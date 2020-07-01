Около 400 брендов временно отказались от рекламы в соцсети в знак протеста против недостаточно жёсткой модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть.

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Глава Facebook Марк Цукерберг согласился встретиться с активистами, организовавшими рекламный бойкот соцсетей компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Facebook.

17 июня 2020 года участники протестов против расизма в США призвали бренды отказаться от рекламы на площадках Facebook из-за некачественной модерации контента в соцсетях. По их мнению, компания уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти.

К бойкоту присоединилось около 400 брендов, включая Coca-Cola, Unilever и другие. Реклама этих компаний исчезнет из соцсетей Facebook с 1 июля 2020 года, напоминает Fox Business.

В связи с этим 26 июня Цукерберг пообещал повысить стандарты рекламы и помечать контент, нарушающий политику соцсети.

Кроме того, 30 июня Facebook согласилась пройти независимую экспертную проверку своей системы модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть. Проверку проведёт Media Rating Council (MRC), занимающаяся измерениями в области СМИ. Компания оценит, как Facebook защищает рекламодателей от размещения их рекламы рядом с вредоносным контентом.

Руководство соцсети, включая вице-президента по маркетингу Кэролин Эверсон и директора по социальной политике Нила Поттса, провели как минимум две встречи с рекламодателями, чтобы отговорить их от бойкота, сообщало Reuters со ссылкой на три анонимных источника, участвовавших в звонке.

Однако стороны не достигли соглашения — представители Facebook не предложили ничего нового, говорят источники. Вместо этого они напомнили о недавних обещаниях компании.