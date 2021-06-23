У Timepad появился раздел «сервисы»: кому и зачем это нужно

Timepad обновляется. Вслед за сменой бизнес-модели и введением подписного формата работы с организаторами мы улучшаем внутренний функционал платформы. Цель последнего изменения — легкость работы по созданию событий на Timepad. Мы постоянно кастомизируем и улучшаем наши сервисы и продукты для того, чтобы организаторы получали новые опыты и…