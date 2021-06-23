Коммуникационное агентство Setters вложит $1 млн в сервис по поиску работы «Буду» Статьи редакции
А также в принадлежащий проекту сервис карьерных консультаций «Эйч».
- В первый раунд вошли основатели агентства — Евгений Давыдов, Александра Жаркова, Алина Чичина и Игорь Минкевич, пишет Inc. Деньги вложат в течение года, сколько уже инвестировали, в агентстве не раскрывают.
- Инвестиции пойдут на маркетинговое развитие и продвижение «Буду» и «Эйч». Кроме того, сотрудники Setters, занимающиеся рекламой, пиаром и креативом, планируют участвовать в развитии проекта.
- «Буду» запустился в январе 2020 года. По собственным данным, сейчас он оценивается в $4 млн. Компания прогнозирует рост выручки в 2021 году до 100 млн рублей. Аудитория «Буду» — больше 120 тысяч соискателей и 1,2 тысяч компаний, среди которых McKinsey, PepsiCo, «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер».
- «Буду» останется полностью бесплатным для соискателей. Основная монетизация — продажа страниц работодателей, стоимость которых варьируется от 150 тысяч до 490 тысяч рублей.
- Коммуникационное агентство Setters основано 2015 году. Оно специализируется на креативе, стратегиях, дизайне, брендинге, соцсетях и influence-маркетинге.
Что-то интересное на первый взгляд.
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Было бы неплохо узнать, чем же все таки выделяется этот сервис из множетства других. Или это очередной клон monster.com / indeed.com заточенный под RU регион ?
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