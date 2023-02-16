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Казенный Артем

Гендиректор YouTube Сьюзан Войжицки объявила об уходе после девяти лет во главе сервиса Статьи редакции

Её заменит нынешний директор по продукту Нил Мохан.

  • Сьюзан Войжицки рассказала в письме сотрудникам, что решила начать «новую главу» и посвятить её «семье, здоровью и личным проектам».
  • Новым главой YouTube и старшим вице-президентом станет Нил Мохан, который с 2015 года был директором по продукту сервиса и принимал участие с запусках YouTube TV, Music, Premium и Shorts.
  • В ближайшее время Войжицки займётся передачей дел, а в будущем планирует занять «консультационную роль в Google и Alphabet».
  • The Verge вспоминает, что Войжицки начинала работать в Google вместе с основателями, а официально трудоустроилась в 1999 году. Она предложила компании купить YouTube в 2006 году, а в 2014-м возглавила видеосервис. Под руководством топ-менеджера количество активных пользователей YouTube выросло с 1,1 млрд до более 2,6 млрд.
Источник: TechCrunch

#новость #google #youtube #кадры

1850 просмотров
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46 комментариев
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Веселый файл

Войжицки в 1998 сдала свой гараж Пейджу и Брину.
Может новый стартап замутит?

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Наивный рак

Знакомые по гаражному кооперативу так сказать.

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Наивный рак

Большой у Войжицки гараж? Сколько машин входит?

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Денис

Тот самый случай, когда комментарии интереснее поста. Как в зоопарк сходил

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Вадим Д.

Уж не рука ли московского суда, "изымающего" по 300 кубометров баксов в день стоит за этим событием?
Одним словом, ничего в обозримом будущем не изменится, что тоже, в общем-то, очень даже неплохо.

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Вася Пражкин

Тут как бы есть проблема - помимо желания изымать хорошо бы еще дотягиваться до Youtube. А то ведь ручонка тянется, а хватает лишь воздух.

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Вадим Д.

У меня кот так когда пытается что-то сп...здить тянет лапу, но не трогает. Правда, он знает, что ему влетит. Вот и сидит, воздух из лапы высасывает.
Очень мне московский этот суд напоминает — сидят и сосут. Воздух из лапы.

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Электрический Артем

Теперь будет плюрализм мнений, или наоборот, будут ещё больше закрывать неугодные мнения?)

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Zachemonitashatpushku

Никогда не понимал этого желания объективности от частной по сути фирмы. У нас в стране суды менее объективны - эти до ютуба докапываются.

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Электрический Артем

Какое мне дело до твоей страны?

Есть эталонная страна прав и свобод, на которую должны ориентироваться все, у этой страны есть компания которая перечит законам других стран, так же нарушает права людей.

До ютуба докопались - статья про него, беспокоят вопросы судов, снимай ролики на эту тему, предлагай решения.

А вообще, по вашему ответу - все эти улюлюкания по поводу демократий, прав человека и прочего - обычный популизм.
У кого бабки/сила/власть тот и будет прав в итоге. «Что не нравится, вон бордюры покрась сперва, Частная компания и делает что хочет» и где вы такие берётесь.

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Zachemonitashatpushku
эти улюлюкания по поводу демократий, прав человека и прочего - обычный популизм. У кого бабки/сила/власть тот и будет прав в итоге

Добро пожаловать во взрослый мир) Если ты не готов защищать свои права - у тебя их не будет. Какое дело ему)))

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Pavel Cree

Все правильно, не надо лезть в политику, демократия это миф, ничего не поменять, там сверху лучше знают.

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Металлический бокал

А вы зачем мешаете "эталонную страну" и частную компанию? Какое отношение законы эталонной страны имеют к редакторской политике компании и почему это вообще две связанные между собой вещи?

есть компания которая перечит законам других стран

Если законы другой страны заключаются в том, чтобы можно было вмешиваться в редакторскую политику той или иной компании/площадки, то земля пухом такому законодательству. В отличии от тех же Соединённых Штатов, где есть первая поправка

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Color Invader

Еще ужаснее:
Ничего не изменится.

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Перечитатель

"принимал участие с запусках YouTube TV, Music, Premium и Shorts."
Так вот кто, сделал то самое говно из-за которого теперь все ненавидят Youtube?

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Denis Kosov

Кто ненавидит?

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Перечитатель

у тебя PremiumYoutube? Ты смотришь YouTube TV? Платишь за Youtube Music?

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VLAD

Да, почему бы и нет? Монетизация контента это нормально. Ты свои продукты тоже бесплатно будешь раздавать?

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Перечитатель

Одно дело иметь платные полезные функции, а другое дело все засрать попапами

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Личная формация

Ну шортсы засоряющие ленту точно есть за что ненавидеть.

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Деда Миша

https://chrome.google.com/webstore/detail/shortsblocker-remove-shor/oahiolknhkbpcolgnpljehalnhblolkm

в браузере с компа убирает

В приложениях да, не избавиться

ShortsBlocker - Remove Shorts from YouTube
Remove Shorts videos from Youtube
chrome.google.com
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Владислав Царь

Что ютуб что ютуб шортс отвратительно работают. Постоянно в рекомендациях какая то фигня, которые я никогда даже похожее не смотрел, или рекомендации малых каналов где дети или какие то странные чуваки что то снимают.

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MyrtleGirl

Не знаю, у меня все нормально работает. Для тех, кому не нравится их лента, придумали кнопку "не рекомендовать" или "не рекомендовать канал". Как говорится, если кто-то хочет отрицать свое увлечение смотреть детские мультики, то он скажет, что это алгоритм плохой

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Mak Newt

Святая наивность, агент ютуба разлогиньтесь! Сколько раз нажимал на кнопки «не рекомендовать канал», «не интересует» и тд, результат один и тот же. Та же история, как и с новостной лентой гуглА, господи, да даже страйки кидал. Получается я на подсознательном уровне люблю смотреть ту хêpøту, которую мне иной раз в предложку кидает. Да-да))))

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Color Invader

Вам надо ещё поесть говна с лопаты часов на 1000, тогда сеть узнает ваши истинные тонкие вкусы и начнётся жизнь!

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Mak Newt

Сочту за комплимент, что я «недостаточно прожжёный хаватель гавна»

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Garmonbon

велком на рутюб

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Перечитатель

Баба просто 9-ть лет сидела на стуле, нихера не сделал, весь баблос в пустую спустила.

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Dimitri

Ага. Прям одни убытки и никакого роста…

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Перечитатель

Чем тут гордиться то? То что уже всех до истерики довели и в ТикТок вся молодежь перешло.. Ну зато пару лет зарабатывали. Она убила Ютуб и просрала все рынки

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Dimitri

Кто кого убил и просрал рынки?

У ТикТока оборот в 2 раза меньше чем у Ютуба.

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Перечитатель

т.е. у Тик ток и рос больше и доля рынка? Т.е. это не доказательство, что рынки просрала?

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Dimitri

У ТТ и ЮТ разные рынки, они в основном в шортах перерезаются. По мне это одно деградансткое дерьмо.

Тут больше Мета со своей мечтой стоит переживать.

Нечего ютуб там не просрал. Если вам платформа не нравиться, не значит что они все просрали.

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Перечитатель

Рынок один, форматы разные. Всех уже затрахали 10-минутные интры "поставь лайк" и "подпись на канал" , поэтому ютуб и просрал всю молодую аудиторию

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Перечитатель

Задача то была - от релкамы избавиться и найти новые источники роста.. а не выжать всех по максимуму, просрать рынки и растерять аудиторию

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Мурад Муртазалиев

Ты перепутал, она не в рутюбе работала)

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Techno George

Крутая тетка. Ютубу равных нет.

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XNicON .

Время ворваться новому гендиру на коне и заслужить уважение, сделав революцию, вернув нормальные дизлайки

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Наивный рак

Я бегло прочитал "время ворваться новому гендеру" и не увидел противоречий. Наоборот подумал что верная идея, в духе времени.

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Ivan Petrov

Прыгнула на новую трубу так сказать

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Наивный рак

была же статья что Илон крутит на своей трубе всех жён долины и вообще всё что движется

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Наивный рак

Чем ответят братья Вачовски?

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Denis

В статье опечатка

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Андрей Комягин

Лучше уйти вовремя пока не запахло жареным) тетка что то знает

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Вася Пражкин

Ну наконец-то. Давно жду, когда там все поменяется - более вдетого UI/UX для просмотра/подбора/поиска представить сложно(Rutube вне конкурса). Нужны реально свежие мозги там.

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Мурад Муртазалиев

Явно конкуренции испугалась в виде рутюба)

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