Минюст внёс VTimes бывших журналистов «Ведомостей» в список СМИ-иноагентов Статьи редакции
В апреле в список попала «Медуза».
Издание VTimes внесено в российский реестр «СМИ — иноагентов» 14 мая, говорится на сайте Минюста. В реестр «иностранных агентов» внесли зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io.
VTimes официально запустили в октябре 2020 года бывшие редакторы и журанлисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
Издание зарабатывает на краудфандинге и рекламе, а также развивает закрытое приложение для участников клуба друзей VTimes, где они смогут общаться с журналистами, экспертами и героями публикаций.
- В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу», издание обжаловало решение. Из-за такого статуса изданию грозит уход рекламодателей, потеря источников информации и экспертов, а также статус иноагентов для авторов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах, рассказывал главред Иван Колпаков.
- После этого «Медуза» рассказала об уходе части рекламодателей. Редакция была вынуждена отказаться от офисов и внештатных авторов, урезать зарплаты на 30-50%. Издание объявило сбор пожертвований, донаты оставили около 80 тысяч человек.
- Всего в Реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 компаний.
Ждём появления в этом списке The Bell, VC.RU, TJournal и DTF. «Отличные» новости
Нет слов, одни эмоции
А что не так? Если люди работают в интересах другого государства, почему они боятся что это будет на виду? Или удобнее мимикрировать под российское СМИ, защищая интересы других стран? Пусть открыто об этом пишут и работают дальше, кто мешает?
Там достаточно простой критерий для включения в этот список:
СМИ-иноагент - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента. ...Данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
UPD: Например RT открыто говорит что получает деньги из бюджета РФ и доносит эту точку зрения. А всякие такие "недосми" сначала делают вид что Российские, а потом вопят когда выносят на свет то, что они иностранные, а не российские вовсе. Это примерно как если бы RT назвались "Америка тудэй" и прятали источники финансирования.
Откуда инфа, что они работают в интересах другого государства?
Это иностранное СМИ, зачем им это скрывать и делать вид, что оно российское?
Ага, а Яндекс или Пятерочка – иностранные компании, работающие в интересах Нидерландов. Каким образом страна регистрации юрлица влияет на то, в чьих интересах работает компания?
У Яндекса отдельные договоренности с правительством. А насчет пятерки - с чего вы взяли, что их вообще хоть как-то интересы России и ее граждан беспокоят? Почти все торговые сети качают деньги в России их выводят, а как выкручивают руки поставщикам - отдельная история.
У Яндекса отдельные договоренности с правительством.
По описанию похоже на то, что главенствующее это не законы, а договоренности.
Иностранное в части чего?
В нем работают граждане России (боле того — бывшие журналисты самого уважаемого делового издания страны), оно пишет на русском языке.
Ну и самая большая проблема (на мой вкус) даже не в унизительной и бесполезной плашке — ЦА это безразлично, скоре, знак качества, а в том, что это затрудняет финансирование российскими деньгами частных лиц и частных компаний.
Начнем с того, что это те же свмый Ведомости, просто регистрация зарубежом. Яндекс в Нидерландах зареган, но никто не говорит, что это нидерландская компания.
А затем, VTimes ничего против России не писало, в отличие от Медузы
Они работают в интересах своего работодателя. Если это не так - их увольняют. Работодатель - иностранное государство. В чьих интересах действует государство, размещая и спонсируя своих эмиссаров на территории другого государства? В интересах этого другого государства, вы хотите сказать? Серьезно?)
Давайте возьмём "Настоящее Время", он же Лентач, который также внесен в список иноагентов. Они, кстати, честны, и открыто пишут, что:
RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу наших журналистов.
Как думаете, чьи интересы продвигает Конгресс США и Агентство по глобальным медиа (USAGM)? Интересы России, ваши интересы, да?
