Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сооснователь Coub Антон Гладкобородов покинет компанию и займется новыми проектами.
Платформа с короткими зацикленными видеороликами Coub с 1 января 2020 года перешла в полное владение и управление к компании «Комитет», которая развивает проекты vc.ru, TJ и DTF. Новый владелец займётся оптимизацией расходов и пересмотром продуктовой стратегии Coub.
Сделка состоялась при содействии инвестиционной группы LVL1 Льва Левиева, владеющей долями в обеих компаниях. Параллельно с поддержанием работы нынешней версии Coub «Комитет» начнет подготовку к переезду сервиса на единую технологическую платформу, на которой уже работают vc.ru, TJ и DTF.
Coub работает с 2012 года, в 2016 году основатели проекта прошли обучение в американском акселераторе Y Combinator. До программы акселерации компания привлекла $3,5 млн инвестиций — $1 млн в 2013 году и $2,5 млн в 2014 году.
Большая часть пользователей сервиса из России, около 10% аудитории приходится на США, 8% на Венгрию, 7% — на Грузию.
Основной заработок Coub получал из рекламных сетей. Летом 2018 года компания запустила сервис саморекламы внутри площадки для промоутирования роликов. В конце 2018 года Coub объявил о перезапуске с целью стать видеосоцсетью с возможностью создавать свои сообщества.
Coub с 1 января 2020 года перешла в полное владение и управление к компании «Комитет», которая развивает проекты vc.ru, TJ и DTF
Когда хотел купить себе Youtube, но мамка дала денег только на Coub
Копирование комментариев с TJ нарушение федерального закона, с вас штраф – сердечко. Привести в исполнение немедленно.
Приговор приведён в исполнение :(
Господин судья, в своё оправдание хочу сказать, что скопированный комментарий на запрещённой законом площадке был также размещён мной, что исключает нарушение исключительных прав путём использования вышеуказанного произведения в качестве результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.
Какое-то время назад я был активным пользователем Coub, заходил каждый день. У моих коубов в сумме сейчас 7,2 млн просмотров, 2 раза они входили в «Коуб года».
Последний год сервисом просто невозможно стало пользоваться. Все ужасно тормозит, коубы под «Сафари» делать теперь нельзя. Комьнити просто пересохло.
Я удивлен как сервис вообще дожил до продажи.
Не столь активный пользователь и коубики в основном очень простые делал, но реально наигрался им с год назад, наверное.
Сейчас проверил — с айпада вообще посмотреть нельзя — сразу в приложение гонит, терпеть не могу такое навязывание.
Интересно — то есть у Левиева была доля, а Гладкобородова попросили уйти? Выкупили? Он остался акционером? Не хватает подробностей, какой-то новостной конфликт интересов прям.
как по мне, одна из самых проблем коуба заключалась в самом плеере. он громоздок, тяжел, лагуч и спотыкался везде и когда только можно. в ленте, встраиваемых плеерах — всегда. помню как добавлял коубы к себе ВК и был какой-то просто ахуй. и громоздкость этого плеера приводила к тому, что этими коубами было как-то западло делиться, его невозможно было быстро отправить и посмотреть, и кинув коуб-мемасик в каком-нить топике на условном реддите означало обрести на лагучие 10-ти секундые муки каждого, кто откроет линк. у коуба были все шансы занять своё очень роскошное место как альтернатива/конкурент тому же imgur, только для прикольненьких зацикленных видосов, но громоздкость отягощала все в прямом и переносном смысле. надеюсь, что Комитет сможет гораздо более чутко понять запросы аудитории и нащупать ту самую маковку, так что желаю удачи!
А вообще, конечно, успехов!
На мой взгляд, Коуб — классная и оригинальная платформа, которая насколько в хорошем смысле отличается от тиктока (прости, Г-ди!) по качеству и количеству оригинального и смешного контента, настолько же в плохом отличается по посещаемости и популярности.
Если даже после YC не дали денег, то все сильно запущено. Зато сам yc долю с огромным дисконтом взял. Надеюсь у ЦП все получится, смешные были кубики
Спустя пару дней после Нового Годы мы встречаемся с друзьями смотрим годовой ТОП Коубов :) Другого применения пока не придумал…
Вооооу! Какая странная покупка!
Пасаны, у меня на Коубе тоже был аккаунт но пришлось уйти. Там главная проблема не бизнес-модель а отсутствие отрицательной обратной связи, из-за чего сервис оказался завален творчеством малолетних дегенератов. Добавьте туда карму и кнопку "палец вниз"!
Блоги компаний
Показать еще