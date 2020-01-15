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Андрей Фролов
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Сервис с короткими видео Coub перешёл под контроль «Комитета» — издателя vc.ru, TJ и DTF Материал редакции

Сооснователь Coub Антон Гладкобородов покинет компанию и займется новыми проектами.

17 комментариев
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Платформа с короткими зацикленными видеороликами Coub с 1 января 2020 года перешла в полное владение и управление к компании «Комитет», которая развивает проекты vc.ru, TJ и DTF. Новый владелец займётся оптимизацией расходов и пересмотром продуктовой стратегии Coub.

Сделка состоялась при содействии инвестиционной группы LVL1 Льва Левиева, владеющей долями в обеих компаниях. Параллельно с поддержанием работы нынешней версии Coub «Комитет» начнет подготовку к переезду сервиса на единую технологическую платформу, на которой уже работают vc.ru, TJ и DTF.

Ключевой проблемой Coub остаётся отсутствие внятной бизнес-модели, что привело к разрыву между затратами на содержание нагруженного видеосервиса и его доходами. Он тратит как многопользовательский сервис, а зарабатывает как медиа.

При этом на проекте сохраняется большое активное ядро, которое создаёт более 3000 зацикленных роликов в день. Месячная аудитория проекта составляет 4 млн человек — на сайте, 8 млн — в эмбедах, 500 тысяч — в мобильных приложениях. Помимо России, проект достиг определенных успехов в США, Венгрии и Турции — нам интересно поработать с этой базой, видим в ней ценность.

Мы попробуем пересмотреть продуктовую стратегию проекта, наладить базовую монетизацию и оптимизировать расходы через синхронизацию технологических решений. Вместе с Coub уже на старте аудитория нашей компании без учёта эмбедов достигнет 16 млн посетителей в месяц. Если нас, конечно, не смоет петабайтами видеотрафика.

Влад Цыплухин
директор по продукту «Комитета»

Coub работает с 2012 года, в 2016 году основатели проекта прошли обучение в американском акселераторе Y Combinator. До программы акселерации компания привлекла $3,5 млн инвестиций — $1 млн в 2013 году и $2,5 млн в 2014 году.

Большая часть пользователей сервиса из России, около 10% аудитории приходится на США, 8% на Венгрию, 7% — на Грузию.

Основной заработок Coub получал из рекламных сетей. Летом 2018 года компания запустила сервис саморекламы внутри площадки для промоутирования роликов. В конце 2018 года Coub объявил о перезапуске с целью стать видеосоцсетью с возможностью создавать свои сообщества.

#новость #coub

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17 комментариев
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Dear Moscow,

16

  Coub с 1 января 2020 года перешла в полное владение и управление к компании «Комитет», которая развивает проекты vc.ru, TJ и DTF

Когда хотел купить себе Youtube, но мамка дала денег только на Coub 

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Denis Shiryaev

Dear
23

Копирование комментариев с TJ нарушение федерального закона, с вас штраф – сердечко. Привести в исполнение немедленно.

Ответить

Dear Moscow,

Denis
5

Приговор приведён в исполнение :(

Господин судья, в своё оправдание хочу сказать, что скопированный комментарий на запрещённой законом площадке был также размещён мной, что исключает нарушение исключительных прав путём использования вышеуказанного произведения в качестве результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.

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Sergey Korol

14

Какое-то время назад я был активным пользователем Coub, заходил каждый день. У моих коубов в сумме сейчас 7,2 млн просмотров, 2 раза они входили в «Коуб года».

Последний год сервисом просто невозможно стало пользоваться. Все ужасно тормозит, коубы под «Сафари» делать теперь нельзя. Комьнити просто пересохло.

Я удивлен как сервис вообще дожил до продажи.

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Valentin Dombrovsky

Sergey
0

Не столь активный пользователь и коубики в основном очень простые делал, но реально наигрался им с год назад, наверное. 

Сейчас проверил — с айпада вообще посмотреть нельзя — сразу в приложение гонит, терпеть не могу такое навязывание. 

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Gregor Dudash

7

Интересно — то есть у Левиева была доля, а Гладкобородова попросили уйти? Выкупили? Он остался акционером? Не хватает подробностей, какой-то новостной конфликт интересов прям. 

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Stas Stanislavsky

4

как по мне, одна из самых проблем коуба заключалась в самом плеере. он громоздок, тяжел, лагуч и спотыкался везде и когда только можно. в ленте, встраиваемых плеерах — всегда. помню как добавлял коубы к себе ВК и был какой-то просто ахуй. и громоздкость этого плеера приводила к тому, что этими коубами было как-то западло делиться, его невозможно было быстро отправить и посмотреть, и кинув коуб-мемасик в каком-нить топике на условном реддите означало обрести на лагучие 10-ти секундые муки каждого, кто откроет линк. у коуба были все шансы занять своё очень роскошное место как альтернатива/конкурент тому же imgur, только для прикольненьких зацикленных видосов, но громоздкость отягощала все в прямом и переносном смысле. надеюсь, что Комитет сможет гораздо более чутко понять запросы аудитории и нащупать ту самую маковку, так что желаю удачи! 

Ответить

Dear Moscow,

3

А вообще, конечно, успехов! 

На мой взгляд, Коуб — классная и оригинальная платформа, которая насколько в хорошем смысле отличается от тиктока (прости, Г-ди!) по качеству и количеству оригинального и смешного контента, настолько же в плохом отличается по посещаемости и популярности.

Ответить

Вадим Скворцов

Dear
0

Да, обожаю этот коуб!

Ответить

Олег Лукьянов

Dear
0

👍

Ответить

Boris Sokolov

2

Если даже после YC не дали денег, то все сильно запущено. Зато сам yc  долю с огромным дисконтом взял. Надеюсь у ЦП все получится, смешные были кубики

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Slava Baranskyi

1

Спустя пару дней после Нового Годы мы встречаемся с друзьями смотрим годовой ТОП Коубов :) Другого применения пока не придумал… 

Ответить

Дмитрий Разин

0

Merge нового десятилетия

Ответить

Sakari Sauso

0

Нужно больше конкретики и не пиздите, что комментарий получить не удалось)

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Растёт «Комитет»!

Ответить

Роман Петерсон

0

Вооооу! Какая странная покупка! 

Пасаны, у меня на Коубе тоже был аккаунт но пришлось уйти. Там главная проблема не бизнес-модель а отсутствие отрицательной обратной связи, из-за чего сервис оказался завален творчеством малолетних дегенератов. Добавьте туда карму и кнопку "палец вниз"!

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Евгений Фоминых

0

Круто что сказать ))))

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