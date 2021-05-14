Минюст внёс фонд — администратор сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей» в список СМИ-иноагентов Статьи редакции
В апреле в список попала «Медуза».
В реестр «иностранных агентов» 14 мая внесли зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io, говорится на сайте Минюста.
VTimes официально запустили в октябре 2020 года бывшие редакторы и журанлисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
Издание зарабатывает на краудфандинге и рекламе, а также развивает закрытое приложение для участников клуба друзей VTimes, где они смогут общаться с журналистами, экспертами и героями публикаций.
- В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу», издание обжаловало решение. Из-за такого статуса изданию грозит уход рекламодателей, потеря источников информации и экспертов, а также статус иноагентов для авторов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах, рассказывал главред Иван Колпаков.
- После этого «Медуза» рассказала об уходе части рекламодателей. Редакция была вынуждена отказаться от офисов и внештатных авторов, урезать зарплаты на 30-50%. Издание объявило сбор пожертвований, донаты оставили около 80 тысяч человек.
- Всего в Реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 компаний.
Ждём появления в этом списке The Bell, VC.RU, TJournal и DTF. «Отличные» новости
Нет слов, одни эмоции
А что не так? Если люди работают в интересах другого государства, почему они боятся что это будет на виду? Или удобнее мимикрировать под российское СМИ, защищая интересы других стран? Пусть открыто об этом пишут и работают дальше, кто мешает?
Там достаточно простой критерий для включения в этот список:
СМИ-иноагент - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента. ...Данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
UPD: Например RT открыто говорит что получает деньги из бюджета РФ и доносит эту точку зрения. А всякие такие "недосми" сначала делают вид что Российские, а потом вопят когда выносят на свет то, что они иностранные, а не российские вовсе. Это примерно как если бы RT назвались "Америка тудэй" и прятали источники финансирования.
Откуда инфа, что они работают в интересах другого государства?
Это иностранное СМИ, зачем им это скрывать и делать вид, что оно российское?
Ага, а Яндекс или Пятерочка – иностранные компании, работающие в интересах Нидерландов. Каким образом страна регистрации юрлица влияет на то, в чьих интересах работает компания?
У Яндекса отдельные договоренности с правительством. А насчет пятерки - с чего вы взяли, что их вообще хоть как-то интересы России и ее граждан беспокоят? Почти все торговые сети качают деньги в России их выводят, а как выкручивают руки поставщикам - отдельная история.
У Яндекса отдельные договоренности с правительством.
По описанию похоже на то, что главенствующее это не законы, а договоренности.
Иностранное в части чего?
В нем работают граждане России (боле того — бывшие журналисты самого уважаемого делового издания страны), оно пишет на русском языке.
Ну и самая большая проблема (на мой вкус) даже не в унизительной и бесполезной плашке — ЦА это безразлично, скоре, знак качества, а в том, что это затрудняет финансирование российскими деньгами частных лиц и частных компаний.
Начнем с того, что это те же свмый Ведомости, просто регистрация зарубежом. Яндекс в Нидерландах зареган, но никто не говорит, что это нидерландская компания.
А затем, VTimes ничего против России не писало, в отличие от Медузы
Медуза тоже против России ничего не писала
Я имел ввиду против российской власти (я понимаю, что власть и народ разные люди и я на стороне народа)
Они работают в интересах своего работодателя. Если это не так - их увольняют. Работодатель - иностранное государство. В чьих интересах действует государство, размещая и спонсируя своих эмиссаров на территории другого государства? В интересах этого другого государства, вы хотите сказать? Серьезно?)
Давайте возьмём "Настоящее Время", он же Лентач, который также внесен в список иноагентов. Они, кстати, честны, и открыто пишут, что:
RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу наших журналистов.
Как думаете, чьи интересы продвигает Конгресс США и Агентство по глобальным медиа (USAGM)? Интересы России, ваши интересы, да?
Если вы укажете на сноску о том, что представителям американского правительства запрещено вмешиваться, то это просто смешно)) Я учредил организацию, оплачиваю её штат, её расходы, и не имею права вмешиваться в её деятельность, ага.
