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Полина Лааксо

Количество скачиваний поискового приложения Bing в американском App Store выросло в десять раз — data.ai Статьи редакции

Раньше он не пользовался спросом у пользователей iPhone в США.

  • После презентации обновлённой версии Bing со встроенным чат-ботом приложение поисковика поднялось в американском App Store на 12 строку в списке лучших бесплатных сервисов, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитиков data.ai.
  • До этого, по словам издания, Bing не пользовался популярностью. На неделе с 30 января по 5 февраля 2023 года, например, он занимал 160 место в разделе «Производительность», а в список лучших приложений без привязки к категории даже не входил.
  • Количество скачиваний поисковика увеличилось в десять раз. Точных цифр аналитики пока не приводят и называют расчёты предварительными. Как полагает TechCrunch, одна из причин роста в том, что Microsoft обещала быстрее открыть доступ к поисковику тем, кто, помимо прочего, скачает приложение.
  • В российском App Store на момент публикации Bing занимает десятое место в рейтинге бесплатных приложений для производительности, а также 59 в списке лучших бесплатных приложений всего магазина.
Как менялись позиции Bing в американском App Store. Источник: data.ai, TechCrunch
  • 8 февраля 2023 года, на закрытом офлайн-мероприятии в Редмонде, Microsoft показала обновлённый поисковик Bing — со встроенным чат-ботом, а также поддержкой обоих сервисов в браузере Edge.

#microsoft #новость

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42 комментария
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 .Investor

Брину пора точно ставить кровать в офисе Гугла

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Массовый яд

Поисковик с «чат-ботом» от Microsoft небезопасен. Эксперты все объяснили. ))
Брин может расслабиться.

https://rbclife.ru/news/63e3ad9f9a7947b7203b9d7e

Поисковик с «чат-ботом» от Microsoft…
Использование обновленного поисковика Bing со встроенной нейросетью GPT-3.5 несет некоторые риски…
rbclife.ru
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умный человек

Эксперты с vc

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Крохотный вентилятор

С РБК

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Hihi da haha

Google R.I.P 🙏

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Стерлядка Вяленая

@Полина Лааксо вас там что, по вечерам заставляют работать?)

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Полина Лааксо
Автор

мне на этой недельке досталась вечерняя смена!

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Вадим Д.

Ужас! Срочно пивка и расслабона 🤘🏻

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Стерлядка Вяленая

А она пьет? Или заставим?

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Вадим Д.

Полина?! В ночную смену?! На редакторской вахте?! Конечно, не пьёт 😏

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Стерлядка Вяленая

Теперь понятно, чего ей везде зеленые лягушки мерещатся)

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Вадим Д.

Так мы их тоже видим О_о Уж не значит ли это, что и мы тоже... Ночные редакторы?! О, боги!

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Стерлядка Вяленая

Я пограмист, мне бокальчик другой просто необходим. Чудесным образом все сразу работать начинает)

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Вадим Д.

И мне! Пара вкусного крафта или траппистов и о, чудо!

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Стерлядка Вяленая

хм...

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Вадим Д.

Ну итить. Пара бутылок траппистского, у ценителей — просто трапписты. Ну не монахов же 😏

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Стерлядка Вяленая

а кто тебя знает))

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Мурад Муртазалиев

Друг спрашивает, что начинает работать после бокальчика другого?)

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Мимо проходивший

у меня никогда так небыло, да и не пью я последние 10 лет. Но писать код на не трезвую голову точно не лучше 😌

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Бублик static void

У программистов есть пик Балмера, есть ли такое у редакторов?

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grigoriy malyshev

у журналистов должен быть пик Томпсона. правда, там немного другая концентрация

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Вадим Д.

Никогда бинг не был так популярен. И, возможно, не будет после этой волны интереса.

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Artur Kuramshin

Черт знает, может действительно серьезно увеличит свою долю на рынке

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Бублик static void

Господи, у них там еще вейтлист чтобы попробовать новую фичу. Столько шума нагоняют, хотя само приложение по UI/UX полнейшее дно, если сравнивать с Сафари.

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Цифровые комплексы

Ну сафари-то точно верх дизайнерской мысли )

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Бублик static void

Доля у него довольно большая, а не как гласит поговорка на винде IE/Edge используют, чтобы скачать Хром.

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kotletnik

Наверное потому, что все браузеры на айфоне - это надстройка над сафари?

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Andres Orumets

это вы зря, кстати. едж последнее время прям из пепла восстал. я хром удалил, хотя ярым противником ословодов был

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Andres Orumets

но, согласитесь, перед маркетологами можно шляпу снять - "случайно" засветили GPT и вуаля, в 10 раз 😜

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Никита Брагин

В 10 раз. Интересно сколько это в абсолютных числах.

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Полина Лааксо
Автор

говорят, что, может быть, опубликуют данные в течение нескольких недель. будем надеяться, потому что тоже хочется на цифры поглядеть

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Alexander Sidnev

Почему-то никто не написал про истинную причину.

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Полина Лааксо
Автор

привет, Александр! саму мысль добавили в текст, но, на мой взгляд, причина всё равно одна: людям хочется потестить поисковик. то, что они идут и скачивают приложение ради более быстрого доступа к нему, доказывает именно это :—) им же не деньги выдают за клики, чтобы видеть в этом какой-то хитрый умысел

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Февраль Камшотов

Ну логично, что ломан3лись пробовать.
Интереснее будет наблюдать, какой и когда (и если) будет отток

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Artur Kuramshin

Самая запоминающаяся часть

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Герман Тебиев

Там по нажатию на «Обновить ленту» мне интересное продолжение показывали.

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Artur Kuramshin

Rewards никогда в РФ не работал, это нормально. Но когда они введут GPT-4, и как скоро и с какими ухищрениями к нему можно получить доступ - непонятно.
Пока это просто браузер

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vvtwittep

Объясните плз а что за цифры на оси y.

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Полина Лааксо
Автор

привет! как я поняла, это строчки в рейтинге. поэтому лазурная кривая (категория «производительность») есть с самого начала, а изумрудная появляется только в феврале — потому что, как пишет techcrunch, приложение даже не входило в общие чарты

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dikomm
поднялось в американском App Store на 12 строку в списке лучших бесплатных сервисов
в список лучших приложений без привязки к категории даже не входил

А давно у нас "популярный" стало равно "лучший"?

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Сергей Леопольдович

Народы мира очень соскучились по техно-новшествам которых давно не было. Вот и помчались смотреть "А что это за чудо такое 2023 года", говорят круто.

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High Stakes

А здесь-то что случилось?

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