Пека

Printse…
1

ты можешь ходить с здорвым планшетом а можешь с маленьким

Ответить

Printsessa

Кека
–1

спасибо, но мне хватает просто ноутбука

Ответить

Кека Пека

Printse…
4

у писи ты можешь выбрать любой ноутбук под свой бюджет, большой или маленький, у эппол ты можешь выбрать один ноутбук, под охуевший бюджет

Ответить

Павел

Кека
4

Мне бы ноут, который 7-8 часов в ideшке потянет без зарядки, не посоветуешь, ах да при весе в 1,5 кг?

Ответить

Artem

Павел
0

+ с хорошим экраном высокого разрешения и удобным тачпадом.

Ответить

Павел

Artem
1

Тачпад отдельная тема, ребята без опыта использования не поймут как это работает. 

Ответить

Artem

Павел
0

Ну да, "тачпад и тачпад, какая разница?"

Ответить

Кека Пека

Павел
–2

не спорю, твои узкоспециализированные задачи мне как подавляющему не всрались

большинство сидит на писи, потому что не имеет таких запросов и им нужна вордоэкселепечаталка, а не рабочая машина на 7-8 часов и обязательно с охуенным экраном

твои усзкоспециализированные задачи твои узкие проблемы

Ответить

Павел

Кека
0

 у писи ты можешь выбрать любой ноутбук под свой бюджет,

Те не можешь? 

Ответить

Кека Пека

Павел
0

я не спорю что у мака они лучше, за счёт оптимизации, я уже написал ниже

предложи мне вариант вордоэкселепчаталки за 20к на маке с ССД 500гб

еще желательно в виде планшета, как у меня

Ответить

Павел

Кека
1

Так, теперь скатились в «20к», хорошо предложи норм планшет за 20к? 

Ответить

Кека Пека

Павел
0

что?

Ответить

Павел

Кека
0

Какой нормальный планшет сейчас можно купить за 20к?  Те ~300$.

Ответить

Кека Пека

Павел
0

https://clck.ru/TmHqt

19360.45руб. 22% СКИДКА|Ультратонкий планшет…
Покупай умнее, живи веселее! Aliexpress.com
aliexpress.ru
Ответить

Кека Пека

Павел
0

у меня самого такой есчо, только модель по младше, три года назад покупал

удивление администраторов что я работаю в фотошопе с планшета ловлю до сих пор, и главный вопрос *скока стоит, и потянет ли эксель*

Ответить

Printsessa

Кека
1

Рада за тех, кому хватает виндовых ноутов под любой бюджет.
Мне же просто от виндовых шрифтов уже плохо становится.
Не говоря уже про трекпад, дисплей, звук, корпус и прочее железо.
А писюк с таким железом будет стоить уже как мак или больше.
И с выходом m1 ещё и появился отрыв по производительности и автономности

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

это где писи стоит дороже чем мак?

Ответить

Printsessa

Кека
0

приведи пример писи со такими же как у мака характеристиками

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

приведи пример планшета за 20к на винде который имеет отстегивающуюся клавиатуру на маке, бюджет 20к

у винды - 8гб озу и 500гб ссд, не лагает

жду такой же на маке

Ответить

Printsessa

Кека
2

лолшто, а ещё мне нужно привести пример айфона с тв-тюнером и тремя симками за 200 баксов

Ещё раз – тебя попросили привести пример писюка с такими же как у мака характеристиками, а не вспомнить что на писи можно взять 2кило пластика с 8гб озу и 500гб ссд за 20к, и что такого мака нет (и к счастью не будет)

Пример то будет?

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

от маленького до большого, а не охуевшего

если ты покупаешь ноут за охуевший бюджет - твои проблемы, я даже в них не шарю, ибо не смотрел ни разу

Ответить

Printsessa

Кека
1

ну так чего трендеть то, если не шаришь?

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

я написал что в адекватном бюджете, в небольшом и большом - писи мощнее и выгоднее, а не в охуевшем, чел, вынь писюны из глаз

Ответить

Printsessa

Кека
1

ты идиот или прикидываешься?

Вот наш диалог
Я: А писюк с таким железом будет стоить уже как мак или больше.
Ты: это где писи стоит дороже чем мак?
Я: приведи пример писи со такими же как у мака характеристиками

Дальше ты гонишь про какой-то бюджет, и типа что писи дешевле чем мак.

Чювак, прикинь, никто и не спорит что можно легко найти писи дешевле чем мак.
Только найди с такими же характеристиками

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

всего хорошего и удачи, это называется ОХУЕВШИЙ бюджет, и да, в этом бюджете думаю писи малоконкурентен

Ответить

Printsessa

Кека
1

желаю тебе, чтобы и ты когда-нибудь смог себе позволить нормальный ноут =) 

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

нормальный ноут это тот который стоит полторы тысячи долларов?

