Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.

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«ВКонтакте» обновит фирменный стиль: изменит логотип и десктопную версию соцсети и добавит собственный шрифт, сообщил vc.ru представитель компании.

Цвет иконки станет ярче, её дополнит название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans. Его разработала дизайн-команда «ВКонтакте» и студия TypeType.

В некоторых случаях допускается использование чёрно‑белой и монохромной версий, добавили в соцсети.

На VK Sans перейдут интерфейсы всех продуктов компании и визуальные материалы — это свяжет экосистему, объяснили в соцсети«ВКонтакте»

Команда «ВКонтакте» подчёркивает, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме «ВКонтакте». «ВКонтакте»

Десктопная версия сменит синий цвет шапки на белый. «Оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах "ВКонтакте" выглядела похоже и узнаваемо», — говорит представитель компании.

Новый дизайн сайта появится автоматически у части пользователей, а затем и у всех пользователей. Первые 100 тысяч добровольцев смогут самостоятельно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.

В октябре 2019 года соцсеть обновила дизайн мобильного приложения: изменила список вкладок, добавила панель быстрых действий, изменила цвет шапки и другое. «Как показывает статистика, новый внешний вид приложения помогает пользователям фокусироваться на общении и контенте», — говорят теперь во «ВКонтакте».