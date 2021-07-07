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Евгения Евсеева

«Ситимобил» поместил на здании в Москве надпись «Догоняй», чтобы поздравить «Яндекс» с запуском сервиса электросамокатов Статьи редакции

Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.

7 июля «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве — пока в Хамовниках, Якиманке и Арбате.

В ответ «Ситимобил», в платформу городской мобильности которого входит аренда электросамокатов Urent, разместил обращение к конкуренту на здании в Москве, заметил Telegram-канал «Новости Москвы».

Также на своей странице в Facebook «Ситимобил» разместил ироничный пост с бабушкой на электросамокате. «Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне. Go передадим привет коллегам», — говорится в подписи.

«Ситимобил»

#ситимобил #яндекс

557 просмотров
15 15 комментариев
6
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Black Jack

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Самокаты Юрента простаивают по 20-30 штук, а спрос все равно высокий. Ну пусть дальше стоят.

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Станислав Назаров

3

https://youtu.be/qsAA0cHurco

Ответить

Ничего личного, но

Станислав
1

да, так себе догонялки

Ответить

Андрей Рудин

Станислав
0

потому что абонплата поминутная, чем быстрее приедешь, тем дешевле поездка. вот и гонки на самокатах :)

Ответить

Evgeny Kantor

1

довольно тупо прикалываться над яндексом со стороны  мейл ру, которая ничего хорошего рынку не смогла представить и постоянно тырит чужие иди.  Я их гавнотакси точно пользоваться не буду. 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Evgeny
0

Круче Амиго ничего не было и не будет создано. Так что не надо тут, ничего не создала...

Ответить

Evgeny Kantor

Шизоидная
1

да, да это был очень успешный и долгожданный проект! Все готовы были соскочить с хрома. Но тут случилось непредвиденное  https://vc.ru/flood/42925-mail-ru-group-zakryla-brauzer-amigo

Mail.Ru Group закрыла браузер «Амиго» — Офтоп на…
Но у компании остался ещё один браузер — Go!.
vc.ru
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Name Lastname

1

Яндекс давно догнал и перегнал ситимобил и по уровню сервиса, и по уровню поддержки. Чего стоят тупые отписки поддержки в соц сетях и чате мобильного приложения) ни одного вопроса у этой конторы не получилось решить

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x_FeNiX_z

Name
0

Да, но у ситимобил и до этого была возможность заказа самоката, а у Яндекса нет

Ответить

Ilnur Seebaev

1

где-то в яндексе: «НАДО ЗАПУСКАТЬ САМОКАТЫ!», кто-то произнёс с эстонским акцентом

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Black Jack

Ilnur
0

Эстонцы уже были в Питере год назад, но их изгнали рыночной властью потребителей как идеологического противника.

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Андрей Рудин

0

кто знает у ситимобила какие тарифы? чисто сравнить

Ответить

Art Kha

Андрей
0

старт 50. минута 7₽. Петербург. в данный момент

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Ситимобил гордится, что их китайскими самокатами пользуются чаще, чем китайскими самокатами Яндекса? Ммм...

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Николай Гончаров

0

Ну с тем учётом, что у ситимобила юрентовсие самокаты, то так себе гонки получаются.

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