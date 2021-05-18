Данные должны будут вносить все площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на россиян, говорится в законопроекте.

Законопроект о создании единой системы учёта рекламы внёс в Госдуму 18 мая депутат Сергей Жигарев. Согласно документу:

Разработать систему и обеспечить её работу должен Роскомнадзор.

Какую именно информацию и в какой форме заносить в базу, определит правительство.



Сведения будут храниться в базе минимум пять лет.



Роскомнадзор должен создать комиссию, которая выберет оператора системы.



Данные в базу должны будут вносить все интернет-площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на потребителей в России. Исключение — социальная реклама.



Интернет стал крупнейшей площадкой для распространения рекламы в России в 2020 году. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объём рынка интернет-рекламы составил 253 млрд рублей, рекламы на ТВ — 169 млрд, наружной — 32 млрд, на радио —11 млрд, в прессе — 8 млрд.

В апреле 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы для сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки.