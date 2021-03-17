Intel сняла ролики с персонажем-пародией на Mac из рекламы со сравнением Apple и PC Статьи редакции
Это ответ на рекламу Apple, которая осенью показала персонажа PC на презентации новых MacBook на ARM.
Актёр Джастин Лонг, который играл «Mac guy» в рекламе Apple в 2000-ых, снялся в рекламе Intel — в роликах он рассказывает о преимуществах PC над Mac, пишет The Verge.
Лонг снимался в рекламе Apple «Mac против PC». Он играл роль компьютера Mac, который был лучше своего аналога. Видео Лонг часто начинал с фразы «Привет, я Mac». Роль PC играл актёр Джон Ходжман.
Рекламные ролики Intel Лонг начинает с фразы «Привет, я… Джастин — реальный человек, который делает реальное сравнение между Intel и Mac». Видео сняты на типичном белом фоне, который был в рекламе Apple.
В рекламе Лонг показывает преимущества PC над Mac. В одном из видео он, например, обращает внимание на то, что ноутбуки Intel могут стать также планшетами, а пользователям Mac нужно покупать планшет, клавиатуру, стилус и так далее. В другом актёр говорит, что «на Mac на самом деле никто не играет».
В ноябре Apple сняла рекламу с Джоном Ходжманом — актёром, который играл ПК. В нём он рассказывал о преимуществах MacBook M1 на базе Arm, например, ноутбук от Apple дольше работает без подзарядки.
Выпущенные тогда же MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini стали первыми, в которых использовались собственные процессоры Apple M1. До этого компания сотрудничала с Intel.
"Привет, я Джастин, мне не нужен быстрый удобный и надёжный ноутбук, мне нужно чтобы ноутбук гнулся во все стороны, и чтобы было много разных моделей, например, с бесполезным вторым экраном над клавиатурой"
Класс...
"с бесполезным вторым экраном над клавиатурой" – это про макбук с тачбаром?
кто-то заставляет покупать с тачбаром?
вон Джастин говорит что это круто и очень удобно, ходить со здоровенным "планшетом"
спасибо, но мне хватает просто ноутбука
не спорю, твои узкоспециализированные задачи мне как подавляющему не всрались
большинство сидит на писи, потому что не имеет таких запросов и им нужна вордоэкселепечаталка, а не рабочая машина на 7-8 часов и обязательно с охуенным экраном
твои усзкоспециализированные задачи твои узкие проблемы
Рада за тех, кому хватает виндовых ноутов под любой бюджет.
Мне же просто от виндовых шрифтов уже плохо становится.
Не говоря уже про трекпад, дисплей, звук, корпус и прочее железо.
А писюк с таким железом будет стоить уже как мак или больше.
И с выходом m1 ещё и появился отрыв по производительности и автономности
приведи пример писи со такими же как у мака характеристиками
лолшто, а ещё мне нужно привести пример айфона с тв-тюнером и тремя симками за 200 баксов
Ещё раз – тебя попросили привести пример писюка с такими же как у мака характеристиками, а не вспомнить что на писи можно взять 2кило пластика с 8гб озу и 500гб ссд за 20к, и что такого мака нет (и к счастью не будет)
Пример то будет?
ну так чего трендеть то, если не шаришь?
ты идиот или прикидываешься?
Вот наш диалог
Я: А писюк с таким железом будет стоить уже как мак или больше.
Ты: это где писи стоит дороже чем мак?
Я: приведи пример писи со такими же как у мака характеристиками
Дальше ты гонишь про какой-то бюджет, и типа что писи дешевле чем мак.
Чювак, прикинь, никто и не спорит что можно легко найти писи дешевле чем мак.
Только найди с такими же характеристиками
желаю тебе, чтобы и ты когда-нибудь смог себе позволить нормальный ноут =)
дебилоид ты, потому что выше написал: "в равном бюджете железо писи мощнее". Но в итоге обосрался, и привести пример не можешь
я где-то говорила, что есть маки за 20 или 40к? или ты опять гонишь?
