Ключевой проблемой Coub остаётся отсутствие внятной бизнес-модели, что привело к разрыву между затратами на содержание нагруженного видеосервиса и его доходами. Он тратит как многопользовательский сервис, а зарабатывает как медиа.

При этом на проекте сохраняется большое активное ядро, которое создаёт более 3000 зацикленных роликов в день. Месячная аудитория проекта составляет 4 млн человек — на сайте, 8 млн — в эмбедах, 500 тысяч — в мобильных приложениях. Помимо России, проект достиг определенных успехов в США, Венгрии и Турции — нам интересно поработать с этой базой, видим в ней ценность.

Мы попробуем пересмотреть продуктовую стратегию проекта, наладить базовую монетизацию и оптимизировать расходы через синхронизацию технологических решений. Вместе с Coub уже на старте аудитория нашей компании без учёта эмбедов достигнет 16 млн посетителей в месяц. Если нас, конечно, не смоет петабайтами видеотрафика.