Ответить

Printsessa

Кека
1

кому как, а мне 1,5к$ – обычная цена за нормальный ноут

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

все ничего 

ты можешь выбрать писи в любой бюджет, от малого до большого, НО МАК БУДЕТ СТОИТЬ ОХУЕВШИ

в бюджете НЕ ОХУЕВШЕМ, писи и мак греются и тупят исключительно одинаково

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

блять конченный ты деблоид, ты можешь купить любой писи в бюджет до мака, любой вариант, я где-то писал что писи лучше мака?

Ответить

Printsessa

Кека
1

дебилоид ты, потому что выше написал: "в равном бюджете железо писи мощнее". Но в итоге обосрался, и привести пример не можешь

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

так сам приведи пример в бюджет 20к и не обосрись, и в 40к

Ответить

Printsessa

Кека
1

я где-то говорила, что есть маки за 20 или 40к? или ты опять гонишь?

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

я где-то говорил про огромный бюджет?

Ответить

Кека Пека

Printse…
0

у писи ты можешь выбрать любой ноутбук под свой бюджет, большой или маленький, у эппол ты можешь выбрать один ноутбук, под охуевший бюджет

теперь покажи где ты видишь описание бюджета в тысячу долларов и писи

большой бюджет - 50к 

охуевший - 50к+

Ответить

Тарас

Printse…
0

Surface Laptop 3, если нужен "мак на Windows". Собственно за исключением процессора (и времени жизни в простых задачах) идентичен Air, плюс тачскрин и на $100 дешевле

Ответить

Павел

Тарас
0

Трекпад работает так же? Или как у остальнных через пень-колоду?

Ответить

Тарас

Павел
0

У MS кстати свои драйвера трекпада есть, хорошие, и их даже могут поставить себе другие производители — но некоторые отказываются и ставят дефолтный шлак, наверное так дешевле.

Ответить

Павел

Тарас
0

Так так же работает или нет? Тк у меня есть ленова, но это полное говно, да и остальные кого пробовал - такой же шлак, даже до прошек 12ого года недотягивают. 

Ответить

Printsessa

Тарас
0

-/+ тоже самое, и что и требовалось доказать – "писюк с таким железом будет стоить уже как мак"

Ответить

Тарас

Printse…
0

доказывает, что пека не нужоны

приводят примеры, когда мака не хватает под задачи, а специфичного пека хватает

"рада за тех, кому хватает виндовых ноутов"

ну ок

Ответить

Printsessa

Тарас
0

кто "доказывает, что пека не нужоны" ?
Вообще что это за 3 несвязанных предложения?

Ответить

Александр

Кека
0

И?

Ответить

Кека Пека

Алексан…
0

и это основное главное приимущество, не считая что в равном бюджете железо писи мощнее

Ответить

Alexey Mezenin

13

После выхода M1 и намеков на M1X и M2, Intel только и остаётся, что снимать подобные говноролики.

Ответить

Artem Kudinov

11

Intel начинает напоминать Рогозина.
Сливаем по всем фронтам? Заливаем бабки в PR и тупые шутки!

Ответить

Маркетологов к стенке

–14

Уже вроде давно все определились со своим выбором и перетянуть на свою сторону - очень тяжело.
Те кто хочет понты, корявые приложения с непропускаемой рекламой, вечные баги и тормоза системы и за все это удовольствие надо платить втридорога - выбирают продукцию огрызка.
Те. кто хочет нормальное человеческое отношение, где тебя не заставляют плать втридорога - выбирают любой другой продукт.
И нет смысла спорить. Огрызочники покупают их продукцию, т.к. все еще застряли в 2015 году, когда их система была лучше. Сейчас люди даже не насмехаются над ними, а сочувствуют, что их так удачно развели маркетологи.

Ответить

Useforlogin

Маркетологов
7

Не плачьте, когда-нибудь и вы сможете позволить себе мак. 

Ответить

Олег Михайлов

Маркетологов
1

Как человек, приверженный Винде, и выбравший в качестве рабочего инструмента ноутбук на Вин10, говорю, что вы написали чушь.

Ответить

Евгений Бв

Маркетологов
–2

То что этот Вьетнамский ширпотреб состоит из глюков и тормозов, и покупают его ради непонятных понтов - давно известно. Но надо отдать должное маркетологам Эпла. Так разводить людей - дорогого стоит. 

Ответить

Павел

Евгений
–2

состоит из глюков и тормозов

А что не состоит-то? В фантазии отбитых фанатов их платформа работает идеально, но в реальности же всё глючит плюс-минус на одном уровне у всех.

Ответить

Павел

Павел
0

Я уточню, что глючат и Мак (как пользователь оного, и не только), и Винда, и Андроид, и даже Боинги. Глупо отрицать, что люди могут ошибаться и ломать что-то.

Ответить

Даулет Алшынбаев

2

Вот этот кадр прям играет в обратную от PC сторону))

Ответить

evilnw

Даулет
4

Почему? Разве разнообразие это плохо?

Ответить

Денис Семенов

evilnw
8

Альтернатива и возможности, это то, от чего apple защищает своих пользователей.  

