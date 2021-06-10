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Новости TJ

Билл Гейтс выкупил большую часть сельскохозяйственных земель в США через сеть «подставных подрядчиков» — NBC Статьи редакции

Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.

53 53 комментария
3328 просмотров

За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельхозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, следует из расследования NBC News и The Land Report.

Согласно данным изданий, на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске — сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.

Ферма Билла Гейтса 100 Circles в штате Вашингтон
 Скриншот Google Maps

Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом».

Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовывать её.

Гейтса также обвиняют в использовании «подставных подрядчиков». По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм.

Они официально не заявляли о сотрудничестве с компанией Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список сотрудников и иногда даже электронную почту.

#новость #биллгейтс #расследования

53 53 комментария
12
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53 комментария
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Олег Гущин

23

Земля самый ценный ресурс, на всех не хватит. Правильное вложение средств

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Вася Пражкин

Олег
10

Хорошо у россиян есть свой гектар на ДВ

Ответить

Евгений Швайковский

Вася
2

Была клёвая подборка - гектар в средней полосе по цене билетов на Дальний Восток.

Ответить

Чудовищный щит

Вася
1

Китайцы скоро отожмут, они там уже как дома.

Ответить

Виталий Павлов

Чудовищ…
1

Они считают, что это из земля. И верят что рано или поздно снова станет частью Китая.

Ответить

WAVEWITHME

Вася
1

В вечной мерзлоте?) 😂

Ответить

Виталий Павлов

WAVEWIT…
2

Владивосток на широте Сочи.

Ответить

Олег Беспалов

19

Каждого к старости по своему тянет к земельке

Ответить

Максим Князев

4

Мне даже жаль Билла - хочет сделать хорошо природе, а этот мелкий мусор ввиде репортеров сразу пытается найти подвох

Ответить

Степан Марципан

Максим
4

Выращивая картошку для макдональдс..

Ответить

Максим Князев

Степан
0

Мне кажется это делает его акционерное общество "Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это"

Ответить

Степан Марципан

Максим
0

Я не я и лошадь не моя. Забота об экологии не мешает ему на пару с Баффетом рекламировать макдональдс при каждом удобном случае.

Ответить

Станислав

Степан
1

А что плохого в маке в плане экологии? 
Накормить человечество дешевыми углеводами местного производства, по-моему лучшее, что можно сделать для экологии. 

Ответить

Степан Марципан

Станисл…
0

Действительно. Это же здоровое питание и отходы совершенно не учитываем..один из крупнейших потребителей пластиковой тары

Ответить

Игорь Миронов

2

А у нас все твердят, что сельское хозяйство - это убыточная деятельность)

Ответить

Alexey Sharapov

Игорь
5

Проблема в низкой рентабельности. Похоже на бананы, где, чтобы заработать, надо владеть всей цепочкой от выращивания до перевозки и конечного сбыта. Тут тоже нужен доступ к недорогим кредитам, объем и гарантированный сбыт. 
До сих пор актуальна фраза, которой сто лет "Есть три способа потерять деньги: Быстрый - пойти в казино, приятный - завести девушку и гарантированный - заняться сельским хозяйством".

Ответить

Игорь Миронов

Alexey
0

Плюсую за приятный)

Ответить

Alex Polepchuk

Игорь
1

на большей части территории россии да, но краснодарский край и ставропольский вроде как вполне в плюсе

Ответить

Денис Файзулин

Alex
2

если ты мираторг, ткачев или евтушенков

Ответить

Станислав Назаров

Игорь
0

Налоги в 40% + монополии "пятерочек", которые заламывают руки производителям (закупая огурцы по 25 а продавая по 250) сводят всю рентабельность на нет. 
Ну и не в почете у нас, у нас лучше ЖКшки строить на окраене города, вложил лям получил 3. 

Ответить

Eugene Danilov

4

В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса.

Сложно себе представить более тупую формулировку. Да, любой участок в сотни/тысячи гектар виден из космоса (невероятно! шок!)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Ебать он латифундист

Ответить

Денис Файзулин

Небольшой
2
Ответить

BearStrikesBack

Небольшой
1

Просто очень верит в ИТ парень, сразу видно.

Ответить

A V

2

Жрачка всегда будет в цене, а не эти ваши компуктеры 🙂 Он видимо это очень хорошо понимает.

Ответить

Serg Ya

A
1

Моя бабуля также говорила 😁

Ответить

Константин Фомин

A
0

Походу он решил инвестировать на благо своих потомков. Когда перенаселение на планете достигнет таких размеров, что люди будут воевать за еду, семейство Гейтса наживется очень не кисло

Ответить

KINCH

1

Я уже которые годы говорю, что Гейтс — мудак для "обычных" людей, каких свет не видывал. Капитализм мне нравится, но он не должен становиться безумным. Земля — ограниченный природный ресурс, такое количество не может принадлежать одному человеку. 

Ответить

Степан Марципан

KINCH
1

Да походу в мире нет ни одного человека который достигнув подобных высот не был бы мудаком.

Ответить

Alexey Kuznetsov

Степан
0

да судя по нашим олигархам сложно найти не мудаков и при накопленнных капиталах в десятки раз меньше чем у била гейтса.

Ответить

Кека Пека

1

так а в чём новость?

самый богатый человек планет самый частный землевладелец самой богатой страны? 

Ответить

Ar AbduRashid

Кека
0

Самый богатый вроде Джеф.
Интересно сколько он прикупил земли 😊

Ответить

Raimond Vladimirov

Ar
0

У него миллионы га на луне и ещё участок на марсе :)

Ответить

Konstantin Kortava

1

Для чипирования фермеров.

Ответить

Станислав Назаров

Konstantin
0

Логично, он чипирует картоху, картоха попадает в человека, картоха переваривается, а чип остается. Гениально!

Ответить

Evgeny Gelfand

1

👁👁
👃
👅

Ответить

nochnoy.ru

1

Гейтс красава. Начал с операционных систем, потом понял что есть куда более базовые вещи. Захватил всю медицину в США а теперь ещё и всю пищевую промышленность. Останется забрать воздух и воду и всё у Билли будет хорошо.

Ответить

Kirill Kulagin

1

Странно...зачем, ведь чипы не в земле растут...

Ответить

Ar AbduRashid

Kirill
0

На земле

Ответить

Виталий Павлов

Kirill
0

Но чипы делают из того что в земле лежит ☝️

Ответить

Igor Gorbenko

1

которые видны даже из космоса

ох ничего себе, прямо из космоса видно, как и огород моей бабушки?

Ответить

Юлия Кар

0

Главное чтобы эта земля работала и у людей была работа.

Ответить

nochnoy.ru

Юлия
1

Она бы и так работала, но сейчас она в монопольном владении и можно будет сколько угодно задирать цены на еду.

Ответить

Трофим Шоренко

0

Выращивает чипы

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Комментарий удален

Евгения Васильева

0

Неудивлюсь если установит солнечные батареи и будет майнить

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Элмарз Чербижев

Евгения
0

АгроКоин

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Kirill Kulagin

Евгения
0

Написано же, он и так майнит...кукурузу, рис, хлопок, сою.

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Комментарий удален

Святослав Гусев

0

Инкубаторы Скайнет. Скоро…

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Raimond Vladimirov

0

Билл, когда обновление на картоху? 

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Pepe Smoke

0
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Сергей Бердников

0

Pacman’ов рисует, это арт-объект на самом деле

Ответить

Джон Картошкин

0

Кучу лет делал софт, а теперь старика потянуло к земле.

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From Siberia to London

0

В РФ у какой-нить мелочи, типа Ткачёва земель больше, чем вся Швейцария.
А тут, подумаешь, Гонконг.
Ну и как же без кликбейта - по заголовку можно решить, что старина Билли скупил УЖЕ ПОЧТИ ВСЮ ЗЕМЛЮ в США. 

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