Если вы укажете на сноску о том, что представителям американского правительства запрещено вмешиваться, то это просто смешно)) Я учредил организацию, оплачиваю её штат, её расходы, и не имею права вмешиваться в её деятельность, ага.
К куче минусов готов, как и к отсутствию хоть какого-то конструктивного возражения))
Для признания СМИ иноагентом не нужно финансирование конгресса США, достаточно перевода 10 долларов от условного Васи Пупкина с гражданством другой страны
Да это карнавал какой-то. У нас СМИ с государственным финансированием клеймят пропагандистами, а если СМИ получает финансирование от иностранных государств и граждан, то они сразу перестают заниматься пропагандой.
Даже если не государственное, то редакционная политика все равно в 9 из 10 случаев подвержена влиянию капитала. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Модель_пропаганды
RT America через НКО финансируется. Никто в штатах в этот цирк играть не стал. Признали иностранным агентом их и тех, кто с ними сотрудничает на территории США. Потому что все всё понимают.
Всероссийский
У нас СМИ с государственным финансированием клеймят пропагандистами, а если СМИ получает финансирование от иностранных государств и граждан, то они сразу перестают заниматься пропагандой.
Так вместо того, чтобы вешать желтую звезду, попросите раскрыть публично источники финансирования и их структуру. Может, там иностранного 10%, да и то от экспатов из РФ. Дальше я сам решу — доверять или нет. Мне Минюст для этого не нужен.
Никто в штатах в этот цирк играть не стал. Признали иностранным агентом их и тех, кто с ними сотрудничает на территории США
В Штатах много глупых законов, это один из них. Всегда думал, что нужно заимствовать лучшие практики, а ошибок избегать.
Так вместо того, чтобы вешать желтую звезду, попросите раскрыть публично источники финансирования и их структуру.
Если СМИ позиционирует себя независимым, то по-умолчанию должно раскрыть для читателей финансы, а не прятать их. Это базовая вещь.
В Штатах много глупых законов
Я не считаю, что это правильные законы. Я сказал это к тому, что цирк с НКО только для обывателей что-то значит.
Кстати, Лентач не иностранный агент, непонятно откуда вообще эта инфа
Охуительно простой, а самое главное, легко юридически доказуемый!
В реестр «иностранных агентов» внесли зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting 2 Oktobe
Ну так внесли иностранную организацию, в чем проблема то?
Ренат, скоро нас стобой тоже куда-нибудь внесут, потому что мы не Ивановы, а по-русски только для виду говорим.
Небесный лолипоп
Для удобства - носите нашивки на рукавах)) Это же ничего такого,да? Чего вам бояться?
Меня скорее не это бесит, а слово "агент" из шпионской лексики.
Ну вот было бы казенно-бюрократически - "организация иностранного финансироания" (25% и выше), так нет же бля - "иностранный агент"!
Apple имеет юр. лицо в Ирландии. Apple стала ирландской компанией?
Ну вот Apple допустим имеет регистрацию в Ирландии. Они это скрывают или нет? А метка "СМИ-иноагент" о том, что это иностранная компания. Других функций и ограничений у них нет (вроде еще в гос.думу не пускают или что-то вроде того).
То есть там где публикации этого СМИ - должна быть инфа, что они иностранные.
СМИ-иноагент - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
Но подобные всячески стараются это спрятать. Это условно просто метка "иностранцы", а не "враг народа", "шпионы", "предатели" или что-то в этом роде.
Но когда их заставляют открыто говорить о том, что это иностранная компания - так у них сразу начинаются бесноватые истерики.
А ты может быть прочитаешь уже закон, что это не пометка(как в твиттере, например)?
Ну вот Apple допустим имеет регистрацию в Ирландии. Они это скрывают или нет?
Есть разница между "не скрывать" и вешать большую плашку на каждую страницу "Apple является агентом Ирландии и продвигает интересы этой страны"
Если бы все требования сводились, например, к наличию обязательного раздела на сайте с полным аудированным списком инвесторов, их юрисдикции и для мажоритарных инвесторов их долей, а также структуру доходов — я бы только рукоплескал.
