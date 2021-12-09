Мне отказано в возврате денег за обучение в geekbrains data scientist, которое ещё не началось

Пишу отзыв про geekbrains. Купила в черную пятницу у них курсы по Datsscientist, курсы куплены в рассрочку, были необходимы, чтобы усилить знания по питону для создания торговых ботов. Но так как в группе не нашлось свободных мест, то старт обучения ближайший БУДЕТ только 27 декабря (встреча с деканом), сами платные модули начнутся 10 января, то…