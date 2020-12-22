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Евгения Евсеева

«Тинькофф» выпустил бесплатный определитель номера для клиентов своей экосистемы Материал редакции

Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.

68 комментариев
3943 просмотров

«Тинькофф» запустил для клиентов своей экосистемы бесплатный определитель телефонных номеров «КтоЗвонит», который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков, рассказали vc.ru в компании.

«КтоЗвонит» автоматически проверяет номер во время звонка по телефонными базами, включая данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.

Если звонят потенциальные мошенники, сервис предупредит об этом и передаст информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф».

Если это не спам и не мошенники, определитель номера покажет сферу или название компании, которая звонит — например, курьерская доставка. Также пользователь может позвонить на незнакомый номер сам и узнать, кому он принадлежит.

Сервис использует технологии мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» и платформы по борьбе с подменой номеров банков мошенниками Tinkoff Call Defender, которую банк запустил совместно с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл».

Базы телефонных номеров обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф Мобайле». Информацией о звонках мошенников могут делиться пользователи в чате приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Мобайл».

Подключить сервис могут абоненты любых мобильных операторов в настройках приложения «Тинькофф» в разделе «Приложение». Определитель номера работает на iOS, в первом квартале 2021 года станет доступен на Android.

Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года — Google и «Лаборатории Касперского».

#новость #тинькофф

68 комментариев
12
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68 комментариев Накачай стартап
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Lex Fradski

20
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Антон Пестов

10

Тинькофф будет блокировать Тинькофф😅😅👍

Ответить

CallMeBeardman !

5

Я уже месяц им пользуюсь...

Ответить

Airat Kafman

4

Тинькофф: Вам звонят мошенники из Сбербанка
Тинькофф: Ой, да этот, Яндекс-хуандекс. Я заблокировал их короче. Не благодари.

Ответить

Bulat Ziganshin

Airat
1

не так: "вам звонят из другого банка. все они мошенники. тинькоф форева!!!"

Ответить

Евгений Богданов

0

Теперь ещё и Тинькофф будут собирать данные и знать кто с кем общается...

Ответить

Тинькофф

Евгений
0

Нет, мы не собираем эти данные. Не имеем доступа к вашим звонкам.

Ответить

Василий Степанов

Тинькофф
6

Нет, мы не собираем эти данные. Не имеем доступа к вашим звонкам.

Ответить

IO

Василий
3

Открой документацию на iOS и посмотри

Ответить

Leha Shum

Тинькофф
0

Как не имеете, когда при каждом входящем идёт запрос в вообще АПИ?

Ответить

IO

Leha
1

Ты бы хоть посмотрел как API работает на iOS

Ответить

Миша Магадан

IO
0

А что там? Просто интересно, как там сделано, что в приложении есть список звонков, а тиньков не сможет его посмотреть. Где он хранится так хитро?

Ответить

Евгений Смирнов

Leha
1

На iOS определитель номера изолируется от всего, но можно подкладывать ему свежие телефонные базы.

Ответить

Denis Denis

Тинькофф
0

ваши колцентры в белом списке или тоже будут блочиться?)

Ответить

Тинькофф

Denis
0

Свои номера блочить не будем)

Ответить

Damian Let

Тинькофф
0

спс, тода пока. Сегодня в 9 утра какой-то тип позвонил, уговаривал либо активировать либо отказаться от одобренного кредита.
Одобрили кредит наличными, ну ок, кому мешает?
Зачем звоните так рано и уговариваете что-либо сделать?
Ладна бы хоть норм чел позвонил, так 5 раз одно и тоже повторяет и не понял с первого раза ответ: "Нет"

Ответить

Тинькофф

Damian
0

Пришлите, пожалуйста, нам в личку номер на который вам звонили и с которого был звонок. Проверим, кто звонил и зачем.

Ответить

Миша Магадан

Damian
0

Дык у него рабочий день в 9 утра начинается и в туалет по расписанию под присмотром, там не забалуешь.

Ответить

Airat Kafman

Тинькофф
0

Фильтруете звонки не имея к ним доступа?) Во техника дошла.

Ответить

Евгений Смирнов

Airat
0

Это iOS заботится о своих пользователях.