Если бы в каждом сообщении на сайте (не в соцсетях) нужно было давать ссылку на этот раздел с комментарием "Для ознакомления с источниками финансирования можно пройти сюда" я был бы не против.
Более того, я был бы не против такого подхода в отношении всех СМИ без исключения. Мне кажется, они должны быть не менее прозрачны, чем публично торгуемые компании.
Дальше каждый мог бы пройти и увидеть, например, что (например) все "иностранное" финансирование составляет 10% от общего фин. потока, еще 60% — средства российских рекламодателей, 10% — казахских и еще 10% — краудфандинг, где 94% платежей было из РФ, что владельцы — такие-то и такие-то компании, которые зарегистрированы и оперируют в СНГ (напрмер, владельцы 62% акций), Европе (33%) и Китае (5%).
А вот заставлять в каждое сообщение вставлять страшную надпись — это явно давление на СМИ.
Как верно замечает Медуза, из-за того, как сформулировано это сообщение, большинство рекламодаталей будут опасаться ставить свою рекламу, источники — давать комментарии, люди — жервтовать деньги. Не потому что не поддерживают издание, а потому что "кто знает, что со мной будет".
Как раз таки метка "иноагент" несёт определенные ограничения и накладывает обязательства на лиц, которые в иноагенте работают.
Да у нас вообще народ темный и не отражает, что "цель власти - Власть", и без разницы жесткая диктатура это и либеральная демократия.
Как вычислить кремлебота на VC?
Его сразу же же адово минусуют за провластную позицию и агрументы аля "если государство запретило, значит были весомые причины"
Люто плюсую, но моего плюса недостаточно - либеральная общественность потопит в минусах и вас, и меня, скорее всего.
Зарегистрирован в РФ? Возьмем за жопу, будете писать только то, что разрешат.
Зарегистрирован не в РФ? Иностранный агент, запретить!
Леваки продолжают топить в минусах тех, кто взывает к здравому смыслу, и в упор игнорируют факты. Ничего нового.
Во-первых, внесение в список иноагентов происходит на основании, внезапно, иностранного финансирования. Очевидно, что те СМИ, которые учреждены зарубежными организациями и финансируются оттуда же, работают в интересах своих учредителей. Если вы считаете, что деньги им платят просто так, по доброте душевной, то странный вы.
Во-вторых, внесение в список иноагентов не означает запрет на деятельность. Эта мера несёт исключительно информативный характер.
В-третьих - специально для тех, кто убежден, что VTimes, Медузу, и прочих признают иноагентами исключительно за их оппозиционность - посмотрите на Новую газету. Она основана в 1993 году, и с тех пор непрерывно критикует режим, проводя громкие расследования, и вытаскивая на свет божий самые неприглядные факты. Их журналистов похищали и убивали за их деятельность. Является она иноагентом? Нет! Потому что работает в России, зарегистрирована в России, и деньги получает в России! Удивительно, правда?))
В четвертых - специально для адептов веры в кровавый людоедский режим в РФ - просто погуглите закон FARA в США. Ой, а вы наверное и не знали?))
"Во-вторых, ношение желтой звезды не означает запрет на деятельность. Эта мера несёт исключительно информативный характер."
Не говоря уже о том, что внесение в список иноагентов требует сдавать отчетность и предусматривает уголовку и штрафы за ошибки в ней, фактически лишает СМИ большинства рекламодателей, подставляет всех сотрудничающих авторов под закон о физлицах-иноагентах и т.д.
Всероссийский лолипоп
https://vc.ru/media/245912-minyust-vnes-vtimes-byvshih-zhurnalistov-vedomostey-v-spisok-smi-inoagentov?comment=2789888
Во-первых, внесение в список иноагентов происходит на основании, внезапно, иностранного финансирования
Так не вешайте желтую звезду — лучше заставьте СМИ (и «иноагентов», и СМИ РФ) раскрыть информацию об инвестициях, их структуре, в целом информацию по фин. потокам. Я сам ознакомлюсь и сам решу, доверять или нет.
