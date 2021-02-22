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Лиана Липанова

Spotify запустит тариф Hi-Fi с более высоким качеством звука в 2021 году Статьи редакции

Но только на «определённых рынках».

  • Стриминговый сервис объявил об этом на собственном онлайн-мероприятии Stream On, передаёт The Verge.
  • Тариф HiFi позволит слушать музыку в CD-качестве в формате без потерь. Сейчас Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.
  • Компания уже тестировала звук более высокого качества, а теперь планирует запустить эту функцию для всех пользователей, но только «на определенных рынках», пишет издание. О каким именно странах идёт речь, в компании не уточнили.
  • Стоимость тарифа HiFi пока неизвестна. Индивидуальная подписка на месяц в России стоит 169 рублей, для студентов — 85 рублей.
  • Возможность слушать музыку с повышенным битрейтом уже есть в стриминговых сервисах Amazon Music, Tidal и других. В Apple Music такой функции пока нет.
Spotify @Spotify
HiFi is on the way! Can't wait to finally hear #BillieEilish and #Finneas's hidden whispers. #SpotifyStreamOn https://t.co/3Uny0UA4l7

#новость #spotify

2063 просмотров
72 72 комментария
18
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Imran Sultanov

18
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Артем Спиридонов

5

неужели можно заметить разницу между 320кб и 1400кб?

Ответить

Dmitriy Alekperov

Артем
12

можно. Другое дело, что стоит ли эта разница того, чтобы за неё платить. Тут уж каждый сам для себя решает

Ответить

Aleksandr A

Артем
0

На профессиональном оборудовании. В эйрподсах и подобных разницы нет

Ответить

Ваня Ясінський

Aleksandr
0

Я о том же подумал, зависит от устройств воспроизведения

Ответить

Arartem

Артем
0

Есть.
Раньше в эпоху DVD, когда появился HD люди в основном ныли, что разницы нет и 720p НИНУЖНО.
Потом появился 4K и в начале было такое же нытье.
Имея 4К OLED TV 70" разницу между 1080p и 4К увидишь мгновенно. И опять же всё дело не только в оборудовании, но и качестве источника, мастеринге и тп.
Так и с 320кбс., оно нужно пока например Apple не скажет, что наступила эра HiRes и пришло время покупать подписку с Apple Music Max если у вас наушники airpods max.

Ответить

Alexandr Brovin

Артем
0

Можно, но не все и за дорого )

Ответить

Антон Смаль

Артем
–1

Конечно.

Ответить

Артем Спиридонов

–1

давайте ребята по честному, мы живем в мире маркетинга и молодежью (стадом) управляют капиталисты

Ответить

Ivan Susanin

Артем
0

Читал книжку "Millionaire Next Door". Там описывались люди, которые ездят на старых дешевых автомобилях, живут в недорогих домах, носят часы за 50 долларов - но при этом имеют активов на миллионы долларов. Подозреваю, что эти люди посмотрят на ваш крузак и дом в элитном поселке примерно как вы смотрите на молодежь с айфонами.

Ответить

Вася Пражкин

Ivan
5

Говорят, один миллиардер еще и бутылки собирал. Я теперь с уважением смотрю на тех, кто бутылки собирает, да в помойках роется, а вдруг это миллиардер будущий или даже текущий, ностальгирует.

Ответить

Артем Спиридонов

Ivan
1

я вам могу посоветовать читать дальше

Ответить

Alexey Alekseev

Артем
–2

А крузак какой?

Ответить

Артем Спиридонов

Alexey
0

о чем ты?

Ответить

Basil

Артем
1

Такая же жертва маркетинга, только другого уровня :)

Ответить

Alexey Alekseev

Артем
0

По дну скребёте 

Ответить

Артем Спиридонов

Alexey
0

что ты говоришь?

Ответить

Alexey Alekseev

Артем
0

Бывает мы вам сочувствуем 

Ответить

Артем Спиридонов

Alexey
0

что ты несешь!?

Ответить

Alexey

Артем
0

Мы с тобой не пили вроде на брудершафт?

Ответить

Вася Пражкин

Артем
0

На лексус не накопил еще, нищеброд? )

Ответить

Alexey Alekseev

Вася
0

Нет на асфальт вокруг дома все ушло

Ответить

Андрей Андреевич

Артем
0

А Audi че, продали?

