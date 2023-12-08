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Полина Лааксо

Немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратит работу с пользователями из России Статьи редакции

Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года. Он посоветовал не ждать до последнего и заранее «предпринять нужные действия».

  • В письме российским клиентам Hetzner сообщил, что, «к сожалению, не сможет больше сотрудничать с пользователями с российскими почтовыми адресами» и 15 декабря 2023 года пришлёт оповещения всем тем, кого будет вынужден отключить от сервиса.
  • Компания сослалась на «напряжённую геополитическую ситуацию» и «изменения в регулировании, вызванные политическими решениями и затрагивающие её работу с клиентами на территории России».
  • Редакция Yashernet допустила, что Hetzner не хочет «приземляться» и переносить данные россиян на российские сервера. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев посоветовал изменить все «данные в реквизитах на другую страну» — в том числе указать иностранный номер мобильного телефона.
  • 22 июня 2023 года Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Среди них был и Hetzner. В сентябре за отказ выполнить требование РКН обязал поисковики пометить их как нарушителей закона, а в октябре запретил показывать на них ссылки.
  • С 1 декабря в России также вступили в силу поправки о работе хостинг-провайдеров. Последние должны подать заявку на вступление в единый реестр и, помимо прочего, взять на себя обязательство работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий цифровых атак и докладывать регулятору об угрозах в течение 24 часов с момента их выявления.
  • Обслуживать можно будет только тех пользователей, которые прошли идентификацию одним из установленных правительством способов — например, через ЕСИА, Единую биометрическую систему, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей ЦБ.
Источник: Hosting Kitchen

Первым на vc.ru внимание на новость обратил пользователь с ником Байд Джонов.

#новости

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69 комментариев
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 Ватник Наизнанку

На коленях потом приползут!
Зимой замёрзнут (зачеркнуто)
За три дня (зачеркнуто)

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nochnoy.ru

Первый раз о таком хостинге слышу.
Кому он нужен - непонятно.
Ушёл потому что в России есть десятки альтернатив.

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17 комментариев
Алекс

Ой блин, за какой то дешман хостинг еще переживать? Этих хостингов вагон и тележка, в том числе и в РФ.

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2 комментария
John Smith

За три дня вкинул Американский генерал, но поклонники медузки и ббс выкидывают для сбора плюсиков.

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая

а че ржешь, как будто не приползали. Из недавнего - адидас))

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Бинарный Ёж
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selecadm

Само-санкции от российских властей, прекрасно ))

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High Stakes

В качестве ответных мер Роскомнадзор оштрафовал Google.

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Ирина Савельева

Одно из самых выгодных по соотношению цена-качество решений, правда из-за текущих законов многие и так уже отказались или реверс-прокси недорогие в РФ использовали. Но в целом хорошего мало, со всех сторон любимых итшников напрягают.

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Забыл Эмейлов
В сентябре за отказ выполнить требование РКН обязал поисковики пометить их как нарушителей закона, а в октябре запретил показывать на них ссылки.

и как это они посмели уйти, чёртовы русофобы!

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Rafa Ramazanoff

Через 0,859 секунд после ухода объявят о возвращении под новым названием huinz, ничего нового

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Юрий Б.

Вам подарок

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1 комментарий
Император Нолимоций

И приземлится, и в реестр встанет... Баю-бай... Тс-с, не будите человека!

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Алексей Никитенко

hanz

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Куртуазный маньерист

Это как Сендпульс, если поменять страну в профиле, то всё работает

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Mikhail

Всем привет! Раз такое дело, приглашаем клиентов Hetzner в Reg.ru - https://www.reg.ru

При переезде до 15 декабря на наш хостин/vps 6 месяцев любого тарифа бесплатно!

tg @melnikov_mv

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Император Нолимоций

Блин, почему скачать комментарий даже за деньги нельзя? 😢

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1 комментарий
Андрей

У вас есть официальный аккаунт: https://vc.ru/reg-ru

Тогда уж с него надо такие предложения писать. Ибо звучит жирно, конечно.

Рег.ру — Блог на vc.ru
Подпишитесь на интересные материалы и новости из мира IT, бизнеса и маркетинга от…
vc.ru
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1 комментарий
Alexander

Спасибо не надо. Однажды для передачи домена от вас пришлось в Тулу ехать. В Тулу, Карл!

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Невероятный Блондин

Вот кстати!
Ищу приходящего админа, на проект интернет магазина.
Настройки сайта, почта, рассылки, аналитика, вот это всё

Как кстати такой человек называется по правильному?

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xsignes

Диджитал-маркетолог, он же интернет-маркетолог. Человек, который умеет в маркетинг, в СЕО, в хостинги, в SMM, в рассылки, в аналитику и конверсии, в контекстную рекламу и далее по списку. Универсальный вариант для небольшого бизнеса, где нет большого кол-ва задач с распределением нагрузки на отдельных специалистов.

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Олег Бринц

Жаль, очень жаль. Но я уже переехал в Азию:) почему то был уверен что так и будет.

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Бинарный Ёж

Можно было просто поставить другую страну в профиле, и тогда ничего не удаляют. В отличие от финансовых организаций они никак не проверяют резидентство.

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12 комментариев
Невероятный Блондин

Рекомендую клиентам сменить контактные данные в профиле аккаунта на любые зарубежные.

Доступ к ChatGPT уже должен был научить дорогих россиян пролезать с головой в разные колечки.

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у нас отмена

Спасибо за предупреждение

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Ирина Савельева

И вполне возможно, что они предполагают что если они не выполнят требования их ip РКН внесет в бан лист из чего большинство клиентов из РФ и так понесет потери и будет уходить. Те это еще и забота о клиентах в реальности может получиться.

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Alexandr Svetlov

Все не внесет. У них серверы в Германии, Финляндии и США.

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Даниил Томский

Немецкий экспат для серверов: "Прощай, Россия, здесь не про нас".

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Flame Host

Какие действия мне нужно предпринять? Пойду ебну немецкого пива пожалуй

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Матвей Горняков

Соболезнуем немецкому провайдеру, Москва - по-прежнему лучший город Земли.

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Хозяин

хлопну бургер за здоровье Собянина

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Сергей Леопольдович

CCC - приветствуем в чатике!

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Piu-piu

Удивительно, что только сейчас

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Дмитрий

Кто это? (не зачёркнуто)

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66 комментариев
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