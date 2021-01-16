WhatsApp на три месяца отложил введение новых правил на фоне «путаницы» о передаче данных Facebook Статьи редакции
Мессенджер хочет внести ясность о политике конфиденциальности.
- WhatsApp объявил об отсрочке вступления в силу новой политики конфиденциальности, которая должна была заработать 8 февраля 2021 года, на три месяца — до 15 мая.
- Мессенджер заявил, что получил массу критики от пользователей, которые остались недовольны обновлением. Поэтому компания хочет внести ясность относительно обмена данными с Facebook.
- В WhatsApp отметили, что обновление не расширяет «полномочия» мессенджера в передаче данных Facebook. Приложение не хранит журналы переписки и звонков пользователей, не имеет доступа к местоположению и не предоставляет Facebook информацию о контактах, добавили в компании.
- «В этом обновлении мы предлагаем новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp, а также подробнее объясняем, как именно мы собираем и используем данные», — пояснили в мессенджере.
- На фоне критики WhatsApp резко выросли другие мессенджеры. С 6 по 10 января мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз — это на 4200% больше, чем неделей ранее (данные Sensor Tower). Telegram отчитался о росте ежемесячной аудитории до более 500 млн пользователей в начале января.
Та же фраза возникла в голове после прочтения. Правило «потребитель голосует ногами» ещё работает :)
В очередной раз "эффективные менеджеры" захотели повертеть пользователи, а последние не поняли, что это ради их "блага" и начали искать альтернативы.
Я использую ватсап для звонков потому что когда я открываю ватсап я вижу только свои последние контакты отсортированные по времени МОЕГО взаимодействия а когда телеграмм - миллион чатов, ботов, каналов отсортированный по тому когда кто-то туда написал
Специально же папки сделали)
От того, что они отложили на 3 месяца эту новую политику, говном WhatsApp быть не перестанет.
Сигнал не работает больше суток, Телеграм проект КГБ, так что покочевряжится американский юзер и снова вернётся в WhatsApp
Даже если бы телега была проектом КГБ, она не смогла бы ничего в КГБ передавать т.к. исходники клиента в открытом доступе, их можно сравнить с тем, что лежит в маркете (и их сравнивают) и в этих исходниках чёрным по белому видно шифрование клиент-клиент.
Без открытого сервера и независимого аудита, рассуждать про "ничего" не может передать это огромные оптимизм и вера в честное слово Дурова. В общем религия. Каждый раз когда рассуждают про открытость клиента Telegram, почему-то молчат про закрытую серверную часть. Вот ведь магия какая. Мелочь же, ерунда, действительно. Просто же какой-то самый главный компонент всей системы... Пф, ребят, вон клиент открыт, протокол описан, давайте не кипишуйте тут
А Вотсапп ФСБ ничего не отдаёт?))) Просто, потому что американский и поэтому спокойно работает на территории РФ)
Какая разница что там на сервере если у тебя сообщение зашифровано на клиенте? Это как переживать что сообщение пойдёт по каналу провайдера.
Для начала на сервер сливается твой номер телефона и опционально список контактов. Далее не все пользуются исключительно шифрованными чатами.
Мало кто переживает за ваш рецепт борща который вы в чате обсуждает. Сливаются данные которые этот рецепт окружают. Кому, кто, когда, откуда, с какой скоростью и т.д. Хотя есть мнение, что при должном желании могут и сам рецепт прочесть. Так то MD5 ещё недавно считался надёжным, а теперь любой школьник со своей Nintendo это дело щёлкает как орех.
поздно. многие уже аккаунты whatsapp удалили, а начинать с чистого листа можно и в телеграме. хороший повод перевести всех знакомых туда, чтобы не держать ватсап на телефоне как лишнюю нагрузку.
Решили заднюю дать, но это только часть спасёт пользователей, которые так и продолжут свои данные им отдавать.
Мда. Во-первых, могли сразу детализировать, что и кому отдают - не было бы бардака и «голосования ногами». Во-вторых, фейсбучек себя регулярно дискредитирует извращением приобретаемых сервисов, включая то, как обрабатываются и куда передаются данные. Наконец, хороших альтернатив полно, Signal ок, но есть ещё и Threema, и Wickr Me, и (к сожалению, ныне покойный) FireChat, и Briar. Сами стреляют себе в ногу, такими темпами Whatsapp со временем вообще перестанут пользоваться.
Signal не конкурент. Это некоммерческий проект. Бриар вообще привет из подполья. Зачем он тут? Конкуренты у них Telegram, Viber и прочие вичаты, и все они не сильно то уверенно стоят на пути монетизации (кроме WeChat, но это локальная история, в США им путь закрыт), WhatsApp же уже сделал первый шаг и поделился четким видением как оно будет. Народу не понравилось, но малый бизнес может отреагировать иначе.
Пусть меня заминусят, но для личного общения относительно недавно снова открыл для себя ICQ. Именно для личного общения идеальный мессенджер. Нет кучи каналов, ботов и чатов, как в Телеграме (да папки, ну и что). Относительно вотсапа преимущества: автоподбор стикеров под слова и фразы, чат "Избранное", которое можно использовать как личное мини-облако для синхронизации, лучше звонки (в вотсапе же по-прежнему после произнесения слов они с задержкой доходят до собеседника?), ну и другие мелочи. Вотсапом конечно тоже пользуюсь, потому что он есть у 99%, как Сбер, но часть семьи перевел на ICQ.
Кто боится, что там товарищ майор сидит - ну извините, тогда голубями общаться. И то их перехватить могут.
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