К куче минусов готов, как и к отсутствию хоть какого-то конструктивного возражения))
Для признания СМИ иноагентом не нужно финансирование конгресса США, достаточно перевода 10 долларов от условного Васи Пупкина с гражданством другой страны
Да это карнавал какой-то. У нас СМИ с государственным финансированием клеймят пропагандистами, а если СМИ получает финансирование от иностранных государств и граждан, то они сразу перестают заниматься пропагандой.
Даже если не государственное, то редакционная политика все равно в 9 из 10 случаев подвержена влиянию капитала. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Модель_пропаганды
RT America через НКО финансируется. Никто в штатах в этот цирк играть не стал. Признали иностранным агентом их и тех, кто с ними сотрудничает на территории США. Потому что все всё понимают.
Всероссийский
У нас СМИ с государственным финансированием клеймят пропагандистами, а если СМИ получает финансирование от иностранных государств и граждан, то они сразу перестают заниматься пропагандой.
Так вместо того, чтобы вешать желтую звезду, попросите раскрыть публично источники финансирования и их структуру. Может, там иностранного 10%, да и то от экспатов из РФ. Дальше я сам решу — доверять или нет. Мне Минюст для этого не нужен.
Никто в штатах в этот цирк играть не стал. Признали иностранным агентом их и тех, кто с ними сотрудничает на территории США
В Штатах много глупых законов, это один из них. Всегда думал, что нужно заимствовать лучшие практики, а ошибок избегать.
Так вместо того, чтобы вешать желтую звезду, попросите раскрыть публично источники финансирования и их структуру.
Если СМИ позиционирует себя независимым, то по-умолчанию должно раскрыть для читателей финансы, а не прятать их. Это базовая вещь, не?
В Штатах много глупых законов
Я не считаю, что это правильные законы. Я сказал это к тому, что цирк с НКО только для обывателей что-то значит.
Если СМИ позиционирует себя независимым, то по-умолчанию должно раскрыть для читателей финансы, а не прятать их. Это базовая вещь.
Законы нужны в том числе, чтобы закреплять базовые вещи.
Так зачем вешать желтую звезду? Почему не обязать публиковать владельцев и источники фондирования? Опять же — какие-то российские владельцы хуже иных западных.
Я не считаю, что это правильные законы. Я сказал это к тому, что цирк с НКО только для обывателей что-то значит.
«Цирк с НКО» — это психологическая атака на источники фондирования, доступ к источникам и рынку труда. Не каждый рекламодатель будет публиковаться рядом с устрашающей надписью об иностранных агентах.
Штаты имеют глупый закон об иностранных агентах. России зачем подражать? Карго-культ?
Штаты имеют глупый закон об иностранных агентах. России зачем подражать? Карго-культ?
Потому что российскую внешнюю пропаганду выдавливают с запада. По мнению российского истеблишмента нужны ответные меры.
Почему не обязать публиковать владельцев и источники фондирования?
Потому что они не хотят этого делать? Потому что источники финансирования могут ударить по имиджу независимых медиа? Можно делать вид, что редакция живет на рекламу и донаты.
Потому что российскую внешнюю пропаганду выдавливают с запада. По разумению российского истеблишмента нужно принимать ответные меры.
Но зачем принимать идиотские меры?
Я вот не верю, что Meduza или VTimes западная пропаганда. Если бы их заставили раскрыть источники финансирования и владельцев, и там правда что-то такое было — я бы поверил. А так — выглядит как давление на СМИ, которые освещают некомфортные вещи безо всякой пропаганды.
Ну это же клоунада, сами почитайте:
https://meduza.io/cards/hochu-dat-deneg-meduze-chto-mne-za-eto-budet
Мы не знаем. Минюст России, который ведет реестр «иноагентов», не обязан объяснять, почему он присваивает этот статус. В ответ на прямой запрос ведомство заявило, что признало «Медузу» «иноагентом» после того, как некий государственный орган сообщил в министерство «об иностранном финансировании издания» и предоставил на этот счет какие-то «документы». В редакцию «Медузы» никаких документов Минюст не присылал.
