Гендиректор YouTube Сьюзан Войжицки объявила об уходе после девяти лет во главе сервиса Статьи редакции
Её заменит нынешний директор по продукту Нил Мохан.
- Сьюзан Войжицки рассказала в письме сотрудникам, что решила начать «новую главу» и посвятить её «семье, здоровью и личным проектам».
- Новым главой YouTube и старшим вице-президентом станет Нил Мохан, который с 2015 года был директором по продукту сервиса и принимал участие с запусках YouTube TV, Music, Premium и Shorts.
- В ближайшее время Войжицки займётся передачей дел, а в будущем планирует занять «консультационную роль в Google и Alphabet».
- The Verge вспоминает, что Войжицки начинала работать в Google вместе с основателями, а официально трудоустроилась в 1999 году. Она предложила компании купить YouTube в 2006 году, а в 2014-м возглавила видеосервис. Под руководством топ-менеджера количество активных пользователей YouTube выросло с 1,1 млрд до более 2,6 млрд.
1850 просмотров
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Войжицки в 1998 сдала свой гараж Пейджу и Брину.
Может новый стартап замутит?
Знакомые по гаражному кооперативу так сказать.
Большой у Войжицки гараж? Сколько машин входит?
Тот самый случай, когда комментарии интереснее поста. Как в зоопарк сходил
Уж не рука ли московского суда, "изымающего" по 300 кубометров баксов в день стоит за этим событием?
Одним словом, ничего в обозримом будущем не изменится, что тоже, в общем-то, очень даже неплохо.
Тут как бы есть проблема - помимо желания изымать хорошо бы еще дотягиваться до Youtube. А то ведь ручонка тянется, а хватает лишь воздух.
У меня кот так когда пытается что-то сп...здить тянет лапу, но не трогает. Правда, он знает, что ему влетит. Вот и сидит, воздух из лапы высасывает.
Очень мне московский этот суд напоминает — сидят и сосут. Воздух из лапы.
Теперь будет плюрализм мнений, или наоборот, будут ещё больше закрывать неугодные мнения?)
Никогда не понимал этого желания объективности от частной по сути фирмы. У нас в стране суды менее объективны - эти до ютуба докапываются.
Какое мне дело до твоей страны?
Есть эталонная страна прав и свобод, на которую должны ориентироваться все, у этой страны есть компания которая перечит законам других стран, так же нарушает права людей.
До ютуба докопались - статья про него, беспокоят вопросы судов, снимай ролики на эту тему, предлагай решения.
А вообще, по вашему ответу - все эти улюлюкания по поводу демократий, прав человека и прочего - обычный популизм.
У кого бабки/сила/власть тот и будет прав в итоге. «Что не нравится, вон бордюры покрась сперва, Частная компания и делает что хочет» и где вы такие берётесь.
Добро пожаловать во взрослый мир) Если ты не готов защищать свои права - у тебя их не будет. Какое дело ему)))
Все правильно, не надо лезть в политику, демократия это миф, ничего не поменять, там сверху лучше знают.
А вы зачем мешаете "эталонную страну" и частную компанию? Какое отношение законы эталонной страны имеют к редакторской политике компании и почему это вообще две связанные между собой вещи?есть компания которая перечит законам других стран
Если законы другой страны заключаются в том, чтобы можно было вмешиваться в редакторскую политику той или иной компании/площадки, то земля пухом такому законодательству. В отличии от тех же Соединённых Штатов, где есть первая поправка
Еще ужаснее:
Ничего не изменится.
"принимал участие с запусках YouTube TV, Music, Premium и Shorts."
Так вот кто, сделал то самое говно из-за которого теперь все ненавидят Youtube?
Кто ненавидит?
у тебя PremiumYoutube? Ты смотришь YouTube TV? Платишь за Youtube Music?
Да, почему бы и нет? Монетизация контента это нормально. Ты свои продукты тоже бесплатно будешь раздавать?
Одно дело иметь платные полезные функции, а другое дело все засрать попапами
Ну шортсы засоряющие ленту точно есть за что ненавидеть.
https://chrome.google.com/webstore/detail/shortsblocker-remove-shor/oahiolknhkbpcolgnpljehalnhblolkm
в браузере с компа убирает
В приложениях да, не избавиться
Что ютуб что ютуб шортс отвратительно работают. Постоянно в рекомендациях какая то фигня, которые я никогда даже похожее не смотрел, или рекомендации малых каналов где дети или какие то странные чуваки что то снимают.
Не знаю, у меня все нормально работает. Для тех, кому не нравится их лента, придумали кнопку "не рекомендовать" или "не рекомендовать канал". Как говорится, если кто-то хочет отрицать свое увлечение смотреть детские мультики, то он скажет, что это алгоритм плохой
Святая наивность, агент ютуба разлогиньтесь! Сколько раз нажимал на кнопки «не рекомендовать канал», «не интересует» и тд, результат один и тот же. Та же история, как и с новостной лентой гуглА, господи, да даже страйки кидал. Получается я на подсознательном уровне люблю смотреть ту хêpøту, которую мне иной раз в предложку кидает. Да-да))))
Вам надо ещё поесть говна с лопаты часов на 1000, тогда сеть узнает ваши истинные тонкие вкусы и начнётся жизнь!
Сочту за комплимент, что я «недостаточно прожжёный хаватель гавна»
велком на рутюб
Баба просто 9-ть лет сидела на стуле, нихера не сделал, весь баблос в пустую спустила.
Ага. Прям одни убытки и никакого роста…
Чем тут гордиться то? То что уже всех до истерики довели и в ТикТок вся молодежь перешло.. Ну зато пару лет зарабатывали. Она убила Ютуб и просрала все рынки
Кто кого убил и просрал рынки?
У ТикТока оборот в 2 раза меньше чем у Ютуба.
т.е. у Тик ток и рос больше и доля рынка? Т.е. это не доказательство, что рынки просрала?
У ТТ и ЮТ разные рынки, они в основном в шортах перерезаются. По мне это одно деградансткое дерьмо.
Тут больше Мета со своей мечтой стоит переживать.
Нечего ютуб там не просрал. Если вам платформа не нравиться, не значит что они все просрали.
Рынок один, форматы разные. Всех уже затрахали 10-минутные интры "поставь лайк" и "подпись на канал" , поэтому ютуб и просрал всю молодую аудиторию
Задача то была - от релкамы избавиться и найти новые источники роста.. а не выжать всех по максимуму, просрать рынки и растерять аудиторию
Ты перепутал, она не в рутюбе работала)
Крутая тетка. Ютубу равных нет.
Время ворваться новому гендиру на коне и заслужить уважение, сделав революцию, вернув нормальные дизлайки
Я бегло прочитал "время ворваться новому гендеру" и не увидел противоречий. Наоборот подумал что верная идея, в духе времени.
Прыгнула на новую трубу так сказать
была же статья что Илон крутит на своей трубе всех жён долины и вообще всё что движется
Чем ответят братья Вачовски?
В статье опечатка
Лучше уйти вовремя пока не запахло жареным) тетка что то знает
Ну наконец-то. Давно жду, когда там все поменяется - более вдетого UI/UX для просмотра/подбора/поиска представить сложно(Rutube вне конкурса). Нужны реально свежие мозги там.
Явно конкуренции испугалась в виде рутюба)