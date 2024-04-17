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Таня Боброва

Ассоциация курьерских служб попросила смягчить требования к транспорту и одежде курьеров в Москве Статьи редакции

Там считают некоторые требования избыточными и предупреждают о «существенных расходах», которые понесёт малый бизнес.

  • Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) направила письма в комитеты Госдумы по транспорту и по малому и среднему предпринимательству, в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии документов, их подлинность подтвердили в МАКС.
  • По оценке организации, курьеры используют около 30 тысяч частных средств индивидуальной мобильности. Чтобы оснастить их модулями интернета вещей для ограничения скорости в «медленных» зонах, потребуются время и «существенные финансовые расходы», которые, вероятно, лягут на курьеров. Оценок возможных затрат на выполнение требований МАКС не привела.
  • Ассоциация также считает избыточным требование к номеру на транспорте: номера с данными о курьере разместят на их сумках. «Избыточно на данном этапе» и требование предоставлять справку о несудимости для сотрудников: это осложнит устройство новых курьеров. Требование может быть реализовано, но необходимо «совместными усилиями продумать механизм», считают в МАКС.
  • Там также указывают на возможные риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса, если в будущем для передачи данных о курьерах сделают прямую интеграцию между системами сервисов доставок, ЕРНИС Москвы и системой «Таксомотор».

Важно не допустить роста стоимости услуг курьерской доставки, увеличения времени доставки, сокращения количества форматов экспресс-доставки ввиду возможного существенного увеличения издержек сервисов и сокращения количества исполнителей, занятых в секторе.

представитель МАКС
  • В Дептрансе Москвы сообщили изданию, что «понимают, что бизнесу нужно время для закупки и изготовления новых сумок, обновления и оснащения велосипедов техникой, проведения настройки и интеграции ИТ-систем и других изменений». Там добавили, что вместе с компаниями «будут создавать необходимые условия для работы курьеров».
  • Дептранс Москвы определил стандарт работы курьерских сервисов в апреле 2024 года. Он включает требования к проверке личности курьеров, их внешнего вида, транспортного средства и сумки, развитию инфраструктуры.
  • Регулирование введут в три этапа: с 15 мая 2024 года станут обязательными требования к внешнему виду курьера; с 1 октября — наличие на транспорте и сумке номера, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов, с 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту (автоматическое снижение скорости в специальных зонах, звуковой сигнал и другое).

#новости #москва

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 Вадим Д.
«существенные финансовые расходы», которые, вероятно, лягут на курьеров

И на пользователей-заказчиков. Причём именно и на курьеров, и на пользователей.

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under construction

50% курьеров можно уволить смело. услуга избыточна.

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Deputy Corruption

Чаво? Тут наоборот нехватка курьеров, в Москве как минимум.

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under construction

это как с охранниками, чем больше охранников тем больше их надо еще

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Георгий М.
которые понесёт малый бизнес.

С каких пор Яндекс малый бизнес?

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Андрей Иванов

Так владельцы зарабатывают сущие копейки

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Alex Ba

🤡

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Я сказал свое имя машине

Так курьеры самозанятые все.
Яндекс формально тут вообще ни при чем

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Kirill Churnossov

"Там также указывают на возможные риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса"

Это же сколько раз то нужно по 60k данных слить.

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Уши Пьера Безухова

Ну это классика ,когда наверху придумали, а потом никто не знает как это выполнить и кто должен оплачивать расходы

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Марк

Ну как это не знают. Как всегда заплатит или сам сотрудник или покупатель. А может они вместе возьмутся за руки и скинутся

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NoName

Ранее судимым и так отказывают в 95% случаев приема на работу, хотят еще и из доставки бургера с колой их выпнуть, видимо чтобы возвращались обратно в криминал.

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Инженер-душнила

Это вопросы к фсин, и к возвращению ранее судимых в общество полноценными и полноправными его членами

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Алексей К

Да, давайте все гайки еще подкрутим, а потом будем удивляться, почему цена доставки теперь 3х

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Олег Делинков

Большие компании прикрываются маленькими пешками, курьерами, делая вид, что они заботятся о бедных людях, боже, какой стыд!

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izia slav

Это так мило, проблема с курьерами существует не первый год, проблема актуальна.
Курьерские службы их не хотят решать, ведь это снизит маржу.
Приходит государство со своим регулированием (запрос на регулирование то есть) и курьерские службы начинают ныть - может раньше надо было думать?)

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Soba Ibr

Фигня. Курьерская доставка сейчас работает прям если не супер то, очень прекрасно. А этим госрегулированием как обычно сделают из "очень прекрасно" в "нормально" или "терпимо".

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Alex

Выгнать на ... нужно их с тротуаров для пешеходов

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Виталий Кузнецов

Вообще согласен. Но как человек с машиной скажу, что и на дороге их видеть не хочу

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Ренат Хуснутдинов
«Избыточно на данном этапе» и требование предоставлять справку о несудимости для сотрудников: это осложнит устройство новых курьеров.

так ведь такую справку не так легок еще получить , надо побегать с документами для ее получения

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