Соцсети
Таня Боброва

WhatsApp на три месяца отложил введение новых правил на фоне «путаницы» о передаче данных Facebook Статьи редакции

Мессенджер хочет внести ясность о политике конфиденциальности.

  • WhatsApp объявил об отсрочке вступления в силу новой политики конфиденциальности, которая должна была заработать 8 февраля 2021 года, на три месяца — до 15 мая.
  • Мессенджер заявил, что получил массу критики от пользователей, которые остались недовольны обновлением. Поэтому компания хочет внести ясность относительно обмена данными с Facebook.
  • В WhatsApp отметили, что обновление не расширяет «полномочия» мессенджера в передаче данных Facebook. Приложение не хранит журналы переписки и звонков пользователей, не имеет доступа к местоположению и не предоставляет Facebook информацию о контактах, добавили в компании.
  • «В этом обновлении мы предлагаем новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp, а также подробнее объясняем, как именно мы собираем и используем данные», — пояснили в мессенджере.
  • На фоне критики WhatsApp резко выросли другие мессенджеры. С 6 по 10 января мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз — это на 4200% больше, чем неделей ранее (данные Sensor Tower). Telegram отчитался о росте ежемесячной аудитории до более 500 млн пользователей в начале января.

#новость #whatsapp

1102 просмотров
23 23 комментария
2
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Mikhail Shamov

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Вадим Миронов

Mikhail
4

Та же фраза возникла в голове после прочтения. Правило «потребитель голосует ногами» ещё работает :)

Ответить

Igor Zemko

Mikhail
1

Еще аккаунт Трампа разблокировали. Фулл комбо

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evilnw

3

В очередной раз "эффективные менеджеры" захотели повертеть пользователи, а последние не поняли, что это ради их "блага" и начали искать альтернативы.

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Leha Shum

–1

Я использую ватсап для звонков потому что когда я открываю ватсап я вижу только свои последние контакты отсортированные по времени МОЕГО взаимодействия а когда телеграмм - миллион чатов, ботов, каналов отсортированный по тому когда кто-то туда написал 

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Vladimir Kastornoy

Leha
6

Специально же папки сделали)

Ответить

Ivan Boldyrev

Vladimir
3

Ему нужна мамка.

Ответить

Story App

Leha
1

Можете пояснить? Я сейчас специально открыл и телегарм и ватсап. И там и там чаты сортируются по самому новому сообщению, а звонки по последнему времени вашего разговора. Выглядит же почти идентично. Или дело в том, что в телеграме у вас еще куча каналов?

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Alexander Ponomarev

1

От того, что они отложили на 3 месяца эту новую политику, говном WhatsApp быть не перестанет.

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Ivan Zenkov

–9

Сигнал не работает больше суток, Телеграм проект КГБ, так что покочевряжится американский юзер и снова вернётся в WhatsApp

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Роман Петерсон

Ivan
0

Даже если бы телега была проектом КГБ, она не смогла бы ничего в КГБ передавать т.к. исходники клиента в открытом доступе, их можно сравнить с тем, что лежит в маркете (и их сравнивают) и в этих исходниках чёрным по белому видно шифрование клиент-клиент.

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Ivan Zenkov

Роман
1

Без открытого сервера и независимого аудита, рассуждать про "ничего" не может передать это огромные оптимизм и вера в честное слово Дурова. В общем религия. Каждый раз когда рассуждают про открытость клиента Telegram, почему-то молчат про закрытую серверную часть. Вот ведь магия какая. Мелочь же, ерунда,  действительно. Просто же какой-то самый главный компонент всей системы... Пф, ребят, вон клиент открыт, протокол описан, давайте не кипишуйте тут

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Алексей Брунов

Ivan
0

А Вотсапп ФСБ ничего не отдаёт?))) Просто, потому что американский и поэтому спокойно работает на территории РФ)

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Artem Osipov

Ivan
0

Какая разница что там на сервере если у тебя сообщение зашифровано на клиенте? Это как переживать что сообщение пойдёт по каналу провайдера.

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Artem Petrenkov

Artem
0

Для начала на сервер сливается твой номер телефона и опционально список контактов. Далее не все пользуются исключительно шифрованными чатами.

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Ivan Zenkov

Artem
0

Мало кто переживает за ваш рецепт борща который вы в чате обсуждает. Сливаются данные которые этот рецепт окружают. Кому, кто, когда, откуда, с какой скоростью и т.д. Хотя есть мнение, что при должном желании могут и сам рецепт прочесть. Так то MD5 ещё недавно считался надёжным, а теперь любой школьник со своей Nintendo это дело щёлкает как орех.

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Story App

Ivan
0

Берите дальше еще с НКВД след тянется...

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ave ego

0

поздно. многие уже аккаунты whatsapp удалили, а начинать  с чистого листа можно и в телеграме. хороший повод перевести всех знакомых туда, чтобы не держать ватсап на телефоне как лишнюю нагрузку. 

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Материальный пёс_анон

1

обновление не расширяет «полномочия» мессенджера в передаче данных Facebook.

Какой корявый у них копирайтер. Надо было сказать: 
Как передавали так и передаём, ничего нового, просто хотели закрепить этот факт официально.

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Поддержка Сайта

0

Решили заднюю дать, но это только часть спасёт пользователей, которые так и продолжут свои данные им отдавать.

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Michael Tretyak

0

Мда. Во-первых, могли сразу детализировать, что и кому отдают - не было бы бардака и «голосования ногами». Во-вторых, фейсбучек себя регулярно дискредитирует извращением приобретаемых сервисов, включая то, как обрабатываются и куда передаются данные. Наконец, хороших альтернатив полно, Signal ок, но есть ещё и Threema, и Wickr Me, и (к сожалению, ныне покойный) FireChat, и Briar. Сами стреляют себе в ногу, такими темпами Whatsapp со временем вообще перестанут пользоваться.

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Ivan Zenkov

Michael
0

 Signal не конкурент. Это некоммерческий проект. Бриар вообще привет из подполья. Зачем он тут? Конкуренты у них Telegram, Viber и прочие вичаты, и все они не сильно то уверенно стоят на пути монетизации (кроме WeChat, но это локальная история, в США им путь закрыт), WhatsApp же уже сделал первый шаг и поделился четким видением как оно будет. Народу не понравилось, но малый бизнес может отреагировать иначе. 

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Сергей Милосердов

–1

Пусть меня заминусят, но для личного общения относительно недавно снова открыл для себя ICQ. Именно для личного общения идеальный мессенджер. Нет кучи каналов, ботов и чатов, как в Телеграме (да папки, ну и что). Относительно вотсапа преимущества: автоподбор стикеров под слова и фразы, чат "Избранное", которое можно использовать как личное мини-облако для синхронизации, лучше звонки (в вотсапе же по-прежнему после произнесения слов они с задержкой доходят до собеседника?), ну и другие мелочи. Вотсапом конечно тоже пользуюсь, потому что он есть у 99%, как Сбер, но часть семьи перевел на ICQ.

Кто боится, что там товарищ майор сидит - ну извините, тогда голубями общаться. И то их перехватить могут.

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