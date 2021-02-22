Spotify запустит тариф Hi-Fi с более высоким качеством звука в 2021 году Статьи редакции
Но только на «определённых рынках».
- Стриминговый сервис объявил об этом на собственном онлайн-мероприятии Stream On, передаёт The Verge.
- Тариф HiFi позволит слушать музыку в CD-качестве в формате без потерь. Сейчас Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.
- Компания уже тестировала звук более высокого качества, а теперь планирует запустить эту функцию для всех пользователей, но только «на определенных рынках», пишет издание. О каким именно странах идёт речь, в компании не уточнили.
- Стоимость тарифа HiFi пока неизвестна. Индивидуальная подписка на месяц в России стоит 169 рублей, для студентов — 85 рублей.
- Возможность слушать музыку с повышенным битрейтом уже есть в стриминговых сервисах Amazon Music, Tidal и других. В Apple Music такой функции пока нет.
неужели можно заметить разницу между 320кб и 1400кб?
можно. Другое дело, что стоит ли эта разница того, чтобы за неё платить. Тут уж каждый сам для себя решает
На профессиональном оборудовании. В эйрподсах и подобных разницы нет
Есть.
Раньше в эпоху DVD, когда появился HD люди в основном ныли, что разницы нет и 720p НИНУЖНО.
Потом появился 4K и в начале было такое же нытье.
Имея 4К OLED TV 70" разницу между 1080p и 4К увидишь мгновенно. И опять же всё дело не только в оборудовании, но и качестве источника, мастеринге и тп.
Так и с 320кбс., оно нужно пока например Apple не скажет, что наступила эра HiRes и пришло время покупать подписку с Apple Music Max если у вас наушники airpods max.
давайте ребята по честному, мы живем в мире маркетинга и молодежью (стадом) управляют капиталисты
Читал книжку "Millionaire Next Door". Там описывались люди, которые ездят на старых дешевых автомобилях, живут в недорогих домах, носят часы за 50 долларов - но при этом имеют активов на миллионы долларов. Подозреваю, что эти люди посмотрят на ваш крузак и дом в элитном поселке примерно как вы смотрите на молодежь с айфонами.
Говорят, один миллиардер еще и бутылки собирал. Я теперь с уважением смотрю на тех, кто бутылки собирает, да в помойках роется, а вдруг это миллиардер будущий или даже текущий, ностальгирует.
А крузак какой?
о чем ты?
По дну скребёте
что ты говоришь?
Бывает мы вам сочувствуем
что ты несешь!?
На лексус не накопил еще, нищеброд? )
А Audi че, продали?
Нет, ты дурак? Принимается ответ только да
Такие как ты обычно начинают завидовать молодежи, потому что у них есть самый ценный ресурс. Время.
Или ты из тех, кто находит прелести в сморщенной жопе, протертой еде и осознании приближающегося неизбежного конца?
@Яндекс ваш ход, @Яндекс.Музыка
Я.музыка приложение под mac, до сих пор осилить не может (
Спотифай до сих пор не может исправить ошибки приложения iOS
И вообще, чем тебе веб-версия не угодила ?
Там hq сто лет как есть.
Да и был бы смысл - накупят хайфаев и слушают их в tws наушниках
Тёска, вы же читали новость? :)
Тариф HiFi позволит слушать музыку в CD-качестве в формате без потерь. [...] CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.
А HQ у тындекса — это до 320 Кбит :( Почему «до», потому что «обычно»:
При включенной опции Высокое качество звука всегда будет воспроизводиться самый качественный вариант. Обычно это треки с битрейтом 320 Кбит/с.
— https://yandex.ru/support/music-app-android/search-and-listen/improve-quality.html
Только там самой музыки нет. Они никогда не сравнятся с spotify, YouTube music по охвату.
Например?
Очень смешно. Все знают, что у Яндекс.музыки нет музыки.
Girl In Red. 3 EP, 18 singles в YouTube music.
Что есть у Яндекса?
Да кто все то? Кто эти все?
Нашёл я в Яндексе girl in red, два релиза и несколько синглов там, и?
На спотифае всего один альбом группы попкорн, на Яндексе несколько, значит на спотифае нет музыки?
А у меня на hdd лежит полная дискография paramore с делюкс версиями альбомов, которых нет в спотифае и что это доказывает то?
Подумаешь, не хватило какого то норвежского инди.
В Deezer Hi-Fi уже давно есть, притом даже доплачивать не надо. И он официально в России работает.
Сейчас Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.
Автор статьи смешал все в кучу - битрейт компрессированного с потерями звука и его компрессированного же, но без потерь. Реально разницу между 320 Кбит/с и битрейтом CD на слух услышат хорошо, если 1% слушателей, да и то на очень приличном оборудовании. А вот разница между CD и HiRes будет куда более слышна, так что Tidal HiRes тут вне конкуренции.
Нонсенс ) Вы слышали про law of diminishing returns ? Он и в этом вопросе работает ) Если 1% населения в состоянии услышать разницу между 320kbit lossy и 16bit/44khz lossless , то разницу между последним и 24bit/96khz услышит 0.01 % населения )
И то только на сложной с точки зрения частотного ряда музыке (классика) и только на аудиофильской аппаратуре.
Было много слепых тестов, результат один - на таких высоких параметрах значение имеет уже прежде всего качество мастеринга, то есть профессионализм звукорежиссера. И если он не криворук, то частотных характеристик CD более чем достаточно для всего.
разницу между последним и 24bit/96khz услышит 0.01 % населения
Откуда Вы взяли это число - 0.01%? Я вот разницу между 320 и CD с трудом слышу, а разницу между CD и HiRes - прекрасно.
Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с
Прям несжатую будут стримить?
Tidal же есть.
Насколько разницу реально услышать на заводской акустике от Bose в авто средней ценовой категории? Есть смысл переплачивать?
До прихода Spotify пользовался Deezer. Там была такая фича. Но так и не протестил)
Не люблю Spotify. Рекомендации ужасные, многих треков либо нет, либо в России не играют, нет текстов песен, приложение глючное и баги эти не исправляют, нет обратной связи (это в платном то сервисе)
Да, отсутствие текстов расстраивает, особенно после Deezer, но вот рекомендации на мой вкус более интересные, чем были у меня в том же Deezer с той же коллекцией музыки и прослушиваний
Дизер по мне так это Яндекс Музыка. Такое ощущение что у них и код один. Мне не подходит потому что треков из игр нет. Остановился пока на Apple Music
Учитывая их модель по подкастам, думаю что нам ждать эту "фичу" в локальном пространстве от них не стоит :-\
Так в России будет или нет? Новость из разряда «Споти решила догонять конкурентов, но хз где»
Использую Spotify connect с ресивером Yamaha через их приложение Music Cast.
Пишут, что вроде уже сейчас CD quality:
Whichever service you choose, Spotify Connect will stream your music to up to three linked MusicCast devices simultaneously, all at CD-quality. This drops to a compressed format once you add a fourth device (or more). Up to ten devices can be used simultaneously at that compressed format.
https://hub.yamaha.com/perfect-together-musiccast-and-spotify-connect/
Интересно, как проверить это?
В целом, для хорошей акустики новый план был бы в тему.
Техподдержку сначала нормальную русскоязычную включите, а не потрахушки с регистрацией на вашем англоязычном форуме.
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