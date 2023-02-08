Количество скачиваний поискового приложения Bing в американском App Store выросло в десять раз — data.ai Статьи редакции
Раньше он не пользовался спросом у пользователей iPhone в США.
- После презентации обновлённой версии Bing со встроенным чат-ботом приложение поисковика поднялось в американском App Store на 12 строку в списке лучших бесплатных сервисов, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитиков data.ai.
- До этого, по словам издания, Bing не пользовался популярностью. На неделе с 30 января по 5 февраля 2023 года, например, он занимал 160 место в разделе «Производительность», а в список лучших приложений без привязки к категории даже не входил.
- Количество скачиваний поисковика увеличилось в десять раз. Точных цифр аналитики пока не приводят и называют расчёты предварительными. Как полагает TechCrunch, одна из причин роста в том, что Microsoft обещала быстрее открыть доступ к поисковику тем, кто, помимо прочего, скачает приложение.
- В российском App Store на момент публикации Bing занимает десятое место в рейтинге бесплатных приложений для производительности, а также 59 в списке лучших бесплатных приложений всего магазина.
- 8 февраля 2023 года, на закрытом офлайн-мероприятии в Редмонде, Microsoft показала обновлённый поисковик Bing — со встроенным чат-ботом, а также поддержкой обоих сервисов в браузере Edge.
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Брину пора точно ставить кровать в офисе Гугла
Поисковик с «чат-ботом» от Microsoft небезопасен. Эксперты все объяснили. ))
Брин может расслабиться.
https://rbclife.ru/news/63e3ad9f9a7947b7203b9d7e
Эксперты с vc
С РБК
Google R.I.P 🙏
@Полина Лааксо вас там что, по вечерам заставляют работать?)
мне на этой недельке досталась вечерняя смена!
Ужас! Срочно пивка и расслабона 🤘🏻
А она пьет? Или заставим?
Полина?! В ночную смену?! На редакторской вахте?! Конечно, не пьёт 😏
Теперь понятно, чего ей везде зеленые лягушки мерещатся)
Так мы их тоже видим О_о Уж не значит ли это, что и мы тоже... Ночные редакторы?! О, боги!
Я пограмист, мне бокальчик другой просто необходим. Чудесным образом все сразу работать начинает)
И мне! Пара вкусного крафта или траппистов и о, чудо!
хм...
Ну итить. Пара бутылок траппистского, у ценителей — просто трапписты. Ну не монахов же 😏
а кто тебя знает))
Друг спрашивает, что начинает работать после бокальчика другого?)
у меня никогда так небыло, да и не пью я последние 10 лет. Но писать код на не трезвую голову точно не лучше 😌
У программистов есть пик Балмера, есть ли такое у редакторов?
у журналистов должен быть пик Томпсона. правда, там немного другая концентрация
Никогда бинг не был так популярен. И, возможно, не будет после этой волны интереса.
Черт знает, может действительно серьезно увеличит свою долю на рынке
Господи, у них там еще вейтлист чтобы попробовать новую фичу. Столько шума нагоняют, хотя само приложение по UI/UX полнейшее дно, если сравнивать с Сафари.
Ну сафари-то точно верх дизайнерской мысли )
Доля у него довольно большая, а не как гласит поговорка на винде IE/Edge используют, чтобы скачать Хром.
Наверное потому, что все браузеры на айфоне - это надстройка над сафари?
это вы зря, кстати. едж последнее время прям из пепла восстал. я хром удалил, хотя ярым противником ословодов был
но, согласитесь, перед маркетологами можно шляпу снять - "случайно" засветили GPT и вуаля, в 10 раз 😜
В 10 раз. Интересно сколько это в абсолютных числах.
говорят, что, может быть, опубликуют данные в течение нескольких недель. будем надеяться, потому что тоже хочется на цифры поглядеть
Почему-то никто не написал про истинную причину.
привет, Александр! саму мысль добавили в текст, но, на мой взгляд, причина всё равно одна: людям хочется потестить поисковик. то, что они идут и скачивают приложение ради более быстрого доступа к нему, доказывает именно это :—) им же не деньги выдают за клики, чтобы видеть в этом какой-то хитрый умысел
Ну логично, что ломан3лись пробовать.
Интереснее будет наблюдать, какой и когда (и если) будет отток
Самая запоминающаяся часть
Там по нажатию на «Обновить ленту» мне интересное продолжение показывали.
Rewards никогда в РФ не работал, это нормально. Но когда они введут GPT-4, и как скоро и с какими ухищрениями к нему можно получить доступ - непонятно.
Пока это просто браузер
Объясните плз а что за цифры на оси y.
привет! как я поняла, это строчки в рейтинге. поэтому лазурная кривая (категория «производительность») есть с самого начала, а изумрудная появляется только в феврале — потому что, как пишет techcrunch, приложение даже не входило в общие чарты
в список лучших приложений без привязки к категории даже не входил
А давно у нас "популярный" стало равно "лучший"?
Народы мира очень соскучились по техно-новшествам которых давно не было. Вот и помчались смотреть "А что это за чудо такое 2023 года", говорят круто.
А здесь-то что случилось?