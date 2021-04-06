Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью Статьи редакции
Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.
Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».
По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews.
По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он «Коммерсанту». Официальными продавцами лицензий Zoom в России были три фирмы: «РайтКонф», Rokada из Дубны, а также международная корпорация Unify Square.
Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.
В Zoom не ответили на запрос «Ъ». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».
У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате «один на один», групповые звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного лмимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.
Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса. В августе 2020 года «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов.
В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».
Отличная новость !
Американские санкции - шанс для российский программистов !
Социальную сеть свою создали,
Мессенжер свой,
и сервис для видеоконференций создадим !
Россия - вперёд !
Ура, товарищи !
Все же «мы» свою соцсеть создали или у Дурова отжали? Как-то я потерялась от таких восторгов 😉
а Дуров что? американец был?
Для фронтенда, что возьмем за основу? То, что в Гугл разработали или в Фейсбук?
Мессенджер свой это какой? всратый тамтам?
Спасибо вам родненькие Американцы
Запретите Zoom полностью в РФ
Мы с партнёром как раз запустили аналог Zoom, пока конечно в Beta
Видео Союз
И всё без МЛРД гос. поддержки, на свои кровные
Ну и название вы выбрали конечно
Веселее только аналог тик тока "я молодец"
такое же позорное, как и все импортозамещение
Да у нас люди в айдентике не разбираются, а специалистов нанять днём с огнём не сыщешь)
Вроде так патриотично вышло )))
Поменяйте название, пока не поздно) Желательно, из одного короткого слова.
Я пробежался по статье в вашем блоге: старайтесь в публикациях не заострять внимания на надежности от слива данных — вас с говном съедят, народ не специалисты как вы. Если будет госзаказ или презентация продукта госорганам, там объясните.
Очередная недоподелка вкс с ux/ui из прошлого десятилетия. Ещё и чужие картинки видеоряда поставили на главной странице 😂 Такого полно в рф, но зум это всё-таки немного другое. Но я считаю что наши гос структуры должны страдать, поэтому ок 😁
Комментарий конечно угар, относительно «страдать»
Но если честно, у нас есть свои фишки, не так всё плохо
поступок уровня пивнухи на районе, повесившей табличку "обаме вход запрещен" :)
Особенно радостно подобные вести слышать госвузам, которые год назад накупили корпоративных лицензий, а теперь внезапно откатываются на Тимс, Гуглмит и (внезапно) Яндекс Телемост.
В комментариях такие обидки, как будто все они прямо-таки в госорганах служат 😅 судя по информации, указанноц в статье, обычных людей это не коснётся, как и частных компаний
Суко, живем здесь как опущенные, как какой-то долбаный пакитсан.
А можно вообще уйти из России или сразу с рынка?
Самое кривое и неудобное говно, которое за последнее время встречал. Каждый раз встречи в Zoom - пытка.
Может теперь наконец-то откроют для себя Google Meets?
это у вас проблемы, а не у зума. мой корп зум шустрый и стабильный.
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