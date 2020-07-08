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Медиа
Галина Мубаракшина
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Variety и MBW: Spotify запустится в России 15 июля Материал редакции

Партнёром запуска станет МТС, говорят источники.

54 комментария
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Музыкальный сервис Spotify станет доступен российским пользователям с 15 июля 2020 года, передают Variety и Music Business Worldwide (MBW) со ссылкой на источники.

Источники MBW в музыкальной индустрии предполагают, что партнёром сервиса в России может стать МТС. Шведская компания и оператор отказались от комментариев.

Источник TJ назвал июль «окном» для запуска сервиса. Он утверждает, что в июне компания возобновила переговоры с музыкантами, прерванные из-за пандемии, а главный офис Spotify распорядился начать промо-кампанию в России.

Накануне пользователь vc.ru обратил внимание на то, что в сервисе появилась русскоязычная реклама, предлагающая оформить подписку. Баннер обещал первый месяц бесплатно, но цену подписки не указывал. В начале марта Forbes со ссылкой на источники называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц. Столько же в России стоят Apple Music, Google Music и «Яндекс.Музыка».

Русскоязычная реклама Spotify в сервисе Spotify Community ВКонтакте

В начале июня «Коммерсантъ» рассказал, что сервис обсуждает запуск к началу осени и ведёт переговоры с МТС. Bloomberg писал, что компании пришлось отложить старт из-за пандемии. Российское юрлицо сервиса, ООО «Спотифай», было зарегистрировано ещё в 2014 году.

По данным Spotify на конец апреля 2020 года, сервисом пользуются свыше 286 млн человек по всему миру, у него 130 млн платных подписчиков. Коллекция Spofity насчитывает 50 млн музыкальных треков и свыше 1 млн подкастов.

#новость #spotify

Галина Мубаракшина
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54 комментария
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Alexander Marfitsin

19

В заголовке год не указан, дальновидно. Сколько уже таких новостей было 

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Томас Иннелаур

16

Опять?

Ответить

White Rabbit

Томас
5

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Кирилл Кузьмин

Томас
1

Не опять, а снова

Ответить

Вадим Зарипов

–6

Слишком поздно. Все уже юзают кучу других сервисов. Будет нишевый продукт с небольшой аудиторией.

Ответить

SHMVD

Вадим
28

Переюзал все! 
Ничего не сравнится с Спотифай.

Ответить

Даниил Лепетков

SHMVD
0

Чем лучше Яндекс музыки?
А то может тоже перейду)

Ответить

Ledneva Elena

Даниил
17

Рекомендации. Настолько точно подбирает музыку даже по одному треку, что страшно становится - эта нейросеть вполне могла бы уже захватить мир.
Яндекс так не умеет и меня это бомбит. Я слушаю релакс и другой софт бэкграунд и Spotify делает листы прям идеально. А Яндекс: эй, тебе нравится музыка без слов? на тебе и классическую музыку, и танец маленьких утят.
Плюс, вернее минус, Яндекс не фильтрует мат. Просто нет такой функции. Много лет пользователи просят сделать Е-фильтр - воз не сдвинулся. 

Ответить

hakhagmon

Ledneva
1

рекомендации подбираются на анализе данных от других людей

Ответить

Даниил Лепетков

Ledneva
1

Спасибо за развёрнутый ответ)
Как запустят, пойду тестить!

Ответить

Alexey Ivanov

Ledneva
0

Самого это потрясло три года назад, с тех пор пользуюсь

Ответить

Эдуард Гладышев

Даниил
2

В Яндексе тупо меньше музыки. 

Ответить

a ass

Даниил
1

Не знаю как в спотифай дела, но в яндексе нереально говеные рекомендации

Ответить

Эдуард Гладышев

Вадим
1

Часть пользователей Гугла могут отхватить – гугл хоронит Google Music, предлагая переходить на очень-очень сырой Youtube Music это может оказаться очень кстати.

Ответить

Yuriy Malugin

Эдуард
0

Пользователи андройда редко что-то покупают.

Ответить

Yuriy Malugin

Эдуард
0

На них подвисочный бизнес тяжело построить. 