Ответить

Alexey Alekseev

Андрей
0

Бомжам подарил 

Ответить

Иван Чувашов

Артем
0

Нет, ты дурак? Принимается ответ только да

Ответить

Андрей Андреевич

Иван
0

Старая добрая русская забава: разговаривать с пастой :3

Ответить

Denis Mayorov

Артем
0

Такие как ты обычно начинают завидовать молодежи, потому что у них есть самый ценный ресурс. Время.

Или ты из тех, кто находит прелести в сморщенной жопе, протертой еде и осознании приближающегося неизбежного конца?

Ответить

Stanislav

Артем
0

Что?

Ответить

Sam Beckett

Артем
0

Так, а Спотифай тут при чем?

Ответить

Андрей Андреевич

2

@Яндекс  ваш ход, @Яндекс.Музыка

Ответить

Alexandr Brovin

Андрей
8

Я.музыка приложение под mac, до сих пор осилить не может (

Ответить

Hambala Fully

Alexandr
0

Спотифай до сих пор не может исправить ошибки приложения iOS

И вообще, чем тебе веб-версия не угодила ?

Ответить

Павел

Hambala
0

И вообще, чем тебе веб-версия не угодила ?

Отсутствием офлайн-режима, например?

Ответить

Krem-brule

Hambala
0

Веб версия ЯМ тормознутая, не работают хоткеи.

Ответить

Андрей Деревянко

Андрей
0

Там hq сто лет как есть.
Да и был бы смысл - накупят хайфаев и слушают их в tws наушниках

Ответить

Андрей Андреевич

Андрей
4

Тёска, вы же читали новость? :)
 Тариф HiFi позволит слушать музыку в CD-качестве в формате без потерь. [...] CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.

А HQ у тындекса — это до 320 Кбит :( Почему «до», потому что «обычно»:
 При включенной опции Высокое качество звука всегда будет воспроизводиться самый качественный вариант. Обычно это треки с битрейтом 320 Кбит/с.

— https://yandex.ru/support/music-app-android/search-and-listen/improve-quality.html

Ответить

Дмитрий Горбенко

Андрей
1

Это 320 кбит

Ответить

Ринат Хафизов

Андрей
–3

Только там самой музыки нет. Они никогда не сравнятся с spotify, YouTube music по охвату.

Ответить

Андрей Деревянко

Ринат
0

Например?

Ответить

Ринат Хафизов

Андрей
–3

Очень смешно. Все знают, что у Яндекс.музыки нет музыки.
Girl In Red. 3 EP, 18 singles в YouTube music.
Что есть у Яндекса?

Ответить

Андрей Деревянко

Ринат
1

Да кто все то? Кто эти все?
Нашёл я в Яндексе girl in red, два релиза и несколько синглов там, и?
На спотифае всего один альбом группы попкорн, на Яндексе несколько, значит на спотифае нет музыки?
А у меня на hdd лежит полная дискография paramore с делюкс версиями альбомов, которых нет в спотифае и что это доказывает то?
Подумаешь, не хватило какого то норвежского инди.

Ответить

Ринат Хафизов

Андрей
0

The Cure. 41 релиз в Spotify.

Ответить

Stanislav

Андрей
0

У них до сих пор нет поддержки вай фай колонок, хотя это реализуется на изи. Что уж говорить о хай фае. Хай фай без такой поддержки не имеет смысла

Ответить

Dmitriy

Stanislav
1

Почему нет? Все работает через WiFi (если Spotify Connect поддерживается устройством и есть Premium подписка) .

Ответить

Олча Артна

2

В Deezer Hi-Fi уже давно есть, притом даже доплачивать не надо. И он официально в России работает.

Ответить

Слава Мак

Олча
6

Deezer HiFi стоит 255р. А стандартный Premium 169р. Так что доплачивать приходится

Ответить

Stanislav

Олча
–1

Что за желание всё засрать? Чем больше хай фай сервисов тем лучше

Ответить

Moo Dq

Stanislav
2

Какие "засрать"? Ты куда звонишь?

Ответить

Вася Пражкин

3

Сейчас Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с.

Автор статьи смешал все в кучу - битрейт компрессированного с потерями звука и его компрессированного же, но без потерь. Реально разницу между 320 Кбит/с и битрейтом CD на слух услышат хорошо, если 1% слушателей, да и то на очень приличном оборудовании. А вот разница между CD и HiRes будет куда более слышна, так что Tidal HiRes тут вне конкуренции.

