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Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью Статьи редакции

Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.

45 45 комментариев
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Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews.

По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он «Коммерсанту». Официальными продавцами лицензий Zoom в России были три фирмы: «РайтКонф», Rokada из Дубны, а также международная корпорация Unify Square.

Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

В Zoom не ответили на запрос «Ъ». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».

У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате «один на один», групповые звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного лмимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса. В августе 2020 года «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов.

В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».

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#новость #zoom

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Лев Щенин

8

Отличная новость !
Американские санкции - шанс для российский программистов !
Социальную сеть свою создали,
Мессенжер свой,
и сервис для видеоконференций создадим !
Россия - вперёд !
Ура, товарищи !

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Мария Богоделова

Лев
18

Все же «мы» свою соцсеть создали или у Дурова отжали? Как-то я потерялась от таких восторгов 😉

Ответить

Михаил М

Мария
1

Купили, а не отжали. И что значит мы? Русские? Так дуров русский.

Ответить

Sergey Komarov

Михаил
2

его выдавили из правления, а не просто купили

Ответить

Андрей Рудин

Мария
0

а Дуров что? американец был? 

Ответить

Sergey Komarov

Андрей
0

нет, но благодаря Усманову вынужден был бежать из страны

Ответить

Шизоидная обезьяна

Лев
3

Для фронтенда, что возьмем за основу? То, что в Гугл разработали или в Фейсбук?

Ответить

Константин Шаров

Шизоидная
0

Русские программисты гугла или фейсбука*

Ответить

Alexander Tumanov

Лев
1

Я не в курсе, что создали? Какую сеть? Какой мессенджер?

Ответить

Sergey Komarov

Лев
0

Мессенджер свой это какой? всратый тамтам?

Ответить

Николай Глущенко

Sergey
0

ICQ)

Ответить

Sasha Nova

Лев
0

Ухаха, пропагандон несчастный))

Ответить

Сергей Выборнов

0

Спасибо вам родненькие Американцы
Запретите Zoom полностью в РФ
Мы с партнёром как раз запустили аналог Zoom, пока конечно в Beta

Видео Союз

И всё без МЛРД гос. поддержки, на свои кровные

Система Видео Союз
Компания организации корпоративной видео связи и видеоконференций
videounion.ru
Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
17

Ну и название вы выбрали конечно

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Рамиль Газетдинов

Богдан
5

Веселее только аналог тик тока "я молодец" 

Ответить

Шизоидная

Рамиль
1

мОлодец или молодЕц? 😂

Ответить

Sergey Komarov

Богдан
1

такое же позорное, как и все импортозамещение

Ответить

Богдан Криницкий

Sergey
0

Да у нас люди в айдентике не разбираются, а специалистов нанять днём с огнём не сыщешь)

Ответить

Сергей Выборнов

Богдан
–2

Вроде так патриотично вышло ))) 

Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
0

Поменяйте название, пока не поздно) Желательно, из одного короткого слова.

Я пробежался по статье в вашем блоге: старайтесь в публикациях не заострять внимания на надежности от слива данных — вас с говном съедят, народ не специалисты как вы. Если будет госзаказ или презентация продукта госорганам, там объясните.

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Рамиль Газетдинов

Сергей
3

Студия Союз представляет =) 

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Philipp Novikov

Сергей
3
Ответить

Andrey Smalkov

Сергей
0

Очередная недоподелка вкс с ux/ui из прошлого десятилетия. Ещё и чужие картинки видеоряда поставили на главной странице 😂 Такого полно в рф, но зум это всё-таки немного другое. Но я считаю что наши гос структуры должны страдать, поэтому ок 😁

Ответить

Сергей Выборнов

Andrey
0

Комментарий конечно угар, относительно «страдать»
Но если честно, у нас есть свои фишки, не так всё плохо

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Gabby BenDer

–1

Красавы 👌🏾

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Илья М

3

поступок уровня пивнухи на районе, повесившей табличку "обаме вход запрещен" :)

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Red Boy

Илья
0

Надо так перед каждым подъездом повесить-это же Обама по ночам лампочки у россиян в подъездах выкручивает ☝🏻

Ответить

Ярослав Ясько

2

Особенно радостно подобные вести слышать госвузам, которые год назад накупили корпоративных лицензий, а теперь внезапно откатываются на Тимс, Гуглмит и (внезапно) Яндекс Телемост.

Ответить

Илья М

Ярослав
1

возможно, у ВУЗов образовательные лицензии, не Government. В новости же речь только об органах власти.

Ответить

Арсений Москаленко

Илья
0

Учусь в ВШЭ, с сегодняшнего дня перешли на Тимс)

Ответить

Red Boy

Ярослав
0

А тимс бесплатен?

Ответить

Bublikov Anton

–2

Скатертью по жопе! 

Ответить

Эмилия Теплова

2

Хайпануть решили. Госорганы там и не сидели. Непутать с корпорациями.

Ответить

Альберт Штерн

2

на след неделе новость: Роскомнадзор замедляет Zoom

Ответить

Татьяна Митрофанова

0

В комментариях такие обидки, как будто все они прямо-таки в госорганах служат 😅 судя по информации, указанноц в статье, обычных людей это не коснётся, как и частных компаний

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Михаил М

Татьяна
0

Поправлю. В комментариях такие обидки, будто все они зум используют. Ну и гос органы почему-то предпочитают тимс, а не зум.

Ответить

Виктория Писарева

1

Вот это поворот 😂

Ответить

Артем Богданов

–2

Суко, живем здесь как опущенные, как какой-то долбаный пакитсан. 

Ответить

Михаил М

Артем
1

Тем кто использует ауе жаргон так и надо. Остальные же нормально живут.

Ответить

Артем Богданов

Михаил
0

А вам не тошно и не обидно? Тогда вы плохой человек.

Ответить

Deniss Karpak

0

Роснано, работка подвалила

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Теперь они будут собираться без видео и бесплатно? :)

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ЯжПрограммист

0

Яндекс.Звонок твоё время пришло!

Ответить

Арсений Москаленко

0

А можно вообще уйти из России или сразу с рынка?
Самое кривое и неудобное говно, которое за последнее время встречал. Каждый раз встречи в Zoom - пытка.
Может теперь наконец-то откроют для себя Google Meets?

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Sergey Komarov

Арсений
0

это у вас проблемы, а не у зума. мой корп зум шустрый и стабильный.

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