Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Партнёром запуска станет МТС, говорят источники.
Музыкальный сервис Spotify станет доступен российским пользователям с 15 июля 2020 года, передают Variety и Music Business Worldwide (MBW) со ссылкой на источники.
Источники MBW в музыкальной индустрии предполагают, что партнёром сервиса в России может стать МТС. Шведская компания и оператор отказались от комментариев.
Источник TJ назвал июль «окном» для запуска сервиса. Он утверждает, что в июне компания возобновила переговоры с музыкантами, прерванные из-за пандемии, а главный офис Spotify распорядился начать промо-кампанию в России.
Накануне пользователь vc.ru обратил внимание на то, что в сервисе появилась русскоязычная реклама, предлагающая оформить подписку. Баннер обещал первый месяц бесплатно, но цену подписки не указывал. В начале марта Forbes со ссылкой на источники называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц. Столько же в России стоят Apple Music, Google Music и «Яндекс.Музыка».
В начале июня «Коммерсантъ» рассказал, что сервис обсуждает запуск к началу осени и ведёт переговоры с МТС. Bloomberg писал, что компании пришлось отложить старт из-за пандемии. Российское юрлицо сервиса, ООО «Спотифай», было зарегистрировано ещё в 2014 году.
По данным Spotify на конец апреля 2020 года, сервисом пользуются свыше 286 млн человек по всему миру, у него 130 млн платных подписчиков. Коллекция Spofity насчитывает 50 млн музыкальных треков и свыше 1 млн подкастов.
В заголовке год не указан, дальновидно. Сколько уже таких новостей было
Опять?
Слишком поздно. Все уже юзают кучу других сервисов. Будет нишевый продукт с небольшой аудиторией.
Чем лучше Яндекс музыки?
А то может тоже перейду)
Рекомендации. Настолько точно подбирает музыку даже по одному треку, что страшно становится - эта нейросеть вполне могла бы уже захватить мир.
Яндекс так не умеет и меня это бомбит. Я слушаю релакс и другой софт бэкграунд и Spotify делает листы прям идеально. А Яндекс: эй, тебе нравится музыка без слов? на тебе и классическую музыку, и танец маленьких утят.
Плюс, вернее минус, Яндекс не фильтрует мат. Просто нет такой функции. Много лет пользователи просят сделать Е-фильтр - воз не сдвинулся.
Часть пользователей Гугла могут отхватить – гугл хоронит Google Music, предлагая переходить на очень-очень сырой Youtube Music это может оказаться очень кстати.
Должен в мире случится какой-то пиздец, апокалипсис.
Канье Уест запустится в России 15 июля
Soundcloud хватает вполне
Эта да. Сервис, созданный для начинающих исполнителей, превратился в облако ремиксов от Васянов из 7А.
не, не верю, пойду дальше слушать meows.app , тем более я туда собственные рекомендации сделал)
жду. в Apple Music много чего удаляют (
очень странно, что именно МТС
МТС с 2016 сотрудничает с Яндекс.Музыка, и у них хорошая интеграция с отдельными приложениями. Споти такого им не даст
использую австралийскую учетку, в бесплатном аккаунте рекламы не было
Так ведь МТС сотрудничает и с Apple. Что мешает сотрудничать еще и с Spotify?
уже который раз вижу новость о том, что Спотифай запускается в России, надеюсь сейчас точно увидим его
Семейный доступ будет? Стриминг повышенного качества а ля Mastered for iTunes?
(Пишет вам пользователь Apple Music)
Ох грамотная постановка заголовка.
А так. Было бы конечно круто посмотреть что они могут предложить в сравнении с Apple Music. В целом мне подборки у Spotify всегда нравились больше чем у A.M.
А распознавание русского шансона будет? Чтобы каждый чоткий пацык знал, что вот эта задушевная - от гр. «Бутырка», а эту нетленку написал Гера Грач
Айфон (в нем Шазам встроен) и так неплохо распознаёт шансон.
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