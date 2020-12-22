Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.

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«Тинькофф» запустил для клиентов своей экосистемы бесплатный определитель телефонных номеров «КтоЗвонит», который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков, рассказали vc.ru в компании.

«КтоЗвонит» автоматически проверяет номер во время звонка по телефонными базами, включая данные мобильных операторов и антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки.

Если звонят потенциальные мошенники, сервис предупредит об этом и передаст информацию в систему фрод-мониторинга и службу безопасности «Тинькофф».

Если это не спам и не мошенники, определитель номера покажет сферу или название компании, которая звонит — например, курьерская доставка. Также пользователь может позвонить на незнакомый номер сам и узнать, кому он принадлежит.

Сервис использует технологии мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» и платформы по борьбе с подменой номеров банков мошенниками Tinkoff Call Defender, которую банк запустил совместно с «Мегафоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл».

Базы телефонных номеров обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф Мобайле». Информацией о звонках мошенников могут делиться пользователи в чате приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Мобайл».

Подключить сервис могут абоненты любых мобильных операторов в настройках приложения «Тинькофф» в разделе «Приложение». Определитель номера работает на iOS, в первом квартале 2021 года станет доступен на Android.