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Евгения Евсеева

Путин поручил запретить работу ресторанов и кафе по ночам во всей России Статьи редакции

И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.

89 89 комментариев
4640 просмотров

Зрелищно-развлекательные мероприятия, а также работа кафе и ресторанов, должны быть запрещены в стране с 23:00 до 6:00. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На какой срок необходимо запретить работу, не уточняется. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен 30 ноября, а в дальнейшем — ежемесячно.

Также по итогам совещания с правительством Путин рекомендовал:

  • Предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты.

  • Перевести на удалёнку на четыре недели сотрудников старше 60 лет и тех, кто входит в группу риска.

  • Ввести самоизоляцию для сотрудников старше 60 лет.

  • Усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
  • Усилить санитарно-эпидемиологические меры во всех видах транспорта.
  • Нарастить темпы вакцинации сотрудников всех предприятий.

Также президент предложил пускать в определённые организации (список составят правительство и регионы) только по документам о вакцинации или перенесенной болезни, в том числе по QR-коду.

  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.

#новость #covid19

89 89 комментариев
10
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89 комментариев
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Шамиль Эдиев

Коронавирус знает, что все именно после 23х ходят по ресторанам.

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39
Dmitry Ryzhov

нет, но опыт прошлых локдаунов показывает, что все собирались вечерами и ночами в кафешках для "подпольной тусы" - ну и болели потом, конечно

Ответить
–9
Евгений Симутин

А если собраться с 21 до 23 для неподпольной тусы, то болеть не будешь?

Ответить
29
Dmitry Ryzhov

будешь конечно, в чём вопрос-то? если на работу ездить не надо - то в транспорте становится внезапно меньше людей. если рестораны закрыты, то народ сядет дома и будет смотреть сериальчик

задача - не поставить непроницаемый барьер силой мысли, а ограничить число контактов. не свести к нулю, а ограничить. вот, ограничивают как могут.

а если закрыть транспорт - то внезапно наступит полный коллапс

вот, приходится выбирать. какой выбор сделали бы вы?

Ответить
4
Kirill Kulagin

Пипец у вас ума палата конечно, как и у человека в заголовке видимо...сравнили рестораны с общественным транспортом )))))

Ответить
4
Dmitry Ryzhov

вообще, сравнение с общественным транспортом есть чуть ниже, за авторством Константина Суворова. Народ яростно плюсует - разделяет негодование. Вашего минуса под его сравнением я не вижу - судя по всему с ним вы согласны.

как-то лицемерненько, нет?

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–1
Олег Павлов

Мера была бы эффективной, если бы после 23 в будние дни в рестиках был бы биток. Да, есть такие заведения, но их единицы. Поэтому очередной показной маразм, который добивает и без того почти убитую сферу бизнеса.

И зачем закрывать, если можно ограничить рассадку?

Кстати, особенно полезно закрывать рестораны, но при этом проводить футбольный матч Зенит – Спартак вчера при 19К зрителей. Которые проходят через одни турникеты и посещают одни туалеты, заражая друг друга. Разговорами про то, что на матч пускают только по кодам, можно не смешить. Прививка никак не мешает заражать друг друга.

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1
Павел

Конечно, только так и работает. Ну а если серьезно, то правительство хочет сократить контакты и начинает с того, что считает наиболее "неважным", они считают не я, ну и бонусом стимуляция к вакцинации под соусом "будете болеть, вообще дома закроем". Причем не уверен, что есть какая-то доказательная эффективность этих действий, но ничего не делать власть тоже не может тк электорат не поймет.

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1
Владислав Рогов

а что мешает и дальше проводить подпольные тусы? они же подпольные, под полом

Ответить
1
Шамиль Эдиев

Ну, не все собираются по ночам для подпольных тус. И что помещает им сейчас? Если и тогда это было незаконно (я думаю все помнят как их настигали). До 30 ноября сколько тус будет?
Лучше бы они людей мотивировали получше делать прививки и тем более, если так заботятся о нас, то пустили бы и другие зарубежные вакцины.

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0
Dmitry Ryzhov

Лучше бы они людей мотивировали получше делать прививк

кругом реклама и мотивация. но люди не верят, доверия у власти крайне мало - вот, влетели с разбега в эту ситуацию. интересно , будут ли какие-то выводы сделаны

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1
Шамиль Эдиев

Ну так себе на самом деле мотивация, а вот реклама есть, и то, в основном, в крупных городах, но люди не верят не только в Спутник, но и властям не верят, поэтому просто пустить в Россию другие вакцины улучшит ситуацию в разы, чем закрытие кафешек с 23.00.

