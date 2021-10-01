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Соцсети
Nazigul Jusupova

Разработчик анонимной соцсети Big Whale Labs привлёк $655 тысяч от Slow Ventures, Samsung Next и других Статьи редакции

Платформа позволяет создать анонимную страницу и привязать токен с информацией из других соцсетей.

  • В предпосевном раунде также участвовали Intonation Ventures, NFT Investments PLC и частные инвесторы, включая соучредителей 1inch Network Антона Букова и Сергея Кунца, и других. Полученные средства компания направит на ускорение своих разработок.
  • Big Whale Labs была учреждена Джейсоном Кимом и Никитой Колмогоровым.
  • Компания разработала анонимную соцсеть Dosu, которая позволяет создать новый адрес и привязать к нему уникальный токен, который будет связан со страницами в других соцсетях. Например, можно связать страницу с NFT о количестве подписчиков и другими данными.
  • Также в Dosu можно хранить информацию из других платформ, который позволяет пользователю взаимодействовать с другими объектами соцсети.

#новости #bigwhalelabs

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