«Яндекс» добавил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — пока для нескольких YouTube-каналов Статьи редакции
Можно будет смотреть презентации Apple, вебинары и конференции сразу на русском языке.
- Компания добавила технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube в свой браузер, рассказали в «Яндексе». Пока она работает в режиме открытого бета-тестирования для нескольких каналов из списка, в том числе Apple, Google, TechCrunch, SpaceX, TED и других.
- Технология позволяет переводить стримы с пяти языков — английского, немецкого, испанского, итальянского и французского. В ближайшее время компания планирует начать тестировать азиатские пары языков, но когда они будут доступны всем пользователям, не говорит.
- Запуск перевода стримов на Twitch требует много времени, отметили vc.ru в «Яндексе» — вероятно, это произойдет не раньше 2023 года.
- Для запуска перевода стримов разработчикам пришлось перестроить всю архитектуру закадрового перевода видео, отметили в компании. При записанном ролике нейросеть получает аудиодорожку целиком, а значит, обладает полным контекстом, что облегчает задачу.
- При прямой трансляции одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая — определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Их забирает ещё одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.
- «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
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Кто бы что ни говорил, а Яндекс топ.
Яндекс.Пот
Вот это круто! Яндекс пока всю неделю молодцы! На моей памяти — рекорд (-:
И это очень здорово, поскольку хорошие новости нужны, как воздух. Молодцы, так держать! 🤘🏻
Почему для ютуб, а не рутуб🤔
На рутубе нечего переводить, на 2 видосах не разгуляешься (-:
Ирония.
Точна! "Семён Семеныч"! 😁 Там же действительно, первостепенно русскоязычный контент 🙈
Ну можно с русского на белорусский переводить, батьке приятно будет.
можно перевести для дикарей из игилов и прочих сомали трансляции эфиров соловьева - им зайдет
Оу, оу, спокойно. Положи соловьёва на пол и отойди на 2 шага (-:
Соловьёв как разогнанная турбина до высоких оборотов 😁 вот вот разлетится))
https://youtu.be/jo5TmFM9I6s
Было бы здорово, если бы Яндекс выпустил приложение-диктофон на основе своего speech-to-text, как в своё время Google выпустил эксклюзивное приложение Recorder для своей линейки телефонов. Для студентов, и вообще людей, которым надо конспектировать большие объемы речи это прям очень ценный инструмент
А презентации Apple в переводе зачем смотреть? Поплакать?
нафиг не нужны