Ответить

Александр Веденьев

Вася
0

в спотифи создаю/пизжу плэйлисты и слушаю в тидале )

Ответить

Андрей Болконский

Вася
0

Нонсенс ) Вы слышали про law of diminishing returns ? Он и в этом вопросе работает ) Если 1% населения в состоянии услышать разницу между 320kbit lossy и 16bit/44khz lossless , то разницу между последним и 24bit/96khz услышит 0.01 % населения )
И то только на сложной с точки зрения частотного ряда музыке (классика) и только на аудиофильской аппаратуре. 

Было много слепых тестов, результат один - на таких высоких параметрах значение имеет уже прежде всего качество мастеринга, то есть профессионализм звукорежиссера. И если он не криворук, то частотных характеристик CD более чем достаточно для всего.

Ответить

Вася Пражкин

Андрей
0

  разницу между последним и 24bit/96khz услышит 0.01 % населения

Откуда Вы взяли это число - 0.01%? Я вот разницу между 320 и CD с трудом слышу, а разницу между CD и HiRes - прекрасно.

Ответить

Stanislav Peshko

1

Отличные новости 🥲

Ответить

Для Сохранения

1

Spotify даёт пользователям 320 Кбит/с (Ogg Vorbis), а CD-качество предполагает битрейт 1411,2 Кбит/с

Прям несжатую будут стримить?

Ответить

Stanislav

Для
0

Да точно flac будет.

Ответить

Marat Nigametzianov

0

Tidal же есть.

Ответить

Stanislav

Marat
0

Его нет в России(официально)

Ответить

Илья Шишкунов

Stanislav
0

Его много где нет 

Ответить

Ivan Susanin

0

Насколько разницу реально услышать на заводской акустике от Bose в авто средней ценовой категории? Есть смысл переплачивать?
До прихода Spotify пользовался Deezer. Там была такая фича. Но так и не протестил)

Ответить

Sam Beckett

Ivan
1

 на заводской акустике от Bose в авто

Точно нет смысла переплачивать

Ответить

Ivan Zenkov

0

Не люблю Spotify. Рекомендации ужасные, многих треков либо нет, либо в России не играют, нет текстов песен, приложение глючное и баги эти не исправляют, нет обратной связи (это в платном то сервисе)

Ответить

Sam Beckett

Ivan
1

Да, отсутствие текстов расстраивает, особенно после Deezer, но вот рекомендации на мой вкус более интересные, чем были у меня в том же Deezer с той же коллекцией музыки и прослушиваний

Ответить

Ivan Zenkov

Sam
0

Дизер по мне так это Яндекс Музыка. Такое ощущение что у них и код один. Мне не подходит потому что треков из игр нет. Остановился пока на Apple Music

Ответить

Алексей Амелин

0

VPN в помощь, если что

Ответить

Forium

0

Учитывая их модель по подкастам, думаю что нам ждать эту "фичу" в локальном пространстве от них не стоит :-\

Ответить

Dmitrii K

0

Так в России будет или нет? Новость из разряда «Споти решила догонять конкурентов, но хз где»

Ответить

Stanislav

0

Давайте в России запускайте

Ответить

Sergey Nakhankov

0

Использую Spotify connect с ресивером Yamaha через их приложение Music Cast. 

Пишут, что вроде уже сейчас CD quality:

Whichever service you choose, Spotify Connect will stream your music to up to three linked MusicCast devices simultaneously, all at CD-quality. This drops to a compressed format once you add a fourth device (or more). Up to ten devices can be used simultaneously at that compressed format.

https://hub.yamaha.com/perfect-together-musiccast-and-spotify-connect/

Интересно, как проверить это? 
В целом, для хорошей акустики новый план был бы в тему.

Ответить

Ivan Zenkov

Sergey
0

Интересно, как проверить это?

Ушами

Ответить

Сurly Bitch

0

Техподдержку сначала нормальную русскоязычную включите, а не потрахушки с регистрацией на вашем англоязычном форуме.

Ответить

Алексей Вежлев

–1

В deezer давно уже есть

Ответить

Dmitri Frolov

–2

Прорыв технологий! Лет через 5 - dvd audio освоят!

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