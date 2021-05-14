Минюст внёс фонд…

В апреле в список попала «Медуза».

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В реестр «иностранных агентов» 14 мая внесли зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io, говорится на сайте Минюста.

Обновлено в 15:10. В VTimes В VTimes уточнили , что ни издание, ни фонд Stichting 2 Oktober не зарегистрированы как СМИ ни в одной из юрисдикций. Редакция направила запрос в Минюст.

VTimes официально запустили в октябре 2020 года бывшие редакторы и журанлисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.

Издание зарабатывает на краудфандинге и рекламе, а также развивает закрытое приложение для участников клуба друзей VTimes, где они смогут общаться с журналистами, экспертами и героями публикаций.