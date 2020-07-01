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Около 400 брендов временно отказались от рекламы в соцсети в знак протеста против недостаточно жёсткой модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть.
Глава Facebook Марк Цукерберг согласился встретиться с активистами, организовавшими рекламный бойкот соцсетей компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Facebook.
17 июня 2020 года участники протестов против расизма в США призвали бренды отказаться от рекламы на площадках Facebook из-за некачественной модерации контента в соцсетях. По их мнению, компания уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти.
К бойкоту присоединилось около 400 брендов, включая Coca-Cola, Unilever и другие. Реклама этих компаний исчезнет из соцсетей Facebook с 1 июля 2020 года, напоминает Fox Business.
В связи с этим 26 июня Цукерберг пообещал повысить стандарты рекламы и помечать контент, нарушающий политику соцсети.
Кроме того, 30 июня Facebook согласилась пройти независимую экспертную проверку своей системы модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть. Проверку проведёт Media Rating Council (MRC), занимающаяся измерениями в области СМИ. Компания оценит, как Facebook защищает рекламодателей от размещения их рекламы рядом с вредоносным контентом.
Руководство соцсети, включая вице-президента по маркетингу Кэролин Эверсон и директора по социальной политике Нила Поттса, провели как минимум две встречи с рекламодателями, чтобы отговорить их от бойкота, сообщало Reuters со ссылкой на три анонимных источника, участвовавших в звонке.
Однако стороны не достигли соглашения — представители Facebook не предложили ничего нового, говорят источники. Вместо этого они напомнили о недавних обещаниях компании.
Бойкот вряд ли сильно скажется на финансовом состоянии компании, пишет Fox Business. Доля доходов от рекламы 100 крупнейших брендов на площадках Facebook в 2019 году составили всего 6% от общей выручки, следует из данных Morningstar.
Черным имхо это аукнется.
Они сами себя в категорию неполноценных записывают.
К ним будет соответствующее отношение в итоге, снисходительное.
Проявлять заботу, оберегать их, уступать место... но это все уровень животных блин (снисходительная забота; подрастешь поймешь, ты еще маленький), не хочу никого обидеть, но им бы цепляться за успешных черных (уже даже черный президент был), формировать мнение, что они победители, равные, не поднимать тему рабства, забыть, вычеркнуть, быть гордыми.
Разве не унизительно, когда тебе выделяют 30% мест в компании?!
Это как бы говорят, что я альтернативно одаренный и для меня создают специальное тестирование на вакансию и квоту? Разве это не оскорбление?
Разве не это должно вызывать жуткие протесты по всему миру?!
Мы наблюдаем как хомосапиенс делает из цветных неандертальца.
Разве не унизительно, когда тебе выделяют 30% мест в компании?!
Такой фактор не сработает. Те, для кого планируют выделить 30% мест, считают априори что это не одолжение (подарок с барского плеча), а возврат долга.
Похоже, что тенеденции будут продолжаться - долгов то много еще надо отдать)) США со своими квотами идёт тропой СССР, где так же насильно насаждали в управление "Гегемонов" по просихождению, но не по образованию. Если не одумаются, не создадут защитных механизмов противодействия, то закончат также как СССР.
Ну не знаю, мне кажется это унизительным, разделение на брахманов и неприкасаемых, на касты. Вообще как можно делить людей по цветам кожи..... вообще не сарказм и не провокация, реально не понимаю....
Мне кажется успешные черные сейчас должны быть в шоке от таких движений, это их дискредитирует, ставит на ступеньку ниже, смешивает с классом шудр....
Мне тоже так кажется. Подачки унижают. Но не зря же придумали термин-синоним воровству из магаизнов: Лутинг И вроде бы как уже и нормально, не воровство, не подачки с такой терминологией))
Я тоже байкотирую! Тоже, тоже... и на встречу не позвали :(
судя по моему опыту реклама на ютубе так же дно... ну возразите кто-нить... на фейсбуке даже не знаю кто исключение... типа кубаньжелдормаша вселенско-известный так же :))
благодаря мало-мальски вменяемым постам... (фанат и должен упомянуть по моим понятиям сорян :)))
ну согласитесь все веть за исключением сабжа проплачены сто пудов...
