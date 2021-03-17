Это ответ на рекламу Apple, которая осенью показала персонажа PC на презентации новых MacBook на ARM.

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Актёр Джастин Лонг, который играл «Mac guy» в рекламе Apple в 2000-ых, снялся в рекламе Intel — в роликах он рассказывает о преимуществах PC над Mac, пишет The Verge.

Лонг снимался в рекламе Apple «Mac против PC». Он играл роль компьютера Mac, который был лучше своего аналога. Видео Лонг часто начинал с фразы «Привет, я Mac». Роль PC играл актёр Джон Ходжман.

Рекламные ролики Intel Лонг начинает с фразы «Привет, я… Джастин — реальный человек, который делает реальное сравнение между Intel и Mac». Видео сняты на типичном белом фоне, который был в рекламе Apple.

В рекламе Лонг показывает преимущества PC над Mac. В одном из видео он, например, обращает внимание на то, что ноутбуки Intel могут стать также планшетами, а пользователям Mac нужно покупать планшет, клавиатуру, стилус и так далее. В другом актёр говорит, что «на Mac на самом деле никто не играет».

В ноябре Apple сняла рекламу с Джоном Ходжманом — актёром, который играл ПК. В нём он рассказывал о преимуществах MacBook M1 на базе Arm, например, ноутбук от Apple дольше работает без подзарядки.