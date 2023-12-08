Немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратит работу с пользователями из России Статьи редакции
Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года. Он посоветовал не ждать до последнего и заранее «предпринять нужные действия».
- В письме российским клиентам Hetzner сообщил, что, «к сожалению, не сможет больше сотрудничать с пользователями с российскими почтовыми адресами» и 15 декабря 2023 года пришлёт оповещения всем тем, кого будет вынужден отключить от сервиса.
- Компания сослалась на «напряжённую геополитическую ситуацию» и «изменения в регулировании, вызванные политическими решениями и затрагивающие её работу с клиентами на территории России».
- Редакция Yashernet допустила, что Hetzner не хочет «приземляться» и переносить данные россиян на российские сервера. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев посоветовал изменить все «данные в реквизитах на другую страну» — в том числе указать иностранный номер мобильного телефона.
- 22 июня 2023 года Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Среди них был и Hetzner. В сентябре за отказ выполнить требование РКН обязал поисковики пометить их как нарушителей закона, а в октябре запретил показывать на них ссылки.
- С 1 декабря в России также вступили в силу поправки о работе хостинг-провайдеров. Последние должны подать заявку на вступление в единый реестр и, помимо прочего, взять на себя обязательство работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий цифровых атак и докладывать регулятору об угрозах в течение 24 часов с момента их выявления.
- Обслуживать можно будет только тех пользователей, которые прошли идентификацию одним из установленных правительством способов — например, через ЕСИА, Единую биометрическую систему, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей ЦБ.
Первым на vc.ru внимание на новость обратил пользователь с ником Байд Джонов.
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На коленях потом приползут!
Зимой замёрзнут (зачеркнуто)
За три дня (зачеркнуто)
Первый раз о таком хостинге слышу.
Кому он нужен - непонятно.
Ушёл потому что в России есть десятки альтернатив.
Ой блин, за какой то дешман хостинг еще переживать? Этих хостингов вагон и тележка, в том числе и в РФ.
За три дня вкинул Американский генерал, но поклонники медузки и ббс выкидывают для сбора плюсиков.
а че ржешь, как будто не приползали. Из недавнего - адидас))
Само-санкции от российских властей, прекрасно ))
В качестве ответных мер Роскомнадзор оштрафовал Google.
Одно из самых выгодных по соотношению цена-качество решений, правда из-за текущих законов многие и так уже отказались или реверс-прокси недорогие в РФ использовали. Но в целом хорошего мало, со всех сторон любимых итшников напрягают.
и как это они посмели уйти, чёртовы русофобы!
Через 0,859 секунд после ухода объявят о возвращении под новым названием huinz, ничего нового
Вам подарок
И приземлится, и в реестр встанет... Баю-бай... Тс-с, не будите человека!
hanz
Это как Сендпульс, если поменять страну в профиле, то всё работает
Всем привет! Раз такое дело, приглашаем клиентов Hetzner в Reg.ru - https://www.reg.ru
При переезде до 15 декабря на наш хостин/vps 6 месяцев любого тарифа бесплатно!
tg @melnikov_mv
Блин, почему скачать комментарий даже за деньги нельзя? 😢
У вас есть официальный аккаунт: https://vc.ru/reg-ru
Тогда уж с него надо такие предложения писать. Ибо звучит жирно, конечно.
Спасибо не надо. Однажды для передачи домена от вас пришлось в Тулу ехать. В Тулу, Карл!
Вот кстати!
Ищу приходящего админа, на проект интернет магазина.
Настройки сайта, почта, рассылки, аналитика, вот это всё
Как кстати такой человек называется по правильному?
Диджитал-маркетолог, он же интернет-маркетолог. Человек, который умеет в маркетинг, в СЕО, в хостинги, в SMM, в рассылки, в аналитику и конверсии, в контекстную рекламу и далее по списку. Универсальный вариант для небольшого бизнеса, где нет большого кол-ва задач с распределением нагрузки на отдельных специалистов.
Жаль, очень жаль. Но я уже переехал в Азию:) почему то был уверен что так и будет.
Можно было просто поставить другую страну в профиле, и тогда ничего не удаляют. В отличие от финансовых организаций они никак не проверяют резидентство.
Рекомендую клиентам сменить контактные данные в профиле аккаунта на любые зарубежные.
Доступ к ChatGPT уже должен был научить дорогих россиян пролезать с головой в разные колечки.
Спасибо за предупреждение
И вполне возможно, что они предполагают что если они не выполнят требования их ip РКН внесет в бан лист из чего большинство клиентов из РФ и так понесет потери и будет уходить. Те это еще и забота о клиентах в реальности может получиться.
Все не внесет. У них серверы в Германии, Финляндии и США.
Немецкий экспат для серверов: "Прощай, Россия, здесь не про нас".
Какие действия мне нужно предпринять? Пойду ебну немецкого пива пожалуй
Соболезнуем немецкому провайдеру, Москва - по-прежнему лучший город Земли.
хлопну бургер за здоровье Собянина
CCC - приветствуем в чатике!
Удивительно, что только сейчас
Кто это? (не зачёркнуто)