Короли железных дорог: как обогащались на госконтрактах дореволюционные предприниматели

В середине XIX века во время Крымской войны англичане менее, чем за два месяц проложили железную дорогу под Севастополем, обеспечив бесперебойный подвоз боеприпасов и продуктов к войскам. Это во многом решило исход войны не в пользу России, ведь длина железных дорог в Российской империи тогда была всего лишь около тысячи километров. Чтобы догнать…