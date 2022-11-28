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Патриотический месяц

WhatsApp запустил функцию для отправки сообщений самому себе Статьи редакции

Спустя пять лет после Telegram.

  • Функция «Сообщение для себя» позволяет отправлять заметки и напоминания самому себе в мессенджере и станет доступна всем пользователям приложений на Android и iOS в ближайшие недели, пишет TechCrunch. У некоторых редакторов vc.ru функция уже появилась.
  • Чтобы создать чат с самим собой в WhatsApp, нужно найти свой номер вверху списка контактов. Сообщения в чате можно закреплять.
  • У других мессенджеров уже есть подобные функции: у Signal есть Note to Self, в Telegram с 2017 года пользователи могут сохранять сообщения в отдельный чат и использовать его для личных заметок и напоминаний.
Скриншот vc.ru

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #whatsapp

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32 комментария
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 Олег Макаров

Расчёт на то, что пользователи WatsApp теперь будут сами себе отправлять красивые открыточки, а не в общие чаты?

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Bames Jond

Ахахахаха
Ну что тут ещё скажешь.
Кто то в фб запереживал за рабочее место и решил поработать?)

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Евгений Афанасьев

Бизнес-идея для вотсапа: сделайте репост часто пересылаемых сообщений платным. И заработаете денег, и может часть людей перестанут фигней маяться в чатах.

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Вася Пражкин

Мессенжер интроверта

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Полина Лааксо

мессенджер родственников и учителей российских школ

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Олег Комаров

Волею судеб оказался в ближнем зарубежье, так вот этот чудо мессенджер тут, увы, везде.
У меня ощущение, что UX еры в вацапе работают на пол ставки в одноклассниках.

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виктор сикрит

Хочется архив с этими пикчами, я каждый раз жду их в комментах

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Андрей Рядькин

и гос монополий

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Вячеслав Грачунов

Я уже давно пользуюсь. Создаёшь ссылку на чат со своим номером и переходишь. Всё.

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Kuba7

Угу, моя бывшая с конца 19 года этой темой пользовалась. Только видимо официально про эту фичу не говорили, возможно она была на уровне полутаг/полуфича

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ЯжПрограммист

Шел 2022 год, в вотсапе решили поработать.

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Anton

картинка отражает суть

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Павел Иванов
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Андрей Иванов

Наконец-то

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Den

В телеге эти сообщения можно посмотреть при смене гаджета, с которого ты сидишь, все сохраняется в облаке. В ватсапе такого нет. Зачем эта функция нужна?

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Ученый динозавр

Т.е вы хотите сказать, что не пользуетесь автоматическим резервированием копии?

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Kuba7

У месседжеров разный подход к организации хранения и предоставления переписок, хорошо же когда есть альтернатива.

PS: и да, вацап всё ближе и ближе к хранению всего в облаке, например при входе на десктопный или веб переписка вся отображается (ВСЯ). Я сам удивился

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умный человек

Мать твою

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Андрей Иванов

И твою

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Алексей Первов

Я уже давно для этого создал группу с самим собой

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Antonio Montana

А не судьба избранное папку сделать вверху чата ?😆

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nobodyreally

Не прошло и .... лет

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Vlad Limbo

Ого, вот это инновации!

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Кубик Рубика

новейшие технологии!

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M-S-R

Вот это фича так фича! Скоро до каналов дойдут, которых может быть много и в которых можно быть одному. и использовать это как блокноты. с разными темами.

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M-S-R

WA был. Помянем.

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Небесный Орзэмэс

Вот это да! Лицо продакта, ждущего нереального космического буста метрик после релиза:🗿

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Александр Рюмин

Так и до этой "инновации" можно было отправлять себе сообщения с той разницей, что вместо имени и фамилии просто высвечивался твой номер. Е7ать фича...

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High Stakes

Ну хоть с нормальным человеком поговорю.

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Фундаментальный огонь

слоупоки ))

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Гарри

Джонии, итс революшен или ещё ноу?

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Олег Макаров

Просто удивительно, что здесь нет ни одной шутки про финские корни топ-менеджмента WhatsApp

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