«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии Материал редакции
Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.
«ВКонтакте» обновит фирменный стиль: изменит логотип и десктопную версию соцсети и добавит собственный шрифт, сообщил vc.ru представитель компании.
Цвет иконки станет ярче, её дополнит название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans. Его разработала дизайн-команда «ВКонтакте» и студия TypeType.
В некоторых случаях допускается использование чёрно‑белой и монохромной версий, добавили в соцсети.
На VK Sans перейдут интерфейсы всех продуктов компании и визуальные материалы — это свяжет экосистему, объяснили в соцсети«ВКонтакте»
Десктопная версия сменит синий цвет шапки на белый. «Оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах "ВКонтакте" выглядела похоже и узнаваемо», — говорит представитель компании.
Новый дизайн сайта появится автоматически у части пользователей, а затем и у всех пользователей. Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.
В октябре 2019 года соцсеть обновила дизайн мобильного приложения: изменила список вкладок, добавила панель быстрых действий, изменила цвет шапки и другое. «Как показывает статистика, новый внешний вид приложения помогает пользователям фокусироваться на общении и контенте», — говорят теперь во «ВКонтакте».
Хоть ВК и перестал пользоваться, но нужно признать, что интерфейс у него в разы лучше Facebook.
Дело в другом.
У FaceBook огромное количество денег. Зп самые топовые на рынке(если не ошибаюсь).
Vk локальная соц сеть, которая по обороту наверное раз в 20 а то и 100+ меньше.
Но...
У Vk реально на голову выше UI/UX.
Я этот редизайн еще полгода назад увидел
Старый добрый ВК не изменяет себе и своей латентной привязанности к Цукеркниге
Ага, странная логика у руководства VK
В контакте решили на русском написать, а сообщения в мессенджер переименовали
так по русски же "мессенджер" написано, это тренд такой ты просто не анденстенд в нью теме))
Зачем опять вернулись к этому плебейскому слову "вконтакте"? vk хорошо же было.
Это будет полезно в будущем. Возможно ВК готовиться к реализации других проектов, под которые, в случае чего, можно адаптировать новый логотип, изменив иконку и заменив слово «ВКонтакте» на другое. Сейчас же все идут именно к линейке разных продуктов, нежели развивать только один. У Вк есть план на будущее и они его придерживаются :)
интересно, я один замечаю, что соцсети и мессенджеры становятся похожими друг на друга? все белое + минимализм.
Судя по логотипу с кириллицей все планы с выходом на запад и конкуренцией с ФБ ушли с Дуровым?
Не радикально, во все тяжкие бросаться не стали, очень аккуратно
И в целом симпатично)
Неплохо, неплохо. Но зачем нужно было менять «сообщения» на «мессенджер» ?
Это сделали еще неделю назад. Можно предположить, что будет отдельное приложение, как у ФБ
Оно уже давно есть
вот и ответ)
Понимаю, что сейчас мне это не нравится, но потом привыкну так, что буду такой же комментарий писать под следующим обновлением. 😁
Я бы даже ещё сильнее сделал редизайн у сайта в плане UI. Это пока лишь рестайлинг – обновили иконки, что-то где-то подкрасили, а требуются, на мой взгляд, более радикальные изменения, как это сделал Facebook.
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