Ответить
0
Скучный корабль

Боже, как вы заебали уже за этот год. Закрываешь полностью — "бизнес убивают!". Не закрываешь — "ссут перед выборами, бездействуют!". Закрываешь частично — "до 23-х вирус не распространяется ахахаха". Принудительно вакцинируешь — "женевская конвенция!!!".

На 150% заслужили ту власть, что сейчас есть. ред.

Ответить
1
Покойный паук например

Да в том то и дело что в ресторанах основное заполнение это с 18 до 22, после 23 только пятница-суббота

Ответить
0
Покойный паук например

Кто эти люди жрущие по ночам в ресторанах?

Ответить
19
Дмитрий Пелипас

В ресторанах не только жрут, вапщета

Ответить
8
Покойный паук например

А чё там ещё делают? Ибутца?

Ответить
1
Ли Си Цын

Не, это в саунах.

Ответить
0
Andrei Chirkov

Люди приходят компанией в заведение ресторанного или другого типа. Покупают коктейль и, возможно, какую то закуску. По факту можно сказать что они едят еду, хоть и мало.

Получается я тот человек, который жрет по ночам в ресторанах.
Ого

Ответить
0
Evgeniy Vorushilov

Их тоже скоро запретят.

Ответить
2
Vasya Aksyonov

Да никто уже, 99% мест, которые раньше работали круглосуточно уже почти 2 года как работают только днём и это на примере Петербурга, где даже круглосуточные маникюры и парикмахерские — обычное дело (опять же раньше). А в остальной России ночью даже продукты проблема купить, так что какие они там рестораны закрывают я не понимаю

Ответить
1
Sergey Bespalov

Работают обычно до 2х ночи. Так в 23 люди только начинают расходиться. Сейчас к 23 ресторан уже пустой должен быть. Все съесть и рассчитаться надо до этого времени. Когда раньше коменданский час для ресторанов вводили, времени не хватало нормально посидеть, не помню во сколько рестораны закрывались.

Ответить
0
Ли Си Цын

Все в порядке. Сферу услуг и развлечений в РФ просто приводят к прогрессивному европейскому образцу. Он неплохо описан в статье-нытье про жизнь в Штутгарте

Ответить
0
Evgeniy Vorushilov

Наконец-то опять что-то запретили! Давно не было. Соскучились!

Ответить
18
Константин Суворов

Опять ковид расписание обновил. Да что ж такое то. Пару лет назад если бы кто рассказал всё что сейчас происходит, сразу бы в психушку закрыли. А теперь это новая нормальность.

Вы просто вдумайтесь. Мы должны на полном серьёзе с вами обсуждать расписание коронавируса. И это не просто нормально, а должно быть в порядке вещей.

Тем временем в общественном транспорте чуть ли не дышат друг другу в затылок, а Росавиация одобряет новые рейсы и открывает границы для завоза новых штаммов.

Просто удивительно. Пандемия психических заболеваний о которой почему-то никто не говорит. ред.

Ответить
14
Игорь Иваныч негодуэ

уже перестало удивлять это лицемерие :(

Ответить
8
Kek Man

20 лет назад должно было перестать удивлять

Ответить
1
Анна Тишина

Не дудите музыкальный вы наш

Ответить
–3
Игорь Иваныч негодуэ

Анечка, ну вы не по делу. В другую очередь становитесь, неуместная, вы наша

Ответить
0
Анна Тишина

Ах как мило,э вы меня назвали, даже приятно) Сейчас все по делу, остроумный вы наш.

Ответить
–4
Игорь Иваныч негодуэ

;)

Ответить
0
Hambala Fully

Так, и что сделать надо? Запретить общественный транспорт?

Сможете каждому персональный автомобиль обеспечить?

Ответить
1
Alexander Makarov

1. Как минимум удвоить количество автобусов.
2. Поставить на остановках человека-счётчика чтобы не пускал если людей больше X.
3. Дезинфектить хотя-бы на конечках.

Ответить
4
Дмитрий

Я автобусом не пользуюсь, не жирно ли покупать лишние скотовозки? А главное, откуда их взять быстро и где взять водителей? В замкадье их уже сейчас дефицит, бободжоны оккупировали такси и доставку, но рулить автобусами желанием не горят, типа платят мало.

