Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Офлайн
Nazigul Jusupova

Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке временно сократился вдвое — с года до полугода Статьи редакции

Ошибку пообещали исправить в ближайшее время.

  • Пользователи соцсетей, сотрудники и пользователи vc.ru заметили, что сроки действия QR-кодов о прививке изменились и на сайте Госуслуг, и Минздрава. Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад, оказались недействительными.
  • В оперштабе изданиям E1.ru и It's My City сообщили, что «обнуление» QR-кодов связано со сбоем системы Госуслуг. Ошибку исправят в течение часа — сертификаты снова будут действовать год.
Госуслуги
  • С 8 ноября начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках. При этом срок действия сертификата не меняется.

#новости #qrкоды

8549 просмотров
Спасибо за наводку Vladimir Kuzmin
294 294 комментария
25
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
294 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Филиппов

Черная пятница наступила, скидка 50%.

Ответить
72
ЯжПрограммист

Даже если сейчас и откатят, то все же поняли намёк?

Ответить
12
Nik N

Даже если сейчас и откатят, то все же поняли намёк?

Не читать «желтых» заголовков ?

Ответить
9
ЯжПрограммист

Нет, скорее речь про переход от годовых сертификатов, на полугодовые. Так как до этого, было расхождение с тем что вещают с трибун и тем что выдавалось в ЛК госуслуг. И этот разрыв будет устранён в пользу полугода.

Ответить
2
Louis Cyphre
Ответить
3
ЯжПрограммист

Да это само собой, только наверное антенна будет поменьше.

Ответить
0
Nikolay Skidanov

похоже просто пересоздают все сертификаты, госуслуги легли. действовать будет год https://rg.ru/2021/11/08/s-8-noiabria-vvoditsia-novyj-sertifikat-o-vakcinacii.html

С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации
С 8 ноября россиянам начнут выдавать сертификат с QR-кодом, в котором будут отражены сведения о…
rg.ru
Ответить
3
Антон Морозов

Ну сейчас придёт Роскомнадзор, и «госуслуги» в качестве компенсации ещё на месяц продлят действие сертификатов, для тех кого этот сбой затронул?

Ответить
0
Alex Shokhin

Как же это всё остопиздело. И конца края не видно.

Ответить
47
Маркетологов к стенке

Примерно в 2033-2035 году закончится. +-. Ничего личного, есть план, они ему четко следуют. То, что сейчас происходит - это лишь учения, чтобы потом уже не брыкались и сразу сделали прививки от другого вируса.

Ответить
–25
Alex Shokhin

Это вам санитары сказали?)

Ответить
28
Маркетологов к стенке

Это вам санитары говорят). А мне говорят нужные люди, да и сам я в курсе этих событий, о которых знал еще с 2008 года. То что сейчас происходит - это лишь начало эпического шоу.

Ответить
–26
Pavel Zhirnov

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

Ответить
32
Валерий Крокус

Конечно, Паша в курсах - этого достаточно.

Ответить
0
Pavel Zhirnov

Валера, ну не понял шутку- так и скажи, чё ты:)

https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83

Не стоит вскрывать эту тему
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не…
lurkmore.to
Ответить
2
Рамиль Газетдинов

Жырно конечно накидываешь

Ответить
6
Маркетологов к стенке

Мне нет никакого смысла накидывать. Я не влияю на эти процессы. Человек спросил, я ответил.

Ответить
–2
Рамиль Газетдинов

Да, да....

Ответить
2
ЯжПрограммист
Ответить
6
R. Waterhouse

Непонятно что за нужные люди, и что было понятно в 2008 и почему. Раскройте мысль, пожалуйста

Ответить
4
Маркетологов к стенке

Задайте себе вопрос, кому это выгодно? Кто автор? Какие цели? Только пожалуйста, отсеивайте вопрос о заработке. Да, какие-то деньги там получат, но это копейки, по сравнению с масштабом.

Ответить
–2
Руслан Литвинов

золотой милилард?

