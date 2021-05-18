В Госдуме предложили создать единую систему учёта всей интернет-рекламы в России Статьи редакции
Данные должны будут вносить все площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на россиян, говорится в законопроекте.
Законопроект о создании единой системы учёта рекламы внёс в Госдуму 18 мая депутат Сергей Жигарев. Согласно документу:
- Разработать систему и обеспечить её работу должен Роскомнадзор.
- Какую именно информацию и в какой форме заносить в базу, определит правительство.
- Сведения будут храниться в базе минимум пять лет.
- Роскомнадзор должен создать комиссию, которая выберет оператора системы.
- Данные в базу должны будут вносить все интернет-площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на потребителей в России. Исключение — социальная реклама.
Интернет стал крупнейшей площадкой для распространения рекламы в России в 2020 году. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объём рынка интернет-рекламы составил 253 млрд рублей, рекламы на ТВ — 169 млрд, наружной — 32 млрд, на радио —11 млрд, в прессе — 8 млрд.
В апреле 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы для сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки.
Вот что бывает, когда во власти сплошные бюрократы, которые только и мыслят категориями, что все нужно внести в базу, создавать какие-то списки, вместо того, чтобы просто не мешать людям работать, а не страдать этой бюрократической фигней.
бюрократы, которые только и мыслят категориями, что все нужно внести в базу
- тут другое, кто то, с кем аффилирован депутат Сергей Жигарев, хочет заработать на создании реестра. В конце концов почему Мизулиной можно, а Жигареву нельзя?
С чего вы решили, что это чтобы не показывали рекламу?
Сейчас поток под контроль поставят и начнут расширять рынок, адблок запретят
Не запретят, не реализуемо.
1. Госдуме пофиг на реализуемость.
2. Сократить использование реально, надавив на разработчиков браузеров, которые будут только рады, так как на рекламе зарабатывают.
Пока разработчики сидят в Сан-Франциско, госдума не надавит :)
Условная apple всегда идет на сотрудничество, чтобы деньги не терять, это не гугл, который любит кобениться.
Не запретят - это нереально и технически невозможно. Даже если такое допустить в фантазиях, то это будет колоссальный удар по самим же организаторам.
Массовый потребитель уже подсажен на чистый интернет, если ему сейчас запихать все рекламой, то он станет рыскать по форумам уже не расширения, а программы, который уй кто сможет убрать и что-то с ними сделать. Это раз.
ВПН не ВПН, тут пытались запретить пиратство)) вуаля, после всех запретов и борьбой, посещение пиратских сайтов резко выросло и в лидерах США, Россия и Китай))
Командный рак
Я всё-таки полагаю, что, как я и писал ранее, основная цель не столько контроль за рекламой и заработок, сколько размещение своего кода на максимальном количестве веб-ресурсов, а затем и в приложениях.
А я не исключаю, что деда развели потенциалом тотального контроля, а цель все же бабки для условного Усманова как с маркировкой. Силовиков развели как лохов.
Еще столько всего не сделано. Единый реестр лесных лосей РФ. Система учета прудовых болотных жаб.
Ахаххаха
Муравьёв и писчинок на пляжах крыманашего!
"Писчинок"
Следующим проектом будет единая система комментариев, чую. Под соусом борьбы с экстремизмом и терроризмом. А уже потом сделают авторизацию по паспорту(через госуслуги).
А разве сейчас сейчас этого уже нет? Очень многие издания подключают себе агрегатора комментариев, где свои модераторы.
Разница в том, что в агрегаторе от государства у модератора будет звание и погоны. И вместо бана пользователь уедет рукавички шить лет на 5.
пользователь уедет рукавички шить лет на 5
- таких мало, в основном потенциальные пациенты, но столько дурдомов у нас нет
Ну как мало, к примеру, топовый коммент содержит:
во власти сплошные бюрократы
Налицо УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти.
Заодно всех залайковших можно паровозом пристегнуть.
