За первую неделю сервис набрал в Индии 1 млн пользователей — российских подписчиков компания не раскрывает.

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Шведский музыкальный сервис Spotify опубликовал отчёт о результатах во втором квартале 2020 года:

Выручка достигла €1,889 млрд ($2,2 млрд), +13% год к году.

Выручка от платной подписки выросла на 17% и достигла €1,758 млрд ($2,02 млрд), выручка от рекламы упала на 21%, до €131 млн ($154 млн).



Количество ежемесячных активных пользователей выросло на 29%, до 299 млн.



Количество платных подписчиков достигло 138 млн (+27% год к году).



По данным компании, 39% подписчиков — из Европы, 29% — из Северной Америки, 21% — из Латинской Америки, 11% — из остальных стран.

Spotify работает в России, а также Украине, Молдове, Казахстане и ещё девяти странах с 15 июля 2020 года. Показателей по России компания не раскрывает.

«Первая неделя в России была очень насыщенной и даже более масштабной, чем неделя после запуска в Индии. Если мы будем и дальше развиваться в таком темпе, то в долгосрочной перспективе сможем привлечь еще 250 млн пользователей на этих рынках», — рассказал инвесторам основатель Spotify Дэниэл Эк.

В первую неделю после запуска Spotify в Индии в феврале 2020 года количество платных и бесплатных подписчиков достигло в общей сложности 1 млн, писало Variety.

В первый месяц подписка на сервис для индийских пользователей была бесплатной, а дальше стоила 119 рупий (около 115 рублей) в месяц. Компания также предлагала разные тарифы, включая доступ на один день, на три месяца, полгода и год. Студенты получали скидку 50%.