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Сервисы
Полина Лааксо

«Яндекс Карты» показали проект «сверхподробных» карт — с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями Статьи редакции

Первые изменения внесут в бета-версию после 19 декабря 2022 года.

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  • «Яндекс Карты» представили новую визуализацию карт на ежегодном мероприятии Yet another Conference, которое в 2022 году компания провела в формате мини-сериала. Вид дорог, зданий, подземных переходов, остановок и других объектов «приблизят» к реальному по форме и цветам.
  • Новые детализированные карты помогут водителям и пешеходам лучше ориентироваться на дорогах и улицах. «Читать нынешние схемы бывает тяжело: например, не всегда понятно, решётка — это пешеходный переход или что-то другое. Но делать карту фотореалистичной мы не хотим: из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться», — рассказал директор продуктовой стратегии сервиса Илья Александров.
  • Обновлять карты будут постепенно. Сначала изменят вид автомобильных дорог: добавят разметку полос и островки безопасности, трёхмерными сделают сложные развязки — чтобы водитель сразу видел, где поворот. Ключевые московские магистрали отобразятся по-новому уже после 19 декабря 2022 года в бета-версии «Яндекс Карт».
  • Позже отрисуют у зданий окна, крыши, подъезды и пандусы — так будет проще узнать нужный объект. А ещё в деталях покажут остановки общественного транспорта, входы в подземные переходы и деревья, которые расположат там, где они растут на самом деле. Точных сроков компания пока не называет.
  • Подробнее о том, как «Яндекс» развивает сервис, можно послушать в отдельной серии YaC 2022 под названием «Карты нового поколения».
  • В 2022 году «Яндекс Карты» добавили озвучку велосипедных и самокатных маршрутов и возможность оптимизировать маршруты с несколькими пунктами назначения.
  • Улучшили также поиск по организациям, подключив нейросети, доработали JavaScript API, чтобы можно было менять дизайн карт и скрывать лишние объекты, и обновили приложение, из которого теперь можно вызывать такси и арендовать самокат.

#новость #яндекскарты #яндекс

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86 комментариев
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 bloger

Забыли указать: "Рекламное место свободно!"

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Vladislav

Красиво, удобно, респект Яндексу за Карты - отличный сервис

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Александр Пустовалов

Да у Яндекса все сервисы в принципе отличные. Музыкой и КиноПоиском пользуюсь с удовольствием

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8 комментариев
Anton Solod

не очень то она и подробная - бункер деда так и не смог найти

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Сергей

Карты хорошо подтянули. Но очень медленно развивают, работная при этом исключительно с территорией РФ. До сих пор не могут доделать до ума слизанную у 2ГИС фичу с входами организаций.

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Вадим Д.

Теперь все узнали, что на Зубовском бульваре, возле эстакады есть ̶с̶к̶а̶м̶е̶й̶к̶а̶ остановка и 5 деревьев.

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Zoringer

Пусть развязку на Таганской площади нарисуют)

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4 комментария
Axe

Это остановка общественного транспорта)

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Aleks B

это что за остановка?

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Елизавета М

И кто будет следить за всеми пересаженными деревьями потом?)

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Кирилл Макеев

Знатоки города 186-го уровня

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Undefined behavior

Машины с автопилотом будут ездить, сканировать.

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Слегка Придурковатый

"...карт — с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями"

Пока там не будет видно пешеходов в реальном времени (а лучше с опережением), даже устанавливать не буду.

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C. Steel

И чтобы имена над головами отображались, а по правой кнопке краткая биография.

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4 комментария
Игорь Протасов

Самокатчиков.
И пробки от самокатчиков

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2 комментария
Александр Ш

Молодцы, развиваются!

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Антон Штадлер

Гугл-Эрф на минималках?

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Антон Фень

Petal Maps:)

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1 комментарий
Евгений Фрост

Скорей с мультяшным дизайном.

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Aleks B

спиздили идею у эппл мапс спустя 10 лет

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ASM-OOP enjoyer

А нативное приложение карт для мобильных устройств Яндекс, случайно, не показал? Мне очень нравятся Я.Карты - по большей части тем, что там без проблем можно посмотреть информацию про общественный транспорт. Но, блин, как же меня раздражает, что на морозе я должен безмерно долго ждать, когда карты наконец прогрузятся (в это время у меня мерзнут руки, каждое нажатие дается всё труднее и труднее), про плавность самого интерфейса и говорить не приходится. Телефон среднего ценового сегмента, на телефоне нет ничего, кроме карт, мессенджера, спотифая, браузера и еще нескольких приложений.

