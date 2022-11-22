Сервисы
Лысый бас

МТС запустил в тестовом режиме свой магазин Android-приложений AppBazar Статьи редакции

В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.

  • Сейчас в магазине доступно 83 приложения, 55 из которых — игры, пишет «Ъ» со ссылкой на оператора. К февралю 2023 года компания рассчитывает расширить каталог до 500 сервисов. Таже МТС обсуждает с производителями смартфонов возможность предустановке AppBazar, но не раскрывает потенциальных партнёров.
  • Покупать платные приложения в магазине можно с помощью счёта мобильного или карт российских банков.
  • Размещать приложения смогут как российские, так и иностранные разработчики, утверждают в МТС и говорят, что уже работают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий.
  • Газета нашла в каталоге игры от британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games и российско-британской Zeptolab. Их издатель в AppBazar — провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы». В этой компании не ответили на запрос.
  • Из 28 неигровых приложений в магазине, 15 — разработки МТС. Также есть, например, приложения Ozon, каршеринга BelkaCar, «Почта-банка» и «Дом.РФ». В компании не сказали, появятся ли в AppBazar приложения подсанкционных банков, но отметили, что не планируют ограничивать доступ на площадку для других операторов.
  • В России уже есть несколько магазинов Android-приложений. В частности, в мае 2022 года вышла бета-версия RuStore, сейчас там больше 1100 сервисов. В ноябре приложение вошло в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России.

#новость #мтс

1929 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Alex
Ответить
Развернуть ветку
Спортивный диод

Логично тогда переименовать МТС в "Ашотмобаил"

Ответить
Развернуть ветку
Греческий томагавк_два

База

Ответить
Развернуть ветку
Салахиддин Сапархан

Нейминг пиздатый конечно

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Pravdin

Каждое приложение проходит проверку качества. "За базар отвечаем" — прокомментировали в пресс службе

Ответить
Развернуть ветку
Daniel de Lion

Дальше будет App Ларёк?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кедов

базара нет

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Барахолка))

Ответить
Развернуть ветку
Roll Null

Палатка)

Ответить
Развернуть ветку
Daniel de Lion

Коврик

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Панаит

Ничего нового и удивительного. Так же как и во всяких "нашсторах" и "русторах" ничего годного нет и не будет.

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Сам придумал? Пользуюсь Rustore с момента запуска, приложения скачиваются и обновляются, всё отлично.

Ответить
Развернуть ветку
Правоохранительный кот

Он имеет ввиду приложения, которые издают западные вендоры.
И прав. При чём тут локальные, которые и так можно скачать с сайтов банков и они так же будут обновляться?

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Зачем качать с разных сайтов, когда можно с одного места?

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Тут еще вопрос с безопасностью, условно легче довериться одному стору и потом ставить без проблем приложения, чем каждое приложение искать, потом думать безопасный apk скачал или нет и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Мне кажется, довериться приложению с официального сайта Сбера куда проще и правильнее, чем какой-то хуете с русстора

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Русторе считайте это VK, не вижу причин чего-то там бояться.

А вот постоянно обновлять через апк сильно увеличивает шансы однажды нарваться на фищинговый сайт эмитирующий тот же Сбер.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Нунинаю. Тот же Телеграм, установленный с оф.сайта обновляется не вручную через апк, а из приложения. То есть сам говорит "обновить?" Я отвечаю "да, валяй" и всё, никаких посторонних сайтов

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

Вам медаль выдать пора

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Выдай.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Я тоже пользуюсь, мне тоже выдайте!

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша
Ответить
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Банковские приложения и прочее, что попало под санкции

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот интересно, торговаться там можно будет?

Ответить
Развернуть ветку
flash

Конечно, будем продавать одежду как на базаре за 10 копеек!

Ответить
Развернуть ветку
Atapps

То есть, надо вставать на картонки чтобы померить по размеру приложуху?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

МТС нашёл идеальное название своим сервисам? Ну ведь на отечественном рынке, неужто все остальные названия были заняты?

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

"Майдан" еще есть))
Торжок- городом занято)

Ответить
Развернуть ветку
flash

Базаааааар русский народный от МТС!!!

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Туркменбаши как то боролся в 90х с русизмами и запретил слово "магазин",из окружения не нашлось лизоблюдов подсказать что это арабское слово))

Ответить
Развернуть ветку
Рики Сайферт

Звучит, как пиратский сайт двухтысячных, типа zaycev.net

Зайцев.нет! Скачать музыку бесплатно в формате…
ТУТ ЗАЙЦЕВ.НЕТ! ТУТ тонны самых свежих и популярных mp3 бесплатно и без регистрации - скачай всего…
zaycev.net
Ответить
Развернуть ветку
Ziyech

Раньше все себе банк покупали, теперь магазины приложений пилят)

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Это даже хорошо! Не нравится мне постоянная поддержка RuStore он сейчас не особо лучше NashStore или Rumarket, да даже этого Appbazar.

Пускай все делают, потом останется 2-3 и хорошо, будут выбирать что действительно больше нравится.

И как говорят "конкуренция, двигатель прогресса".

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

Хммммм

Ответить
Развернуть ветку
Наил

Pazar Mazar

Ответить
Развернуть ветку
flash

App одежда... App жизнь.... App вселенная!

Ответить
Развернуть ветку
flash

После этой новости я бросила билайн! И пошла в базар//

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ларин

"британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games"

А у вас 8floor точно британского качества? Или китай? Ну я похожу ещё пока посмотрю, отложите.

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

На кой оно надо? Это раз.
Название ёбаный стыд. Похоже яйцо это был лучший креатив мтса

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша
Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Когда стартаперы запускают проекты , все заморачиваются над красивым и правильным названием своего детища. Но, за этот год несколько компаний уже доказали, что были бы бабки, и даже гавно поплывет.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Подгорный

Ладно, это настолько смешно, что даже травить не хочется)

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников

Интересно, ребята при нейминге догадывались, какие ассоциации от названия будут??

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null