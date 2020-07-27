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Сервисы
Галина Мубаракшина
4364

Mastercard в партнёрстве с Etiquette запустила в России сервис безналичных чаевых для ресторанов Материал редакции

Чтобы оставить чаевые у официанта, нужно считать смартфоном NFC-метку или QR-код.

  • Mastercard запустила сервис для безналичной оплаты чаевых, сообщил vc.ru представитель платёжной системы.
  • Чтобы оставить чаевые, нужно считать смартфоном NFC-метку или QR-код официанта, перейти на сайт сервиса, указать сумму чаевых и, если нужно, оставить комментарий.
  • Сервис работает в браузере, устанавливать приложение не нужно. К оплате принимаются карты российских банков, Apple Pay и Google Pay.
  • Чаевые перечисляются на банковскую карту официанта. Чтобы начать их принимать, сотруднику нужно оформить учётную запись в сервисе для ресторанного бизнеса Etiquette.
  • При смене работы или перевыпуске банковской карты официантам не придётся обновлять данные, указывают в компании.
  • Эквайер сервиса — расчётная компания «Деньги.Мейл.Ру». Комиссия для держателей Mastercard может составить до 2,5%, говорят в компании.
  • Первыми партнёрами проекта стали рестораны сети Perelman People и Lucky Group. Сервис также будет доступен в бизнес-залах Mastercard в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково».
  • С весны 2019 года такая же платформа Mastercard работает на украинском рынке. Аналогичный сервис в июле 2019 года в партнёрстве с банком «Русский стандарт» в Москве начала тестировать Visa.

#новость #mastercard #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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Офис
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67 комментариев
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Иван Иванов

35

Надеюсь, что культура обязательных чаевых у нас так и не приживётся.

В хороших заведениях официанты на проценте, а чай – это приятный бонус, а не основная составляющая дохода.

Ответить

Артур Кривцов

Иван
19

Согласен. Чаевые достаточно порочная штука. С одной стороны паразитируют на человеческой культуре "ты жмот если не дал", а с другой стороны организация потирает руки занижая стоимость услуг на зарплату этих чаевых. Получается негласная цена услуг.

Ответить

Семен Смирнов

Иван
8

Просто не даю чаевые, если обслуживание в рамках нормы и даю, если прямо реально что то было персонально и необычно

Какая культура и в чем тут вопросы?

Ответить

Иван Иванов

Семен
6

У меня было пара весёлых случаев за год.

– В полузнакомой компании диалог за чаевые, когда я отказался.
– В одном кафе официант подошёл и спросил "всё ок?". На утвердительный ответ поинтересовался, а где чаевые.

Ответить

Laugh Radiant

Иван
1

Я требую продолжение истории

Ответить

Иван Иванов

Laugh
4

Я сказал, что чаевых не плачу. Он ушёл, я ушёл.

Ответить

Laugh Radiant

Иван
6

было пара весёлых случаев за год…

Ясно

Ответить

Аарон Малис

Иван
0

Гони доллар, я платил за обед (с)

Ответить

Профессор Фортран

Иван
1

Это калька с США. Там так делают, причём негласно считается, что если "всё ок", то нужно оставить 20%-25%. Кое-где даже "рекомендуют" в чеке оставлять 30%.

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Александр Антипов

Семен
1

Вопросы к тем еще работодателям которые перекрывают заработную плату за счет ваших чаевых. Хотя чаевые это личные деньги официанта по той причине, что ему их оставили.

Ответить

Савва Маркус

Иван
4

Так уже роспотреб кажется запретил включать чаевые в Чек и сделал их добровольными официально

Ответить

Иван Иванов

Савва
0

Культура не определяется указами.

Ответить

Савва Маркус

Иван
3

Так у нас особо и нету культуры чаевых. Кто-то оставляет, кто-то -нет

Ответить

Вася Пражкин

22

 Комиссия для держателей Mastercard может составить до 2,5%, говорят в компании.

Они там охренели с такой комиссией? Да проще на номер официанту кинуть без комиссий.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Вася
9

Или просто пару соток налом на такой случай держать 

Ответить

Вася Пражкин

Я
9

За пределами Москвы на пару соток можно неплохо пообедать. Поэтому чаевые там сильно меньше ).

Ответить

Станислав Антохи

Вася
20

Бывал я за пределами Москвы.

Ответственно заявляю, что за пару сотен рублей в России крайне сложно неплохо пообедать. По крайней мере, нельзя, если в этом месте работают официанты, а не кассирши "пробивают" подносы с хавчиком.

Ответить

Vl Al

Станислав
8

"По крайней мере, нельзя, если в этом месте работают официанты"

Это ключевой момент. Если знать "рабочие столовки" - там за 200 рублей можно хорошо поесть. Не в смысле "набить живот", а именно "хорошо поесть".

Ответить

Вася Пражкин

Станислав
8

Бывал я за пределами Москвы.

Надеюсь дальше Барвихи и прочих недешевых подмосковных мест? )).
Например, можно неплохо покушать в сетевых Токио-Сити, что в Питере. Еду приносит официантка.

