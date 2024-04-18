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Таня Боброва

Samsung переведёт руководителей подразделений на шестидневку, чтобы «создать ощущение кризиса» Статьи редакции

Это сделали, поскольку результаты 2023 года оказались хуже ожиданий.

  • Samsung Group вводит шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы «создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления». Об этом пишет The Korea Economic Daily.
  • Топ-менеджеры Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics и Samsung SDS перейдут на шестидневку уже на этой неделе. В Samsung C&T, Samsung Heavy Industries и Samsung E&A с начала 2024 года «добровольно работают шесть дней в неделю», пишет издание.
  • The Korea Times со ссылкой на участников рынка отмечает, что такой шаг подорвёт доверие сотрудников и моральный дух на местах, даже если большая часть работников сохранит пятидневку. А само решение вряд ли сможет принести ощутимые результаты, цитирует издание одного из собеседников.

#новости #samsung

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15 комментариев
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 Генератор Мемов

Ждём в РФ - установили всем семидневку, поскольку перенимаем зарубежный опыт и улучшаем для наших реалий.

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местный житель

Не туда воюете. В Британии на четырёх дневку переводят. Этот опыт надо перенимать

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Генератор Мемов

Это западный загнивающий опыт)) Не путайте)

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местный житель

Оууу, тогда надо и отпускные отобрать как в Китае.

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Андрей

А лучше как в США)

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Vlad

Пусть уже верёвку и мыло с собой приносят)))

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Золотой крюк

Представляю как теперь эти руководители будут срываться на своих подчиненных!

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Bl0ck3d

Контора пидорасов что по отношению к покупателям так и по отношению к работягам.

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Eddie II

Хуйня – я бы ввел десятидневку. Куда высылать резюме кризис менеджера?

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Михеева Ольга

Samsung решил, что лучшим способом преодоления кризиса будет создать его еще и внутри компании

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Вадим Д.

Можно ещё бонусы отобрать и акции, ощущение кризиса будет более полным.

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Артём Кречетов
переведёт руководителей подразделений на шестидневку, чтобы «создать ощущение кризиса

сурово , но если хочешь быть при высокой должности ,то придется трудиться больше. если компания не видит результат , во всяком случае это лучше , чем увольнение

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Панова

Странная мера, но в Корее принято работать до изнеможения, может это и нормально

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Тимур Сорокин

ну какая шестидневка , некоторые экспериментируют на 4 дня

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Timur Agaev

кажется они таким способом добьются ощущения выгорания

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