Ответить
3
Рамиль Газетдинов

Рептилоиды, вестимо

Ответить
4
R. Waterhouse

Да я-то себе могу любые вопросы и самостоятельно задать. Вы же говорите что кто-то конкретный сказал вам что-то важное на эту тему. А мне никто ничего не говорил. Вот я и хочу узнать - кто и что сказал, чтобы иметь ту же информацию

Ответить
1
Сергей А

С Битком не знаете, что ближайшее время будет происходить? Когда на 100ку выйдет и когда лопнет этот пузырь?

Ответить
0
M S
Ответить
–2
Serge Bo

https://www.youtube.com/watch?v=sruJfntXMYE

Ответить
1
ЯжПрограммист

Да это просто чтобы после нерабочих народ "взбодрить".

Ответить
1
Оксана Полозова

Ну я думаю, что это правильно. Ревакцинироваться надо своевременно. Иммунитет же не год длится после прививки.

Ответить
–30
Дмитрий Кузнецов

Да че уж тут, сразу, чтобы утро было бодрее и здоровее - кофеек и укольчик

Ответить
28
Денис Демидов

Добавить кофеин в укольчик и не тратить время на питье.

Ответить
5
Alexander Rumyankov

Так может уже сразу на сому перейти, шарик сомы по утрам и ковид не страшен. Дивный новый мир

Ответить
2
ЯжПрограммист

Сомы грамм — и нету драм.

Ответить
2
M S

сомы грамм - и нету драм!!!

Ответить
1
Геннадий Томшин

Прививался в мае, тогда было процентов 8-10% вакцинированных и по 20 тыс заболевших в день

Сейчас 60% вакцинированы и 40 тыс заболевших в день.

Я не против прививок но кажется уже очевидно что не сработало.

Ответить
17
Иннокентий Фефилов

Так логика не работает. Вирус распространяется. Прививка на это не сильно влияет против дельты. Прививка снижает шанс уехать в реанимацию и почти исключает смерть. В других странах тоже много болеют, но смерти единичны.

Ответить
17
Светлана Владимирова

История из моей семьи.
Тетка, не бедная в общем дама, звакцинировала всю семью и обоих детей, сына и дочь в бархатный сезон по заграничным курортам отдыхать разослала. Сын не помню куда полетел, а дочь всей своей семьей в Доминикану.
В Доминикане "цепляют" корону и проводят отпуск в больничке. Сын после прилета приболел, (живет один) мама решила его навестить и "цепляет" корону от него. Ее на "скорую" и в платную клинику в Мск. Там и умерла. 40 дней недавно было. У сына сейчас образуются тромбы, лежит на обследовании.
Брат мужа, привились в конце весны, для поездки в июле в Абхазию. В итоге, за несколько дней до поездки заболели, жена и сын пренесли сами знаете чего в средней форме, брат мужа в реанимации на кислороде провел отпуск. Восстанавливается с трудом.
И это только ближний круг.
Рассказы постоянных клиентов моей компании еще "краше".
Народ, скажем так, в недоумении.

Ответить
–1
Иннокентий Фефилов

Вы на сайте про бизнес, не в паблике подслушано. Статистика и научные исследования так не работают.

Ответить
9
Маркетологов к стенке

Научные исследования проводят те, кто создает прививку)) Они то скажут правду)

Ответить
–12
Рамиль Газетдинов

Ага, ведь доказательства "знакомая сказала" более правдивы

Ответить
7
Маркетологов к стенке

Они ничем не отличаются от официальных "исследований"

Ответить
–2
Рамиль Газетдинов

Именно, тогда с чего нам верить твоей знакомой? Только потому, что ей врать смысла нет?

Ответить
3
Маркетологов к стенке

Ей смысла врать нет, она не производитель и лицо незаинтересованное.

Ответить
–5
Рамиль Газетдинов

Ты мне предлагаешь верить неизвестной знакомой типа под ником "маркетологов к стенке"?

Ответить
6
Маркетологов к стенке

Ты предлагаешь мне верить людям, которые все жизнь врали?

Ответить
–2
Рамиль Газетдинов

А может ты агент мирового правительства, что хочет сократить население и специально дискридитирует вакцины, что больше народу сдохло?

