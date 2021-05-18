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Маша Цепелева

В Госдуме предложили создать единую систему учёта всей интернет-рекламы в России Статьи редакции

Данные должны будут вносить все площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на россиян, говорится в законопроекте.

Законопроект о создании единой системы учёта рекламы внёс в Госдуму 18 мая депутат Сергей Жигарев. Согласно документу:

  • Разработать систему и обеспечить её работу должен Роскомнадзор.
  • Какую именно информацию и в какой форме заносить в базу, определит правительство.
  • Сведения будут храниться в базе минимум пять лет.
  • Роскомнадзор должен создать комиссию, которая выберет оператора системы.
  • Данные в базу должны будут вносить все интернет-площадки, которые размещают рекламу и ориентированы на потребителей в России. Исключение — социальная реклама.

Интернет стал крупнейшей площадкой для распространения рекламы в России в 2020 году. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объём рынка интернет-рекламы составил 253 млрд рублей, рекламы на ТВ — 169 млрд, наружной — 32 млрд, на радио —11 млрд, в прессе — 8 млрд.

В апреле 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы для сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки.

#новость #законы

2188 просмотров
63 63 комментария
11
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63 комментария
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JuliaS

28

Вот что бывает, когда во власти сплошные бюрократы, которые только и мыслят категориями, что все нужно внести в базу, создавать какие-то списки, вместо того, чтобы просто не мешать людям работать, а не страдать этой бюрократической фигней.

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Михаил Качалов

JuliaS
3

бюрократы, которые только и мыслят категориями, что все нужно внести в базу

- тут другое, кто то, с кем аффилирован депутат Сергей Жигарев, хочет заработать на создании реестра. В конце концов почему Мизулиной можно, а Жигареву нельзя?

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Сергей Подгорный

JuliaS
0

Ох блин... Причем тут демократия, когда тупо хотят бабки пилить?

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Встречный коктейль

11

Сведения будут храниться в базе минимум пять лет.

За хранение данных надо платить, значит реклама станет дороже, следовательно конечный продукт тоже, в итоге мы заплатим за то что-бы нам не показывали рекламу, спасибо ну уже есть adblock.

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Денис Демидов

Встречный
4

С чего вы решили, что это чтобы не показывали рекламу?
Сейчас поток под контроль поставят и начнут расширять рынок, адблок запретят

Ответить

Гордон Фримэн

Денис
3

Не запретят, не реализуемо.

Ответить

Nikolay Kapustin

Гордон
6

Вы наверно тут недавно (с)

Ответить

Денис Демидов

Гордон
0

1. Госдуме пофиг на реализуемость.
2. Сократить использование реально, надавив на разработчиков браузеров, которые будут только рады, так как на рекламе зарабатывают.

Ответить

Anatoliy Nikulin

Денис
0

Пока разработчики сидят в Сан-Франциско, госдума не надавит :)

Ответить

Денис Демидов

Anatoliy
0

Условная apple всегда идет на сотрудничество, чтобы деньги не терять, это не гугл, который любит кобениться. 

Ответить

Маркетологов к

Денис
0

Не запретят - это нереально и технически невозможно. Даже если такое допустить в фантазиях, то это будет колоссальный удар по самим же организаторам.

Ответить

Денис

Маркето…
0

Не вижу технических проблем запретить браузерам эти расширения. Массовый потребитель отвалится, а гики не кому не интересны. Это как с vpn, большинство ими не пользуются и блокировки реально работают таким образом.

Ответить

Маркетолог

Денис
0

Массовый потребитель уже подсажен на чистый интернет, если ему сейчас запихать все рекламой, то он станет рыскать по форумам уже не расширения, а программы, который уй кто сможет убрать и что-то с ними сделать. Это раз.
ВПН не ВПН, тут пытались запретить пиратство)) вуаля, после всех запретов и борьбой, посещение пиратских сайтов резко выросло и в лидерах США, Россия и Китай))

В 2020 году пиратские web-сайты по всему миру…
Миллиарды пользователей обращаются к пиратским ресурсам, дабы просматривать потоковые трансляции…
mediasat.info
Ответить

Командный рак

Денис
1

Я всё-таки полагаю, что, как я и писал ранее, основная цель не столько контроль за рекламой и заработок, сколько размещение своего кода на максимальном количестве веб-ресурсов, а затем и в приложениях.

