МТС запустил в тестовом режиме свой магазин Android-приложений AppBazar Статьи редакции
В нём нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков.
- Сейчас в магазине доступно 83 приложения, 55 из которых — игры, пишет «Ъ» со ссылкой на оператора. К февралю 2023 года компания рассчитывает расширить каталог до 500 сервисов. Таже МТС обсуждает с производителями смартфонов возможность предустановке AppBazar, но не раскрывает потенциальных партнёров.
- Покупать платные приложения в магазине можно с помощью счёта мобильного или карт российских банков.
- Размещать приложения смогут как российские, так и иностранные разработчики, утверждают в МТС и говорят, что уже работают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий.
- Газета нашла в каталоге игры от британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games и российско-британской Zeptolab. Их издатель в AppBazar — провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы». В этой компании не ответили на запрос.
- Из 28 неигровых приложений в магазине, 15 — разработки МТС. Также есть, например, приложения Ozon, каршеринга BelkaCar, «Почта-банка» и «Дом.РФ». В компании не сказали, появятся ли в AppBazar приложения подсанкционных банков, но отметили, что не планируют ограничивать доступ на площадку для других операторов.
- В России уже есть несколько магазинов Android-приложений. В частности, в мае 2022 года вышла бета-версия RuStore, сейчас там больше 1100 сервисов. В ноябре приложение вошло в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России.
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Логично тогда переименовать МТС в "Ашотмобаил"
База
Нейминг пиздатый конечно
Каждое приложение проходит проверку качества. "За базар отвечаем" — прокомментировали в пресс службе
Дальше будет App Ларёк?
базара нет
Барахолка))
Палатка)
Коврик
Ничего нового и удивительного. Так же как и во всяких "нашсторах" и "русторах" ничего годного нет и не будет.
Сам придумал? Пользуюсь Rustore с момента запуска, приложения скачиваются и обновляются, всё отлично.
Он имеет ввиду приложения, которые издают западные вендоры.
И прав. При чём тут локальные, которые и так можно скачать с сайтов банков и они так же будут обновляться?
Зачем качать с разных сайтов, когда можно с одного места?
Тут еще вопрос с безопасностью, условно легче довериться одному стору и потом ставить без проблем приложения, чем каждое приложение искать, потом думать безопасный apk скачал или нет и т.д.
Мне кажется, довериться приложению с официального сайта Сбера куда проще и правильнее, чем какой-то хуете с русстора
Русторе считайте это VK, не вижу причин чего-то там бояться.
А вот постоянно обновлять через апк сильно увеличивает шансы однажды нарваться на фищинговый сайт эмитирующий тот же Сбер.
Нунинаю. Тот же Телеграм, установленный с оф.сайта обновляется не вручную через апк, а из приложения. То есть сам говорит "обновить?" Я отвечаю "да, валяй" и всё, никаких посторонних сайтов
Вам медаль выдать пора
Выдай.
Я тоже пользуюсь, мне тоже выдайте!
Банковские приложения и прочее, что попало под санкции
Вот интересно, торговаться там можно будет?
Конечно, будем продавать одежду как на базаре за 10 копеек!
То есть, надо вставать на картонки чтобы померить по размеру приложуху?
МТС нашёл идеальное название своим сервисам? Ну ведь на отечественном рынке, неужто все остальные названия были заняты?
"Майдан" еще есть))
Торжок- городом занято)
Базаааааар русский народный от МТС!!!
Туркменбаши как то боролся в 90х с русизмами и запретил слово "магазин",из окружения не нашлось лизоблюдов подсказать что это арабское слово))
Звучит, как пиратский сайт двухтысячных, типа zaycev.net
Раньше все себе банк покупали, теперь магазины приложений пилят)
Это даже хорошо! Не нравится мне постоянная поддержка RuStore он сейчас не особо лучше NashStore или Rumarket, да даже этого Appbazar.
Пускай все делают, потом останется 2-3 и хорошо, будут выбирать что действительно больше нравится.
И как говорят "конкуренция, двигатель прогресса".
Хммммм
Pazar Mazar
App одежда... App жизнь.... App вселенная!
После этой новости я бросила билайн! И пошла в базар//
"британской 8floor, итальянской TuoMuseo, бразильской Orube Game Studio, португальской Infinity Games"
А у вас 8floor точно британского качества? Или китай? Ну я похожу ещё пока посмотрю, отложите.
На кой оно надо? Это раз.
Название ёбаный стыд. Похоже яйцо это был лучший креатив мтса
Когда стартаперы запускают проекты , все заморачиваются над красивым и правильным названием своего детища. Но, за этот год несколько компаний уже доказали, что были бы бабки, и даже гавно поплывет.
Ладно, это настолько смешно, что даже травить не хочется)
Интересно, ребята при нейминге догадывались, какие ассоциации от названия будут??