Некоторые русские инвесторы похуже некоторых иностранных.
В четвертых - специально для адептов веры в кровавый людоедский режим в РФ - просто погуглите закон FARA в США. Ой, а вы наверное и не знали?))
В США много глупых законов, там и смертная казнь разрешена, неэффективное регулирование медицины, которое делает ее одной из самых дорогих и пр. Да и не только в США есть неадекваты. So?
Может, нам еще Тинькофф закрыть и ввести чеки из-за того, что в США банковская индустрия в застое?
по аналогии со статьей о Медузе - ждем на vc горячего обсуждения, что главный редактор как-то перешел дорогу в неположенном месте, или что они как-то выпустили необъективную статью.
После этого «Медуза» рассказала об уходе части рекламодателей
Они все таки говорили и говорят что всех рекламодателей потеряли:
включая ту статью на которую вы ссылаетесь
Из-за этого мы потеряли рекламодателей
https://meduza.io/feature/2021/04/29/spasti-meduzu
Да, нас объявили «иноагентом» и мы лишились рекламодателей
https://support.meduza.io/
В апреле в список попала «Медуза».
В апреле, в этот же день туда попало и «Первое антикоррупционное СМИ»
Почему вы преуменьшаете масштаб ситуации? И говорите только об избранных СМИ?
Предлагаю внести сразу все сайты с доменом .io и spring.io тоже ;)
Хватило бы компетенций сделать работающий сайт для этого белого списка. Или можно без него обойтись, просто по ТВ крутить в дополнение к рекламе...
Не одобряю. В принципе, история с иноагентами сформирована так, чтобы давить, а не решать проблему.
- Если бы все требования сводились, например, к наличию обязательного раздела на сайте с полным аудированным списком инвесторов, их юрисдикции и для мажоритарных инвесторов их долей, а также структуру доходов — я бы только рукоплескал.
- Если бы в каждом сообщении на сайте (не в соцсетях) нужно было давать ссылку на этот раздел с комментарием "Для ознакомления с источниками финансирования можно пройти сюда" я был бы не против.
- Более того, я был бы не против такого подхода в отношении всех СМИ без исключения. Мне кажется, они должны быть не менее прозрачны, чем публично торгуемые компании, а скорее, даже более.
- Дальше каждый мог бы пройти и увидеть, например, что (например) все "иностранное" финансирование составляет 10% от общего фин. потока, еще 60% — средства российских рекламодателей, 10% — казахских и еще 10% — краудфандинг, где 94% платежей было из РФ, что владельцы — такие-то и такие-то компании, которые зарегистрированы и оперируют в СНГ (напрмер, владельцы 62% акций), Европе (33%) и Китае (5%).
Заставлять в каждое сообщение вставлять страшную надпись — это явно давление на СМИ.
Как верно замечает Медуза, из-за того, как сформулировано это сообщение, большинство рекламодаталей будут опасаться ставить свою рекламу, источники — давать комментарии, люди — жервтовать деньги. Не потому что не поддерживают издание, а потому что "кто знает, что со мной будет".
Лично для меня внесение в реестр иноагентов как знак качества, значит нужно брать. Добавил в закладки.
А если я буду монетизировать сайт за счет рекламы от Гугла? Этож тоже иностранная компания? Или это не считается иностранным финансированием?
Всероссийский лолипоп
AFAIK, Google дает копейки. Но я не в рынке рекламы — могу ошибаться.
Поздравляю ребят, признание иноагентом - это современный знак качественного медиа в России
В общем-то, метка от минюста - гарантия качества материала и объективной точки зрения. Скоро всех "заиноагентят" и угарать будут уже над теми, кто неагент.
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