Ну вот докажите, что там и правда было иностранное финансирование, и это был на условный $1, присланный из США как формальный повод.
А вот если бы вместо дебильных устрашающих блоков заставили бы раскрыть отчетность — было бы видно, каждый мог бы проверить сам, прав Минюст или предвзят. $1 прислал какой-то частник прислал или условный Госдеп или Гейтс 90% издания владеет.
Потому что они не хотят этого делать? Потому что источники финансирования могут ударить по имиджу независимых медиа? Можно делать вид, что редакция живет на рекламу и донаты.
Так пусть закон заставит эту информацию раскрыть.
Это полезнее, чем вешать желтую звезду без единого аргумента на основе какой-то закрытой информации. Такому подходу я не доверяю.
P.S. Кстати говоря, об ответных мерах — нигде не вижу на RT огромной устрашающей плашки: https://www.rt.com/usa/523801-prince-harry-angers-americans/
Вот здесь https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-media-restrictions-rt/russias-rt-registers-as-foreign-agent-in-usa-editor-idUSKBN1DD25B написано, что они просто
Under the act, RT will be required to disclose financial information.
Ну вот докажите, что там и правда было иностранное финансирование, и это был на условный $1, присланный из США как формальный повод
Медуза сама не особо способствовала прозрачности своего финансирования, даже когда были вопросы от их коллег с разных сторон.
https://echo.msk.ru/programs/rikoshet/2271088-echo/
Эхо Москвы: "Мы тоже к «Медузе», естественно, обращались за комментариями, как и представитель Russia Today, но «Медуза» нам комментариев не дала, и Галина Тимченко сказал, что не будут представители «Медузы» эту историю комментировать."
Всероссийс
Медуза сама не особо способствовала прозрачности своего финансирования, даже когда были вопросы от их коллег с разных сторон.
Так вместо того, чтобы обязывать ставить устрашающую плашку на основе бездоказательных и неконкретных утверждений Минюста, что выглядит как политическое давление, давайте обязывать через те же инструменты предоставлять прозрачную информацию о финансировании.
За такой закон я бы выступал. И в отношении всех СМИ, а не «иноагентов».
Текущий закон очень избирательный и создает раздолье для коррупции и политического давления.
Я вот не верю, что Meduza или VTimes западная пропаганда.
Для начала давайте посмотрим определение, что есть пропаганда:
Пропага́нда (лат. propaganda дословно — «подлежащая распространению», от лат. propago — «распространяю») в современном политическом дискурсе — это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения.
СМИ по-умолчанию этим занимаются. Особенно, если публикуют не сухие факты, а мнения с эмоциональной окраской под видом новостей. Это и есть формирование общественного мнения. Это основная цель пропаганды.
Если бы их заставили раскрыть источники финансирования и владельцев, и там правда что-то такое было — я бы поверил.
Как можно кого-то заставить раскрыть источники, если он сам этого не желает? Тимченко сказала, что не раскроет финансирование.
Например, есть информация, что Медуза до 2017 года была дико убыточна. И получала деньги от фондов вроде SIDA и AOK Foundation.
Гранты обычно выдаются под определеную деятельность НКО, а не коммерческим организациям, которые на самоокупаемости.
Проверить это я не могу, но и опровержения нет. Именно поэтому независимым медиа важно регулярно показывать отчётность.
СМИ по-умолчанию этим занимаются. Особенно, если публикуют не сухие факты, а мнения с эмоциональной окраской под видом новостей
Вы подменяете понятия. Во-первых, приводите очень широкое определение (тогда любая беседа между людьми или даже этот пост — пропаганда, определение не имеет смысла, поскольку не носит дифференцирующей силы). Во-вторых, я писал, что не верю, что VTimes, Meduza — это _западная_ пропаганда (хотя и то, что они являются пропагандой в смысле распространения ангажированной информации с целью не информирования, а внушения — тоже не верю).
