Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.

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За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельхозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, следует из расследования NBC News и The Land Report.

Согласно данным изданий, на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске — сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.

Ферма Билла Гейтса 100 Circles в штате Вашингтон

Скриншот Google Maps

Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом».

Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовывать её.

Гейтса также обвиняют в использовании «подставных подрядчиков». По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм.