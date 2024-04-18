Samsung переведёт руководителей подразделений на шестидневку, чтобы «создать ощущение кризиса» Статьи редакции
Это сделали, поскольку результаты 2023 года оказались хуже ожиданий.
- Samsung Group вводит шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы «создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления». Об этом пишет The Korea Economic Daily.
- Топ-менеджеры Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics и Samsung SDS перейдут на шестидневку уже на этой неделе. В Samsung C&T, Samsung Heavy Industries и Samsung E&A с начала 2024 года «добровольно работают шесть дней в неделю», пишет издание.
- The Korea Times со ссылкой на участников рынка отмечает, что такой шаг подорвёт доверие сотрудников и моральный дух на местах, даже если большая часть работников сохранит пятидневку. А само решение вряд ли сможет принести ощутимые результаты, цитирует издание одного из собеседников.
129 показов
989 открытий
Ждём в РФ - установили всем семидневку, поскольку перенимаем зарубежный опыт и улучшаем для наших реалий.
Не туда воюете. В Британии на четырёх дневку переводят. Этот опыт надо перенимать
Это западный загнивающий опыт)) Не путайте)
Оууу, тогда надо и отпускные отобрать как в Китае.
А лучше как в США)
Пусть уже верёвку и мыло с собой приносят)))
Представляю как теперь эти руководители будут срываться на своих подчиненных!
Контора пидорасов что по отношению к покупателям так и по отношению к работягам.
Хуйня – я бы ввел десятидневку. Куда высылать резюме кризис менеджера?
Samsung решил, что лучшим способом преодоления кризиса будет создать его еще и внутри компании
Можно ещё бонусы отобрать и акции, ощущение кризиса будет более полным.
сурово , но если хочешь быть при высокой должности ,то придется трудиться больше. если компания не видит результат , во всяком случае это лучше , чем увольнение
Странная мера, но в Корее принято работать до изнеможения, может это и нормально
ну какая шестидневка , некоторые экспериментируют на 4 дня
кажется они таким способом добьются ощущения выгорания