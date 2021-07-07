«Ситимобил» поместил на здании в Москве надпись «Догоняй», чтобы поздравить «Яндекс» с запуском сервиса электросамокатов Статьи редакции
Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.
7 июля «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве — пока в Хамовниках, Якиманке и Арбате.
В ответ «Ситимобил», в платформу городской мобильности которого входит аренда электросамокатов Urent, разместил обращение к конкуренту на здании в Москве, заметил Telegram-канал «Новости Москвы».
Также на своей странице в Facebook «Ситимобил» разместил ироничный пост с бабушкой на электросамокате. «Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне. Go передадим привет коллегам», — говорится в подписи.
Самокаты Юрента простаивают по 20-30 штук, а спрос все равно высокий. Ну пусть дальше стоят.
потому что абонплата поминутная, чем быстрее приедешь, тем дешевле поездка. вот и гонки на самокатах :)
довольно тупо прикалываться над яндексом со стороны мейл ру, которая ничего хорошего рынку не смогла представить и постоянно тырит чужие иди. Я их гавнотакси точно пользоваться не буду.
Круче Амиго ничего не было и не будет создано. Так что не надо тут, ничего не создала...
да, да это был очень успешный и долгожданный проект! Все готовы были соскочить с хрома. Но тут случилось непредвиденное https://vc.ru/flood/42925-mail-ru-group-zakryla-brauzer-amigo
Яндекс давно догнал и перегнал ситимобил и по уровню сервиса, и по уровню поддержки. Чего стоят тупые отписки поддержки в соц сетях и чате мобильного приложения) ни одного вопроса у этой конторы не получилось решить
где-то в яндексе: «НАДО ЗАПУСКАТЬ САМОКАТЫ!», кто-то произнёс с эстонским акцентом
Эстонцы уже были в Питере год назад, но их изгнали рыночной властью потребителей как идеологического противника.
кто знает у ситимобила какие тарифы? чисто сравнить
Ситимобил гордится, что их китайскими самокатами пользуются чаще, чем китайскими самокатами Яндекса? Ммм...
Ну с тем учётом, что у ситимобила юрентовсие самокаты, то так себе гонки получаются.
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Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.
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