Ответить

Миша Магадан

Тинькофф
0

" Не имеем доступа к вашим звонкам."
В приложении ТинькоффМобайл есть список звонков.
Откуда он там, если вы не собираете данные о звонках?

Ответить

Тинькофф

Миша
0

Это немного другое. В приложении Мобайла мы показываем детализацию ваших звонков, совершенных или принятых с симки Мобайла. 

Ответить

Миша Магадан

Тинькофф
0

Это другое :)
Что там другое, где хранится этот список? Если у вас, то тогда вы имеете доступ к моим звонкам.

Ответить

Василий Степанов

Евгений
0

Это для вашего же блага.
Родители же тоже иногда против тех, с кем общаются их дети.

Ответить

Peter Gonin

1

И ирония, и нет: на днях данный сервис определил реальный номер сбера как спам)

Ответить

Тинькофф

Peter
1

Значит мы получали много жалоб на данный номер. 

Ответить

Angel Vivaldi

Peter
0

мне стабильно раз в месяц звонят и спрашивают не хочу ли я у них Р/С открыть ((: а заодно и просто счет было бы неплохо у них открыть. так что да, позвонили больше 1 раза без моего согласия, можно сразу отправлять в спам

Ответить

Дарья Сазанова

1

Оперативно. И недели не прошло)

Ответить

Тинькофф

Дарья
1

Нечего затягивать :)

Ответить

Григорий Аникин

1

Хороший сервис, но сырой. Большинство спам-звонков пока не определяет.  Пользовался пару недель и отключил.

Ответить

Тинькофф

Григорий
0

Мы постоянно пополняем базу номеров со спамом. Вскоре также дадим возможность клиентам самим отмечать звонки как спам.

Ответить

Ivan Susanin

1

Кто сталкивается с проблемами в работе блокировки и идентификации вызовов на iOs? У меня последние несколько месяцев регулярно пропадает из меню "Телефон" раздел "Блокировка и идентификация вызовов". Просто тупо нет этой опции. Захожу в приложение Яндекс - он пишет, что определитель отключен, идите в настройки. Иду, а там нет вариант включить. Думал, проблема с Яндексом, попробовал 2ГИС - то же самое, пропадает периодически и все. Потом само возвращается через несколько дней.
Если кто знает, как такое лечить, буду крайне признателен. Гуглил - не помогло.
iOs 14.2, iPhone XR

Ответить

Григорий Иоффе

–3

Если звонят потенциальные мошенники, сервис предупредит об этом и передаст информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф».

На андроиде могу понять как. А на iOS это невозможно. 

Ответить

Mike Kosulin

Григорий
2

Давно уже возможно))

Ответить

Алексей Соловьёв

0

Нужна возможность подключить Олега на автоответчик для рекламных звонков

Ответить

Тинькофф

Алексей
1

Олег умеет и так)
А после разговора со спамером,  диалог отправит вам в смс.

Ответить

Игорь Маренков

Тинькофф
0

А как это сделать

Ответить

Тинькофф

Игорь
0

Услуга Отвечает Олег или ее прокаченная версия Личный секретарь доступны для клиентов Тинькофф Мобайла. Подключить можно в приложении Мобайла в разделе Услуги.

Ответить

Vitold Sedyshev

Тинькофф
0

Услуга огонь. Жаль, что все еще в Бете. Срезает все эти Звонок из стамоталогии и прочее, но я бы предложил еще фишку добавить вроде нажмите *1 если вы из доставки или курьер. А то бывает Олег припятствует приезду вкусняшек.

Ответить

Ivan Illyn

0

Антиспам есть в Android (включается в настройках стандартного приложения «Телефон»). Альтернативный встаёт вместе с приложением «Яндекса». C 2021 года антиспам запустит Тинькофф. Любопытно, что три приложения могут стоять на телефоне одновременно. Они не конкурируют — нужны для разных целей. Антиспамы конкурируют. Можно выбрать лишь одну спамобойку.

Или звонок проходит три степени фильтрации? Стандартную Android, если включена, затем фильтр «Яндекса»… Или нет?