Кстати очень осторожный коммент - "бюрократ" это не оскорбление. Разве что для большей безопасности стоило добавить "по моему оценочному мнению"
Попытка законтролить интернет? Это вообще законно?🤦♂️
Это не только законно, но и очень прибыльно.
Когда они начинают что-то считать, значит скоро это что-то захотят отжать
Для этого существуют блокировщики рекламы. Они контролируют, учитывают и аккуратно скрывают всю рекламу.)
Там речь чисто о финансах, а не о том, где эту рекламу размещать) А было бы неплохо
О, опять государство свою мохнатую лапу в новый пасек решило запихнуть
Пусть с блогеров начнут, для которых москва похорошела при собянине
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» в части создания единой информационной системы учёта рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования отношений в сфере рекламы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путём обеспечения прослеживаемости такой рекламы в сети «Интернет».
Ощущение, что в депутаты берут за то, что пишешь неразборчивыми формулировками
Нет. Главный критерий - негодяйство и нечеловеческое паскудство.
Это смешно читать сразу после новости о запретн звуковой рекламы на улице!
Потому что её нельзя учесть и посчитать?)))
Кто в этот раз из кооператива Озеро будет собирать оброк?
Психопат у руля непременно угробится сам и убьёт ни в чем невиновных пассажиров и захватит пешеходов. Кто выдал права этим кадаврам на управление нашим автобусом?
Скоро введут единый учет г-на, запретят смывать, пока соответствующие службы не зафиксируют констинтенцию, массу и объем.
Окидываешь сытым взглядом - где бы ещё урвать на очередную виллу третьей любовнице и вдруг опа, так вот же оно!
А если бложек с 20 страничками но с баннерками гугла, тоже надо куда-то идти сдаваться?
или это как раз на крупных рыб вроде гугла направлено, чтобы заставить за каждую рекламку с навальным отчитываться?
Очередной не работающий закон. Лишний повод для интернет-бизнесов работать в тени. То ли у депутатов фимоз мозга, то ли они вредители
Не, ну Жигарев человек заслуженный, практически герой:
Награды
Медаль «В память 850-летия Москвы»
знак «Почетный строитель России»
Почётный знак Губернатора Московской области «БЛАГОДАРЮ»
Почётный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» II степени
почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной Думы.
Прям почти казак, а не депутатишка.
Если маразм крепчает, значит в стране всё идёт по плану, стабильно и предсказуемо.
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Правильно. Может наконец-то поборят рекламу мошенников с которыми ни гугл, ни яндекс не борется.
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Те кто думают, что это невозможно, просто не знают, что все провайдеры уже давно отчитываются государству, а именно от них идёт большее количество рекламы.
Исключениями являются владельцы всяких новостных сайтов и поисковики продающие определённые места на разных сайтах. Вторые уже давно государству подчиняться.
Поэтому, все это вполне может быть. Только смысл из-за этого переживать? Вырастет цена на рекламу. И что?
Доля рекламы размещаемая провайдерами ничтожна. На рынке не существует даже универсальных инструментов медиа-планирования, которые бы использовались массово всеми участниками рынка. Я уже не говорю про то, что рекламу можно учитывать по закупке, по открутке, есть куча дополнительных нюансов с гео и тд. Вообщем разработка системы учёта, весьма непростая история.
Информацию ведь будут передавать не те кто размешают рекламу на площадке, а те кто продают рекламное место. У них все данные уже есть, иначе как размещается реклама? По крайней мере у лидеров рынка.
Поэтому это проще чем вы описываете.
Да и это долгая работа, в начале просто занесут всех в базу отдельную. Государство не делает все быстро, но нужные ему проекты всегда доводятся до конца. Это очевидно.
Если честно, даже немного подбешивает, что люди ещё недооценивают желание государства контролировать все. Они выделят столько денег, что хватит и на откаты и на ЗП и на ещё одни откаты и доведут до конца проект нужный им.
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