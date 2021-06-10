Билл Гейтс выкупил большую часть сельскохозяйственных земель в США через сеть «подставных подрядчиков» — NBC Статьи редакции
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.
За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельхозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, следует из расследования NBC News и The Land Report.
Согласно данным изданий, на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске — сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.
Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом».
Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовывать её.
Гейтса также обвиняют в использовании «подставных подрядчиков». По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм.
Они официально не заявляли о сотрудничестве с компанией Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список сотрудников и иногда даже электронную почту.
Земля самый ценный ресурс, на всех не хватит. Правильное вложение средств
Хорошо у россиян есть свой гектар на ДВ
Была клёвая подборка - гектар в средней полосе по цене билетов на Дальний Восток.
Чудовищный щит
Китайцы скоро отожмут, они там уже как дома.
Они считают, что это из земля. И верят что рано или поздно снова станет частью Китая.
В вечной мерзлоте?) 😂
Мне даже жаль Билла - хочет сделать хорошо природе, а этот мелкий мусор ввиде репортеров сразу пытается найти подвох
Выращивая картошку для макдональдс..
Мне кажется это делает его акционерное общество "Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это"
Я не я и лошадь не моя. Забота об экологии не мешает ему на пару с Баффетом рекламировать макдональдс при каждом удобном случае.
Действительно. Это же здоровое питание и отходы совершенно не учитываем..один из крупнейших потребителей пластиковой тары
А у нас все твердят, что сельское хозяйство - это убыточная деятельность)
Проблема в низкой рентабельности. Похоже на бананы, где, чтобы заработать, надо владеть всей цепочкой от выращивания до перевозки и конечного сбыта. Тут тоже нужен доступ к недорогим кредитам, объем и гарантированный сбыт.
До сих пор актуальна фраза, которой сто лет "Есть три способа потерять деньги: Быстрый - пойти в казино, приятный - завести девушку и гарантированный - заняться сельским хозяйством".
на большей части территории россии да, но краснодарский край и ставропольский вроде как вполне в плюсе
Налоги в 40% + монополии "пятерочек", которые заламывают руки производителям (закупая огурцы по 25 а продавая по 250) сводят всю рентабельность на нет.
Ну и не в почете у нас, у нас лучше ЖКшки строить на окраене города, вложил лям получил 3.
В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса.
Сложно себе представить более тупую формулировку. Да, любой участок в сотни/тысячи гектар виден из космоса (невероятно! шок!)
Ебать он латифундист
Жрачка всегда будет в цене, а не эти ваши компуктеры 🙂 Он видимо это очень хорошо понимает.
Походу он решил инвестировать на благо своих потомков. Когда перенаселение на планете достигнет таких размеров, что люди будут воевать за еду, семейство Гейтса наживется очень не кисло
Я уже которые годы говорю, что Гейтс — мудак для "обычных" людей, каких свет не видывал. Капитализм мне нравится, но он не должен становиться безумным. Земля — ограниченный природный ресурс, такое количество не может принадлежать одному человеку.
Да походу в мире нет ни одного человека который достигнув подобных высот не был бы мудаком.
да судя по нашим олигархам сложно найти не мудаков и при накопленнных капиталах в десятки раз меньше чем у била гейтса.
так а в чём новость?
самый богатый человек планет самый частный землевладелец самой богатой страны?
Самый богатый вроде Джеф.
Интересно сколько он прикупил земли 😊
Для чипирования фермеров.
Логично, он чипирует картоху, картоха попадает в человека, картоха переваривается, а чип остается. Гениально!
Гейтс красава. Начал с операционных систем, потом понял что есть куда более базовые вещи. Захватил всю медицину в США а теперь ещё и всю пищевую промышленность. Останется забрать воздух и воду и всё у Билли будет хорошо.
Странно...зачем, ведь чипы не в земле растут...
которые видны даже из космоса
ох ничего себе, прямо из космоса видно, как и огород моей бабушки?
Главное чтобы эта земля работала и у людей была работа.
Она бы и так работала, но сейчас она в монопольном владении и можно будет сколько угодно задирать цены на еду.
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Неудивлюсь если установит солнечные батареи и будет майнить
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В РФ у какой-нить мелочи, типа Ткачёва земель больше, чем вся Швейцария.
А тут, подумаешь, Гонконг.
Ну и как же без кликбейта - по заголовку можно решить, что старина Билли скупил УЖЕ ПОЧТИ ВСЮ ЗЕМЛЮ в США.
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