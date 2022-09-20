Исследование: алгоритмы YouTube игнорируют пожелания зрителей — кнопки «Не нравится» и «Не интересует» почти не работают Статьи редакции
Авторы пишут, что даже в лучшем случае система может выдать половину ненужных роликов.
- Работу алгоритмов изучила команда Mozilla, данные приводит The Verge. Исследователи проверили рекомендации у более 20 тысяч пользователей-волонтёров, которые использовали расширение RegretsReporter. Оно позволяет фильтровать свои рекомендации и скрывать ненужные видео.
- В Mozilla говорят, что кнопки «Не нравится», «Не интересует», «Не рекомендовать видео с этого канала» практически неэффективны, и зрители всё равно будут сталкиваться с похожими роликами в ленте. Авторы исследования пишут, что в лучших случаях алгоритм показывает в ленте половину ненужных роликов. В худших — эффект от использования этих кнопок будет едва заметен.
- В среднем кнопка «Не нравится» влияла на результаты в выдаче в 12% случаев, а кнопка «Не интересует» — в 11%. Кнопки «Не рекомендовать видео с этого канала» и «Удалить из истории просмотра» оказались чуть эффективнее — 43% и 29% соответственно.
- Исследователи говорят, что YouTube стоит лучше фильтровать контент, который сами зрители сочли нежелательным.
- В самой YouTube раскритиковали исследование Mozilla, подчеркнув, что оно не учитывает, как на самом деле работают алгоритмы.
- Представитель видеосервиса сообщила, что YouTube специально разрешает часть нежелательных видео, так как блокировка всех таких роликов может негативно повлиять на самих зрителей и поместить их в информационный пузырь, в котором не будет контента из других сфер. Кнопки «Не интересует» и «Не рекомендовать видео с этого канала» должны фильтровать отдельные ролики и авторов, но не запрещать другие видео на похожую тематику.
Это не первое исследование алгоритмов YouTube от Mozilla. В июле 2021 года команда изучила процент нежелательных видео, которые пользователи увидели у себя в рекомендациях.
1064 просмотров
Например раньше по количеству дизлайков я мог сразу определить, нормальный ли гайд, который я ищу, или шлак, на который не стоит уделять внимание
"Return Youtube Dislake" в Chrome решает эту проблему)
Это что-то про озера?
Проблема только в том, что оно может перестать работать в любой момент
дизлайки кстати стопроцетно позволяли выделять полностью кликбейтные видео.
О да. Очень помогало раньше от кликбэйта: ролик отражает название твоей проблемы, но в ролике об этом ни слова. Раньше по дизам было сразу понятно и можно было не тратить свое время впустую.
Разумно
Но рекомендации Ютуба все равно хлам.
(У самого есть канал)
рекомендации тупого ИИ Ютуб никому не нужны. Сделал подписки и только из и смотришь в итоге.
Есть очень много годных каналов которые ты годами не находишь, пока кто-нибудь не посоветует. И это притом, что тематика общая с тем, что смотришь обычно.
Гениальные алгоритмы
у каждого свое мнение,как по мне наоборот алгоритмы предлагают,то что интересно
Но в итоге ты оказываешься в пузыре контента, который тебе не интересен. По крайней мере на моих подпиская я бы не сказал, что рекомендации показываются разнообразные
Странно, что до сих пор нельзя забанить какое-то говно типа Зверье или Ай, как просто чтобы НИКОГДА не видеть их ролики в рекомендации.
- Забанил канал "Ай как просто"
- В рекомендациях: "Ай как просто в гостях у *"
Именно. Или вот тебе ссылка на второй/лайв канал… Спасибо, что понимаете мою боль. :)
Мне даже удалось. Пришлось старательно каждый и каждый раз видя подобный ролик хоть где-то, его чистить такими кнопочками. Вроде помогло, уже года 2 не вижу. Мир для меня оказался чуточку чище
у нас пока что слабо развита культура отмены
Я отписался, в рекомендациях больше не встречал особо
Но я и смотрел его не часто до этого.
ну если речь о главной странице рекомендаций, то в 2 клика канал банится.
А вот в поиске банится только через бан канала ручками
Спасибо. Надо проверить. Раньше слабо помогало.
Новость действительно правдивая, лайки и дизлайки в YouTube начинают терять смысл.
Но не здесь. Лови диз
«Может выдать половину ненужных роликов» – не может, а выдаёт и гораздо больше 50%.
Лайки и дизлайки – пузомерки контента, не более того.
я всегда жму только просмотр в режиме подписка. Все псевдорекомендации от Ютуб это мусор, дебилизатор.
Я один фиг в информационном пузыре из моих любимых тематик и кучки какое-то шлака
Я бы еще сказал "спасибо" YouTube за то, что они убили поиск. Мне теперь по некоторым не очень частым запросам в поиске показываются "Видео которые вам могут понравиться" и "по похожей теме", что напрочь убивает суть поиска. А видео по теме улетают вниз на несколько экранов. Условно, запрос "Обновление Figma", а половина высоты экрана по данному запросу "Новый выпуск The Grand Tour"0_0
Читал где-то, что рекомендательные системы способствуют ксенофобии и прочим видам социальной ненависти: типа человек определенных взглядов видит только контент, соответствующий им, и не видит ничего, что могло бы вызвать в нем критическое мышление.
Это и есть пузырь)
Да всегда это было интересно, когда нажимаешь "не рекомендовать видео с этого канала" и следом включается видел с того же канала
зато то что предлагают, обычно, дно днищенское. Зато разнообразная информация.
Тыкаешь в рилсах "Не интересует данный канал" и все равно через день-два он всплывает
Получается правительство России=элгоритмы ютюб?
Больше всего нравится их забота, чтобы мы не оказались в информационном пузыре. Конечно, мы же неразумные. О том, что кто-то имеет право хотеть быть в "пузыре" речи не идёт.
Вы уже давно в пузыре. Мочевом пузыре царя
Мужик 💪полегчало?
Ребенок смотрит блогеров, сколько не блокировал их все равно вылазит
А мне надоело смотреть идиотские ролики про Украину, которые мне выдает YouTube по любому запросу, и не важно - ремесла, квантовая физика, путешествия. Один фиг - смотри, какие русские плохие.
Если вам показывают всякий шлак - значит у вас мало подписок (на то что вам нравится).