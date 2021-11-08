Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке временно сократился вдвое — с года до полугода Статьи редакции
Ошибку пообещали исправить в ближайшее время.
- Пользователи соцсетей, сотрудники и пользователи vc.ru заметили, что сроки действия QR-кодов о прививке изменились и на сайте Госуслуг, и Минздрава. Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад, оказались недействительными.
- В оперштабе изданиям E1.ru и It's My City сообщили, что «обнуление» QR-кодов связано со сбоем системы Госуслуг. Ошибку исправят в течение часа — сертификаты снова будут действовать год.
- С 8 ноября начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках. При этом срок действия сертификата не меняется.
похоже просто пересоздают все сертификаты, госуслуги легли. действовать будет год https://rg.ru/2021/11/08/s-8-noiabria-vvoditsia-novyj-sertifikat-o-vakcinacii.html
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Валера, ну не понял шутку- так и скажи, чё ты:)
https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
История из моей семьи.
Тетка, не бедная в общем дама, звакцинировала всю семью и обоих детей, сына и дочь в бархатный сезон по заграничным курортам отдыхать разослала. Сын не помню куда полетел, а дочь всей своей семьей в Доминикану.
В Доминикане "цепляют" корону и проводят отпуск в больничке. Сын после прилета приболел, (живет один) мама решила его навестить и "цепляет" корону от него. Ее на "скорую" и в платную клинику в Мск. Там и умерла. 40 дней недавно было. У сына сейчас образуются тромбы, лежит на обследовании.
Брат мужа, привились в конце весны, для поездки в июле в Абхазию. В итоге, за несколько дней до поездки заболели, жена и сын пренесли сами знаете чего в средней форме, брат мужа в реанимации на кислороде провел отпуск. Восстанавливается с трудом.
И это только ближний круг.
Рассказы постоянных клиентов моей компании еще "краше".
Народ, скажем так, в недоумении.
Ну так вакцинируйтесь, вам хоть один антиваксер запретил это делать? Нет. А теперь поменяем ситуацию, вы хотите вакцинироватьс, а антиваксерское правительство начинает вас зажимать, говорить о вреде и т.д., потом начинает вводить коды и прочее, прочее. Вам бы понравилось?)) Уверен, что нет.
Так что, либо вы доказываете, что вакцина безопасна и берете ответственность на себя, либо не смешите людей своими жалкими агитационными попытками. Все уже определились со своей позицией
Так у вас тоже слив)))
Вы не можете подтвердить, что вакцина безопасна, что она может принести побочки, что она может защитить от чего-то. Вы вообще не можете ничего опровергнуть или подтвердить. Все ваше доказательство - это надо сделать, потому что!
Так что, товарищи агитаторы, плохо работаете. А еще лучше, пусть ваши хозяева, возьмут ответственность на себя и перестанут подсовывать бумажки о добровольном согласии.
Ага, это работает и в обратную сторону. Долбаные антиваксеры рассылают свои агитки в соц сетях и мессенджерах, не проверяя инфу, преводя в качестве доказательств слова "знакомых" и личный опыт.
А потом их дети подхватывают оспу, полиомиелит и остаются инвалидами. Но виновато опять же остаётся государство.
Я понимаю что невежество это твой личный выбор, но не транслируй его пожалуйста на остальных
Еще раз для тех кто в бронепоезде. Я хочу вакцинироваться, я прихожу в поликлинику и спрашиваю, кто несет ответственность за товар, который хотят в меня вколоть?? Ответ - никто?
Второй вопрос, кто будет возмещать ущерб моему здоровью, если вакцина повредить мне что-нибудь? Ответ - никто.
Так с какого я должен колоть то, за что ответственность никто не несет?
Поймите, что медицина - это огромное поле неопределённости. Индивидуальные реакции организма на любое вмешательство в него НЕИЗВЕСТНЫ заранее. Множество людей умирают от любых действий медиков. Сколько людей умерло от элементарного обезболивания в стоматологии. И что? Что вы не топите за то, чтобы запретить использование обезболивания при лечении и удалении зубов? Давайте, вперёд, покажите пример.
Никто, никогда никаких гарантий в медицине не сможет дать. Это нормально.