Ответить
1
Dmitry Ryzhov

Пандемия психических заболеваний о которой почему-то никто не говорит.

да, особенно видно по комментариям "взволнованной общественности" - на уровне бабок у подъезда

Ответить
0
Igor Novák

Каких штаммов ? Оригинал то в глаза никто не от видел. )) Вы если не верите что вирус ходит по часам , разберитесь и со штаммами. ))

Ответить
0
Михаил Лященко

Нас ждёт новая волна повышения продаж в онлайн школах со сменой профессии.

Ответить
12
Aleksei Novikov

Отличная идея! Люди, которые могли бы прийти ночью, придут днем и увеличат вероятность заражения. Гениальный ход великого гения. Очередной.

Ответить
8
Sergey Khohlachev

Днём локдаун — ресторан закрыт.

Ответить
0
Vasya Aksyonov

А ночью значит работать можно было? Ну ничего себе! Вот это дыра в правилах

Ответить
2
Sergey Khohlachev

Раньше много чего можно было.

Ответить
0
Олег Шведов

Решили, что общепит в нашей стране - это вообще не бизнес, а так, ерунда какая-то, которую можно вертеть как угодно. Да и вообще, весь микро- и малый бизнес.

Ответить
6
Anatoly Ivanov

Вообще, бахайтесь уже вакциной, чтобы уже не было этого бреда.

Ответить
0
Анна Тишина

Как бахнем и весь мир в труху

Ответить
3
Anatoly Ivanov

но потом)

Ответить
1
Д Хб

Ща бахнемся и бешенный принтер превратится в тыкву.

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Новый экономический рывок

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

с колен или это отрицательный рост?

Ответить
5
Анна Тишина

Новый экономический плевок

Ответить
0
Кирилл Качалов

Всем спать

Ответить
4
Владислав Куликов

Оказывается вирус ночью активизируется

Ответить
2
Чит Чат

народ меньше работает, тусуется

Ответить
0
Семен Переделкин

Ну теперь-то коронавирусу точно пиздец!

Ответить
3
Тимур Петров

Поддерживаю Путина, достойное решение. Сейчас основная цель уменьшить высокий уровень распространения коронавируса.

Ответить
0
Иванка Сегодина

т.е. вас не смущает, что в данный момент ходят десятки тысячи переписчиков населения по домам и ежедневно встречаются с сотнями семей?

Ответить
1
Бумажный единорожек88

Сначала нужно обеспечить всех удаленкой, а так то чего будут обедать ходить и контактировать с коллегами. Многие работодатели как держали людей в офисах так и держат. Причем ничего к удаленке не готово ни инфраструктура (госуслуги глючат) ни жилье (однушки с детьми и животными) и доставка только только началась (аптеки только две доставку имеют). А с клубами и рестиками бороться не нужно, а нужно их преобразовать в дарк китчен и все.

Ответить
1
Igor Novák

В Перми конкретно шизанулись
«С 30 октября возможно объявление полной самоизоляции для непривитых и непереболевших граждан. Мы призываем, уважаемые жители, в ближайшую неделю поставить прививку, вакцинироваться, чтобы с 30 октября не попасть в категории лиц, в отношении которых возможно введение самоизоляции», — заместитель главы администрации губернатора региона Мария Геворгян". Она это заявила 22 октября на брифинге (РБК).

То есть здоровых людей - сотни тысяч (!) человек - собираются отправлять под домашний арест на неопределенный срок. Пока, типа, только в одном Пермском крае. Посчитаем точнее: по статистике, в Пермском крае вакцинировано 32% населения, а всего в нем проживает 2,5 млн. человек. Попросту говоря, в крае собираются посадить под замок две трети населения, или примерно 1,7 млн. чел. Более полутора миллионов!

Даже неудобно спрашивать, есть ли для этого какие-то правовые основания. Естественно, никаких вообще; но ведь в стране объявлена санитарная диктатура - введена явочным порядком. Конечно, общее впечатление, что администрация края конкретно взбесилась (все-таки грозить арестом полутора миллионам своих жителей - это как-то чересчур). Но с другой стороны - а почему нет?

Шиза косит наши ряды. Ждем, когда по всей России.

Ответить
1
Дмитрий

Да и пусть вводит. Зубы сломают. У нас ввели обязательную вакцинацию водителям автобусов. Сразу же заголосили, что количество рейсов почти в 2 раза снизится, водителей и так дефицит, а будет ещё более лучше.