Ответить

Andrey Gordeev

evilnw
3

Это не разнообразие, это называется «зоопарк»

Ответить

lotnomer

3

Неожиданно. Реклама из разряда анекдота: 
Вот раньше были времена, а сейчас мгновения. Раньше поднимался, а сейчас давление.

Интел видимо не может выбраться из 2000-х.

Ответить

Printsessa Derevyashka

2

Знатно им дизов отгрузили на ютубе

Ответить

Григорий Копиев

1

Разблокировка по лицу в первом ролике – это, конечно, хорошо, но при чем тут Intel?

Ответить

Андрей Верижников

Григорий
4

Код алгоритма распознавания пробегал мимо регистров процессора от Intel

Ответить

Игорь Маренков

Андрей
1

Рекламируется "pc", а не intel

Ответить

Тарас Мукин

Григорий
1

Они вообще уже довольно давно в маркетинге как-то смешивают воедино понятия PC, Windows и Intel. Двух зайцев сразу видимо — еще и AMD не у дел остается.

Ответить

alex twit

Тарас
1

Wintel

Ответить

Oleg Matveenko

2

Интел стал уже сам пародией на it-компанию с таким маркетингом... 

Ответить

Killer

1

Мне уже смешно, Макинтош давно тот же писюк. Да и к слову "Ылитарность" покусанного мягко скажем, преувеличена.

Ответить

Павел

Killer
0

Перестал быть с прошлого года, м1 как бы нихрена на x64-86. 

Ответить

Christofor

1

интересно, что будет на правой части стола, когда все перейдут на арм

Ответить

Плотный браслет

1

Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок!

Ответить

Евгений Трифонов

1

Ёлки, какая же кринжатина. Может, подобные трепыхания против M1 как-то и помогают продажам, но выглядят они так, словно градус отчаяния в Intel всё выше. Когда макбуки критикуют с аргументацией «они серые» — ощущаешь, что очень хотели найти «до чего бы докопаться», но так и не нашли.

Ответить

boj Ko

–2

Смотрю я на владельцев  что Windows, что iOS. Уже лет 10 где-то - И не как не могу понять что с вами не так ? 

Ответить

Vlad

boj
3

Ну объективно у Linux хватает проблем, в смысле у десктопного. Я сам перебрал разные дистрибутивы за последние лет 5-6, тыкал разные DE. В итоге сижу на стандартной Ubuntu, потому что так жить проще. И да, бывают всякие дурацкие баги. Или вещи, типа Snap, которые вроде для добра, но доставляют мелкие неприятности. Да и в целом этот шовинизм на почве операционной системы должен остаться на ЛОРе, наверное.

Ответить

Тарас Мукин

Vlad
0

Да всему треду туда дорога. Я критически не понимаю зачем "защищать" свой выбор когда очевидно что другому он может не подойти. У меня стоит основной системой Windows, рядом Ubuntu потому что на ней кодить привычнее, планирую дальше заменить ноут на Мак. Еретиков вроде меня вообще сжигать надо я думаю.

Ответить

Тарас Мукин

boj
2

У них страшная болезнь — профессиональный софт головного мозга. Часто Adobe-ом болеют, например. Еще сопутствующее отсутствие свободного времени на копание в системе.

Ответить

Ivan Petrov

0

знаем разницу между iOS и macOS

Ответить

Christofor

0

прикольно, что они сами пиарят apple разделяя pc и мак, тем самым повышая его престиж в глазах потребителя

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Какие технологии из фантастических фильмов реально воссоздать — мнение программистов
Прообразы многих современных технологий и гаджетов люди увидели впервые именно благодаря кино. Создатели фильмов предск…
0
Апрель Капитал
Подписан
Отписаться
Какую стратегию лучше выбрать инвестору
И на какой срок сформировать портфель ценных бумаг.
7
IVI
Подписан
Отписаться
Премьера фильма «Батя» на IVI: ностальгируем по 90-м с Владимиром Вдовиченковым и Надеждой Михалковой
Фильм «ТНТ» и «ТНТ4», за месяц собравший в прокате более 400 млн рублей, будет доступен в онлайн-кинотеатре с 18 мартаП…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тэш
за день
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Хозяин

Почему рекламная кампания…

Richard Daniel

Wildberries требует с продавцов…

qlskid

Wildberries требует с продавцов…

Printsessa…

Intel сняла ролики с…

Slava Reznor

Wildberries требует с продавцов…

Andreas Lapueros

«Нет, не тикают»: кейс…

Printsessa…

Intel сняла ролики с…

Борис Васильев

Почему рекламная кампания…

Сергей Ноздрин

Почему рекламная кампания…

Igor Kachura

Черногория — страна, как сон…

Кека Пека

Intel сняла ролики с…

Ivan Maslov

Как я плачу налоги и принимаю…

ptf.our

«Вам здесь больше не рады…

Ware Wow

Налоговая получила расширенный…

Кека Пека

Intel сняла ролики с…

Name

Как можно (правильно…

Африканер Зеленый

«Решили перевернуть страницу…

Алексей Коробченко

Wildberries требует с продавцов…
null