мнения с эмоциональной окраской под видом новостей
Медузу я не читаю, а вот у VTimes такого не замечал — обычно все их статьи достаточно сухие и стремящиеся быть непредвзятыми.
Как можно кого-то заставить раскрыть источники, если он сам этого не желает? Тимченко сказала, что не раскроет финансирование.
Так же, как заставили разместить баннеры с устрашающим текстом?
Проверить это я не могу, но и опровержения нет. Именно поэтому независимым медиа важно регулярно показывать отчётность.
И поэтому закон должен это обязывать делать. Потому что сейчас "есть информация", "проверить не могу" — звучит несерьезно. Как бы по этому принципу теории заговора строятся.
Минюстовское "знаем, но доказательства не покажем" от гос. органа выглядит и вовсе смехотворно и пахнет предвзятостью, если не коррупцией, согласитесь.
По такому признаку Минюст может завтра РБК иноагентом объявить, если конкуренты занесут условную корзинку с колбасой.
Если бы закон выглядел так: "Все СМИ, распространяющие информацию на территории РФ со среднемесячной посещаемостью свыше X чел. / день обязаны раз в 1 квартал публиковать на своем сайте публично доступную аудированную отчетность за прошедший квартал, в которую должна входить информация о владельцах (с долями для владельцев с долей свыше 5%) и структуре финансовых потоков (с указанием страны источника, а также плательщика, если совокупный объем платежей превышает 1% от общего денежного потока). В случае непредоставления отчетности или ее недостоверности предусмотрен штраф , в случае повторного нарушения гражданское дело в отношении топ-менеджмента и запрет коммерческих отношений с резидентами РФ»
, то я бы только его поддержал.
Вы подменяете понятия. Во-первых, приводите очень широкое определение.
Нет здесь подмены. Простое и ясное определение.
тогда любая беседа между людьми или даже этот пост — пропаганда
Может быть и так. Поэтому так часто выискивают кремлеботов, украинских троллей и так далее.
Нет здесь подмены. Простое и ясное определение
Во-первых, это бесполезное определение — под него подпадает практически любая коммуникация.
Тогда уж мне больше нравится вариант БСЭ: "распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности".
За VTimes такого не замечал. Они информируют, но не внедряют в меня взгляды. Я развожу эти понятия.
Во-вторых, вы писали:
Потому что российскую внешнюю пропаганду выдавливают с запада. По мнению российского истеблишмента нужны ответные меры.
, из чего я делаю вывод, что вы считаете, что Meduza и VTimes — __западная__ пропаганда (иначе в чем ответность? разбомбим Воронеж назло «врагам»?).
Если вы имели ввиду меры против всей пропаганды, то по вашему определению пропаганды нужно было закрыть институт СМИ, соц. сети и запретить людям разговаривать.
Если же вы все же писали про западную пропаганду, то какой-то прозападной ангажированности у тех же VTimes я тоже не вижу. Meduza не читаю, но в любом случае, это нужно доказывать фактами, а не голословными утверждениями.
P.S. Кстати говоря, об ответных мерах — нигде не вижу на RT огромной устрашающей плашки
Я думаю, что это связано с тем, что закон старый и не обновлён к современным медиа. Про маркировку вот что написано:
(b) It shall be unlawful for any person within the United States who is an agent of a foreign principal and required to register under the provisions of this subchapter to transmit or cause to be transmitted in the United States mails or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce any informational materials for or in the interests of such foreign principal without placing in such informational materials a conspicuous statement that the materials are distributed by the agent on behalf of the foreign principal, and that additional information is on file with the Department of Justice, Washington, District of Columbia. The Attorney General may by rule define what constitutes a conspicuous statement for the purposes of this subsection.
Я к тому что закон глупый, но он по факту только обязывает сдавать фин. отчетность. Поэтому с точки зрения реального правоприменения он не настолько же карательный, как российская версия.
Американский закон, как мы видим, не требует по факту большую страшную маркировку в электронных изданиях, что мы видим на примере RT. Российский, очевидно, требует.
Кстати, Лентач не иностранный агент, непонятно откуда вообще эта инфа
Да у нас вообще народ темный и не отражает, что "цель власти - Власть", и без разницы жесткая диктатура это и либеральная демократия.
