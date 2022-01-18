«Яндекс.Еда» запустила сервис оплаты счёта в ресторане по QR-коду Статьи редакции
Услугой можно воспользоваться в тестовом режиме в нескольких ресторанах Москвы.
- Посетители кафе и ресторанов смогут самостоятельно отсканировать коды на столах и оплатить заказ без помощи официанта, объявила компания. Информация об оплате мгновенно отобразится в системе заведения.
- Скачивать отдельное приложение не нужно, оплата будет проходить через «Яндекс.Еду».
- Сейчас сервис работает в тестовом режиме в нескольких ресторанах в Москве, в их числе сеть японской кухни Buba by Sumosan.
- Стоимость услуги для ресторана составит 2% от чека клиента — в неё уже включен эквайринг при оплате картой.
Честно говоря, такое себе. Платить по QR с доплатой для сервиса, ну не особо приятно. Если взять чек в 10к рублей, то придется заплатить 10200, из которых 200 пойдут Яндексу. А их можно было бы оставить официанту, например :)
Полагаю, что эти 2% уже будут включены в общий чек, как эквайринг, вы же за него дополнительно не доплачиваете
Ты не увидишь эту комиссию, для тебя как был чек 10 тысяч так и останется. Это ресторан заплатит 2%.
Но ресторан и так платит сопостовимый % за эквайринг.
Плюс если захочешь там оставить чаевые, то думаю сможешь это сделать.
Так многие банки предоставляющий "экваринг" и так берут %, который в чеке для клиента не отоброжается, но многие владельцы включают в стоимость товара/услуги
Так что "чаевые", Вы всегда оставляете банку при использовании безналичной оплаты 😀
Вроде бы все заведения уже научились быстро приносить терминал, карта в телефоне уже тоже у всех зашита.
В чем профит?
Скоро в ресторане ещё сделают отдельный уголок для вакцинированных и нормальных...
И будет как Фильме "Платформа" кадр "спуск платформы с едой")))
Всем привет) С Новым Годом и Рождеством, с Новым Счастьем, с Крещением)
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