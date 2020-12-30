Сервис позволяет управляющей компании отслеживать уровень довольства жителей услугами, а жителям — оплачивать «коммуналку» и писать обращения.

{"id":192760,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 Doma.ai, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0416\u041a\u0425","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh&title=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 Doma.ai, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0416\u041a\u0425","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 Doma.ai, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0416\u041a\u0425","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 Doma.ai, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0416\u041a\u0425","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 Doma.ai, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0416\u041a\u0425&body=https:\/\/vc.ru\/services\/192760-sber-kupit-kontrol-v-rossiyskoy-sisteme-upravleniya-domami-doma-ai-chtoby-zanyatsya-servisami-dlya-zhkh","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1890 просмотров

«Сбер» договорился о покупке контрольной доли ООО «Дома» — владельце платформы для управления домами и взаимодействия с жителями Doma.ai. Сумма сделки и её условия не раскрываются.

Доля «Сбера» составит 78,04%, основателю Doma.ai Илье Сотонину будет принадлежать доля в 21,96%. Компания планирует закрыть сделку в феврале 2021 года.

Приобретение контрольной доли позволит полноценно интегрировать сервис в экосистему «Сбера» для развития индустрии ЖКХ, считают в банке. Функции и возможности Doma.ai будут расширены, заявляют в компании.

Рынок ЖКХ в России — консервативный. Сервисные вещи, стандартные для других рынков, здесь только начинают появляться. На смену ЖЭКам приходят управляющие компании нового типа. Продукты, которые уже входят в экосистему «Сбера», позволят таким управляющим компаниям создавать лучший сервис для жителей и построить сильный бизнес, который постоянно растёт и честно зарабатывает деньги. Илья Сотонин из пресс-релиза «Сбера»

Систему управления домами Doma.ai запустил в 2018 году основатель екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин. По данным «Контур.Фокуса», 95% ООО «Дома» принадлежит Сотонину, 5% — Александру Богомолову, который в обмен на долю в «Лиге ЖКХ» вложил в компанию 5 млн рублей.

Кабинет управляющей компании Doma.ai

После подключения к системе управляющая компания получает диспетчер для распределения задач между работниками и контроля их выполнения, личный кабинет, а также инструменты, которые позволяют отслеживать уровень довольства жителей оказываемыми услугами.