Охуительно простой, а самое главное, легко юридически доказуемый!
В реестр «иностранных агентов» внесли зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting 2 Oktobe
Ну так внесли иностранную организацию, в чем проблема то?
Ренат, скоро нас стобой тоже куда-нибудь внесут, потому что мы не Ивановы, а по-русски только для виду говорим.
Небесный лолипоп
Для удобства - носите нашивки на рукавах)) Это же ничего такого,да? Чего вам бояться?
Меня скорее не это бесит, а слово "агент" из шпионской лексики.
Ну вот было бы казенно-бюрократически - "организация иностранного финансироания" (25% и выше), так нет же бля - "иностранный агент"!
Apple имеет юр. лицо в Ирландии. Apple стала ирландской компанией?
Ну вот Apple допустим имеет регистрацию в Ирландии. Они это скрывают или нет? А метка "СМИ-иноагент" о том, что это иностранная компания. Других функций и ограничений у них нет (вроде еще в гос.думу не пускают или что-то вроде того).
То есть там где публикации этого СМИ - должна быть инфа, что они иностранные.
СМИ-иноагент - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
Но подобные всячески стараются это спрятать. Это условно просто метка "иностранцы", а не "враг народа", "шпионы", "предатели" или что-то в этом роде.
Но когда их заставляют открыто говорить о том, что это иностранная компания - так у них сразу начинаются бесноватые истерики.
А ты может быть прочитаешь уже закон, что это не пометка(как в твиттере, например)?
Ну вот Apple допустим имеет регистрацию в Ирландии. Они это скрывают или нет?
Есть разница между "не скрывать" и вешать большую плашку на каждую страницу "Apple является агентом Ирландии и продвигает интересы этой страны"
Если бы все требования сводились, например, к наличию обязательного раздела на сайте с полным аудированным списком инвесторов, их юрисдикции и для мажоритарных инвесторов их долей, а также структуру доходов — я бы только рукоплескал.
Если бы в каждом сообщении на сайте (не в соцсетях) нужно было давать ссылку на этот раздел с комментарием "Для ознакомления с источниками финансирования можно пройти сюда" я был бы не против.
Более того, я был бы не против такого подхода в отношении всех СМИ без исключения. Мне кажется, они должны быть не менее прозрачны, чем публично торгуемые компании.
Дальше каждый мог бы пройти и увидеть, например, что (например) все "иностранное" финансирование составляет 10% от общего фин. потока, еще 60% — средства российских рекламодателей, 10% — казахских и еще 10% — краудфандинг, где 94% платежей было из РФ, что владельцы — такие-то и такие-то компании, которые зарегистрированы и оперируют в СНГ (напрмер, владельцы 62% акций), Европе (33%) и Китае (5%).
А вот заставлять в каждое сообщение вставлять страшную надпись — это явно давление на СМИ.
Как верно замечает Медуза, из-за того, как сформулировано это сообщение, большинство рекламодаталей будут опасаться ставить свою рекламу, источники — давать комментарии, люди — жервтовать деньги. Не потому что не поддерживают издание, а потому что "кто знает, что со мной будет".
Как раз таки метка "иноагент" несёт определенные ограничения и накладывает обязательства на лиц, которые в иноагенте работают.
Как вычислить кремлебота на VC?
Его сразу же же адово минусуют за провластную позицию и агрументы аля "если государство запретило, значит были весомые причины"
Люто плюсую, но моего плюса недостаточно - либеральная общественность потопит в минусах и вас, и меня, скорее всего.
А критерий?
Вот телеведущий Соловьев - он работает в интересах иностранного государства? Мне кажется что да, да и вид на жительство есть :)
Зарегистрирован в РФ? Возьмем за жопу, будете писать только то, что разрешат.
Зарегистрирован не в РФ? Иностранный агент, запретить!
Леваки продолжают топить в минусах тех, кто взывает к здравому смыслу, и в упор игнорируют факты. Ничего нового.
