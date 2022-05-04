Банки, лекарства и маркетплейсы — как изменился список крупнейших рекламодателей России из-за ухода зарубежных компаний Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- По итогам 2021 года, согласно оценке АКАР, объём российского рекламного рынка достиг 578,3 млрд рублей. Крупнейшие площадки — интернет и телевидение, на которые пришлось 54% и 34% оборота рынка соответственно. Наружная реклама — 8%, радио — 2%, пресса — 1%. По прогнозам экспертов, падение объёма в 2022-м может составить 30-70% в зависимости от сегмента.
- По данным Mediascope, три сегмента, в которых работают крупнейшие рекламодатели на телевидении и радио — это финансовые услуги, лекарственные препараты и услуги в области торговли (включая маркетплейсы). Доля категории «Продукты питания», которая в 2021 году входила в тройку лидеров, сократилась с 12% от общего объёма выхода рекламы в 2021 году до 8% в 2022 году.
- Доля рекламодателей в топ-15 из сферы финансовых услуг на телевидении выросла с 12% в 2021-м до 23% — в 2022-м, а доля в общем объёме рекламы на радио — с 14% до 33%. Среди крупнейших рекламодателей на телевидении — «Сбер», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и ВТБ. На радио — ВТБ, «Альфа-банк», «Сбер» и «Росбанк».
- Доля компаний, которые рекламируют лекарства и БАДы на телевидении составила 26% в 2021-м против 27% в 2022-м. Показатель вырос, несмотря на отказ от инвестиций в рекламу фармацевтических компаний GSK и Bayer.
- По данным Mediascope, с 1 марта по 15 апреля 2021 года девять из 15 покупателей рекламы на телевидении были зарубежными компаниями. В топ-15 2022 года в основном российские компании — их 12. В тройке лидеров «Сбер», «Альфа-банк» и «Совкомбанк», также в списке «Магнит», Avito, Ozon, Wildberries, YUM! Restaurants (рестораны KFC) и другие.
- На радио из топ-15 рекламодателей в 2022 году — 14 российских и один иностранный Tele2. За год список покинули в том числе Toyota, Mitsubishi Motors и Volkswagen и магазин автохимии Liqui Moly.
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Крупнейшим рекламодателем года стала Пятерочка. За мешок сахара ее ролики крутили 23 часа в сутки по Первому каналу.
Оставшийся час шло шоу "60 минут"
СТАВКИ НА СПООООРТ
1 Икс Боооокс!
По логике, скоро должны сделать послабления, и начнут рекламировать не только лёгкий, но и крепкий алкоголь.
Подмигивающий Распутин с бутылки водки ждёт своего часа.
Блин, какая я старенькая, я это помню(
А потому что надо было чистить Бленд-а-медом))) Но теперь придётся я даже не знаю чем.
Водка - это для богатых.
Для народонаселения - спирт Рояль.
Почему до сих пор не запрещена реклама курсов английского???!!! Нам же не с кем и не о чем на нем разговаривать!!!
Учите латынь! В аду с Вами на английском никто разговаривать не будет!)
А как ещё выявлять потенциальных шпионов и предателей, которые мыслями уже там? Курсы английского как Honeypot.
Дичь. В СССР изучали языки потенциального противника - и хорошо изучали. Хотя был нюанс: учили преимущественно понимать на слух, а не говорить.
Ну правильно, что еще народу предлагать: дешёвую хавку, лекарства без доказанной эффективности и кредиты на это всё. Утрирую, конечно, но тенденция так себе.
Ну рассрочку на типовые траты в виде покупки продуктов и бытовой химии Тинёк уже подключает в прилоге автоматически.
@R-Globus не даст соврать.
Теле2 все еще считается иностранным? я думал, что российский сегмент в обособленный бизнес выделили и речь про ребрендинг вроде была, если я ничего не путаю
Теле2 на сколько я помню, уже давным давно Ростелеком.
В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером Tele2, приобретя 55% долей группы ВТБ.
Ну по рекламе бадов,я точно скучать не буду
Слишком небольшая выборка, чтобы делать какие-то выводы, посмотрим по осени что будет с рекламным рынком
Рекламу вообще отменить нужно, зачем платить за неё потребителю, будет 1-2 производителя в каждой категории
Действительно, чо соседи не знают, где 10 метров ситцу купить?
Какая реклама, всё важное и стоящее - в ДК скажут!
Вот и рекламному рыночку конец. Сдулся
СММ-щики давно в черешню сыграли
не в тему, или сейчас в тему но и райф начинает лыжи смазывать https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10965749