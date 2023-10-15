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Источник: avaho.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 13 октября: доллар — 97,24 рубля, евро — 102,17 рубля.

Курсы на Forex на 19:08 мск 13 октября: доллар — 97,34 рубля, евро — 102,29 рубля.

Контекст

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в октябре 2023 года составила 155,8 тысячи рублей за 1 м² (рост на 2,4% к предыдущему месяцу), пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». По данным аналитиков, рост средней цены немного замедлился: месяц назад аналогичная динамика составляла 3,6%.

В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 122,8 тысячи за 1 м² (+1,1% к сентябрю). По данным «Авито Недвижимости», лот на первичном рынке обходится покупателям в среднем в 6,28 млн рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%, год к году — на 2,7%.

Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%, пишет ТАСС со ссылкой на Superjob. В рейтинге наиболее востребованных специалистов в октябре: вакансии аппаратчика производственной линии, фасовщик-упаковщик, пекарь-кондитер, мастер производственного участка и инженер-технолог.

Предлагаемые зарплаты в этой сфере за год выросли в среднем на 8,3%. Например, наладчику оборудования в среднем предлагают 85 тысяч рублей (+13,3%), кондитеру — 80 тысяч рублей в среднем (+23%), фасовщику-укладчику — 65 тысяч рублей (+18,2%).

Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа 2023 года отгрузили в Россию вина на $317,5 млн, следует из расчётов «РИА Новости» на основе данных платформы Comtrade национальных статслужб. Всего за восемь месяцев в страну ввезли вина более чем на $485 млн. В десятку крупнейших экспортёров напитка также вошли Италия, Испания, Польша, Германия, Чили, Португалия и Армения.