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Соцсети
Маша Цепелева

Адам Моссери запланировал вернуть хронологическую ленту в Instagram в первом квартале 2022 года Статьи редакции

Соцсеть заменила хронологическую ленту алгоритмом, определяющим предпочтения пользователей, в 2016 году.

  • 8 декабря глава Instagram Адам Моссери ответил на вопросы комиссии Сената США о вреде соцсети для детей и подростков, сообщает TechCrunch. Под присягой он рассказал, что компания работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».
  • «Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем первый квартал 2022 года», — добавил Моссери. Он не уточнил, будет ли функция доступна по умолчанию.
  • Instagram заменил хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. В 2020 году исследователи нашли в Instagram функцию «Последние публикации», которая позволяет смотреть публикации пользователей из списка подписок. Соцсеть не объявляла о публичном тестировании.
  • В сентябре 2021 года соцсеть начала тестировать раздел «Избранное», куда можно добавить аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.
  • В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику. «Мы усугубляем проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка», — утверждается в документах Instagram 2019 года.
  • После публикации сенаторы США объявили о начале расследования и направили Марку Цукербергу письмо, в котором призвали отказаться от идеи запуска Instagram для детей младше 13 лет.

#новость #instagram

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6 комментариев
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Владислав Егоров

Вообще в истории была хотя бы одна удачная реализация алгоритмической ленты? Сама концепция же пиздец тотальный

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Павел

Тиктоковскую хвалят

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Константин Суворов

Того и гляди и ВК вернёт по умолчанию хронологический порядок. Внезапно смысл писать авторский контент снова появится. Правда люди уже отвыкли.

Всё ещё считаю, что основная причина стагнации активности в ВК - внедрение тупой (простите, умной) ленты новостей, которая делала всё, чтобы больше половины подписчиков не увидели авторский контент.

Весь этот тренд с "умными" лентами одна большая ошибка во всех социальных сетях. Вернее даже так - ошибка, делать его по умолчанию главным способом взаимодействия с лентой. По сути был изменён фактор внимания:

- Раньше можно было подписаться на самое нужное и следить по порядку что произошло за сутки.
- Теперь алгоритм выборочно подсовывает контент и решает за человека, что ему интересно.

Во втором случаи и цель не достигается. Уж сколько раз замечал, что пропустил интересные мне публикации недельной давности. В Инстаграм это чаще всего происходит, кстати (оказывается за пределами сторис ещё осталась жизнь). В ВК и твиттере с горем пополам ещё можно доступно рубильник переключить или там списки источников составить.

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Ivan Off

Сервис развивается!

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Егор Овчаров

Раньше под присягой в множественные убийствах признавались и в измене родине, а теперь клянутся в инстаграммчике заменить ленту на хронологическую...

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Николай Шелопугин
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