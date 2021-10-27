Теперь он работает над проектом для DAO и уже привлёк $1 млн на свою идею.

{"id":310706,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala","title":"\u0422\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0414\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e: \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041b\u0438\u0444\u0448\u0438\u0446 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala&title=\u0422\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0414\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e: \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041b\u0438\u0444\u0448\u0438\u0446 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala&text=\u0422\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0414\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e: \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041b\u0438\u0444\u0448\u0438\u0446 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala&text=\u0422\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0414\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e: \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041b\u0438\u0444\u0448\u0438\u0446 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0422\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0414\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e: \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041b\u0438\u0444\u0448\u0438\u0446 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/services\/310706-tri-goda-v-doline-stroil-messendzher-i-zakryl-ego-chto-sdelal-ne-tak-yuriy-lifshic-i-kakie-uroki-vynes-iz-provala","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 174 просмотров

Юрий Лифшиц и Степан Коршаков запустили мессенджер Openland в 2018 году — он должен был помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства.

31 октября проект закроют, в сумме у него было чуть больше 100 тысяч пользователей. Если интересных частных предложений в ближайшее время не поступит, Openland выложат в open source, рассказал Лифшиц vc.ru.

Он считает, что команде «удалось сделать хороший продукт для профессионалов и предпринимателей, но не хороший бизнес».

Почему не удалось? Тут может быть две причины. На рынке всё-таки нет места для нового мессенджера. Тем более, что старые мессенджеры не стояли на месте. На западе это, в первую очередь, Discord, который превратился из сервиса для геймеров в сервис общего назначения. Мы просто не смогли с нашими ресурсами противостоять другим игрокам. Во-вторых, мессенджеры растворились в других продуктах — они есть сейчас в любых приложениях, в которые людям нужно общаться, от Airbnb до банковских приложений. Юрий Лифшиц сооснователь Openland

Перед решением о закрытии Openland вёл около 20 переговоров о потенциальной продаже компании, но все предварительные предложения не были «достаточно привлекательными», рассказал Лифшиц.

Он пояснил, что при продаже деньги могли получить только основатели. При этом, чтобы получить первые 25% суммы, нужно было проработать в компании-покупателе минимум год. Стоимость, в которую оценили мессенджер, и потенциальных покупателей он не раскрывает.

Лифшиц рассказал, какие уроки извлёк, три с половиной года строя проект на рынке с конкурентами вроде Discord и Telegram, и новом проекте — операционной системе для децентрализованный автономных организаций или DAO.

Правильно выбирать рынок

Заходить в мессенджеры без радикально другого взгляда, на несколько лет позже основных игроков и с минимальным финансированием было слишком дерзко, признаёт Лифшиц.

Но нам казалось, что комьюнити-мессенджер — это достаточно радикальное отличие от существующих игроков. Сейчас я не думаю, что профессиональный или комьюнити-мессенджер может быть успешен на уровне мессенджеров для личных переписок. У приложения, в котором о чём-то пишут малознакомые люди, и лишь каждый десятый может быть полезен на 1%, да ещё и без мамы в соседнем чате процент пользы очень незначительный.

Юрий Лифшиц сооснователь Openland

Надо играть на рынке, где среда поддерживает, считает Лифшиц: ветер дует в спину, а инвесторы готовы вкладываться в проекты без прогресса, потому что им интересен сам рынок. На рынке мессенджеров среда не такая.

Серьёзнее относиться к маркетингу

«По сравнению с качественной работой над продуктом на уровне маркетинга мы работали ниже планки», — считает Лифшиц.

Чтобы привлекать новых пользователей, мессенджер искал лидеров мнений и профессионалов. Те должны были создавать сообщества и приглашать туда свою аудиторию. Это получалось, но убедить лидеров активно заниматься чат-сообществом — нет.

Большинство из них чувствовали, что YouTube или подкаста достаточно. Что развивать систему чатов — это слишком много работы и слишком мало пользы для них. Может быть, они правы. Но это не вопрос Openland, а вопрос вообще продуктовой категории. Нужно ли каждому лидеру не просто производить контент, а ещё и активно заниматься модерированием и развитием в чатах? Оказывается, что большинство из них смотрят на это скептично, некоторые начинают заниматься и забывают о сообществе через два дня. Те, кто остаётся и не выгорает, начинают превращать сообщество в медиа. Бизнес вёл себя так же. Юрий Лифшиц сооснователь Openland

Сообщество стартапов и инвесторов «Место», которое работало на платформе Openland, было исключением, продолжает Лифшиц: «“Место” — уникальное сообщество, в котором сформировалось очень активное и альтруистическое ядро, готовое активно помогать и создавать ценность для обычных участников. Мы не смогли найти или создать другие сообщества со сравнимым уровнем внутренней энергии».

Ставить «агрессивные» цели по росту

Openland мог бы более интенсивно развиваться, когда привлёк $2,25 млн от Gagarin Capital, Y Combinator, фонда Soma Capital и других, считает Лифшиц. Компания же смогла растянуть эти деньги почти на четыре года.