Ответить

Денис Демидов

Командн…
1

А я не исключаю, что деда развели потенциалом тотального контроля, а цель все же бабки для условного Усманова как с маркировкой. Силовиков развели как лохов.

Ответить

- -

8

Еще столько всего не сделано. Единый реестр лесных лосей РФ. Система учета прудовых болотных жаб.

Ответить

Александр Иванов

-
3

Ахаххаха

Муравьёв и писчинок на пляжах крыманашего!

Ответить

Георгий Михнов

Александр
0

"Писчинок"

Ответить

Александр Иванов

Георгий
1

Ну да, в запаре допустил орфографическую оплошность, согласен.

Ответить

Вася Пражкин

8

Следующим проектом будет единая система комментариев, чую. Под соусом борьбы с экстремизмом и терроризмом. А уже потом сделают авторизацию по паспорту(через госуслуги).

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
1

А разве сейчас сейчас этого уже нет? Очень многие издания подключают себе агрегатора комментариев, где свои модераторы.

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
0

Разница в том, что в агрегаторе от государства у модератора будет звание и погоны. И вместо бана пользователь уедет рукавички шить лет на 5.

Ответить

Михаил Качалов

Вася
0

пользователь уедет рукавички шить лет на 5

- таких мало, в основном потенциальные пациенты, но столько дурдомов у нас нет

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
0

Ну как мало, к примеру, топовый коммент содержит:
 во власти сплошные бюрократы

Налицо УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти.
Заодно всех залайковших можно паровозом пристегнуть.

Ответить

Михаил Качалов

Вася
0

Кстати очень осторожный коммент - "бюрократ" это не оскорбление. Разве что для большей безопасности стоило добавить "по моему оценочному мнению"

Ответить

Story App

Вася
0

Но бюрократ - это же не оскорбление!

Больше похоже на то, что вы по 282 статье возбуждаете своим комментарием ненависть к социальной группе бюрократы...

Ответить

Фёдор Хан

4

Попытка законтролить интернет? Это вообще законно?🤦‍♂️

Ответить

Вася Пражкин

Фёдор
10

Это не только законно, но и очень прибыльно.

Ответить

Фёдор Хан

Вася
0

Но невозможно законтрить интернет.

Ответить

Вася Пражкин

Фёдор
6

Тут важна не победа, а участие и бюджеты.

Ответить

Mikhail Sazonov

6

Когда они начинают что-то считать, значит скоро это что-то захотят отжать

Ответить

Михаил Качалов

Mikhail
0

- не факт, сам процесс приносит доход

Ответить

Евгений Бв

5

Для этого существуют блокировщики рекламы. Они контролируют, учитывают и аккуратно скрывают всю рекламу.)

Ответить

ave ego

Евгений
0

единая система вызовет резкое уменьшение правил адблока

Ответить

Максим SvemDev

ave
0

/etc/hosts

Ответить

Евгений Бв

ave
0

Там речь чисто о финансах, а не о том, где эту рекламу размещать) А было бы неплохо

Ответить

Alex

5

О, опять государство свою мохнатую лапу в новый пасек решило запихнуть

Ответить

Михаил Качалов

Alex
0

- не государство, а Сергей Жигарев. Не факт что закон пройдет

Ответить

hakhagmon

4

Пусть с блогеров начнут, для которых москва похорошела при собянине

Ответить

Хозяин

hakhagmon
0

хлопнем по бургеру за его здоровье!

Ответить

Александр Львов

2

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» в части создания единой информационной системы учёта рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования отношений в сфере рекламы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путём обеспечения прослеживаемости такой рекламы в сети «Интернет».  

Ощущение, что в депутаты берут за то, что пишешь неразборчивыми формулировками

Ответить

Alexander Tumanov

Александр
2

Нет. Главный критерий - негодяйство и нечеловеческое паскудство.