Ответить
7
Маркетологов к стенке

А может наоборот? Не я это анонсировал, а члены правительства

Ответить
–1
Рамиль Газетдинов

Нет, не может.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Да, а МММ вырастит, дефолта не будет, пенсию не поднимут, конституцию не изменят, ковид победили)) Знаем, проходили уже

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Ну вам, альтернативно развитым, виднее

Ответить
4
Маркетологов к стенке

И хорошо, что я альтернативно развит, а не дурак, верящий в ящик.

Ответить
–1
Рамиль Газетдинов

Так и я ящику не верю. Я по другим причинам вакцинировался.
Ведь "знакомая" это больший авторитет, да?

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Ну так вакцинируйтесь, вам хоть один антиваксер запретил это делать? Нет. А теперь поменяем ситуацию, вы хотите вакцинироватьс, а антиваксерское правительство начинает вас зажимать, говорить о вреде и т.д., потом начинает вводить коды и прочее, прочее. Вам бы понравилось?)) Уверен, что нет.
Так что, либо вы доказываете, что вакцина безопасна и берете ответственность на себя, либо не смешите людей своими жалкими агитационными попытками. Все уже определились со своей позицией

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Ладно, тут спорить больше не буду. Данная вакцина не создаёт коллективный иммунитет и поэтому аргумент про него не валидный. Действительно, дело твоё.
Просто смешно читать какая консперологическая каша у тебя у голове.

Ответить
3
Маркетологов к стенке

Каша это у вас в голове, ибо вы ничего не можете опровергнуть или подтвердить. Я задал простой вопрос, вы ответили, что да, она опасна и никто ответственности не несет. Так с какого я должен играть в рулетку то? Естественно я не тупорылый идиот и делать прививку не буду под таким соусом.

Ответить
–1
Рамиль Газетдинов

Ещё noize MC в свое время пел
Друг подруги тёлки брата
Что-то видел краем уха
Что-то слышал краем глаза
С такой инфой вам в what's up

Ответить
2
Валерий Крокус

Это вы так думаете.

Ответить
0
Sergey Serkov

всю свою жизнь человечество всегда верило в сарафанное радио.... и о чудо. мы до сих пор живы. когда что то покупаешь или ищешь услуги, что более весомо? исследования в интернете не пойми от кого или что тебе скажет приятель/знакомый?

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Тебе не кажется что медицину и покупку потребительских товаров как то некорректно сравнивать?

Ответить
0
Sergey Serkov

мда? чем отличается принятие лекарства от недуга (поддельного) от водочной продукции (паленой)? в обоих случаях грозит смерть, верно? но мой сосед сказал что вот это не бери и я сейчас живой здоровый переписываюсь с вами

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Разный уровень компетенции. В вопросах водки я мог бы довериться другу. В вопросах здоровья нет, потому что он любую простуду антибиотиками лечит. У него просто нет тех узкоспециальных знаний.
Опять же любой подвержен когнитивным искажениям. Ошибка выжевшего и так далее.

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Отвечая на твой вопрос - исследования в интернете подкрепленные ссылками, источниками и прочим.

Ответить
0
Sergey Serkov

исследования? можно ссылочку для общего образования, я про ковидные исследования независимых лабораторий.

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Остальным запрещают проводить?

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Кому остальным то? Те, кто говорят об этих исследованиях, либо компании, которые производят вакцину, либо те, кто сидит на бюджете. И тем, и этим выгодно, чтобы все кололись.

Ответить
–2
Иннокентий Фефилов

Про Сан-Марино почитайте. Откуда у них Спутник появился.

Ответить
1
Маркетологов к стенке

В третий раз спрашиваю, вакцина безопасна для здоровья? Она не несет побочных эффектов?

Ответить
–1
Иннокентий Фефилов

Опасна, несет.

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Тогда она идет нах. Вопрос закрыт.

Ответить
–3
Валерий Крокус

Да сейчас что ни возьми - всё опасно для здоровья. В том числе и срачи на vc...

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Верно, но я задал простой вопрос, безопасна ли она и есть ли от нее побочный эффект? Это детский вопрос.