Мы мало тратили и казалось, что у нас бесконечное количество времени. Мы можем много чего попробовать и сделать хорошо, а не как попало. Не поставили себе сверхсложных маркетинговых задач на короткий период, а вместо этого дали себе время на долгосрочную разработку продукта. Это нормально, когда у тебя гигантское финансирование и идёт борьба за качество. Бывают такие рынки — например, если делаешь ядерную электростанцию нового типа. Можно делать её и десять, и двадцать лет, если она будет безопаснее и эффективнее. На рынке социальных продуктов качественный скачок самого продукта редко когда выигрывает. Юрий Лифшиц сооснователь Openland

В большинство случае нужно ставить агрессивные цели по росту наравне с развитием продукта, продолжает Лифшиц. При этом Openland потратил 90% усилий в первые два-три года на продукт и лишь 10% на маркетинг.

Почему не привлекли ещё инвестиций? У каждого рынка есть градус оптимизма со стороны инвесторов на ранних этапах: рынки в фазе оптимизма позволяют привлекать большие инвестиции с минимальным прогрессом — например, криптоэкономика, «метавселенная». Оптимизм не вечен — он длится в среднем шесть месяцев, потому что все основные инвесторы уже вложили деньги в определённый проект и уходят в следующий рынок. На рынке социальных сервисов сейчас фаза пессимизма, из исключений можно только Clubhouse назвать, но даже его будущее пока туманно. Юрий Лифшиц сооснователь Openland

Не бояться закрывать компанию на полпути

Может быть, нужно было закрыть компанию раньше, когда поняли, что пользователи всё равно уходят в контент или другие мессенджеры для личного общения, полагает Лифшиц.

Есть излишнее моральное давление на основателей — работать до последнего цента. Ты что-то делаешь, это что-то не получается, упираешься в стену второй, третий раз. Но чувствуешь неловкость остановиться на половине потраченных денег инвесторов. Ты продолжаешь работать на вторую половину, но с меньшими усилиями и энтузиазмом. Задним числом смотришь: потратил лишний год, работал не в полную силу, потому что потерял веру в рынок, но было неловко вернуть инвестиции. Потому что могли подумать «рано сдаётся» или «не имеет нужных моральных качеств как основатель». Многие основатели, с которыми я общаюсь и которым приходится делать такой же выбор полного рестарта, думают, что это как «чёрная метка» на резюме. Юрий Лифшиц сооснователь Openland

Но если прикладывать большие усилия в развитие продукта и общаться с инвесторами, половина из них предложит инвестиции на новый проект, считает Лившиц: «Когда мы обсуждали с инвесторами, что делать с Openland, я понял, что если бы мы вернули деньги на полпути, никого бы это не расстроило, все бы нас поддержали».

О новом проекте

Чтобы получить экспоненциальный рост Openland, нужны были радикальные изменения, говорит Лифшиц. Одно из направлений развития — криптоэкономика и её версия «сообщества», DAO (децентрализованная автономная организация, которая работает в соответствии с правилами, прописанными в смарт-контрактах).

Лифшиц решил, что строить компанию с нуля будет проще и составил план Superdao. Компания планирует делать инфраструктуру для DAO — инструменты для того, чтобы можно было их создавать и управлять. Она привлекла $1 млн в предпосевном раунде от Shima Capital, Fundamental Labs, Fifty Years, Lemniscap, Magic Fund и частных инвесторов Джесси Клейбурга, Томаса Чена и Мэтта Брезины.

У DAO есть несколько преимуществ: участники могут быть из любой страны, они могут участвовать анонимно, демократично принимать решения, перечисляет Лифшиц. Но есть много организационных вопросов, которые нужно решать: как тратить совместные деньги, кто за что отвечает, какую структуру управления сделать, как доносить информацию до участников, половина из которых анонимные, и так далее.

Есть отдельные решения под эти задачи, в будущем все они будут работать как приложения в App Store, но от Superdao.

Мы это называем операционной системой для DAO — это набор базовых сервисов, на основе которых работают остальные приложения. Это похоже на Windows или iOS. Система читает информацию из блокчейн-реестра, узнаёт, например, у кого какие позиции или акции, и дальше позволяет координировать эту информацию с конкретными приложениями — например, сервисом для бухгалтерии, голосования, доступа к общему чату и так далее. Юрий Лифшиц основатель Superdao

Сейчас в Superdao один основатель, но возможно появятся сооснователи, а в команде пока три человека. Она общается с десятками DAO и совместно готовит спецификацию: как должна работать система, протоколы взаимодействия и так далее. Первый дизайн-документ команда планирует подготовить в течение нескольких недель.

У Superdao будет и несколько собственных решений: сервисы для доверительного управления расходами и для отчётности и прозрачности структуры DAO. В первом участники смогут, например, коллективно решить, на что потратить деньги. Во втором — посмотреть всех участников и донести до них какую-то информацию.

В некотором смысле DAO похожа на управляющую компанию в доме. В первом случае участники будут скидываться и дальше решать, на что потратить деньги. Во втором — это доска объявлений, которая позволяет доносить информацию от администрации ко всем участникам. Юрий Лифшиц основатель Superdao