Во-первых, внесение в список иноагентов происходит на основании, внезапно, иностранного финансирования. Очевидно, что те СМИ, которые учреждены зарубежными организациями и финансируются оттуда же, работают в интересах своих учредителей. Если вы считаете, что деньги им платят просто так, по доброте душевной, то странный вы.
Во-вторых, внесение в список иноагентов не означает запрет на деятельность. Эта мера несёт исключительно информативный характер.
В-третьих - специально для тех, кто убежден, что VTimes, Медузу, и прочих признают иноагентами исключительно за их оппозиционность - посмотрите на Новую газету. Она основана в 1993 году, и с тех пор непрерывно критикует режим, проводя громкие расследования, и вытаскивая на свет божий самые неприглядные факты. Их журналистов похищали и убивали за их деятельность. Является она иноагентом? Нет! Потому что работает в России, зарегистрирована в России, и деньги получает в России! Удивительно, правда?))
В четвертых - специально для адептов веры в кровавый людоедский режим в РФ - просто погуглите закон FARA в США. Ой, а вы наверное и не знали?))
"Во-вторых, ношение желтой звезды не означает запрет на деятельность. Эта мера несёт исключительно информативный характер."
Не говоря уже о том, что внесение в список иноагентов требует сдавать отчетность и предусматривает уголовку и штрафы за ошибки в ней, фактически лишает СМИ большинства рекламодателей, подставляет всех сотрудничающих авторов под закон о физлицах-иноагентах и т.д.
ношение желтой звезды
Reductio ad Hitlerum. Ваш аргумент - демагогия.
Всероссийский
Почему? В данном случае аналогия ведь действительно корректна. Мы наблюдаем голословное (Минюст нигде не публикует доказательства иностранного финансирования и его долю в общем финансировании) навешивание ярлыков, которые объект обязан демонстративно показывать всем наблюдателям.
Более того, и там, и там это создает политическое давление.
Всероссийский лолипоп
https://vc.ru/media/245912-minyust-vnes-vtimes-byvshih-zhurnalistov-vedomostey-v-spisok-smi-inoagentov?comment=2789888
Во-первых, внесение в список иноагентов происходит на основании, внезапно, иностранного финансирования
Так не вешайте желтую звезду — лучше заставьте СМИ (и «иноагентов», и СМИ РФ) раскрыть информацию об инвестициях, их структуре, в целом информацию по фин. потокам. Я сам ознакомлюсь и сам решу, доверять или нет.
Некоторые русские инвесторы похуже некоторых иностранных.
В четвертых - специально для адептов веры в кровавый людоедский режим в РФ - просто погуглите закон FARA в США. Ой, а вы наверное и не знали?))
В США много глупых законов, там и смертная казнь разрешена, неэффективное регулирование медицины, которое делает ее одной из самых дорогих и пр. Да и не только в США есть неадекваты. So?
Может, нам еще Тинькофф закрыть и ввести чеки из-за того, что в США банковская индустрия в застое?
лучше заставьте СМИ (и «иноагентов», и СМИ РФ) раскрыть информацию об инвестициях, их структуре, в целом информацию по фин. потокам. Я сам ознакомлюсь и сам решу, доверять или нет.
Источники и размер финансирования - это конфиденциальная информация, которую никто раскрывать не обязан. Вы же свой кошелек не захотите сделать публичным. Есть исключения в виде акционерных обществ, но на то они и исключения. А у государства есть право получать эту информацию и принимать решения в соответствии с ней.
Если ты не получаешь финансирование, а тебе присвоили статус незаконно - пожалуйста, отправляйся в суд, показывай документы, счета, источники) А ведь это хороший шанс заработать политические очки - публично утереть нос режиму, заставив его признать, что клеймо иноагента повешено незаконно! В чём проблема то, где суды?)
Когда была история с отравлением, то Путина упрекали в том, что он уходит от прямого ответа на вопрос, причастна власть, или нет. Ох как упрекали! А теперь упрекатели действуют точно по такой же стратегии:
- Мы обнаружили, что вы получаете деньги от Запада, и присваиваем вам статус иноагента.