Ответить

Magomed

7
Ответить

Александр Хруслов

Magomed
1

*картинка со звуком )

Ответить

Nikolay Kapustin

7

15-го будет дождь и гроза, переносите.

Ответить

Sergey Sorokin

6

Variety и MBW: Spotify запустится в России 15 июля 2037 года 

Ответить

Andre Kingsman

5

Должен в мире случится какой-то пиздец, апокалипсис.

Ответить

SuxoiKorm

Andre
0

Тебе мало того что уже произошло? 

Ответить

Andre Kingsman

SuxoiKorm
1

А что произошло?

Ответить

Роман Вишняков

3

Канье Уест запустится в России 15 июля

Ответить

Балкон.ру

Роман
3

У него tidal

Ответить

тима махотлов

2

Soundcloud хватает вполне

Ответить

енот

тима
4

Soundcloud мимикрирует под стриминг, но таковым не является. Сравнивать его с другими стриминговыми сервисами ошибочно (если не расписывать)

Ответить

Ledneva Elena

енот
2

Эта да. Сервис, созданный для начинающих исполнителей, превратился в облако ремиксов от Васянов из 7А.

Ответить

енот

Ledneva
0

На мой взгляд, даже не в этом дело. Там проблемы у руководства были - увидели популярность стриминга как явление и решили поменять основную идею своего сервиса, которая со стримингом имеет мало общего.

Ответить

SHMVD

тима
2

Что там можно слушать?!?!?!

Ответить

101

SHMVD
1

Там тонны бесплатной музыки

Ответить

Игорь Кравченко

2

не, не верю, пойду дальше слушать meows.app , тем более я туда собственные рекомендации сделал)

Ответить

Laugh Radiant

Игорь
1

Ты большой молодец 👏🏼

Ответить

Martin Holbrook

2
Ответить

Григорий Догонин

1

жду. в Apple Music много чего удаляют (

Ответить

Dima Tsurkan

Григорий
3

Особенно подборки с русскими малолетними реперами во всех чартах и во всех рекомендациях

Ответить

hakhagmon

Dima
1

это называется локализация, и споти ждёт тоже самое 

Ответить

енот

Григорий
0

Нет никаких гарантий что не будут удалять в Spotify

Ответить

hakhagmon

–1

очень странно, что именно МТС

МТС с 2016 сотрудничает с Яндекс.Музыка, и у них хорошая интеграция с отдельными приложениями.  Споти такого им не даст

использую австралийскую учетку, в бесплатном аккаунте рекламы не было 

Ответить

Григорий Иоффе

hakhagmon
1

Так ведь МТС сотрудничает и с Apple. Что мешает сотрудничать еще и с Spotify?

Ответить

Давид Еловенко

0

уже который раз вижу новость о том, что Спотифай запускается в России, надеюсь сейчас точно увидим его

Ответить

Ирина Борова

Давид
–1

Даты то нет) 

Ответить

Ivanov Vladimir

0

Пич говно.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Ахахахаххкх! Ну да, ну да.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Какого года?

Ответить

Илья Шишкунов

0

статья дополняется 

Хех

Ответить

Ledneva Elena

0

Шо, опять!? 

Ответить

Denis Arslanbekov

0

Тотализатор уже открыт?

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Семейный доступ будет? Стриминг повышенного качества а ля Mastered for iTunes?

(Пишет вам пользователь Apple Music)

Ответить

Yuri T

0

Ох грамотная постановка заголовка.
А так. Было бы конечно круто посмотреть что они могут предложить в сравнении с Apple Music. В целом мне подборки у Spotify всегда нравились больше чем у A.M.

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Joy Z

0
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Michael Tretyak

0

А распознавание русского шансона будет? Чтобы каждый чоткий пацык знал, что вот эта задушевная - от гр. «Бутырка», а эту нетленку написал Гера Грач

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Юрий Белоножкин

Michael
0

Айфон (в нем Шазам встроен) и так неплохо распознаёт шансон.

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Michael Tretyak

Юрий
0

Меня интересует распознавание Спотифай

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