Ответить
0
Валерий Крокус

Вы не утрируйте! Даже соль и сахар опасны и имеют побочные эффекты.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Соль и сахар не принуждают меня делать то, что я не хочу. Я не хочу есть сахар, я его не ем. Я не хочу есть соль, я ее не ем. Я не хочу делать прививку, но меня принуждают ее делать. Чуете разницу?

Ответить
1
Валерий Крокус

Чуете разницу?

Нет.
Уголовный кодекс, например, вас принуждает не убивать людей. Почему вы не возмущаетесь, что вас принуждают и лишают свободы выбора - убивать или нет?

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Ну завтра скажут, что для того, чтобы победить вирус, то надо оттарабанить в пятую точку тебя и твою жену, для создания коллективного иммунитета. Это примерно тоже самое.

Ответить
0
Валерий Крокус

Аргументище!
Слив засчитан.

Ответить
3
Маркетологов к стенке

Так у вас тоже слив)))
Вы не можете подтвердить, что вакцина безопасна, что она может принести побочки, что она может защитить от чего-то. Вы вообще не можете ничего опровергнуть или подтвердить. Все ваше доказательство - это надо сделать, потому что!
Так что, товарищи агитаторы, плохо работаете. А еще лучше, пусть ваши хозяева, возьмут ответственность на себя и перестанут подсовывать бумажки о добровольном согласии.

Ответить
–1
Иннокентий Фефилов

Тогда все вакцины идут нах.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Пусть идут. Это выбор каждого, раз производители вакцин не могут сделать ее без смертей и побочек.

Ответить
–1
Валерий Крокус

Вы даже не представляете, в какой жопе сейчас было бы человечество, не будь вакцин вообще.

Ответить
3
Маркетологов к стенке

Вы даже не представляете, какую жопу можно создать в умах дураков, если подключить к этому СМИ на всех уровнях, поскольку они не способны проанализировать ситуацию сами. Отсюда и создаются всякие МММ, вирусы и прочее.

Ответить
–1
Рамиль Газетдинов

Ага, это работает и в обратную сторону. Долбаные антиваксеры рассылают свои агитки в соц сетях и мессенджерах, не проверяя инфу, преводя в качестве доказательств слова "знакомых" и личный опыт.
А потом их дети подхватывают оспу, полиомиелит и остаются инвалидами. Но виновато опять же остаётся государство.
Я понимаю что невежество это твой личный выбор, но не транслируй его пожалуйста на остальных

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Еще раз для тех кто в бронепоезде. Я хочу вакцинироваться, я прихожу в поликлинику и спрашиваю, кто несет ответственность за товар, который хотят в меня вколоть?? Ответ - никто?
Второй вопрос, кто будет возмещать ущерб моему здоровью, если вакцина повредить мне что-нибудь? Ответ - никто.
Так с какого я должен колоть то, за что ответственность никто не несет?

Ответить
–1
Валерий Крокус

Поймите, что медицина - это огромное поле неопределённости. Индивидуальные реакции организма на любое вмешательство в него НЕИЗВЕСТНЫ заранее. Множество людей умирают от любых действий медиков. Сколько людей умерло от элементарного обезболивания в стоматологии. И что? Что вы не топите за то, чтобы запретить использование обезболивания при лечении и удалении зубов? Давайте, вперёд, покажите пример.
Никто, никогда никаких гарантий в медицине не сможет дать. Это нормально.

Ответить
0
Sergey Serkov

ну и сколько умирает от анестезии? есть данные? а поиск в инете выдает:
В 2015 г умерло 33 человека в стоматологиях - после введения лидокаина у них стало плохо с сердцем. В сумме за 2015 из-за врачебных ошибок скончалось 700 человек. Ну то есть всего 700 человек на почти 150 млн из-за любых врачебных ошибок, естественно признанных. А сколько умерло от последствий прививок можете сказать? мне вот лично интересна эта информация. Может по статистике станет ясно, что прививку например нежелательно делать с высоким черепным давлением и прочими недугами. Вот опасаюсь, а информации никакой нет, помогите

Сколько людей в год умирает в стоматологии…
В прошлом году умерло 33 человека: после введения лидокаина у них стало плохо с сердцем. В сумме…
sntch.com
Ответить
0
Валерий Крокус

А при чём здесь врачебные ошибки и индивидуальные реакции организма? Вы тёплое с мягким не путайте, хоть они и и похожи.