-/+ тоже самое, и что и требовалось доказать – "писюк с таким железом будет стоить уже как мак"
кто "доказывает, что пека не нужоны" ?
Вообще что это за 3 несвязанных предложения?
После выхода M1 и намеков на M1X и M2, Intel только и остаётся, что снимать подобные говноролики.
Intel начинает напоминать Рогозина.
Сливаем по всем фронтам? Заливаем бабки в PR и тупые шутки!
Уже вроде давно все определились со своим выбором и перетянуть на свою сторону - очень тяжело.
Те кто хочет понты, корявые приложения с непропускаемой рекламой, вечные баги и тормоза системы и за все это удовольствие надо платить втридорога - выбирают продукцию огрызка.
Те. кто хочет нормальное человеческое отношение, где тебя не заставляют плать втридорога - выбирают любой другой продукт.
И нет смысла спорить. Огрызочники покупают их продукцию, т.к. все еще застряли в 2015 году, когда их система была лучше. Сейчас люди даже не насмехаются над ними, а сочувствуют, что их так удачно развели маркетологи.
Как человек, приверженный Винде, и выбравший в качестве рабочего инструмента ноутбук на Вин10, говорю, что вы написали чушь.
То что этот Вьетнамский ширпотреб состоит из глюков и тормозов, и покупают его ради непонятных понтов - давно известно. Но надо отдать должное маркетологам Эпла. Так разводить людей - дорогого стоит.
Вот этот кадр прям играет в обратную от PC сторону))
Альтернатива и возможности, это то, от чего apple защищает своих пользователей.
Неожиданно. Реклама из разряда анекдота:
Вот раньше были времена, а сейчас мгновения. Раньше поднимался, а сейчас давление.
Интел видимо не может выбраться из 2000-х.
Разблокировка по лицу в первом ролике – это, конечно, хорошо, но при чем тут Intel?
Код алгоритма распознавания пробегал мимо регистров процессора от Intel
Они вообще уже довольно давно в маркетинге как-то смешивают воедино понятия PC, Windows и Intel. Двух зайцев сразу видимо — еще и AMD не у дел остается.
Мне уже смешно, Макинтош давно тот же писюк. Да и к слову "Ылитарность" покусанного мягко скажем, преувеличена.
Ёлки, какая же кринжатина. Может, подобные трепыхания против M1 как-то и помогают продажам, но выглядят они так, словно градус отчаяния в Intel всё выше. Когда макбуки критикуют с аргументацией «они серые» — ощущаешь, что очень хотели найти «до чего бы докопаться», но так и не нашли.
Смотрю я на владельцев что Windows, что iOS. Уже лет 10 где-то - И не как не могу понять что с вами не так ?
Ну объективно у Linux хватает проблем, в смысле у десктопного. Я сам перебрал разные дистрибутивы за последние лет 5-6, тыкал разные DE. В итоге сижу на стандартной Ubuntu, потому что так жить проще. И да, бывают всякие дурацкие баги. Или вещи, типа Snap, которые вроде для добра, но доставляют мелкие неприятности. Да и в целом этот шовинизм на почве операционной системы должен остаться на ЛОРе, наверное.
Да всему треду туда дорога. Я критически не понимаю зачем "защищать" свой выбор когда очевидно что другому он может не подойти. У меня стоит основной системой Windows, рядом Ubuntu потому что на ней кодить привычнее, планирую дальше заменить ноут на Мак. Еретиков вроде меня вообще сжигать надо я думаю.
У них страшная болезнь — профессиональный софт головного мозга. Часто Adobe-ом болеют, например. Еще сопутствующее отсутствие свободного времени на копание в системе.
прикольно, что они сами пиарят apple разделяя pc и мак, тем самым повышая его престиж в глазах потребителя
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