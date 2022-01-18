Сервисы
Валерия Козлова

«Яндекс.Еда» запустила сервис оплаты счёта в ресторане по QR-коду Статьи редакции

Услугой можно воспользоваться в тестовом режиме в нескольких ресторанах Москвы.

  • Посетители кафе и ресторанов смогут самостоятельно отсканировать коды на столах и оплатить заказ без помощи официанта, объявила компания. Информация об оплате мгновенно отобразится в системе заведения.
  • Скачивать отдельное приложение не нужно, оплата будет проходить через «Яндекс.Еду».
  • Сейчас сервис работает в тестовом режиме в нескольких ресторанах в Москве, в их числе сеть японской кухни Buba by Sumosan.
  • Стоимость услуги для ресторана составит 2% от чека клиента — в неё уже включен эквайринг при оплате картой.
Оплата счёта в «Яндекс.Еде»

#новость #яндекседа

300 просмотров
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Денис Крепак

Честно говоря, такое себе. Платить по QR с доплатой для сервиса, ну не особо приятно. Если взять чек в 10к рублей, то придется заплатить 10200, из которых 200 пойдут Яндексу. А их можно было бы оставить официанту, например :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Gregory Mishutin

Полагаю, что эти 2% уже будут включены в общий чек, как эквайринг, вы же за него дополнительно не доплачиваете

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Антонов

Ты не увидишь эту комиссию, для тебя как был чек 10 тысяч так и останется. Это ресторан заплатит 2%.

Но ресторан и так платит сопостовимый % за эквайринг.

Плюс если захочешь там оставить чаевые, то думаю сможешь это сделать.

Ответить
0
Развернуть ветку
xksvkvadrate

Так многие банки предоставляющий "экваринг" и так берут %, который в чеке для клиента не отоброжается, но многие владельцы включают в стоимость товара/услуги

Так что "чаевые", Вы всегда оставляете банку при использовании безналичной оплаты 😀

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Энтелис

Вроде бы все заведения уже научились быстро приносить терминал, карта в телефоне уже тоже у всех зашита.
В чем профит?

Ответить
1
Развернуть ветку
Кино Безцензуры

Скоро в ресторане ещё сделают отдельный уголок для вакцинированных и нормальных...
И будет как Фильме "Платформа" кадр "спуск платформы с едой")))

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Приёмная
Игорь Б
Заявление в суд. Продолжение истории с ООО "Интернет Решения" (Озон). Часть 3

Всем привет) С Новым Годом и Рождеством, с Новым Счастьем, с Крещением)

14
16
PayBox.money
Что нового в онлайн-торговле в России

В этом году в правилах ведения онлайн-торговли появились некоторые существенные изменения. Если вы ведете бизнес онлайн, посмотрите краткий обзор нововведений от генерального директора PayBox.money в России Никиты Видякина.

0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Go Mobile
Делегируй, властвуй, разделяй: как правильно выполнять задачи

Правильно ставить задачи и общаться с коллегами — это только половина дела! В этой статье Алена Максимова, Senior Traffic Manager в Go Mobile, расскажет, как грамотно выполнять поставленные задачи.

0
12
Digital Horizon
Digital Horizon вложился в поставщика инфраструктуры для инвестиционных решений WealthKernel в раунде A+ на $ 7 млн

Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.

Команда WealthKernel
0
1
Личный опыт
Марк Петровский
«Сгоревшая» мечта о финансовой свободе

Я слесарь-сварщик, который работает на «дядю» в цеху по изготовлению металлических изделий. Вот как я попробовал заняться своим проектом.

215
65
CloudPayments
Образование, путешествия и благотворительность: на что тратились россияне в новогодние каникулы

Новогодние праздники — один из самых расточительных периодов года. Аналитики CloudPayments выяснили, какие категории товаров были самыми популярными в онлайне с 31 декабря по 9 января.

0
4
Маркетинг
Антон Хрипко
Запуская проект, мы планировали выйти на окупаемость через 3 месяца. По факту получили прибыль в первый месяц
8
7
Сервисы
TJ
«Ъ»: Минцифры запланировало ограничить онлайн-получение части госуслуг для россиян, не сдавших биометрию Статьи редакции

Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.

118
20
Личный опыт
Елена Мостовая
МОЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УХОДА С РАБОТЫ ПО НАЙМУ: ЧТО Я ЧУВСТВОВАЛА И ЧЕМУ УЧИЛАСЬ

Прошло уже 15 месяцев с тех пор, как я окончательно оставила работу по найму и ушла на вольные хлеба.

0
БКС Мир инвестиций
Сектор нефти и газа. Как оценить «топливные» бумаги
0
–1
NTA
Анализ производительности инструментов Computer Vision в процессе кадрирования видео

В век высоких технологий анализ огромного объема видео осуществляется с применением различных IT инструментов, в ходе которого на первом этапе производятся действия по кадрированию (формированию фреймов) видео.

0
0
Больше статей
null