Путин поручил запретить работу ресторанов и кафе по ночам во всей России Статьи редакции
И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.
Зрелищно-развлекательные мероприятия, а также работа кафе и ресторанов, должны быть запрещены в стране с 23:00 до 6:00. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На какой срок необходимо запретить работу, не уточняется. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен 30 ноября, а в дальнейшем — ежемесячно.
Также по итогам совещания с правительством Путин рекомендовал:
Предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты.
- Перевести на удалёнку на четыре недели сотрудников старше 60 лет и тех, кто входит в группу риска.
Ввести самоизоляцию для сотрудников старше 60 лет.
- Усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
- Усилить санитарно-эпидемиологические меры во всех видах транспорта.
- Нарастить темпы вакцинации сотрудников всех предприятий.
Также президент предложил пускать в определённые организации (список составят правительство и регионы) только по документам о вакцинации или перенесенной болезни, в том числе по QR-коду.
- 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
будешь конечно, в чём вопрос-то? если на работу ездить не надо - то в транспорте становится внезапно меньше людей. если рестораны закрыты, то народ сядет дома и будет смотреть сериальчик
задача - не поставить непроницаемый барьер силой мысли, а ограничить число контактов. не свести к нулю, а ограничить. вот, ограничивают как могут.
а если закрыть транспорт - то внезапно наступит полный коллапс
вот, приходится выбирать. какой выбор сделали бы вы?
Мера была бы эффективной, если бы после 23 в будние дни в рестиках был бы биток. Да, есть такие заведения, но их единицы. Поэтому очередной показной маразм, который добивает и без того почти убитую сферу бизнеса.
И зачем закрывать, если можно ограничить рассадку?
Кстати, особенно полезно закрывать рестораны, но при этом проводить футбольный матч Зенит – Спартак вчера при 19К зрителей. Которые проходят через одни турникеты и посещают одни туалеты, заражая друг друга. Разговорами про то, что на матч пускают только по кодам, можно не смешить. Прививка никак не мешает заражать друг друга.
Конечно, только так и работает. Ну а если серьезно, то правительство хочет сократить контакты и начинает с того, что считает наиболее "неважным", они считают не я, ну и бонусом стимуляция к вакцинации под соусом "будете болеть, вообще дома закроем". Причем не уверен, что есть какая-то доказательная эффективность этих действий, но ничего не делать власть тоже не может тк электорат не поймет.
Ну, не все собираются по ночам для подпольных тус. И что помещает им сейчас? Если и тогда это было незаконно (я думаю все помнят как их настигали). До 30 ноября сколько тус будет?
Лучше бы они людей мотивировали получше делать прививки и тем более, если так заботятся о нас, то пустили бы и другие зарубежные вакцины.
Боже, как вы заебали уже за этот год. Закрываешь полностью — "бизнес убивают!". Не закрываешь — "ссут перед выборами, бездействуют!". Закрываешь частично — "до 23-х вирус не распространяется ахахаха". Принудительно вакцинируешь — "женевская конвенция!!!".
На 150% заслужили ту власть, что сейчас есть. ред.
Да никто уже, 99% мест, которые раньше работали круглосуточно уже почти 2 года как работают только днём и это на примере Петербурга, где даже круглосуточные маникюры и парикмахерские — обычное дело (опять же раньше). А в остальной России ночью даже продукты проблема купить, так что какие они там рестораны закрывают я не понимаю
Работают обычно до 2х ночи. Так в 23 люди только начинают расходиться. Сейчас к 23 ресторан уже пустой должен быть. Все съесть и рассчитаться надо до этого времени. Когда раньше коменданский час для ресторанов вводили, времени не хватало нормально посидеть, не помню во сколько рестораны закрывались.
Опять ковид расписание обновил. Да что ж такое то. Пару лет назад если бы кто рассказал всё что сейчас происходит, сразу бы в психушку закрыли. А теперь это новая нормальность.
Вы просто вдумайтесь. Мы должны на полном серьёзе с вами обсуждать расписание коронавируса. И это не просто нормально, а должно быть в порядке вещей.
Тем временем в общественном транспорте чуть ли не дышат друг другу в затылок, а Росавиация одобряет новые рейсы и открывает границы для завоза новых штаммов.
Просто удивительно. Пандемия психических заболеваний о которой почему-то никто не говорит. ред.
Сначала нужно обеспечить всех удаленкой, а так то чего будут обедать ходить и контактировать с коллегами. Многие работодатели как держали людей в офисах так и держат. Причем ничего к удаленке не готово ни инфраструктура (госуслуги глючат) ни жилье (однушки с детьми и животными) и доставка только только началась (аптеки только две доставку имеют). А с клубами и рестиками бороться не нужно, а нужно их преобразовать в дарк китчен и все.
В Перми конкретно шизанулись
«С 30 октября возможно объявление полной самоизоляции для непривитых и непереболевших граждан. Мы призываем, уважаемые жители, в ближайшую неделю поставить прививку, вакцинироваться, чтобы с 30 октября не попасть в категории лиц, в отношении которых возможно введение самоизоляции», — заместитель главы администрации губернатора региона Мария Геворгян". Она это заявила 22 октября на брифинге (РБК).
То есть здоровых людей - сотни тысяч (!) человек - собираются отправлять под домашний арест на неопределенный срок. Пока, типа, только в одном Пермском крае. Посчитаем точнее: по статистике, в Пермском крае вакцинировано 32% населения, а всего в нем проживает 2,5 млн. человек. Попросту говоря, в крае собираются посадить под замок две трети населения, или примерно 1,7 млн. чел. Более полутора миллионов!
Даже неудобно спрашивать, есть ли для этого какие-то правовые основания. Естественно, никаких вообще; но ведь в стране объявлена санитарная диктатура - введена явочным порядком. Конечно, общее впечатление, что администрация края конкретно взбесилась (все-таки грозить арестом полутора миллионам своих жителей - это как-то чересчур). Но с другой стороны - а почему нет?
Шиза косит наши ряды. Ждем, когда по всей России.
Цены на продукты выросли на 20-30%, стройматериалы в 2-3 раза, дорожают все коммунальные платежи, взносы, транспорт, недвижимость. Хорошо, что рядом с Украиной и Америкой появился новый грозный враг корона-вирус, на который можно спихнуть все проблемы. И, главное, делать для этого ничего не надо. Повторяй, что надо носить маски, закрывай рестораны. Э - эффективный менеджер.
И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.
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