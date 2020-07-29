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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Spotify отчитался за второй квартал и рассказал о запуске в России: он оказался «масштабнее» запуска в Индии Материал редакции

За первую неделю сервис набрал в Индии 1 млн пользователей — российских подписчиков компания не раскрывает.

19 комментариев
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Шведский музыкальный сервис Spotify опубликовал отчёт о результатах во втором квартале 2020 года:

  • Выручка достигла €1,889 млрд ($2,2 млрд), +13% год к году.
  • Выручка от платной подписки выросла на 17% и достигла €1,758 млрд ($2,02 млрд), выручка от рекламы упала на 21%, до €131 млн ($154 млн).
  • Количество ежемесячных активных пользователей выросло на 29%, до 299 млн.
  • Количество платных подписчиков достигло 138 млн (+27% год к году).

По данным компании, 39% подписчиков — из Европы, 29% — из Северной Америки, 21% — из Латинской Америки, 11% — из остальных стран.

Spotify работает в России, а также Украине, Молдове, Казахстане и ещё девяти странах с 15 июля 2020 года. Показателей по России компания не раскрывает.

«Первая неделя в России была очень насыщенной и даже более масштабной, чем неделя после запуска в Индии. Если мы будем и дальше развиваться в таком темпе, то в долгосрочной перспективе сможем привлечь еще 250 млн пользователей на этих рынках», — рассказал инвесторам основатель Spotify Дэниэл Эк.

В первую неделю после запуска Spotify в Индии в феврале 2020 года количество платных и бесплатных подписчиков достигло в общей сложности 1 млн, писало Variety.

В первый месяц подписка на сервис для индийских пользователей была бесплатной, а дальше стоила 119 рупий (около 115 рублей) в месяц. Компания также предлагала разные тарифы, включая доступ на один день, на три месяца, полгода и год. Студенты получали скидку 50%.

В России подписка Spotify Premium на месяц стоит 169 рублей в месяц, на двоих — 219 рублей в месяц, на шестерых человек — 269 рублей в месяц. У сервиса есть бесплатный пробный период на три месяца. Также возможно бесплатное прослушивание сервиса с рекламой и другими ограничениями. Всего Spotify доступен на 92 рынках.

#новость #spotify

Галина Мубаракшина
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19 комментариев
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Alexey Vlasov

16

Радуюсь за Spotify! 👍
Хорошему сервису -
Хорошие показатели роста!
И Удачи! 🍀

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Vladimir Berlet

4

Кто-нибудь может объяснить, чем этот сервис лучше Яндекс.Музыки ?

Ответить

John Lee Miller

Vladimir
3

более удобнее в использовании. 

Ответить

Vladimir Berlet

John
0

А чем удобнее? Подскажите плиз

Ответить

Даниил Слесарчук

Vladimir
3

Спотифай помогает миллениалам быть более миллениальными и более трендовыми. 
Вот видео даже есть, которое поможет все разъяснить.
"Help us live the lives we portray on Instagram"
Спотифай, воск для бороды, кофе. И если вас смущает воск для бороды, то тут надо сделать примечание - видео очень старое - 2016 года.

Ответить

Алёна Погребняк

Vladimir
0

В споти качество музыки лучше и её больше

Ответить

3.5 миллиметра

Алёна
2

У меня пока смешанные чувства от спотифая. Бесит, что песни играют тише через наушники, чем при прослушивании в Я.Музыке. Хотя уровень громкости и качество в настройках установлены на максимум. Рекомендации пока работают отвратительно, но возможно нужно больше времени. Нравится только удобное десктопное приложение и функция Spotify Connect

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Akim Kasabulatov

3.5
5

в настройках отключите выравнивание треков по громкости

Ответить

Алёна Погребняк

3.5
1

Я перестала быть довольна рекомендациями Яндекса, радио по песне — ещё куда не шло, можно что-то выцепить, а вот плейлист дня — совсем не очень, просто перемешивает песни моего основного плэйлиста и добавляет пару-тройку новых невпопад.
Но и споти пока тоже не особо себя проявляет, поддержу.

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web-watcher

Vladimir
0

на этот вопрос развернуто ответили в комментариях к данной новости https://vc.ru/media/142110-spotify-obyavil-o-zapuske-v-rossii-standartnaya-podpiska-budet-stoit-169-rubley-v-mesyac

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MAx Shvedov

Vladimir
0

На данный момент могу сказать, что точно лучше бесплатным приложением для смартфонов. Также, очень удобно, что предлагает плейлисты на основе лайкнутых треков (залил с ВК), и сортирует их по направлениям/жанрам, причём делает это очень даже неплохо

Ответить

Green Base

Vladimir
0

Нет ничего лишнего.

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Ruslan Khalikov

Vladimir
–1

Яндекс что? 

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Сеня Зибарев

3

Revenue per user на СНГ рынке низкий, по сравнению с западным рынком. В Индии большое население, в СНГ интересно будет посмотреть на маржинальность их модели и маркетинговую стратегию

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Yuri T

1

И при этом на новых рынках не все функции на старте
Выглядело странно при ожидании в 4 года

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Александр Макаров

Yuri
0

Ждали сервис 6 лет, подкасты тоже подождёте. И тексты песен. И canvas. (с)

Ответить

Дастан Мукажан

0

Не будет у них 250 млн в скоро времени. Цены в Украине и Казахстане не такие выгодные как в РФ. В других странах СНГ, думаю, так же. И платжеоспособность населения после этих карантинов будет ниже

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Valentin Dombrovsky

0

Вот что интересней. Инвесторам это не нравится - акции упали.

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Vyacheslav Anzhiganov

0

Чем спотифай лучше, чем зайцев.нет?

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