ну и сколько умирает от анестезии? есть данные? а поиск в инете выдает:
В 2015 г умерло 33 человека в стоматологиях - после введения лидокаина у них стало плохо с сердцем. В сумме за 2015 из-за врачебных ошибок скончалось 700 человек. Ну то есть всего 700 человек на почти 150 млн из-за любых врачебных ошибок, естественно признанных. А сколько умерло от последствий прививок можете сказать? мне вот лично интересна эта информация. Может по статистике станет ясно, что прививку например нежелательно делать с высоким черепным давлением и прочими недугами. Вот опасаюсь, а информации никакой нет, помогите
тут все играет ключевую роль, и ошибки медиков и фармацевтов и индивидуальность организмов а так же текущие заболевания. Для чего архиважна статистика по заболеваемости. В настоящий момент нет разработанных инструкций по вакцинации со списком противопоказаний и действий на случай каких либо симптомов при процессе вакцинации (насморк, температура, цвет кожи и прочее)
на все существующие прививки одобренные здравохранением есть списки противопоказаний, побочных эффектов и инструкций вне зависимости от индивидуальной переносимости. Причем в инструкциях какие либо возникающие реакции организма и что делать в таких случаях прописано. Врачам не нужно суетиться если вдруг у кого то лицо побледнело... по инструкции вкалывают антистресс и т.п.
Еще раз, обезболивание - это добровольно или принудительно? Правильно, добровольно. А прививку пытаются вколоть - принудительно.
Когда прививка была добровольная, то всем было плевать, хоть обколитесь там. Но сейчас ее сделали принудительной, что еще больше убедило людей не делать ее ни при каких обстоятельствах.
понимаете в чем еще прикол, есть такое понятие как совместимость лекарственного средства и противопоказания, это относится и к прививкам. Например такую то прививку противопоказано делать больным сахарным диабетом или с пороками сердца. С обсуждаемой прививкой такого нет и колят всем подряд, хорошо если где то в торговом центре температуру еще замерят, но чаще в мелких и средних городах этого не делают...
Как в коровнике на убой, все сгодятся ...
А какая моя байка? Мне всё равно. Я считаю вакцинация, пока по крайней мере, это личное дело человека. Если человеку не страшно и похуй на себя, то мне тем более.
Я сам болел, а потом вакцинирован и перевакцинирван.
Можно генерить любой бред, для этого нужно меньше минуты. Чтобы доказательно опровергать бред генерящийся со скоростью 60 бредовых идей и аргументов в час, нужно несоразмерно, в десятки раз больше времени.
Что дает возможность тупо "забивать эфир" любой херней и говорить что утверждение 2 + 2 = 5 такое же легитимное мнение как и 2 + 2 = 4, требуя доказательств обратного, чтобы тут же сказать "окей, тогда теперь доказывай, что 2 + 2 != 7"
Лезут в другие жизни. В жизни медиков, которые лечат заболевших, в жизни окружающих разнося заразу, в жизни близких, обманывая их всякими байками с видео в Ватцапах и каналах "прафда Ютуба" от балабольных экспертов. В жизни тех кто не может лечиться от других болезней, так как здравохранение работает под лечение ковида. В экономику, так как действия властей всего лишь мягкий ответ на то, что происходит. Всё слишком взаимосвязано.
Так причем тут антипрививочники то? Они запустили этот вирус? Нет. Они не объявляли ЧП в стране? Нет. Они не берут ответственность на себя, за то, как это прививка повлияет на ваш организм? Тоже нет. С какого они должны играть в рулетку со своим здоровьем, если даже производитель не берет ответственность, что прививка не причинит вред?
. Они не берут ответственность на себя, за то, как это прививка повлияет на ваш организм?
Как это не берут? Берут. Законом предусмотрена материальная ответственность государства. Другой вопрос что она не такая большая какая должна быть...
1) 30 000 руб. заплатят в случае смерти от прививки членам семьи;
2) 10 000 руб. полагается в случае иного поствакцинального осложнения;
3) 1000 руб. в месяц получит тот, кто стал инвалидом после прививки (эту сумму ввели в 2000 году, но она индексируется, поэтому берём 1000 рублей и индексируем её);
4) пособие по временной нетрудоспособности полагается родителям, которые ухаживают за ребенком с поствакцинальным осложнением как на амбулаторном, так и на стационарном лечении.
1) 30 000 руб. заплатят в случае смерти от прививки членам семьи;
Праздник невиданной щедрости. <sarcasm>Аж целых 2 (две, прописью) зарплаты "среднего класса". </sarcasm>
3) 1000 руб. в месяц получит тот, кто стал инвалидом после прививки (эту сумму ввели в 2000 году, но она индексируется, поэтому берём 1000 рублей и индексируем её);
Я даже не знаю, что на это сказать.
PS. Учитывая тренды на "экономию" и "у нас всё хорошо" - ещё и удачи в доказательствах, что это произошло из-за прививки, а не после прививки.