Ответить

Тинькофф

Ivan
1

Можно выставлять приоритет для разных определителей на девайсе. Вы заходите в настройки ОС → Телефон → Блокировка и идентификация вызова → Список установленных определителей номера. Нажмите "Править" - Далее нужно перенести за три полоски справа нужный определитель вверх или вниз в списке. Чем выше определитель - тем выше его приоритет.
Если номер записан в нескольких определителях, то отобразится надпись из справочника определителя, который выше в списке.

Ответить

Антон Курочкин

0

Сотрудникам ФСБ скидки предусмотрены ?

Ответить

Давид Сабаури

Антон
0

Нет. Повышение цены тарифа в 2 раза только.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Антон
0

при предъявлении стиранных трусов

Ответить

Sasha Dubravnyy

0

Как выглядит само приложение именно от Тинькофф, там же подобных куча "КтоЗвонил"

Ответить

⛄️ Игорь

Sasha
0

Я думаю, что главный плюс Тинькова в том, что их приложение открывается чаще, чем специальные. А без открытия приложения данные не обновляются — ктозвонил и Яндекс нужно специально запускать, даже если они тебе нафиг не сдались, чтобы балы новые загрузить.

Ответить

Тинькофф

Sasha
0

Отдельного приложения нет) Сервис добавили в приложение Тинькофф. Чтобы включить, перейдите в Еще - Настройки - Приложение - Определитель номера.

Ответить

Sasha Dubravnyy

Тинькофф
0

Открыл, отсутствует такая функция

Ответить

Тинькофф

Sasha
0

Версия приложения актуальная? Если нет, обновите.

Ответить

jindomino

Тинькофф
0

На андройде же не доступно.

Ответить

Тинькофф

jindomi…
0

Так и есть. Но в будущих обновлениях добавим.

Ответить

Sasha Dubravnyy

Тинькофф
0

Понял, у меня андроид, ждем обнову.

Ответить

Andrey Vasilev

0

Слабоват. Очень много прозвонов, особенно рекламно-опросных не маркирует как таковые, особенно если сравнивать с яндексом.

Ответить

Тинькофф

Andrey
0

Мы расширяем базу номеров. Скоро дадим возможность клиентам помечать звонки как спам, что еще сильнее нас продвинет)

Ответить

Andrew Chernikov

0

Только все равно приходится гуглить номера, ибо оно еще ни разу за месяц (кроме пометки что звонит Тинкофф) не сработало

Ответить

Тинькофф

Andrew
0

Мы можем добавить номер в базу через чат или по звонку. Если какой-то номер пропустила система, хотя не следовало бы.

Ответить

Alex

0

Теперь ФСБ в безопасности

Ответить

Grant Petrosyan

0

Обязательно поставлю, в альтернативу яндексу, единственный вопрос, неужели нельзя обойтись без таких эмодзи? Ну режет же прям глаза)

Ответить

Тинькофф

Grant
0

Подумаем над этим)
Спасибо за фидбэк 👌

Ответить

Anton Ivanov

0

дефолтная гугл звонилка определяет нормально спамеров
а вот организации неочень, яндекс лучше будет

Ответить

Сергей Кондрашов

0

Тинькофф Мобайл хорош, но в регионах покрытие очень плохое. Нормально пользоваться невозможно.

Ответить

Тинькофф

Сергей
0

Напишите в личку подробности. Проверим причины.

Ответить

Светлана Завацкая

0

Так еще один хороший инструмент для пользователей банка. Дополнительный ключ против мошенников. 

Ответить

Тинькофф

Светлана
0

Так и есть)

Ответить

Антон Козлов

Тинькофф
0

Да и почему бы вообще уже все входящие звонки от банков не сделать через их же приложение? При звонках просто на телефон будет уже понятно что не из банка звонят. Все мошенники отсекаются сразу.

Ответить

Александр Городилов

0

Выключил все блокировщики звонков и оставил только Тинькофф, в итоге тот не увидел ни одного спамера в списке входящих за месяц. Спасибо, но другие приложения как-то лучше пока что работают.

Ответить

Хозяин

–1

правильно говорить не звОнит, а звонИт

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hakhagmon

–1

Пока у каспирского самая большая база

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