а на него просто срать всем :)))
короче мы все деградируем... некорые со скоростью негров в америке, некоторые быстрее :)))
ЗЫ: а давайте защищать всех уродов (погибших негров в америке к примеру) убивающих всех особенно беременных у нас...
уподобимся уродам с дробивикам у пуза беременных..... короче америка как была дном дибилов так и осталась... только там за воровство наказывают до сих пор и не важны размеры...
Тупо истерия.
Истерия такая что, NY Times решили отныне писать слово "black" с заглавной буквы. только узнал
Ага, потому что White пишут ультраправые, которые считают негром низшими по отношению к себе
Был уверен, что это фейк..... но нет!
Реально white children с маленькой буквы.......
???????!!!!!!!!!
Вопрос не в белых, не поймите неправильно, мне пох, я вообще не расист, но это же дискриминация и расизм против которого они борются.... или я чего-то не понимаю..... Ну допустим просто прививка для общества, протест, окей, но НЕ НА ДЕТЯХ же.....
Не понимаю.
Это не из-за восстаний в США, это из-за того что в Фейсбук может по 4 раза показывать рекламу хотя ты уже указал что она не актуальна
В ФБ и так максимально жесткая модерация рекламных постов, по сто раз нужно все исправлять чтоб пропустили в открутку. Сегодня отклонили пост на котором был изображен негр с мема известного, по причине того что - не толерантно.
Видимо нужно изображать белого транссексуала который целует обувь афроамериканцу на инвалидной коляске.
А в вк все залетает как по маслу, там главное бабки неси.
Взял бы да отключил их до конца года.
Вот и все переговоры.
Они тупо решили попиариться за его счет.
Нельзя, акции ФБ могут скануть, а такого акционеры-денежные мешки Марку не простят, попрут из компании))
Вверх или вниз? Да, большой бизнес конечно связывает руки и делает тебя рабом... Но мог бы придумать какой-то предлог, какие-то квоты, фильтры, обвинить их в расизме в ответ, или сексизме хз... Но яйца уже не ценятся, вон последнего с яйцами Каланика выперли, теперь под Маска еще копают кстати.
Вниз. Поэтому руководство крупных компаний, даже из числа основателей-визионеров, фактически находится на положении заложников у акционеров.
А на самом деле все потому что фб отказывается забанить трампа и республиканцев, а не какое то там насилие
в знак протеста против недостаточно жёсткой модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть.
Напишите уже как есть. Не против насилия и ненависти - а плохо удаляют материал, который конкретно против негров с их бесконечными обидами.
Допустим, что это один человек, а с работающим бизнесом он один. И у него может быть несколько сотрудников, которые хотят работать только за процент. В общем, как оказалось, эти сотрудники, не хотят видеть в своих требованиях реальные показатели.
Чувствую все закончится тем, что черные возмут белых в рабство в США))
Потеряют ли от этого эти бренды?
Те кто на первых строчках списка - вряд ли, все остальные вероятно да)
Это хайп и только, прошлый летом все осуждали Харви Вайнштейна и тогда тоже бренды вели себя подобным образом, бизнес есть бизнес...
Давят на Facebook в связи с выборами и войны демократов и республиканцев.
При этом крупных компаний не желающих цензуры и антибелой пропаганды - нет, вообще ни одной.
Интересно, правда?
Капитал сделал свой выбор, нынешняя америка обречена.
Думаю, они исходят из того, что белые не смогут их игнорировать при текущих условиях. Они ничего не теряют в краткосрочной перспективе. Ну и вообще, корпорации уже живут в киберпанке
Цукерберг как обычно не в России живёт. Как только у нас появляется подобная технология - тут начинается конкуренция за лидеров отечественных производителей. А в мире, кроме США, тоже очень мало кто пользуется этим.
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