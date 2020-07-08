Партнёром запуска станет МТС, говорят источники.

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Музыкальный сервис Spotify станет доступен российским пользователям с 15 июля 2020 года, передают Variety и Music Business Worldwide (MBW) со ссылкой на источники.

Источники MBW в музыкальной индустрии предполагают, что партнёром сервиса в России может стать МТС. Шведская компания и оператор отказались от комментариев.

Источник TJ назвал июль «окном» для запуска сервиса. Он утверждает, что в июне компания возобновила переговоры с музыкантами, прерванные из-за пандемии, а главный офис Spotify распорядился начать промо-кампанию в России.

Накануне пользователь vc.ru обратил внимание на то, что в сервисе появилась русскоязычная реклама, предлагающая оформить подписку. Баннер обещал первый месяц бесплатно, но цену подписки не указывал. В начале марта Forbes со ссылкой на источники называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц. Столько же в России стоят Apple Music, Google Music и «Яндекс.Музыка».

Русскоязычная реклама Spotify в сервисе Spotify Community ВКонтакте

В начале июня «Коммерсантъ» рассказал, что сервис обсуждает запуск к началу осени и ведёт переговоры с МТС. Bloomberg писал, что компании пришлось отложить старт из-за пандемии. Российское юрлицо сервиса, ООО «Спотифай», было зарегистрировано ещё в 2014 году.