Ответить
0
Andrey Larionov

А на бары это распространяется?

Ответить
1
ivan krapivin

Я так понимаю на вагоны-рестораны это не распространяется?

Ответить
1
Анна Тишина

Товарищи, правление зашло в тупик, я объявляю перерыв!

Ответить
1
Evgeniy Zorin

Никаких кафе и ресторанов, все на митинг ко Дню народного единства!

Ответить
1
Илья Рожнев

Сейчас или вообще?

Ответить
1
Alexandr Shkuriin

Клоунада зае**ла уже ппц. Пускай спустятся чуть ниже уровня их ЧСВ и посмотрят что в метро происходит, тогда может поболее адекватные меры начнут вводить. Бесплатные парковки, общественный транспорт для привитых и так далее.

Ответить
1
Eugeneer

Почему отделения банков не закроют и почту? заходишь.. а это жесть... Очередь людей, бабульки стоят много. Толпучка сплошная. Недавно был на почте - полтора часа в очереди стоял с кучей народа. Все нервные - ругаются.

Ответить
1
David Daniel

Вместо того чтобы пропагандировать вакцинацию только запреты и запреты.

Ответить
1
Aleksandr P

Если все так страшно, то почему МЕТРО не закрывают?

Ответить
1
Konstantin_Andreevich

Цены на продукты выросли на 20-30%, стройматериалы в 2-3 раза, дорожают все коммунальные платежи, взносы, транспорт, недвижимость. Хорошо, что рядом с Украиной и Америкой появился новый грозный враг корона-вирус, на который можно спихнуть все проблемы. И, главное, делать для этого ничего не надо. Повторяй, что надо носить маски, закрывай рестораны. Э - эффективный менеджер.

Ответить
0
NihlistNif .

Такое же нытье я слышал на Кипре от местных.

Ответить
–4
Андрей Иванов

А всё почему? Потому что после тяжёлого дня Короновирус любит ночью сменить атмосферу и поесть японских суш!

Ответить
0
Егор Т.

какие-то судорожные суетливые дёрганья. очевидно, это не решает проблему, а лишь сдвигает её на 5 дней ценой колоссальных потерь. хотя никакой трагедии нет, никакой пандемии нет. ещё бы с вирусом герпеса так же боролись.

Ответить
0
Игорь Шестаков

Всмысле навсегда??

Ответить
0
chachalava

В поручениях на сайте кремля ничего нет о сроках. То есть - до отмены.

Ответить
1
Дмитрий

То есть, вполне возможно, что навсегда

Ответить
0
Надежда Жукова

Почему коробка виндоус сильнее ночью?🥲

Ответить
0
Liana Alekberova

Интересно Поддержка будет данному сегменту, помимо #Мишлена.

Ответить
0
Павел Воронов

Надо окно работы сократить с 13.00 до 14.00. так вероятность заражения снизится в 24 раза.
Видимо из такой логики делали. Умники.

Ответить
0
Алексей Дымов

Слишком много ресторанов просто. В новой реальности столько не нужно, тк у людей не будет денег для ресторанов.

Ответить
0
Max Kuznetcov

Комендантский час называется

Ответить
0
Eugeneer

Кафе, рестораны.... А это что такое "Зрелищно-развлекательные мероприятия"? Массажные салоны и стриптизклубы? Которые не могут назвать своими именами?))

Ответить
0
Чит Чат

А таксистам где питаться?

Ответить
0
Madina Djalilova

Опять корнавирус только ночью страшен? :)

Ответить
0
Анна Тишина

Стройки пожалуй забыли запретить.

Ответить
0
Postnikov Edward

Вспомните всю эту хрень, что здесь излагаете, когда будите лежать под ИВЛ. Или вы считаете, что вы неприкасаемые, и вас корона обойдет стороной?

Ответить
0
Дмитрий

Твои страшилки уже похожи на: "там ходи, сюда не ходи, кирпич башка упадет". За 2 года я уже 2 раза поболел и не более 3-х дней была температура. И среди знакомых никто страшнее, чем банальная простуда не болел.

Ответить
0
Oleg Leonov

Первый шаг к комендантскому часу.

Ответить
–1
Серебряный самолет

Бизнес-терпилы всё стерпят. Могут только шуточки в комментах строчить.

Ответить
–2
NihlistNif .

Кулачки сжимаются! Сжимаются кулачки!

Ответить
0
Анна Тишина

Не шуточки, сарказм )

Ответить
0
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