Ответить

Станислав Антохи

Вася
0

Ничоси, если оно и по качеству так же, как на картинке, то неплохо. Пицца с супом за 190 рублей - это сильно. 
Я в студенческой столовой на 120 рублей ел в 2005 году. А тут ещё и ресторан, да 2020 год

Ответить

Вася Пражкин

Станисл…
0

Качество варьируется от ресторана к ресторану и смене, но в целом вполне вкусно. Могу сказать, что наборы по 300 руб. - можно обкушаться.

Ответить

Aleksey Bobkov

Станисл…
0

чудес не бывает

Ответить

Andrew Simon

Вася
1

А далеко за пределами Москвы на нал скоро будет вся надежда.

Ответить

Евгений Артамонов

Вася
0

У Тинкофф вообще 5% если их карта и 10% если карта другого банка. Но это комиссия списывается с офика, а не с клиента, типа за "вывод средств". Средняя такса у таких сервисов 5%, так что 2,5% это по-божески еще.

Ответить

Andrey Kudriavtcev

7

Надеюсь приживется. Искать наличку под чаевые жутко напрягает.

Ответить

Вася Пражкин

Andrey
45

Я всегда спрашиваю телефон. Ни одна официантка еще не отказала ).

Ответить

Vl Al

Вася
14

Какой находчивый, однако!

Ответить

Aleksey Bobkov

Вася
0

а выхлоп ноль ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Евгений Дроздов

10

Тут должен быть очередной срач про чаевые... Где же он?

Ответить

Artem Vilman

Евгений
0

👻😹😹

Ответить

Yury Kotov

7

Официанты, таксисты, люди на стойках в аэропортах и отелях, а также разные консультанты в магазинах как мы без вас будем дальше когда вас заменят Алиса и Маруся

Ответить

Артур Кривцов

Yury
5

Так и будете. Платить чаевые Марусе и Алисе, прикладывая NFC.

Ответить

Laugh Radiant

7

Чтобы оставить чаевые, нужно считать смартфоном NFC-метку или QR-код официанта

У меня кнопочный, но спасибо за обслуживание)))

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Всегда оставляю чаевые, обслуживающий персонал и так за копейки работает, не вижу никаких проблем, чтобы отблагодарить их чаевыми, с меня не убудет. Хорошая опция, особенно когда под рукой нет наличных, хотя чаевые все таки лучше оставлять наличными

Ответить

Артур Кривцов

Vadim
13

Вы сами себя этим удивительным способом обманываете. Бизнес построил бизнес-процесс обслуживания, научил работников обслуживать, они выполняют свои должностные инструкции. За это им платит компания, в стоимость услуги которой входит и этот человек. Если сотрудник выйдет за пределы должностных инструкций, тогда ему положено вознаграждение, если нет тогда вы даёте на жалость убогим. При этом чем больше вы даёте людям чаевых тем меньше у них зарплата и выше прибыль организации. Эта культура чаевых убогая, чаевые следует платить не для того что бы не оказаться в глазах других жмотом, а потому что обслуживание вышло за пределы должностных инструкций.

Ответить

Иван Иванов

Vadim
1

Простите, 70 тысяч ₽ теперь копейки?

Ответить

Elena Novikova

1

А что с НДФЛ с таких чаевых? Все как на ладони...

Ответить

Sergei Timofeyev

Elena
4

 По мнению Минфина России, безвозмездная и добровольная передача (в том числе перечисление на банковскую карту) клиентами ресторанов (кафе) денежных средств напрямую официантам в виде чаевых отвечает признакам договора дарения. Поэтому доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами напрямую на банковскую карту официанта, не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18 декабря 2018 г. № 03-04-05/92055).

А вот на счёт организации нельзя. Будет облагаться налогом при последующей выплате.
 На доходы, перечисляемые физическими лицами на расчетный счет ресторана (кафе), положения п. 18.1 ст. 217 НК РФ не распространяются. Эти суммы следует включить в доход организации общественного питания. А их последующая выплата официантам облагается НДФЛ в общем порядке, при этом ресторан (кафе) является налоговым агентом.

http://www.garant.ru/news/1259447/

Ответить

евгений аношин

Elena
0

До 4000р без проблем

Ответить

Александр

евгений
0

в год

Ответить

евгений аношин

Александр
0

По каждой сделке

Ответить

Александр

евгений
1

ну ну
4000 действует только при подарках от работодателя и 4000 в год вычет
от остальных - с любой суммы ндфл 13%

Ответить

евгений аношин

Алексан…
1

1. Источник выплаты не рабодататель 
2. Назначение платежа не известно
3. Учет доходов (декларирование, уплату налога) должно весь само лицо получатель
4. А он скажет что это возврат займа (до 10 тр по 808 гкрф письменная форма не предусмотрена)
5. Все...
Поэтому до 4000р налоговая даже связываться не будет по одной сделке

Ответить

евгений аношин

2

Зачем она в России при бесплатной СБП? И при куче бесплатных программ для генерации qr кода для него?