Ответить
0
Sergey Serkov

тут все играет ключевую роль, и ошибки медиков и фармацевтов и индивидуальность организмов а так же текущие заболевания. Для чего архиважна статистика по заболеваемости. В настоящий момент нет разработанных инструкций по вакцинации со списком противопоказаний и действий на случай каких либо симптомов при процессе вакцинации (насморк, температура, цвет кожи и прочее)

Ответить
0
Валерий Крокус

Инструкция спасёт от того, что никто не знает, как отреагирует каждый организм индивидуально?

Ответить
0
Sergey Serkov

на все существующие прививки одобренные здравохранением есть списки противопоказаний, побочных эффектов и инструкций вне зависимости от индивидуальной переносимости. Причем в инструкциях какие либо возникающие реакции организма и что делать в таких случаях прописано. Врачам не нужно суетиться если вдруг у кого то лицо побледнело... по инструкции вкалывают антистресс и т.п.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Еще раз, обезболивание - это добровольно или принудительно? Правильно, добровольно. А прививку пытаются вколоть - принудительно.
Когда прививка была добровольная, то всем было плевать, хоть обколитесь там. Но сейчас ее сделали принудительной, что еще больше убедило людей не делать ее ни при каких обстоятельствах.

Ответить
0
Валерий Крокус

А почему вы вдруг решили, что что-то принудительное - обязательно плохо?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

А с чего вы решили, что это хорошо?

Ответить
0
Валерий Крокус

Это нормально. Ограничения и принуждения всегда были, есть и будут в разных объёмах и в разной форме.

Ответить
0
Sergey Serkov

Вы в этом уверены? ведь болеют сейчас больше (по миру и в рф) чем в сезон 2020 года, когда прививок не было вообще

Ответить
0
Валерий Крокус

Если вы в эпидемиологии не шарите. Ладно, хрен с ней, с эпидемиологией, хотя бы в биологии, какого хрена вы лезете со своим бульварным мнением? Я вот, например, не знаю как управлять государством и не высказываю своего мнения об этом.

Ответить
1
Sergey Serkov

при чем тут эпидемиология и бульварное мнение? я сейчас написал про факт, того что в 2020 году болело меньше чем сейчас, я соврал? укажите в чем ложь? и кто высказывает тут бульварщину. я опираюсь на данные ВОЗ.

Ответить
0
Валерий Крокус

При том, что прививки здесь ни при чём. Скорость распространения и мутации вируса гораздо больше скорости прививаемости населения.

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Ты наверное и лекарства не пьёшь? Народными средствами лечишься? Подорожник, боярышник, огурец, не срывая с грядки?
У всех лекарств есть побочка. У всех вакцин. Не возможно их сделать без них.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

У этих лекарствах о побочках пишут на этикетках - это раз.
Эти лекарства никак мои или чужие права на свободу не ограничивают - это два.
Вы облажались со своей агитационной программой, переделывайте и возьмите ответственность на себя за свои вакцины.

Ответить
–2
Sergey Serkov

понимаете в чем еще прикол, есть такое понятие как совместимость лекарственного средства и противопоказания, это относится и к прививкам. Например такую то прививку противопоказано делать больным сахарным диабетом или с пороками сердца. С обсуждаемой прививкой такого нет и колят всем подряд, хорошо если где то в торговом центре температуру еще замерят, но чаще в мелких и средних городах этого не делают...
Как в коровнике на убой, все сгодятся ...

Ответить
–1
Рамиль Газетдинов

Ну тут на самом деле даже согласен и с ним и с вами. Не хватает прозрачности, открытости и ясности. Вот безумцы и разогнались

Ответить
0
Валерий Крокус

Ну чего вы врёте? Сходите к врачу, покажите своё заболевание и получите медотвод от вакцины. Проблем нет с этим. Несколько знакомых моих уже этим воспользовались. В чём проблема?
В коровнике он, понимаешь...

