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Соцсети
Лиана Липанова
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«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии Материал редакции

Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.

40 комментариев
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«ВКонтакте» обновит фирменный стиль: изменит логотип и десктопную версию соцсети и добавит собственный шрифт, сообщил vc.ru представитель компании.

Цвет иконки станет ярче, её дополнит название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans. Его разработала дизайн-команда «ВКонтакте» и студия TypeType.

В некоторых случаях допускается использование чёрно‑белой и монохромной версий, добавили в соцсети.

На VK Sans перейдут интерфейсы всех продуктов компании и визуальные материалы — это свяжет экосистему, объяснили в соцсети«ВКонтакте»

Команда «ВКонтакте» подчёркивает, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме «ВКонтакте».

«ВКонтакте»

Десктопная версия сменит синий цвет шапки на белый. «Оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах "ВКонтакте" выглядела похоже и узнаваемо», — говорит представитель компании.

Новый дизайн сайта появится автоматически у части пользователей, а затем и у всех пользователей. Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.

В октябре 2019 года соцсеть обновила дизайн мобильного приложения: изменила список вкладок, добавила панель быстрых действий, изменила цвет шапки и другое. «Как показывает статистика, новый внешний вид приложения помогает пользователям фокусироваться на общении и контенте», — говорят теперь во «ВКонтакте».

#новость #вконтакте

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Лиана Липанова
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40 комментариев
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Светослав Димитров

31

Хоть ВК и перестал пользоваться, но нужно признать, что интерфейс у него в разы лучше Facebook.

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sando

Светослав
19

так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 

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Mikhail Tatsky

sando
4

 Дело в другом.
У FaceBook огромное количество денег. Зп самые топовые на рынке(если не ошибаюсь).
Vk локальная соц сеть, которая по обороту наверное раз в 20 а то и 100+ меньше.
Но...
У Vk реально на голову выше UI/UX.

Ответить

Nikolay Werner

sando
3

Вы чьо сговорились? :)

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Nikita Shmidt

Светослав
–1

В разы лучше, и ведь совершенно разные!

Ответить

Никита Кулагин

16

Я этот редизайн еще полгода назад увидел

Ответить

Антон Штадлер

Никита
3

Старый добрый ВК не изменяет себе и своей латентной привязанности к Цукеркниге

Ответить

Шурик Власевский

5

Ага, странная логика у руководства VK
В контакте решили на русском написать, а сообщения в мессенджер переименовали

Ответить

Bender Rodriguez

Шурик
2

так по русски же "мессенджер" написано, это тренд такой ты просто не анденстенд в нью теме))

Ответить

Максим Рощин

5

Просто но свежо однако

Ответить

Роман Петерсон

5

Зачем опять вернулись к этому плебейскому слову "вконтакте"? vk хорошо же было.

Ответить

Никита Воловодюк

Роман
0

Это будет полезно в будущем. Возможно ВК готовиться к реализации других проектов, под которые, в случае чего, можно адаптировать новый логотип, изменив иконку и заменив слово «ВКонтакте» на другое. Сейчас же все идут именно к линейке разных продуктов, нежели развивать только один. У Вк есть план на будущее и они его придерживаются :)

Ответить

Марк

Никита
0
Ответить

Abashin Yan

Никита
0

Уже

Ответить

Михаил Седов

2

интересно, я один замечаю, что соцсети и мессенджеры становятся похожими друг на друга? все белое + минимализм. 

Ответить

sando

Михаил
2

точно один, думаю аналитика на этот счёт ведётся, но однозначного решения еще нет 

Ответить

Arthur N

Михаил
0

Да, всё так, Twitter и Facebook оба в белых тонах с большими кнопками, теперь и VK такой же

Ответить

Okabe Rintarõ

2

О, m.vk.com включили и на десктопе

Ответить

Сеня Зибарев

2

Facebook 480p

Ответить

Spotless Mind

2

мертвому припарка

Ответить

Евгения Пилипенко

1

открывала новость в надежде, что саму иконку тоже поменяли.. 

Ответить

Kirill Kalachev

1

Дуров, верни стену, ч.2

Ответить

Abashin Yan

0

Судя по логотипу с кириллицей все планы с выходом на запад и конкуренцией с ФБ ушли с Дуровым?  

Ответить

Vladimir Mirolubow

0

Мило

Ответить

Григорий Дунилов

0

Не радикально, во все тяжкие бросаться не стали, очень аккуратно
И в целом симпатично)

Ответить

Victor Chiruhin

0

Круто, отличный дизайн и шрифт!

Ответить

Stan Chetverikov

0

Хм. Обновлённое приложение уже начало лагать жёстко:/

Ответить

Кристина Серебрякова

0

Опять на фигню тратят деньги)

Ответить

Арина Коннова

0

Неплохо, неплохо. Но зачем нужно было менять «сообщения» на «мессенджер» ?

Ответить

Евгения Пилипенко

Арина
0

Это сделали еще неделю назад. Можно предположить, что будет отдельное приложение, как у ФБ 

Ответить

Сергей Силантьев

Евгения
0

Оно уже давно есть

Ответить

Евгения Пилипенко

Сергей
0

вот и ответ) 

Ответить

Сергей Силантьев

Евгения
0

, если вдруг интересно )

vk.me
vk.me
vk.me
Ответить

Дмитрий Панин

0

Кернинг говно

Ответить

Светлана

0

Часто меняют

Ответить

Александр Весёлкин

0

А как насчёт расшифровки голосовых сообщений на десктопе?)

Ответить

Anastasia Light

0

Понимаю, что сейчас мне это не нравится, но потом привыкну так, что буду такой же комментарий писать под следующим обновлением. 😁

Ответить

Вадим Зарипов

0

Я бы даже ещё сильнее сделал редизайн у сайта в плане UI. Это пока лишь рестайлинг – обновили иконки, что-то где-то подкрасили, а требуются, на мой взгляд, более радикальные изменения, как это сделал Facebook.

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Kirill Viktorovi4

Вадим
0

Например.

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Sergey Vilegzhanin

–2

Как похорошел ВК без Дурова

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