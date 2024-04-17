Ассоциация курьерских служб попросила смягчить требования к транспорту и одежде курьеров в Москве Статьи редакции
Там считают некоторые требования избыточными и предупреждают о «существенных расходах», которые понесёт малый бизнес.
- Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) направила письма в комитеты Госдумы по транспорту и по малому и среднему предпринимательству, в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии документов, их подлинность подтвердили в МАКС.
- По оценке организации, курьеры используют около 30 тысяч частных средств индивидуальной мобильности. Чтобы оснастить их модулями интернета вещей для ограничения скорости в «медленных» зонах, потребуются время и «существенные финансовые расходы», которые, вероятно, лягут на курьеров. Оценок возможных затрат на выполнение требований МАКС не привела.
- Ассоциация также считает избыточным требование к номеру на транспорте: номера с данными о курьере разместят на их сумках. «Избыточно на данном этапе» и требование предоставлять справку о несудимости для сотрудников: это осложнит устройство новых курьеров. Требование может быть реализовано, но необходимо «совместными усилиями продумать механизм», считают в МАКС.
- Там также указывают на возможные риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса, если в будущем для передачи данных о курьерах сделают прямую интеграцию между системами сервисов доставок, ЕРНИС Москвы и системой «Таксомотор».
- В Дептрансе Москвы сообщили изданию, что «понимают, что бизнесу нужно время для закупки и изготовления новых сумок, обновления и оснащения велосипедов техникой, проведения настройки и интеграции ИТ-систем и других изменений». Там добавили, что вместе с компаниями «будут создавать необходимые условия для работы курьеров».
- Дептранс Москвы определил стандарт работы курьерских сервисов в апреле 2024 года. Он включает требования к проверке личности курьеров, их внешнего вида, транспортного средства и сумки, развитию инфраструктуры.
- Регулирование введут в три этапа: с 15 мая 2024 года станут обязательными требования к внешнему виду курьера; с 1 октября — наличие на транспорте и сумке номера, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов, с 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту (автоматическое снижение скорости в специальных зонах, звуковой сигнал и другое).
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И на пользователей-заказчиков. Причём именно и на курьеров, и на пользователей.
50% курьеров можно уволить смело. услуга избыточна.
Чаво? Тут наоборот нехватка курьеров, в Москве как минимум.
это как с охранниками, чем больше охранников тем больше их надо еще
С каких пор Яндекс малый бизнес?
Так владельцы зарабатывают сущие копейки
🤡
Так курьеры самозанятые все.
Яндекс формально тут вообще ни при чем
"Там также указывают на возможные риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса"
Это же сколько раз то нужно по 60k данных слить.
Ну это классика ,когда наверху придумали, а потом никто не знает как это выполнить и кто должен оплачивать расходы
Ну как это не знают. Как всегда заплатит или сам сотрудник или покупатель. А может они вместе возьмутся за руки и скинутся
Ранее судимым и так отказывают в 95% случаев приема на работу, хотят еще и из доставки бургера с колой их выпнуть, видимо чтобы возвращались обратно в криминал.
Это вопросы к фсин, и к возвращению ранее судимых в общество полноценными и полноправными его членами
Да, давайте все гайки еще подкрутим, а потом будем удивляться, почему цена доставки теперь 3х
Большие компании прикрываются маленькими пешками, курьерами, делая вид, что они заботятся о бедных людях, боже, какой стыд!
Это так мило, проблема с курьерами существует не первый год, проблема актуальна.
Курьерские службы их не хотят решать, ведь это снизит маржу.
Приходит государство со своим регулированием (запрос на регулирование то есть) и курьерские службы начинают ныть - может раньше надо было думать?)
Фигня. Курьерская доставка сейчас работает прям если не супер то, очень прекрасно. А этим госрегулированием как обычно сделают из "очень прекрасно" в "нормально" или "терпимо".
Выгнать на ... нужно их с тротуаров для пешеходов
Вообще согласен. Но как человек с машиной скажу, что и на дороге их видеть не хочу
так ведь такую справку не так легок еще получить , надо побегать с документами для ее получения