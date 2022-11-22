МТС запустил в тестовом режиме магазин Android-приложений AppBazar Статьи редакции
В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.
- Сейчас в магазине доступно 83 приложения, 55 из которых — игры, пишет «Ъ» со ссылкой на оператора. К февралю 2023 года компания рассчитывает расширить каталог до 500 сервисов. Таже МТС обсуждает с производителями смартфонов возможность предустановке AppBazar, но не раскрывает потенциальных партнёров.
- Покупать платные приложения в магазине можно с помощью счёта мобильного или карт российских банков. В компании уточнили, что для монетизации программ есть сервис внутренних покупок, продажа премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях. До конца 2022 года разработчики получат льготные условия монетизации, детали в МТС не привели.
- Размещать приложения смогут как российские, так и иностранные разработчики, утверждают в МТС и говорят, что уже работают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий.
- Газета нашла в каталоге игры от британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games и российско-британской Zeptolab. Их издатель в AppBazar — провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы». В этой компании не ответили на запрос.
- Из 28 неигровых приложений в магазине, 15 — разработки МТС. Также есть, например, приложения Ozon, каршеринга BelkaCar, «Почта-банка» и «Дом.РФ». В компании не сказали, появятся ли в AppBazar приложения подсанкционных банков, но отметили, что не планируют ограничивать доступ на площадку для других операторов.
- В России уже есть несколько магазинов Android-приложений. В частности, в мае 2022 года вышла бета-версия RuStore, сейчас там больше 1100 сервисов. В ноябре приложение вошло в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России.
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Логично тогда переименовать МТС в "Ашотмобаил"
База
это шикарно, спасибо
Нейминг пиздатый конечно
Каждое приложение проходит проверку качества. "За базар отвечаем" — прокомментировали в пресс службе
Дальше будет App Ларёк?
базара нет
Барахолка))
Палатка)
Это чуть позже когда мы победим зависимость от западного интернета и мерзкие капиталистическогейские файлы будут продаваться на флешках в ларьках. Со своей тарой скидка.
Комок
Ничего нового и удивительного. Так же как и во всяких "нашсторах" и "русторах" ничего годного нет и не будет.
Сам придумал? Пользуюсь Rustore с момента запуска, приложения скачиваются и обновляются, всё отлично.
Банковские приложения и прочее, что попало под санкции
AppBazar звучит веселее чем рустор
То есть, надо вставать на картонки чтобы померить по размеру приложуху?
Вот интересно, торговаться там можно будет?
Конечно, будем продавать одежду как на базаре за 10 копеек!
Звучит, как пиратский сайт двухтысячных, типа zaycev.net
Ладно, это настолько смешно, что даже травить не хочется)
Базаааааар русский народный от МТС!!!
Туркменбаши как то боролся в 90х с русизмами и запретил слово "магазин",из окружения не нашлось лизоблюдов подсказать что это арабское слово))
Раньше все себе банк покупали, теперь магазины приложений пилят)
Это даже хорошо! Не нравится мне постоянная поддержка RuStore он сейчас не особо лучше NashStore или Rumarket, да даже этого Appbazar.
Пускай все делают, потом останется 2-3 и хорошо, будут выбирать что действительно больше нравится.
И как говорят "конкуренция, двигатель прогресса".
Для МТС это вполне логичный шаг. Учитывая что у них есть своя платежная инфраструктура (МТС Банк, МТС Деньги), своя абонентская база, и свои игровые активы (WASD.TV, Gambit Esports, МТС Remote Play). Я бы даже сказал для них это более профильный проект, чем Rustore для VK.
П.С. еще GFN.ru забыл из активов.
МТС нашёл идеальное название своим сервисам? Ну ведь на отечественном рынке, неужто все остальные названия были заняты?
"Майдан" еще есть))
Торжок- городом занято)
базар всяко лучше чем "русторе" и "нашсторе". Но теперь как в китае у всех свой магазинчик приложений. И в целом получается ни у кого.
логотип правда странный и цвета мегафона.
Вот как раз таки Рустор и звучит, и выглядит солиднее на фоне Эп базара. У него идентичность есть, пусть и кгбшная, но есть, чего не скажешь про творение МТС.
После этой новости я бросила билайн! И пошла в базар//
"британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games"
А у вас 8floor точно британского качества? Или китай? Ну я похожу ещё пока посмотрю, отложите.
Надо отдать должное, что хоть назвали уникально. А то от Руссторов и Нашсторов уже тошнит.
Когда стартаперы запускают проекты , все заморачиваются над красивым и правильным названием своего детища. Но, за этот год несколько компаний уже доказали, что были бы бабки, и даже гавно поплывет.
На кой оно надо? Это раз.
Название ёбаный стыд. Похоже яйцо это был лучший креатив мтса
Вам концепция иронии в нейминге не знакома? :)
Интересно, ребята при нейминге догадывались, какие ассоциации от названия будут??
Конечно
Хммммм
Pazar Mazar
App одежда... App жизнь.... App вселенная!
развели базар D
🤦♂️ началось… че там, стор для эпл не? Только андроид, который себе может любой школьник сделать…
А что ты для Apple сделаешь? Ссылки на PWA?))
Главное чтобы вывезли
Следят ли они за базаром, вот в чем вопрос
Почему в слове базар так мало Z?
а на базаре
а на базаре
а там гитары
а там цыгане