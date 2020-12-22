«Тинькофф» выпустил бесплатный определитель номера для клиентов своей экосистемы Материал редакции
Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.
«Тинькофф» запустил для клиентов своей экосистемы бесплатный определитель телефонных номеров «КтоЗвонит», который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков, рассказали vc.ru в компании.
«КтоЗвонит» автоматически проверяет номер во время звонка по телефонными базами, включая данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.
Если звонят потенциальные мошенники, сервис предупредит об этом и передаст информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф».
Если это не спам и не мошенники, определитель номера покажет сферу или название компании, которая звонит — например, курьерская доставка. Также пользователь может позвонить на незнакомый номер сам и узнать, кому он принадлежит.
Сервис использует технологии мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» и платформы по борьбе с подменой номеров банков мошенниками Tinkoff Call Defender, которую банк запустил совместно с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл».
Базы телефонных номеров обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф Мобайле». Информацией о звонках мошенников могут делиться пользователи в чате приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Мобайл».
Подключить сервис могут абоненты любых мобильных операторов в настройках приложения «Тинькофф» в разделе «Приложение». Определитель номера работает на iOS, в первом квартале 2021 года станет доступен на Android.
Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года — Google и «Лаборатории Касперского».
Тинькофф: Вам звонят мошенники из Сбербанка
Тинькофф: Ой, да этот, Яндекс-хуандекс. Я заблокировал их короче. Не благодари.
не так: "вам звонят из другого банка. все они мошенники. тинькоф форева!!!"
Теперь ещё и Тинькофф будут собирать данные и знать кто с кем общается...
Нет, мы не собираем эти данные. Не имеем доступа к вашим звонкам.
А что там? Просто интересно, как там сделано, что в приложении есть список звонков, а тиньков не сможет его посмотреть. Где он хранится так хитро?
На iOS определитель номера изолируется от всего, но можно подкладывать ему свежие телефонные базы.
ваши колцентры в белом списке или тоже будут блочиться?)
спс, тода пока. Сегодня в 9 утра какой-то тип позвонил, уговаривал либо активировать либо отказаться от одобренного кредита.
Одобрили кредит наличными, ну ок, кому мешает?
Зачем звоните так рано и уговариваете что-либо сделать?
Ладна бы хоть норм чел позвонил, так 5 раз одно и тоже повторяет и не понял с первого раза ответ: "Нет"
Дык у него рабочий день в 9 утра начинается и в туалет по расписанию под присмотром, там не забалуешь.
Фильтруете звонки не имея к ним доступа?) Во техника дошла.
" Не имеем доступа к вашим звонкам."
В приложении ТинькоффМобайл есть список звонков.
Откуда он там, если вы не собираете данные о звонках?
Это другое :)
Что там другое, где хранится этот список? Если у вас, то тогда вы имеете доступ к моим звонкам.
Это для вашего же блага.
Родители же тоже иногда против тех, с кем общаются их дети.
И ирония, и нет: на днях данный сервис определил реальный номер сбера как спам)
мне стабильно раз в месяц звонят и спрашивают не хочу ли я у них Р/С открыть ((: а заодно и просто счет было бы неплохо у них открыть. так что да, позвонили больше 1 раза без моего согласия, можно сразу отправлять в спам
Оперативно. И недели не прошло)
Хороший сервис, но сырой. Большинство спам-звонков пока не определяет. Пользовался пару недель и отключил.
Кто сталкивается с проблемами в работе блокировки и идентификации вызовов на iOs? У меня последние несколько месяцев регулярно пропадает из меню "Телефон" раздел "Блокировка и идентификация вызовов". Просто тупо нет этой опции. Захожу в приложение Яндекс - он пишет, что определитель отключен, идите в настройки. Иду, а там нет вариант включить. Думал, проблема с Яндексом, попробовал 2ГИС - то же самое, пропадает периодически и все. Потом само возвращается через несколько дней.
Если кто знает, как такое лечить, буду крайне признателен. Гуглил - не помогло.
iOs 14.2, iPhone XR
Если звонят потенциальные мошенники, сервис предупредит об этом и передаст информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф».
На андроиде могу понять как. А на iOS это невозможно.
Нужна возможность подключить Олега на автоответчик для рекламных звонков
А как это сделать
Услуга огонь. Жаль, что все еще в Бете. Срезает все эти Звонок из стамоталогии и прочее, но я бы предложил еще фишку добавить вроде нажмите *1 если вы из доставки или курьер. А то бывает Олег припятствует приезду вкусняшек.
Антиспам есть в Android (включается в настройках стандартного приложения «Телефон»). Альтернативный встаёт вместе с приложением «Яндекса». C 2021 года антиспам запустит Тинькофф. Любопытно, что три приложения могут стоять на телефоне одновременно. Они не конкурируют — нужны для разных целей. Антиспамы конкурируют. Можно выбрать лишь одну спамобойку.
Или звонок проходит три степени фильтрации? Стандартную Android, если включена, затем фильтр «Яндекса»… Или нет?
Можно выставлять приоритет для разных определителей на девайсе. Вы заходите в настройки ОС → Телефон → Блокировка и идентификация вызова → Список установленных определителей номера. Нажмите "Править" - Далее нужно перенести за три полоски справа нужный определитель вверх или вниз в списке. Чем выше определитель - тем выше его приоритет.
Если номер записан в нескольких определителях, то отобразится надпись из справочника определителя, который выше в списке.
Сотрудникам ФСБ скидки предусмотрены ?
Как выглядит само приложение именно от Тинькофф, там же подобных куча "КтоЗвонил"
Открыл, отсутствует такая функция
Слабоват. Очень много прозвонов, особенно рекламно-опросных не маркирует как таковые, особенно если сравнивать с яндексом.
Только все равно приходится гуглить номера, ибо оно еще ни разу за месяц (кроме пометки что звонит Тинкофф) не сработало
Обязательно поставлю, в альтернативу яндексу, единственный вопрос, неужели нельзя обойтись без таких эмодзи? Ну режет же прям глаза)
дефолтная гугл звонилка определяет нормально спамеров
а вот организации неочень, яндекс лучше будет
Тинькофф Мобайл хорош, но в регионах покрытие очень плохое. Нормально пользоваться невозможно.
Так еще один хороший инструмент для пользователей банка. Дополнительный ключ против мошенников.
Да и почему бы вообще уже все входящие звонки от банков не сделать через их же приложение? При звонках просто на телефон будет уже понятно что не из банка звонят. Все мошенники отсекаются сразу.
Выключил все блокировщики звонков и оставил только Тинькофф, в итоге тот не увидел ни одного спамера в списке входящих за месяц. Спасибо, но другие приложения как-то лучше пока что работают.
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