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Так если это так просто, то пусть производители прививок берут ответственность на себя для тех, кому медотвод не дали. Они обозначают побочки, врачи проводят обследования и все. Каждая из сторон несет ответственность. Но нет, этого не делают. Почему?

Ответить
0
Валерий Крокус

https://vc.ru/offline/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-vremenno-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda?comment=3481008&from=copylink&type=quick

Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов…
Ошибку пообещали исправить в ближайшее время.
vc.ru
Ответить
0
Валерий Крокус

А вы хотите производить вакцину без исследований?

Ответить
–1
Маркетологов к стенке

Еще раз, вакцина безопасна для здоровья?

Ответить
–2
Валерий Крокус

А вы бы хотели чтобы научные исследования по вакцинам проводили маркетологи?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Если вы производитель вакцин, то естественно вы будете топить за то, что вакцины супер полезны, хотя по факту, все наоборот.
Что же всех обязывают подписывать добровольную бумажку то?) Никто не хочет отвечать по закону, все скажут, что вы сами согласились.

Ответить
1
Николай Замотаев

Я хочу, чтобы научные исследования вакцин проводили люди не заинтересованные в одной или другой стороне. И в идеале - беспристрастные и не связанные с ними финансово.
К сожалению - "нет сынок, это фантастика".

Ответить
1
Валерий Крокус

Да нет никакой незаинтересованности нигде. НИГДЕ. Примите это уже.
Незаинтересованность сельхозпроизводителей в пестицидах, незаинтересованность производителей колбасы в мясе, да куда ни плюнь...

Ответить
0
Николай Замотаев

Значит исследования проводят конкурирующие мракетологи. Собственно как вы и написали.

Ответить
1
Sergey Serkov

в противовес приведите пожалуйста официальные данные вакцинации министерства здравохранения, подскажите где почитать

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Я не верю данным нашего министерства, т.к. изучал в школе математику. Но я доверяю рецензируемым журналам.

Ответить
0
Andrey Gordeev

Когда ж вас перебанят всех с этими рассказами про «сестру знакомой подруги»…

Ответить
4
Andrew Freez

я чот хрензнает
кто-то им сказал что прививка дает 100% иммунитет? это не волшебство, алло...

Ответить
0
Александр

Да и вообще иммунитет не дает.
Просто это вопрос денег...

Ответить
–1
Светлана Владимирова

Согласна, это не волшебство, а мутоген.
У меня трое детей, только недавно власть признала, что в рф болеют короной около 60К детей. А статистику по тяжести и смертости вообще не найти.
Прокоментируйте пожалуйста! Прием!

Ответить
–4
Анон Плиз

Че значит признала? Сто лет трещат, что дети ее и разносят

Ответить
1
Валерий Крокус

Судьба. Не от короны, так от чего-то другого умерла бы всё равно. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

)))))))) Гениально!

Ответить
1
Валерий Крокус

Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Народная мудрость. Да, народ гениален. Бывает. Иногда.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Я думаю, под таким девизом и создавались вакцины.

Ответить
–3
Иннокентий Фефилов

Так не работает. Прыгайте под поезд, если вам не суждено, то и не умрете.

Ответить
0
Валерий Крокус

А это уже свободная воля. Вас никто не заставляет прыгать под поезд.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А точно ли не купил прививку? Уж очень похоже. Или это эпивак.

И главный вопрос: как поделят её наследство?

Ответить
–1
Владимир Большаков

У меня недавно знакомый умер заболев короной, но будучи уже вакцинированным. Ему было 34 года всего. Но у него было еще и целая пачка других заболеваний. Не выдержал организм.

Ответить
3
Иннокентий Фефилов

И что это доказывает? Что вакцина не дает 100% защиты? Ну дак с этим никто не спорит. Но знакомый из красной зоны говорит, что по состоянию на вчера на ивл нет с вакциной. Из вакцинированных максимум 40% поражение легких. И это обычная картина за последний месяц. Отделение среднее по размерам.

