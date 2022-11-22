Сервисы
Лысый бас

МТС запустил в тестовом режиме магазин Android-приложений AppBazar Статьи редакции

В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.

  • Сейчас в магазине доступно 83 приложения, 55 из которых — игры, пишет «Ъ» со ссылкой на оператора. К февралю 2023 года компания рассчитывает расширить каталог до 500 сервисов. Таже МТС обсуждает с производителями смартфонов возможность предустановке AppBazar, но не раскрывает потенциальных партнёров.
  • Покупать платные приложения в магазине можно с помощью счёта мобильного или карт российских банков. В компании уточнили, что для монетизации программ есть сервис внутренних покупок, продажа премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях. До конца 2022 года разработчики получат льготные условия монетизации, детали в МТС не привели.
  • Размещать приложения смогут как российские, так и иностранные разработчики, утверждают в МТС и говорят, что уже работают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий.
  • Газета нашла в каталоге игры от британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games и российско-британской Zeptolab. Их издатель в AppBazar — провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы». В этой компании не ответили на запрос.
  • Из 28 неигровых приложений в магазине, 15 — разработки МТС. Также есть, например, приложения Ozon, каршеринга BelkaCar, «Почта-банка» и «Дом.РФ». В компании не сказали, появятся ли в AppBazar приложения подсанкционных банков, но отметили, что не планируют ограничивать доступ на площадку для других операторов.
  • В России уже есть несколько магазинов Android-приложений. В частности, в мае 2022 года вышла бета-версия RuStore, сейчас там больше 1100 сервисов. В ноябре приложение вошло в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России.

#новость #мтс

3078 просмотров
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70 комментариев
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 Alex
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Спортивный диод

Логично тогда переименовать МТС в "Ашотмобаил"

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1 комментарий
Греческий томагавк_два

База

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1 комментарий
Роман Рабочий

это шикарно, спасибо

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Uncle Gluk
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Салахиддин Сапархан

Нейминг пиздатый конечно

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Наталья Парфёнова
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Oleg Pravdin

Каждое приложение проходит проверку качества. "За базар отвечаем" — прокомментировали в пресс службе

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Ana
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Daniel de Lion

Дальше будет App Ларёк?

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Дмитрий Кедов

базара нет

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Цифровые комплексы

Барахолка))

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Roll Null

Палатка)

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1 комментарий
Случайные фотографии

Это чуть позже когда мы победим зависимость от западного интернета и мерзкие капиталистическогейские файлы будут продаваться на флешках в ларьках. Со своей тарой скидка.

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Артур Малосиев

Комок

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Алексей Панаит

Ничего нового и удивительного. Так же как и во всяких "нашсторах" и "русторах" ничего годного нет и не будет.

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СвяТой_ТапоК

Сам придумал? Пользуюсь Rustore с момента запуска, приложения скачиваются и обновляются, всё отлично.

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12 комментариев
Andrey Olenin

Банковские приложения и прочее, что попало под санкции

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Lisa Pucci

AppBazar звучит веселее чем рустор

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Atapps

То есть, надо вставать на картонки чтобы померить по размеру приложуху?

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Вадим Д.

Вот интересно, торговаться там можно будет?

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flash

Конечно, будем продавать одежду как на базаре за 10 копеек!

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Деда Миша
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Рики Сайферт

Звучит, как пиратский сайт двухтысячных, типа zaycev.net

Зайцев.нет! Скачать музыку бесплатно в формате…
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zaycev.net
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Артём Подгорный

Ладно, это настолько смешно, что даже травить не хочется)

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flash

Базаааааар русский народный от МТС!!!

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роман долгополов

Туркменбаши как то боролся в 90х с русизмами и запретил слово "магазин",из окружения не нашлось лизоблюдов подсказать что это арабское слово))

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Ziyech

Раньше все себе банк покупали, теперь магазины приложений пилят)

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Мяу

Это даже хорошо! Не нравится мне постоянная поддержка RuStore он сейчас не особо лучше NashStore или Rumarket, да даже этого Appbazar.

Пускай все делают, потом останется 2-3 и хорошо, будут выбирать что действительно больше нравится.

И как говорят "конкуренция, двигатель прогресса".

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Дмитрий Кузнецов

Для МТС это вполне логичный шаг. Учитывая что у них есть своя платежная инфраструктура (МТС Банк, МТС Деньги), своя абонентская база, и свои игровые активы (WASD.TV, Gambit Esports, МТС Remote Play). Я бы даже сказал для них это более профильный проект, чем Rustore для VK.

П.С. еще GFN.ru забыл из активов.

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Вадим Д.

МТС нашёл идеальное название своим сервисам? Ну ведь на отечественном рынке, неужто все остальные названия были заняты?

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роман долгополов

"Майдан" еще есть))
Торжок- городом занято)

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lakoros

базар всяко лучше чем "русторе" и "нашсторе". Но теперь как в китае у всех свой магазинчик приложений. И в целом получается ни у кого.

логотип правда странный и цвета мегафона.

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Daniel de Lion

Вот как раз таки Рустор и звучит, и выглядит солиднее на фоне Эп базара. У него идентичность есть, пусть и кгбшная, но есть, чего не скажешь про творение МТС.

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1 комментарий
flash

После этой новости я бросила билайн! И пошла в базар//

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Александр Ларин

"британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games"

А у вас 8floor точно британского качества? Или китай? Ну я похожу ещё пока посмотрю, отложите.

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Туалетный Стульчак

Надо отдать должное, что хоть назвали уникально. А то от Руссторов и Нашсторов уже тошнит.

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Виктор

Когда стартаперы запускают проекты , все заморачиваются над красивым и правильным названием своего детища. Но, за этот год несколько компаний уже доказали, что были бы бабки, и даже гавно поплывет.

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M-S-R

На кой оно надо? Это раз.
Название ёбаный стыд. Похоже яйцо это был лучший креатив мтса

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Ana

Вам концепция иронии в нейминге не знакома? :)

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1 комментарий
Григорий Красильников

Интересно, ребята при нейминге догадывались, какие ассоциации от названия будут??

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Дмитрий Кузнецов

Конечно

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Лелик Плотников

Хммммм

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Наил

Pazar Mazar

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flash

App одежда... App жизнь.... App вселенная!

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Donna Bauer

развели базар D

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Владимир Ермаков

🤦‍♂️ началось… че там, стор для эпл не? Только андроид, который себе может любой школьник сделать…

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Boyko

А что ты для Apple сделаешь? Ссылки на PWA?))

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1 комментарий
виктор сикрит

Главное чтобы вывезли

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Mikhail Manuylov

Следят ли они за базаром, вот в чем вопрос

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Konstantin V

Почему в слове базар так мало Z?

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Dmitriy Filippov

а на базаре
а на базаре
а там гитары
а там цыгане

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