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Антон Штадлер

А это уже ко вчерашней новости про Ятаган и сборку Аппа, которая получается быстрее, но несколько тормозит сам апп :)

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2 комментария
Алексей

Мне одному кажется это излишеством?

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Чмоня

Да.

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Elena Bravo

Классно смотрится. Да у Яндекса вообще в плане карт давно все на отлично. Теперь в принципе можно и навигатором не пользоваться, достаточно одно приложение карт иметь и там все есть.

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Николай Глущенко

За идею - большой респект. Но вот реализация пока-что так себе, у меня от этих превью-картинок глаза за 5 секунд начали болеть.

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Vladislav

В демо-ролике все это выглядит удобно, на самом деле (до-после)

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1 комментарий
Универсальный Илья

Отличное решение для Москвы и Питера.
Не представляю, как это будет работать у нас в Ростове, где разметка есть только на центральных улицах, и то не везде

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Серж

Наверное на ГОСТ будет ориентироватся

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Adversario

Почему ещё никто не пошутил про закладчиков?

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Elena Bravo

Не палите контору ))

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Алим

Такая технология уже лет 7 как в Южнокорейском сервисе Какаомэп
Тем не менее непростой проект удачи им!

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Сергей Меринов

красавчики молодцы. Европе такое даже еще не снилось. Кто еще за запад топит?

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Vasiliy Leytman

да как бы теме уже сто лет. похожее есть в apple maps уже года 2, и в разных формах в разных аппах даже больше. и причем тут за Запад топить вообще? нормальные люди топят за свободу и новые технологии без привязки, где именно они созданы.

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Олег Макаров

Вот деревья это очень важно, да.

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Дмитрий Кузнецов

Летом будет важно, после нескольких часов на солнце при +30.

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2 комментария
Дмитрий Кузнецов

Задумка довольно грандиозная. Интересно, где будут брать данные для такого уровня детализации? И еще немаловажный вопрос, как новая система рендеринга скажется на производительности? Приложение и сайт и сейчас тормозноваты.

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Elena Bravo

Для Москвы и Питера, конечно, могут реализовать, а по регионам сложно представить как это будет.

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Антон Штадлер

Petal maps где-то же берет. Не уровня Гугла контора

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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Ян Кузнечиков

Карты - один из немногих сервисов Яндекса, которыми действительно приятно пользоваться, особенно в СНГ

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Zoringer

...и особенно без границ)

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1 комментарий
Sergey Tischenko

Кажется, где-то мы такое уже видели...)

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Качан Водки

Так вот почему, суки все газоны у нас в парке вытоптали

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Качан Водки

«Читать нынешние схемы бывает тяжело: например, не всегда понятно, решётка — это пешеходный переход или что-то другое. Но делать карту фотореалистичной мы не хотим: из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться», — рассказал директор продуктовой стратегии сервиса Илья Александров.

что он хотел сказать? Потребность есть, но делать не будем, а то что сделали, это не то?

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Качан Водки

Как я понял из видео, ничего еще нет, это только мечта.

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Румянцев

Не, я понял так, что мечта, которая уже в процессе реализации, но до выката пока рановато

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Konstantin

Таганская площадь узнаваема) И да, в такой отрисовке становится чуть более навигируемой

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Евгений Фрост

Нейросетка генерирующая аниме по фоткам добралась и до спутников.

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Stanislav Perfilov

Охуенно 👍

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VBZASH

а "народные тропки" все укажут?
а то получится вот так

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Актуальный космос

это диверсанты в сторону Кремля копали

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Alexey Kunko

Очень круто! Ждем

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..

Перенесите эти карты в Яндекс такси ! Почему Яндекс карты приложение отличные и качественные, а подложка для Яндекс такси используется ублюдская , на которой сложно различить дороги и объекты? Кого-то ещё бесит подложка карт в Я.такси приложении?

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Портянки Леры

Я раньше предпочитал пользоваться Яндекс.Картами, а не Гугсл, потмоу что на Яндексе подсвечивались станции метро, по которым я ориентируюсь в городе. Последние несколько лет, станции метро убрали и ориентироваться по Яндекс.Картами стало невозможно!

Уберите дегененра Илья Александров и верните на Яндекс.Маркет ключевой функционал - подсветку станций метро

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Дмитрий

Ну вот, Кудрин не проработал и недели, а уже какой результат, а вы говорите)

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Чмоня

Какие ж они молодцы. Яндекс - круто!

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Overseer
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