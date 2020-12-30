«Сбер» купит контроль в российской системе управления домами Doma.ai, чтобы заняться сервисами для ЖКХ Статьи редакции
Сервис позволяет управляющей компании отслеживать уровень довольства жителей услугами, а жителям — оплачивать «коммуналку» и писать обращения.
«Сбер» договорился о покупке контрольной доли ООО «Дома» — владельце платформы для управления домами и взаимодействия с жителями Doma.ai. Сумма сделки и её условия не раскрываются.
Доля «Сбера» составит 78,04%, основателю Doma.ai Илье Сотонину будет принадлежать доля в 21,96%. Компания планирует закрыть сделку в феврале 2021 года.
Приобретение контрольной доли позволит полноценно интегрировать сервис в экосистему «Сбера» для развития индустрии ЖКХ, считают в банке. Функции и возможности Doma.ai будут расширены, заявляют в компании.
Систему управления домами Doma.ai запустил в 2018 году основатель екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин. По данным «Контур.Фокуса», 95% ООО «Дома» принадлежит Сотонину, 5% — Александру Богомолову, который в обмен на долю в «Лиге ЖКХ» вложил в компанию 5 млн рублей.
После подключения к системе управляющая компания получает диспетчер для распределения задач между работниками и контроля их выполнения, личный кабинет, а также инструменты, которые позволяют отслеживать уровень довольства жителей оказываемыми услугами.
Жители получают личный кабинет и мобильное приложение, через которые смогут оплачивать коммунальные услуги и обращаться в управляющую компанию.
«Кто вам дом строил — к тому и обращайтесь!»
Здравствуйте, платежи за ЖКХ с повышенной комиссией! Теперь и за выставление счета в ваш адрес
Рынок ЖКХ в России — консервативный.
Он не консервативный, он полукриминальный. Часть услуг оказывают безальтернативные компании, принадлежащие "кому не надо".
И тут сбер
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Еще надо реформировать дилеров по продаже автомобилей, как лишней звено с сумасшедшими накрутками за ненужные доп. опции, и покупать машины прямо с завода через сайт-конфигуратор
Как же у меня бомбит от этого! Такого песдеца на локальном рынке не видел давно. Надо куда-то ездить, разговаривать с менеджером, с менеджером менеджера, звонить на горячую линию... Прозрачности ноль. Доп. опции - это вообще днище и позор всей отрасли. Китайские побрякушки в 20% стоимости. Видел, хендай экспериментирует с онлайн продажами, дай им бог здоровья.
Если опция установлена не на заводе - обратиться можно к дистредьютеру/представителю....на самом авто маржи практически нет, дилеры на сервисе живут, не на продаже самого авто.
А не пора бы сберу гайки прикрутить?
Зачем ?
Ну кстати, должно быть лучше чем сейчас. А я один был не в курсе, что есть что-то вроде отраслевой ERP для ЖКХ?
их уже более десятка ))
Да, серьезно, где они были все это время? У меня был опыт с проблемным ТСЖ, поэтому я искал. Но была только странно-настроенная 1С на рынке, которая мне не понравилась. Хотя я возможно придираюсь.
Такое чувство, что Сбер каждый день кого-то скупает
Мировой кофе
Как сорока - хватает всё блестящее с мыслью "не знаю зачем, но очень нужно"
На самом деле, сервис очень интересный и его не хватало у нас. Но что с ним будет после покупки Сбером - это уже другой вопрос.
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