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Деньги
Таня Боброва

День 599: средняя стоимость квартир в новостройках в России в октябре поднялась на 1,1-2,4%, но рост цен замедляется Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: avaho.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 13 октября: доллар — 97,24 рубля, евро — 102,17 рубля.

Курсы на Forex на 19:08 мск 13 октября: доллар — 97,34 рубля, евро — 102,29 рубля.

Контекст

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в октябре 2023 года составила 155,8 тысячи рублей за 1 м² (рост на 2,4% к предыдущему месяцу), пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». По данным аналитиков, рост средней цены немного замедлился: месяц назад аналогичная динамика составляла 3,6%.

В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 122,8 тысячи за 1 м² (+1,1% к сентябрю). По данным «Авито Недвижимости», лот на первичном рынке обходится покупателям в среднем в 6,28 млн рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%, год к году — на 2,7%.

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Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%, пишет ТАСС со ссылкой на Superjob. В рейтинге наиболее востребованных специалистов в октябре: вакансии аппаратчика производственной линии, фасовщик-упаковщик, пекарь-кондитер, мастер производственного участка и инженер-технолог.

Предлагаемые зарплаты в этой сфере за год выросли в среднем на 8,3%. Например, наладчику оборудования в среднем предлагают 85 тысяч рублей (+13,3%), кондитеру — 80 тысяч рублей в среднем (+23%), фасовщику-укладчику — 65 тысяч рублей (+18,2%).

Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа 2023 года отгрузили в Россию вина на $317,5 млн, следует из расчётов «РИА Новости» на основе данных платформы Comtrade национальных статслужб. Всего за восемь месяцев в страну ввезли вина более чем на $485 млн. В десятку крупнейших экспортёров напитка также вошли Италия, Испания, Польша, Германия, Чили, Португалия и Армения.

Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.

#новость

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27 комментариев
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 Sergei Timofeyev

Про рост зарплат интересно. В моём окружении нет роста зарплат. Даже просадка есть.

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Вася Пражкин

Товарищи, тут иноагент скрепы разгибает!

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Илья Попов

Оштрафовать его бокалом вина!

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Sergei Timofeyev

Не, я за рулём. Только чай.

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Илья Попов

Ну, за отказ добавим два бокала, но вечером.

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Вася Пражкин

Для хорошего человека и бутылки не жалко )

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Sergei Timofeyev

А что там пить-то? Это ~4 бокала

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Илья Попов

Это не так просто, как вы думаете - работает по принципу арифметической прогрессии.

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Илья Попов

Вау, не всё сразу.

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Sergei Timofeyev

У меня из Греции вино стоит в холодильнике со времён Ковида

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Я сказал свое имя машине

Пожалуй, не буду выбрасывать коробку из-под холодильника. На всякий случай

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Александр Голубев

Винище жрут как не в себя, корочь.
Когда то я уже это видел...

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Sergei Timofeyev

Пиво нынче опасно (с) :)

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Илья Попов

Мой сосед депутат и каждый день пьет пиво. Не знаю, выглядит нормально.🙄

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Sergei Timofeyev

Тут место важно! Место! Китай-город - очень интересное место. Мы в своё время там в переходе пили, заходя в магазин "66". Его название от того, что там продавали 200 мл водки, что на троих ~66.

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Вася Пражкин
но рост цен замедляется

Будем жить плохо, но недолго

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Sergei Timofeyev

Я вообще удивляюсь тому, что цены на квартиры растут. Такое ощущение, что есть маркетмейкер, который очень умело тасует цены. Даже с льготной ипотекой не много, кто может позволить себе это.

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Вася Пражкин

Крупные игроки поднимают, а вариантов-то немного на самом деле у покупателей.

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Sergei Timofeyev

Атака 51%

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Алмаз Хамидуллин
цены на квартиры растут

Все дело в том, что есть спрос. Есть БОЛЬШОЙ СПРОС. Поскольку:

"....обеспеченность жильем во всех регионах страны ниже аналогичного показателя стран Восточной Европы (35 кв. м на человека), а в 21 субъекте федерации этот показатель к концу 2020 года был меньше 21,3 кв. м. на человека...".

И какие бы ставки по ипотеке ни были, какие бы конские цены на жилье ни были, - квартиры все равно будут брать.

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Sergei Timofeyev
"....обеспеченность жильем во всех регионах страны ниже аналогичного показателя стран Восточной Европы (35 кв. м на человека), а в 21 субъекте федерации этот показатель к концу 2020 года был меньше 21,3 кв. м. на человека...".

40,6 м2 на троих. Москва. Смысла покупки недвижимости ни 10 лет назад, ни сейчас - не вижу.

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Sergey Dyakonov

Думаете покупатели квартир сравнивают свое положение с тем, что у жителей Европы?

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Sergei Timofeyev

Это не моё, я лишь откомментил. У меня, правда, жилой дом есть на 100м2 на одного ) Вышло меньше, чем однушка по тем временам.

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Кот Василий

Как думаете стоит ждать отмены бумажных денег с заменой их на трудодни и продпайки, на продкарточки и талоны на ситец?

Что если возведут бараки, собранные из металло-конструкций. Всё население будет разделят по половому признаку и расселят во вновь возведённые архитектурные сооружения неприхотливого содержания. Установят строгий режим трудовой повинности, который будет предусматривать лишь работу и отдых после работы. За малейшие провинности будет предусмотрена система строгих взысканий, а именно - палочные удары, пытка током, лишение пайка.

Книги, телефоны, занятия спортом, мастурбация, художественная самодеятельность и прочие шалости будут запрещены, ведь это всё может дискредитировать армию и путина.

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Кот Василий

Я это к чему, возможно стоит повременить с покупкой недвижимости раз бесплатно будут давать!

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Дмитрий

Кажется понятно, кому всё вино отгрузили.

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Sergei Timofeyev

С вина таких приходов не бывает, но всё впереди.

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