Разработчик анонимной соцсети Big Whale Labs привлёк $655 тысяч от Slow Ventures, Samsung Next и других Статьи редакции
Платформа позволяет создать анонимную страницу и привязать токен с информацией из других соцсетей.
- В предпосевном раунде также участвовали Intonation Ventures, NFT Investments PLC и частные инвесторы, включая соучредителей 1inch Network Антона Букова и Сергея Кунца, и других. Полученные средства компания направит на ускорение своих разработок.
- Big Whale Labs была учреждена Джейсоном Кимом и Никитой Колмогоровым.
- Компания разработала анонимную соцсеть Dosu, которая позволяет создать новый адрес и привязать к нему уникальный токен, который будет связан со страницами в других соцсетях. Например, можно связать страницу с NFT о количестве подписчиков и другими данными.
- Также в Dosu можно хранить информацию из других платформ, который позволяет пользователю взаимодействовать с другими объектами соцсети.
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