Ответить
4
Маркетологов к стенке

Знакомая говорит, что у них 90% в красной зоне - это прививочники, причем их проверяли, прививки настоящие

Ответить
–10
Александр Беляков

знакомая говорит, что у них 99% в красной зоне - это люди пьющие кофе, причем их проверяли, кофе настоящее, не пейте кофе и будьте здоровыми

Ответить
11
Gennady Marchenko

Это байка с помощью которой антиваксеры оправдывают свои действия.

Мне на них похер - пусть не прививаются, быстрее подохнут.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Ох как запели то))
Ну так чм ваша байка отличается от антиваксеров? Последние сразу обозначили свою позицию, хотите прививайтесь, хотите нет, это дело каждого. Они в другие жизни не лезут, в отличии от идиотов прививочников, которые в каждой бочке затычки.

Ответить
–2
Gennady Marchenko

А какая моя байка? Мне всё равно. Я считаю вакцинация, пока по крайней мере, это личное дело человека. Если человеку не страшно и похуй на себя, то мне тем более.

Я сам болел, а потом вакцинирован и перевакцинирван.

Можно генерить любой бред, для этого нужно меньше минуты. Чтобы доказательно опровергать бред генерящийся со скоростью 60 бредовых идей и аргументов в час, нужно несоразмерно, в десятки раз больше времени.

Что дает возможность тупо "забивать эфир" любой херней и говорить что утверждение 2 + 2 = 5 такое же легитимное мнение как и 2 + 2 = 4, требуя доказательств обратного, чтобы тут же сказать "окей, тогда теперь доказывай, что 2 + 2 != 7"

Ответить
5
Маркетологов к стенке

Вот, это правильный ответ. Это дело добровольное. Хотите вакцинируйтесь, хотите нет. Полностью поддерживаю.

Ответить
1
Alecs Proz

Лезут в другие жизни. В жизни медиков, которые лечат заболевших, в жизни окружающих разнося заразу, в жизни близких, обманывая их всякими байками с видео в Ватцапах и каналах "прафда Ютуба" от балабольных экспертов. В жизни тех кто не может лечиться от других болезней, так как здравохранение работает под лечение ковида. В экономику, так как действия властей всего лишь мягкий ответ на то, что происходит. Всё слишком взаимосвязано.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Так причем тут антипрививочники то? Они запустили этот вирус? Нет. Они не объявляли ЧП в стране? Нет. Они не берут ответственность на себя, за то, как это прививка повлияет на ваш организм? Тоже нет. С какого они должны играть в рулетку со своим здоровьем, если даже производитель не берет ответственность, что прививка не причинит вред?

Ответить
1
Предметный Гоша

. Они не берут ответственность на себя, за то, как это прививка повлияет на ваш организм?

Как это не берут? Берут. Законом предусмотрена материальная ответственность государства. Другой вопрос что она не такая большая какая должна быть...
1) 30 000 руб. заплатят в случае смерти от прививки членам семьи;
2) 10 000 руб. полагается в случае иного поствакцинального осложнения;
3) 1000 руб. в месяц получит тот, кто стал инвалидом после прививки (эту сумму ввели в 2000 году, но она индексируется, поэтому берём 1000 рублей и индексируем её);
4) пособие по временной нетрудоспособности полагается родителям, которые ухаживают за ребенком с поствакцинальным осложнением как на амбулаторном, так и на стационарном лечении.

Ответить
2
Николай Замотаев

1) 30 000 руб. заплатят в случае смерти от прививки членам семьи;

Праздник невиданной щедрости. <sarcasm>Аж целых 2 (две, прописью) зарплаты "среднего класса". </sarcasm>
3) 1000 руб. в месяц получит тот, кто стал инвалидом после прививки (эту сумму ввели в 2000 году, но она индексируется, поэтому берём 1000 рублей и индексируем её);

Я даже не знаю, что на это сказать.

PS. Учитывая тренды на "экономию" и "у нас всё хорошо" - ещё и удачи в доказательствах, что это произошло из-за прививки, а не после прививки.

Ответить
1
Alecs Proz

При том, что ответ как раз был в посте, на который вы ответили вопросами. И если не сочтёте за труд прочесть его еще раз, ответ увидите. Вопрос идет не о гриппе, тут болезнь которая за неделю сжигает жизни. Нужна общая вакцинация как защита общества.

Ответить
1