- Это всё потому что мы оппозиция!!! Честных журналистов уничтожает кровавый режим!! У нас разные источники финансирования, имеем право!!
Внесение в список означает необходимость проделывать огромную кучу бюрократической работы СМИ-иноагентам, в том числе - дополнительная обширная отчетность, что требует дополнительных ресурсов, читай - денег. А физлицам иноагентам так вообще обязательно отчитываться о каждой копейке НЕЗАВИСИМО от источника дохода. Вы ну хоть чуть-чуть почитайте что-то кроме госСМИ, прежде чем писать, что статус иноагента носит только информативный характер.
А в США, знаете ли, есть доверие к законотворческим органам, в отличие от РФ, где правовой режим хз, и любой закон могут интерпретировать так, как кому-то захочется ещё и задним числом (как сделали недавно с законом об экстремистских организациях)
Не одобряю. В принципе, история с иноагентами сформирована так, чтобы давить, а не решать проблему.
- Если бы все требования сводились, например, к наличию обязательного раздела на сайте с полным аудированным списком инвесторов, их юрисдикции и для мажоритарных инвесторов их долей, а также структуру доходов — я бы только рукоплескал.
- Если бы в каждом сообщении на сайте (не в соцсетях) нужно было давать ссылку на этот раздел с комментарием "Для ознакомления с источниками финансирования можно пройти сюда" я был бы не против.
- Более того, я был бы не против такого подхода в отношении всех СМИ без исключения. Мне кажется, они должны быть не менее прозрачны, чем публично торгуемые компании, а скорее, даже более.
- Дальше каждый мог бы пройти и увидеть, например, что (например) все "иностранное" финансирование составляет 10% от общего фин. потока, еще 60% — средства российских рекламодателей, 10% — казахских и еще 10% — краудфандинг, где 94% платежей было из РФ, что владельцы — такие-то и такие-то компании, которые зарегистрированы и оперируют в СНГ (напрмер, владельцы 62% акций), Европе (33%) и Китае (5%).
Заставлять в каждое сообщение вставлять страшную надпись — это явно давление на СМИ.
Как верно замечает Медуза, из-за того, как сформулировано это сообщение, большинство рекламодаталей будут опасаться ставить свою рекламу, источники — давать комментарии, люди — жервтовать деньги. Не потому что не поддерживают издание, а потому что "кто знает, что со мной будет".
по аналогии со статьей о Медузе - ждем на vc горячего обсуждения, что главный редактор как-то перешел дорогу в неположенном месте, или что они как-то выпустили необъективную статью.
После этого «Медуза» рассказала об уходе части рекламодателей
Они все таки говорили и говорят что всех рекламодателей потеряли:
включая ту статью на которую вы ссылаетесь
Из-за этого мы потеряли рекламодателей
https://meduza.io/feature/2021/04/29/spasti-meduzu
Да, нас объявили «иноагентом» и мы лишились рекламодателей
https://support.meduza.io/
В апреле в список попала «Медуза».
В апреле, в этот же день туда попало и «Первое антикоррупционное СМИ»
Почему вы преуменьшаете масштаб ситуации? И говорите только об избранных СМИ?
Поздравляю ребят, признание иноагентом - это современный знак качественного медиа в России
Предлагаю внести сразу все сайты с доменом .io и spring.io тоже ;)
Хватило бы компетенций сделать работающий сайт для этого белого списка. Или можно без него обойтись, просто по ТВ крутить в дополнение к рекламе...
Лично для меня внесение в реестр иноагентов как знак качества, значит нужно брать. Добавил в закладки.
В общем-то, метка от минюста - гарантия качества материала и объективной точки зрения. Скоро всех "заиноагентят" и угарать будут уже над теми, кто неагент.
А если я буду монетизировать сайт за счет рекламы от Гугла? Этож тоже иностранная компания? Или это не считается иностранным финансированием?
Всероссийский лолипоп
AFAIK, Google дает копейки. Но я не в рынке рекламы — могу ошибаться.
А почему на сайте нет маркировки о том, что они инагенты?
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