Apple не станет требовать от WordPress встроить покупки в приложение — разработчик уже согласился это сделать Материал редакции
Перед этим компания потребовала добавить в бесплатное приложение оплату функций, которые в нём не упоминаются.
Apple не станет требовать от WordPress встроить покупки в бесплатное приложение, поскольку разработчик удалил «отображение своих вариантов оплаты услуг».
Вечером 21 августа 2020 года основатель WordPress Мэтт Мулленвег заявил, что App Store заблокировал обновление приложения, которое позволяло iOS-пользователям создавать бесплатные сайты с мобильных устройств.
На сайте WordPress можно купить дополнительные функции, но в приложении такой возможности не было. Apple тогда объяснила, что требует добавить в приложение встроенные покупки через App Store, если оно даёт пользователям доступ к функциям, которые можно приобрести через сайт. Мулленвег заявил, что WordPress не станет бороться с компанией и добавит возможность приобрести подписку на дополнительные функции.
«Поскольку разработчик удалил отображение своих вариантов оплаты услуг из приложения, теперь это бесплатное приложение, которое не должно предлагать внутренние покупки. Мы проинформировали разработчика и приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится в заявлении.
The Verge отмечает, что в приложении WordPress не было ни одного товара, который можно было купить, а также упоминаний о платных тарифах. Узнать о тарифах можно было только через «маловероятный обходной путь», указывает издание: в старой версии приложения был отдельный раздел «Планы», но через него пользователи не могли ничего купить, а на момент жалобы Мулленвега раздела не было.
Сам Мулленвег поблагодарил Apple за пересмотр решения.
“The Verge отмечает, что в приложении WordPress не было ни одного товара, который можно было купить, а также упоминаний о платных тарифах. Узнать о тарифах можно было только через «маловероятный обходной путь»”.
Не было можно, но можно было... 🤪
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