WhatsApp запустил функцию для отправки сообщений самому себе Статьи редакции
Спустя пять лет после Telegram.
- Функция «Сообщение для себя» позволяет отправлять заметки и напоминания самому себе в мессенджере и станет доступна всем пользователям приложений на Android и iOS в ближайшие недели, пишет TechCrunch. У некоторых редакторов vc.ru функция уже появилась.
- Чтобы создать чат с самим собой в WhatsApp, нужно найти свой номер вверху списка контактов. Сообщения в чате можно закреплять.
- У других мессенджеров уже есть подобные функции: у Signal есть Note to Self, в Telegram с 2017 года пользователи могут сохранять сообщения в отдельный чат и использовать его для личных заметок и напоминаний.
*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.
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Расчёт на то, что пользователи WatsApp теперь будут сами себе отправлять красивые открыточки, а не в общие чаты?
Ахахахаха
Ну что тут ещё скажешь.
Кто то в фб запереживал за рабочее место и решил поработать?)
Бизнес-идея для вотсапа: сделайте репост часто пересылаемых сообщений платным. И заработаете денег, и может часть людей перестанут фигней маяться в чатах.
Мессенжер интроверта
мессенджер родственников и учителей российских школ
Волею судеб оказался в ближнем зарубежье, так вот этот чудо мессенджер тут, увы, везде.
У меня ощущение, что UX еры в вацапе работают на пол ставки в одноклассниках.
Хочется архив с этими пикчами, я каждый раз жду их в комментах
и гос монополий
Я уже давно пользуюсь. Создаёшь ссылку на чат со своим номером и переходишь. Всё.
Угу, моя бывшая с конца 19 года этой темой пользовалась. Только видимо официально про эту фичу не говорили, возможно она была на уровне полутаг/полуфича
Шел 2022 год, в вотсапе решили поработать.
картинка отражает суть
Наконец-то
В телеге эти сообщения можно посмотреть при смене гаджета, с которого ты сидишь, все сохраняется в облаке. В ватсапе такого нет. Зачем эта функция нужна?
Т.е вы хотите сказать, что не пользуетесь автоматическим резервированием копии?
У месседжеров разный подход к организации хранения и предоставления переписок, хорошо же когда есть альтернатива.
PS: и да, вацап всё ближе и ближе к хранению всего в облаке, например при входе на десктопный или веб переписка вся отображается (ВСЯ). Я сам удивился
Мать твою
И твою
Я уже давно для этого создал группу с самим собой
А не судьба избранное папку сделать вверху чата ?😆
Не прошло и .... лет
Ого, вот это инновации!
новейшие технологии!
Вот это фича так фича! Скоро до каналов дойдут, которых может быть много и в которых можно быть одному. и использовать это как блокноты. с разными темами.
WA был. Помянем.
Вот это да! Лицо продакта, ждущего нереального космического буста метрик после релиза:🗿
Так и до этой "инновации" можно было отправлять себе сообщения с той разницей, что вместо имени и фамилии просто высвечивался твой номер. Е7ать фича...
Ну хоть с нормальным человеком поговорю.
слоупоки ))
Джонии, итс революшен или ещё ноу?
Просто удивительно, что здесь нет ни одной шутки про финские корни топ-менеджмента WhatsApp