Ответить

Sergei Timofeyev

евгений
0

Подтверждение договора дарения именно официанту.

Ответить

евгений аношин

Sergei
1

А кому ещё он может быть? Договор дарения (574 гкрф) посредников содержать не может

Ответить

Sergei Timofeyev

евгений
0

НК РФ давало разъяснения.

Ответить

евгений аношин

Sergei
2

Тут речь в другом. 
Деньги на счёт организации не зачисляются иначе и вовсе глупо с них налог дважды возьмётся (УСН, взносы в фонды и НДФЛ)...
Etiquette вступает агентом дарителя (за что берет свою плату от транзакции) для осуществления передачи дара одаряемому (официанту)...
В общем очередной посредник - в рамках программы авторизации ресторанов...

Ответить

Sergei Timofeyev

евгений
1

Извините, сам не прав. Почитал письмо-разъяснение. Только напрямую.

Ответить

Правильный Взгляд

2

Ещё один повод не давать свою карту в руки официанту.

Ответить

Евгений Артамонов

1

Дайте ссылку на этот Etiquette. Поискивики по этому запросу выдают только новости про Мастеркард и Etiquette, а где сам сервис-то?

Ответить

евгений аношин

Евгений
0

Потому что это дочка мастеркард. 

Ответить

Евгений Артамонов

евгений
1

Да хоть сын! Сервис где? Как в него зайти?

Ответить

евгений аношин

Евгений
0

Через мастеркард) пишите письмо - заключаете соглашение. Вводите в систему официантов с номерами кард. Обратно получаете письмо с qr кодами.
При обработке qr кода (а вот кстати где? - в любой программе?)) - вас кидает на веб страницу (в 2020 году))) - вы указываете качество обслуживания и сумму - оплата обрабатывается платежной системой мейру.деньги, что подразумевает получение смс (3д секьюрити)... То есть оплатить одним движением не получится)). Этикет как ваш агент удерживает за свои услуги 2,5% (включая услуги платежной системы) 

Ответить

Евгений Артамонов

евгений
0

Вот оно что, так проще через 2тип сделать всё в два клика)))

Ответить

евгений аношин

Евгений
0

Комиссия у всех работающих сервисов в 2 раза больше (5%) на это и рассчитывают.
Да и способ оказания услуг через qr код - веб страницу - платёжный сервис - кошелек - вывод на карту
У всех пока одинаков. 
Поэтому предложенный вариант жизнеспособен

Ответить

Aleksey Bobkov

евгений
0

так дела не делаются

Ответить

Николай Кузнецов

1

А потом сотооператоры сделают свой сервис для официантов  и мастеркард пойдёт по бороде. 

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Чтобы оставить чаевые, нужно считать смартфоном NFC-метку или QR-код официанта, перейти на сайт сервиса, указать сумму чаевых и, если нужно, оставить комментарий.

это не работает, пора закрываться

Ответить

Начинатель

0

Так вроде Сбер протаскивал закон и развивал систему с QR кодами? 
а тем временем просто кидаю на сбер 5-10% от суммы заказа, но вообще не всегда 

Ответить

Art Kha

Начинатель
1

так код нельзя генерировать. заявку от ип надо для этого в сбере. через задницу короче как всегда

Ответить

Ivano Digital

0
Ответить

SA Dab

0

С чаевыми странная история , везде и всегда , главное что бы это не приняло ситуацию как в США , где они чуть ли не обязательные и меньше 20% оставлять это зашквар 🤬 , чаевые должны быть всегда на усмотрениям гостя , если было все отлично, то человек сам оставит сколько посчитает нужным или по возможностям, а тут ещё 2,5% за перевод 😂 , у большинства это отобьёт все желание. Заработок официантов и барменов , порой больше чем з/п обычного менеджера с пятидневкой.

Ответить

Evgeny Soulmatix

0

Читаю и дивлюсь. Я подобным сервисом в точности пользовался в Шерегеше в ресторане. Приятно удивило. Удобно.

Ответить

Max Krou

0

Когда уже наконец начнут программистам оставлять чаевые. Нравится сервис, которым пользуешься, оставил чаевые разработчикам, которые его писали.

Ответить

Виктор Рупецки

0

Официант топового ресторана Москвы врывавается в тред : уважаемые Господа и Дамы что не оставляют из принципа, у нас средний чек 20к. Зп у нас 12к в месяц, чаевые разные, в зависимости от мастерства. Вы поймите, Дамы и Господа, Вы платите за сервис, а не за принеси-подай. А сервис стоит денег. Мы предугадываем желания гостя, предвосхищаем. Мы разбираемся в высокой кухне, и в винах, в том как, что, и с чем сочетается. Ходите чаще к нам, и поймёте зачем люди оставляют чаевые. 

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Aliona Bazakina

–3

ооо, круто! классный сервис, нужно чтобы официанты это знали и регистрировались. ваще класс! ура и поздравляю!

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