Перед этим компания потребовала добавить в бесплатное приложение оплату функций, которые в нём не упоминаются.

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Apple не станет требовать от WordPress встроить покупки в бесплатное приложение, поскольку разработчик удалил «отображение своих вариантов оплаты услуг».

Matthew Panzarino @panzer Apple statement on this, WP app doesn’t have to add IAP. I think there was a web view that showed options to buy plans but it wasn’t built into the app https://t.co/agCUiCPUKb

Вечером 21 августа 2020 года основатель WordPress Мэтт Мулленвег заявил, что App Store заблокировал обновление приложения, которое позволяло iOS-пользователям создавать бесплатные сайты с мобильных устройств. На сайте WordPress можно купить дополнительные функции, но в приложении такой возможности не было. Apple тогда объяснила, что требует добавить в приложение встроенные покупки через App Store, если оно даёт пользователям доступ к функциям, которые можно приобрести через сайт. Мулленвег заявил, что WordPress не станет бороться с компанией и добавит возможность приобрести подписку на дополнительные функции.

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«Поскольку разработчик удалил отображение своих вариантов оплаты услуг из приложения, теперь это бесплатное приложение, которое не должно предлагать внутренние покупки. Мы проинформировали разработчика и приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится в заявлении.

The Verge отмечает, что в приложении WordPress не было ни одного товара, который можно было купить, а также упоминаний о платных тарифах. Узнать о тарифах можно было только через «маловероятный обходной путь», указывает издание: в старой версии приложения был отдельный раздел «Планы», но через него пользователи не могли ничего купить, а на момент жалобы Мулленвега раздела не было.

Сам Мулленвег поблагодарил Apple за пересмотр решения.

Matt Mullenweg @photomatt I am very grateful that folks at Apple re-reviewed @WordPressiOS and have let us know we do not need to implement in-app purchases to be able to continue to update the app. Bad news travels faster than good, usually, so please consider sharing that they reversed course.