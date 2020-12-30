Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» купит контроль в российской системе управления домами Doma.ai, чтобы заняться сервисами для ЖКХ Статьи редакции

Сервис позволяет управляющей компании отслеживать уровень довольства жителей услугами, а жителям — оплачивать «коммуналку» и писать обращения.

26 26 комментариев
1890 просмотров

«Сбер» договорился о покупке контрольной доли ООО «Дома» — владельце платформы для управления домами и взаимодействия с жителями Doma.ai. Сумма сделки и её условия не раскрываются.

Доля «Сбера» составит 78,04%, основателю Doma.ai Илье Сотонину будет принадлежать доля в 21,96%. Компания планирует закрыть сделку в феврале 2021 года.

Приобретение контрольной доли позволит полноценно интегрировать сервис в экосистему «Сбера» для развития индустрии ЖКХ, считают в банке. Функции и возможности Doma.ai будут расширены, заявляют в компании.

Рынок ЖКХ в России — консервативный. Сервисные вещи, стандартные для других рынков, здесь только начинают появляться. На смену ЖЭКам приходят управляющие компании нового типа. Продукты, которые уже входят в экосистему «Сбера», позволят таким управляющим компаниям создавать лучший сервис для жителей и построить сильный бизнес, который постоянно растёт и честно зарабатывает деньги.

Илья Сотонин
из пресс-релиза «Сбера»

Систему управления домами Doma.ai запустил в 2018 году основатель екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин. По данным «Контур.Фокуса», 95% ООО «Дома» принадлежит Сотонину, 5% — Александру Богомолову, который в обмен на долю в «Лиге ЖКХ» вложил в компанию 5 млн рублей.

Кабинет управляющей компании Doma.ai

После подключения к системе управляющая компания получает диспетчер для распределения задач между работниками и контроля их выполнения, личный кабинет, а также инструменты, которые позволяют отслеживать уровень довольства жителей оказываемыми услугами.

Жители получают личный кабинет и мобильное приложение, через которые смогут оплачивать коммунальные услуги и обращаться в управляющую компанию.

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#новость #сбер

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Yury Kotov

13

Молодцы, ЖКХ конечно надо реформировать

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Ol Ka

8

«Кто вам дом строил — к тому и обращайтесь!»

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Denis Kiselev

Ol
0

Здравствуйте, платежи за ЖКХ с повышенной комиссией! Теперь и за выставление счета в ваш адрес

Ответить

Pavel Voronkov

8

Рынок ЖКХ в России — консервативный.

Он не консервативный, он полукриминальный. Часть услуг оказывают безальтернативные компании, принадлежащие "кому не надо".

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Влад Берг

Pavel
1

Хорошая такая ниша для сбера прямо такая жирненькая. Правда как они будут со всем этим гос регулированием и шоблой воров-чиновников с их прихвостнями разбираться вот это интересный вопрос.

Ответить

Pavel Rusanov

Влад
0

Рука руку моет

Ответить

Денис Демидов

Pavel
1

Один мусор чего стоит...

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Бек Эльдарбиев

6

И тут сбер

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Denis Kiselev

Бек
2

наш пострел - везде купил

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Daniil Shvedov

1

Еще надо реформировать дилеров по продаже автомобилей, как лишней звено с сумасшедшими накрутками за ненужные доп. опции, и покупать машины прямо с завода через сайт-конфигуратор

Ответить

Vrangel

Daniil
1

Как же у меня бомбит от этого! Такого песдеца на локальном рынке не видел давно. Надо куда-то ездить, разговаривать с менеджером, с менеджером менеджера, звонить на горячую линию... Прозрачности ноль. Доп. опции - это вообще днище и позор всей отрасли. Китайские побрякушки в 20% стоимости. Видел, хендай экспериментирует с онлайн продажами, дай им бог здоровья.

Ответить

Ярослав Шенцов

Daniil
0

Если опция установлена не на заводе - обратиться можно к дистредьютеру/представителю....на самом авто маржи практически нет, дилеры на сервисе живут, не на продаже  самого авто.

Ответить

Sergii Veremeyenko

1

А не пора бы сберу гайки прикрутить?

Ответить

Дмитрий Коннов

Sergii
0

Зачем ?

Ответить

Владислав Чубырь

Дмитрий
0

Сережа против монополии )

Ответить

Danila Romanov

Sergii
0

цб всё делает, сбп и прочее

Ответить

Ахундов Эмиль

0

Ну кстати, должно быть лучше чем сейчас. А я один был не в курсе, что есть что-то вроде отраслевой ERP для ЖКХ?

Ответить

Andrey Yatsenko

Ахундов
1

их уже более десятка ))

Ответить

Влад Берг

Andrey
1

И чего? не приживаются? ))

Ответить

Ахундов Эмиль

Andrey
0

Да, серьезно, где они были все это время? У меня был опыт с проблемным ТСЖ, поэтому я искал. Но была только странно-настроенная 1С на рынке, которая мне не понравилась. Хотя я возможно придираюсь.

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Gleb Kalinichenko

0

Такое чувство, что Сбер каждый день кого-то скупает

Ответить

Denis Kiselev

Gleb
0

Ну - дней то всего 365! а направлений куда можно инвестировать - ...

Ответить

Мировой кофе

Gleb
0

Как сорока - хватает всё блестящее с мыслью "не знаю зачем, но очень нужно"

Ответить

Банковский теркин30см

0

Ну уже как-то совсем неприлично

Ответить

J J

0

На самом деле, сервис очень интересный и его не хватало у нас. Но что с ним будет после покупки Сбером - это уже другой вопрос.

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Василий Быков

0

давно пора в сфере жкх навести порядок. 

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