Ответить

Александр Иванов

2

Это смешно читать сразу после новости о запретн звуковой рекламы на улице!
Потому что её нельзя учесть и посчитать?)))

Ответить

evilnw

2

Кто в этот раз из кооператива Озеро будет собирать оброк?

Ответить

Михаил Качалов

evilnw
0

- в тексте фамилия: Сергей Жигарев

Ответить

Alexander Tumanov

1

Психопат у руля непременно угробится сам и убьёт ни в чем невиновных пассажиров и захватит пешеходов. Кто выдал права этим кадаврам на управление нашим автобусом?

Ответить

Denis Denis

1

Скоро введут единый учет г-на, запретят смывать, пока соответствующие службы не зафиксируют констинтенцию, массу и объем.

Ответить

Yaroslav Shulga

0

Окидываешь сытым взглядом - где бы ещё урвать на очередную виллу третьей любовнице и вдруг опа, так вот же оно!

Ответить

Единственный калькулятор

0
Ответить

умный человек

0

А если бложек с 20 страничками но с баннерками гугла, тоже надо куда-то идти сдаваться?

Ответить

умный человек

умный
0

или это как раз на крупных рыб вроде гугла направлено, чтобы заставить за каждую рекламку с навальным отчитываться?

Ответить

NNM ASSN

0
Ответить

Михаил Качалов

0

Очередной не работающий закон. Лишний повод для интернет-бизнесов работать в тени. То ли у депутатов фимоз мозга, то ли они вредители

Ответить

Трагический якорь

0

Не, ну Жигарев человек заслуженный, практически герой:
Награды
Медаль «В память 850-летия Москвы»
знак «Почетный строитель России»
Почётный знак Губернатора Московской области «БЛАГОДАРЮ»
Почётный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» II степени
почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной Думы.

Прям почти казак, а не депутатишка.

Ответить

xxx xxx

0

Если маразм крепчает, значит в стране всё идёт по плану, стабильно и предсказуемо.

Ответить

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Канищев Максим

0

Правильно. Может наконец-то поборят рекламу мошенников с которыми ни гугл, ни яндекс не борется.

Ответить

Комментарий удален

Руслан Абрамов

0

Согласен, так уголовные дела легче будет  печатать.

Ответить

Indig0

0

Интернет новая нефть?

Ответить

Red Boy

0

Госдура опять развлекается на деньги налогоплательщиков

Ответить

Комментарий удален

Григорий Цыганков

–1

Те кто думают, что это невозможно, просто не знают, что все провайдеры уже давно отчитываются государству, а именно от них идёт большее количество рекламы.

Исключениями являются владельцы всяких новостных сайтов и поисковики продающие определённые места на разных сайтах. Вторые уже давно государству подчиняться.

Поэтому, все это вполне может быть. Только смысл из-за этого переживать? Вырастет цена на рекламу. И что?

Ответить

Maxim Vinogradov

Григорий
0

Доля рекламы размещаемая провайдерами ничтожна. На рынке не существует даже универсальных инструментов медиа-планирования, которые бы использовались массово всеми участниками рынка. Я уже не говорю про то, что рекламу можно учитывать по закупке, по открутке, есть куча дополнительных нюансов с гео и тд. Вообщем разработка системы учёта, весьма непростая история.

Ответить

Григорий Цыганков

Maxim
0

Информацию ведь будут передавать не те кто размешают рекламу на площадке, а те кто продают рекламное место. У них все данные уже есть, иначе как размещается реклама? По крайней мере у лидеров рынка.

Поэтому это проще чем вы описываете.

Да и это долгая работа, в начале просто занесут всех в базу отдельную. Государство не делает все быстро, но нужные ему проекты всегда доводятся до конца. Это очевидно.

Ответить

Григорий Цыганков

Maxim
0

Если честно, даже немного подбешивает, что люди ещё недооценивают желание государства контролировать все. Они выделят столько денег, что хватит и на откаты и на ЗП и на ещё одни откаты и доведут до конца проект нужный им.

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