Три года в Долине строил мессенджер и закрыл его: что сделал не так Юрий Лифшиц и какие уроки вынес из провала Статьи редакции
Теперь он работает над проектом для DAO и уже привлёк $1 млн на свою идею.
Юрий Лифшиц и Степан Коршаков запустили мессенджер Openland в 2018 году — он должен был помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства.
31 октября проект закроют, в сумме у него было чуть больше 100 тысяч пользователей. Если интересных частных предложений в ближайшее время не поступит, Openland выложат в open source, рассказал Лифшиц vc.ru.
Он считает, что команде «удалось сделать хороший продукт для профессионалов и предпринимателей, но не хороший бизнес».
Перед решением о закрытии Openland вёл около 20 переговоров о потенциальной продаже компании, но все предварительные предложения не были «достаточно привлекательными», рассказал Лифшиц.
Он пояснил, что при продаже деньги могли получить только основатели. При этом, чтобы получить первые 25% суммы, нужно было проработать в компании-покупателе минимум год. Стоимость, в которую оценили мессенджер, и потенциальных покупателей он не раскрывает.
Лифшиц рассказал, какие уроки извлёк, три с половиной года строя проект на рынке с конкурентами вроде Discord и Telegram, и новом проекте — операционной системе для децентрализованный автономных организаций или DAO.
Правильно выбирать рынок
Заходить в мессенджеры без радикально другого взгляда, на несколько лет позже основных игроков и с минимальным финансированием было слишком дерзко, признаёт Лифшиц.
Надо играть на рынке, где среда поддерживает, считает Лифшиц: ветер дует в спину, а инвесторы готовы вкладываться в проекты без прогресса, потому что им интересен сам рынок. На рынке мессенджеров среда не такая.
Серьёзнее относиться к маркетингу
«По сравнению с качественной работой над продуктом на уровне маркетинга мы работали ниже планки», — считает Лифшиц.
Чтобы привлекать новых пользователей, мессенджер искал лидеров мнений и профессионалов. Те должны были создавать сообщества и приглашать туда свою аудиторию. Это получалось, но убедить лидеров активно заниматься чат-сообществом — нет.
Сообщество стартапов и инвесторов «Место», которое работало на платформе Openland, было исключением, продолжает Лифшиц: «“Место” — уникальное сообщество, в котором сформировалось очень активное и альтруистическое ядро, готовое активно помогать и создавать ценность для обычных участников. Мы не смогли найти или создать другие сообщества со сравнимым уровнем внутренней энергии».
Ставить «агрессивные» цели по росту
Openland мог бы более интенсивно развиваться, когда привлёк $2,25 млн от Gagarin Capital, Y Combinator, фонда Soma Capital и других, считает Лифшиц. Компания же смогла растянуть эти деньги почти на четыре года.
В большинство случае нужно ставить агрессивные цели по росту наравне с развитием продукта, продолжает Лифшиц. При этом Openland потратил 90% усилий в первые два-три года на продукт и лишь 10% на маркетинг.
Не бояться закрывать компанию на полпути
Может быть, нужно было закрыть компанию раньше, когда поняли, что пользователи всё равно уходят в контент или другие мессенджеры для личного общения, полагает Лифшиц.
Но если прикладывать большие усилия в развитие продукта и общаться с инвесторами, половина из них предложит инвестиции на новый проект, считает Лившиц: «Когда мы обсуждали с инвесторами, что делать с Openland, я понял, что если бы мы вернули деньги на полпути, никого бы это не расстроило, все бы нас поддержали».
О новом проекте
Чтобы получить экспоненциальный рост Openland, нужны были радикальные изменения, говорит Лифшиц. Одно из направлений развития — криптоэкономика и её версия «сообщества», DAO (децентрализованная автономная организация, которая работает в соответствии с правилами, прописанными в смарт-контрактах).
Лифшиц решил, что строить компанию с нуля будет проще и составил план Superdao. Компания планирует делать инфраструктуру для DAO — инструменты для того, чтобы можно было их создавать и управлять. Она привлекла $1 млн в предпосевном раунде от Shima Capital, Fundamental Labs, Fifty Years, Lemniscap, Magic Fund и частных инвесторов Джесси Клейбурга, Томаса Чена и Мэтта Брезины.
У DAO есть несколько преимуществ: участники могут быть из любой страны, они могут участвовать анонимно, демократично принимать решения, перечисляет Лифшиц. Но есть много организационных вопросов, которые нужно решать: как тратить совместные деньги, кто за что отвечает, какую структуру управления сделать, как доносить информацию до участников, половина из которых анонимные, и так далее.
Есть отдельные решения под эти задачи, в будущем все они будут работать как приложения в App Store, но от Superdao.
Сейчас в Superdao один основатель, но возможно появятся сооснователи, а в команде пока три человека. Она общается с десятками DAO и совместно готовит спецификацию: как должна работать система, протоколы взаимодействия и так далее. Первый дизайн-документ команда планирует подготовить в течение нескольких недель.
У Superdao будет и несколько собственных решений: сервисы для доверительного управления расходами и для отчётности и прозрачности структуры DAO. В первом участники смогут, например, коллективно решить, на что потратить деньги. Во втором — посмотреть всех участников и донести до них какую-то информацию.
По словам Лифшица, сейчас есть несколько похожих на Superdao проектов, но все они пока существуют на уровне идеи или отдельных точечных сервисов, без полноценной эксосистемы приложений, закрывающей все потребности DAO. Среди них он называет Colony, Aragon, DaoHaus, Gnosis, а также Utopia Labs, Tribute Labs и Zero.Tech.
Под ограничения могут попасть 200 магазинов, но не крупные сети алкомаркетов.
С выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» прошёл месяц. Шумиха вокруг него утихает, и можно подводить итоги.
Теперь он работает над проектом для DAO и уже привлёк $1 млн на свою идею.
А игра с виртуальной фарфоровой статуэткой помогла 6,5 тысячам водителей не превышать скорость.
Компании грозит оборотный штраф.
В начале расскажу чуть чуть о себе, мне 23 я работаю удаленно, на соврешено обычной работе, занимаюсь клиенсткой поддержкой в логистической компанни. Так вышло что жилья у меня своего нет, и арендатор попросил освободить жильё.
Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» объявляет о специальных условиях для бизнеса в период ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19, и предлагает новым абонентам тысячи бесплатных минут.
Компания показала самый высокий за 14 лет прирост выручки за квартал.
Стартап потратит деньги на расширение команды.