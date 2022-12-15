«Яндекс Карты» показали проект «сверхподробных» карт — с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями Статьи редакции
Первые изменения внесут в бета-версию после 19 декабря 2022 года.
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- «Яндекс Карты» представили новую визуализацию карт на ежегодном мероприятии Yet another Conference, которое в 2022 году компания провела в формате мини-сериала. Вид дорог, зданий, подземных переходов, остановок и других объектов «приблизят» к реальному по форме и цветам.
- Новые детализированные карты помогут водителям и пешеходам лучше ориентироваться на дорогах и улицах. «Читать нынешние схемы бывает тяжело: например, не всегда понятно, решётка — это пешеходный переход или что-то другое. Но делать карту фотореалистичной мы не хотим: из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться», — рассказал директор продуктовой стратегии сервиса Илья Александров.
- Обновлять карты будут постепенно. Сначала изменят вид автомобильных дорог: добавят разметку полос и островки безопасности, трёхмерными сделают сложные развязки — чтобы водитель сразу видел, где поворот. Ключевые московские магистрали отобразятся по-новому уже после 19 декабря 2022 года в бета-версии «Яндекс Карт».
- Позже отрисуют у зданий окна, крыши, подъезды и пандусы — так будет проще узнать нужный объект. А ещё в деталях покажут остановки общественного транспорта, входы в подземные переходы и деревья, которые расположат там, где они растут на самом деле. Точных сроков компания пока не называет.
- Подробнее о том, как «Яндекс» развивает сервис, можно послушать в отдельной серии YaC 2022 под названием «Карты нового поколения».
- В 2022 году «Яндекс Карты» добавили озвучку велосипедных и самокатных маршрутов и возможность оптимизировать маршруты с несколькими пунктами назначения.
- Улучшили также поиск по организациям, подключив нейросети, доработали JavaScript API, чтобы можно было менять дизайн карт и скрывать лишние объекты, и обновили приложение, из которого теперь можно вызывать такси и арендовать самокат.
Забыли указать: "Рекламное место свободно!"
Красиво, удобно, респект Яндексу за Карты - отличный сервис
Да у Яндекса все сервисы в принципе отличные. Музыкой и КиноПоиском пользуюсь с удовольствием
не очень то она и подробная - бункер деда так и не смог найти
Карты хорошо подтянули. Но очень медленно развивают, работная при этом исключительно с территорией РФ. До сих пор не могут доделать до ума слизанную у 2ГИС фичу с входами организаций.
Теперь все узнали, что на Зубовском бульваре, возле эстакады есть ̶с̶к̶а̶м̶е̶й̶к̶а̶ остановка и 5 деревьев.
Пусть развязку на Таганской площади нарисуют)
Это остановка общественного транспорта)
это что за остановка?
И кто будет следить за всеми пересаженными деревьями потом?)
Знатоки города 186-го уровня
Машины с автопилотом будут ездить, сканировать.
"...карт — с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями"
Пока там не будет видно пешеходов в реальном времени (а лучше с опережением), даже устанавливать не буду.
И чтобы имена над головами отображались, а по правой кнопке краткая биография.
Самокатчиков.
И пробки от самокатчиков
Молодцы, развиваются!
Гугл-Эрф на минималках?
Petal Maps:)
Скорей с мультяшным дизайном.
спиздили идею у эппл мапс спустя 10 лет
А нативное приложение карт для мобильных устройств Яндекс, случайно, не показал? Мне очень нравятся Я.Карты - по большей части тем, что там без проблем можно посмотреть информацию про общественный транспорт. Но, блин, как же меня раздражает, что на морозе я должен безмерно долго ждать, когда карты наконец прогрузятся (в это время у меня мерзнут руки, каждое нажатие дается всё труднее и труднее), про плавность самого интерфейса и говорить не приходится. Телефон среднего ценового сегмента, на телефоне нет ничего, кроме карт, мессенджера, спотифая, браузера и еще нескольких приложений.
А это уже ко вчерашней новости про Ятаган и сборку Аппа, которая получается быстрее, но несколько тормозит сам апп :)
Мне одному кажется это излишеством?
Да.
Классно смотрится. Да у Яндекса вообще в плане карт давно все на отлично. Теперь в принципе можно и навигатором не пользоваться, достаточно одно приложение карт иметь и там все есть.
За идею - большой респект. Но вот реализация пока-что так себе, у меня от этих превью-картинок глаза за 5 секунд начали болеть.
В демо-ролике все это выглядит удобно, на самом деле (до-после)
Отличное решение для Москвы и Питера.
Не представляю, как это будет работать у нас в Ростове, где разметка есть только на центральных улицах, и то не везде
Наверное на ГОСТ будет ориентироватся
Почему ещё никто не пошутил про закладчиков?
Не палите контору ))
Такая технология уже лет 7 как в Южнокорейском сервисе Какаомэп
Тем не менее непростой проект удачи им!
красавчики молодцы. Европе такое даже еще не снилось. Кто еще за запад топит?
да как бы теме уже сто лет. похожее есть в apple maps уже года 2, и в разных формах в разных аппах даже больше. и причем тут за Запад топить вообще? нормальные люди топят за свободу и новые технологии без привязки, где именно они созданы.
Вот деревья это очень важно, да.
Летом будет важно, после нескольких часов на солнце при +30.
Задумка довольно грандиозная. Интересно, где будут брать данные для такого уровня детализации? И еще немаловажный вопрос, как новая система рендеринга скажется на производительности? Приложение и сайт и сейчас тормозноваты.
Для Москвы и Питера, конечно, могут реализовать, а по регионам сложно представить как это будет.
Petal maps где-то же берет. Не уровня Гугла контора
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Карты - один из немногих сервисов Яндекса, которыми действительно приятно пользоваться, особенно в СНГ
...и особенно без границ)
Кажется, где-то мы такое уже видели...)
Так вот почему, суки все газоны у нас в парке вытоптали
«Читать нынешние схемы бывает тяжело: например, не всегда понятно, решётка — это пешеходный переход или что-то другое. Но делать карту фотореалистичной мы не хотим: из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться», — рассказал директор продуктовой стратегии сервиса Илья Александров.
что он хотел сказать? Потребность есть, но делать не будем, а то что сделали, это не то?
Как я понял из видео, ничего еще нет, это только мечта.
Не, я понял так, что мечта, которая уже в процессе реализации, но до выката пока рановато
Таганская площадь узнаваема) И да, в такой отрисовке становится чуть более навигируемой
Нейросетка генерирующая аниме по фоткам добралась и до спутников.
Охуенно 👍
а "народные тропки" все укажут?
а то получится вот так
это диверсанты в сторону Кремля копали
Очень круто! Ждем
Перенесите эти карты в Яндекс такси ! Почему Яндекс карты приложение отличные и качественные, а подложка для Яндекс такси используется ублюдская , на которой сложно различить дороги и объекты? Кого-то ещё бесит подложка карт в Я.такси приложении?
Я раньше предпочитал пользоваться Яндекс.Картами, а не Гугсл, потмоу что на Яндексе подсвечивались станции метро, по которым я ориентируюсь в городе. Последние несколько лет, станции метро убрали и ориентироваться по Яндекс.Картами стало невозможно!
Уберите дегененра Илья Александров и верните на Яндекс.Маркет ключевой функционал - подсветку станций метро
Ну вот, Кудрин не проработал и недели, а уже какой результат, а вы говорите)
Какие ж они молодцы. Яндекс - круто!