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Илон Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию за $20 в месяц — The Verge Статьи редакции

И готов уволить команду, если она не успеет в срок — подготовить новую функцию нужно к 7 ноября.

  • О планах внедрить в Твиттер платную верификацию пишет The Verge со ссылкой на свои источники. Для этих целей хотят изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в неё больше возможностей.
  • На данный момент идея заключается в том, чтобы повысить стоимость Twitter Blue с $5 до $20 в месяц и включить туда возможность получить верификацию — до тех пор, пока действует подписка.
  • Если пользователь уже верифицирован, у него будет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, или же он лишится синей галочки возле своего ника.
  • The Verge отмечает, что сотрудникам, которые работают над этой функцией, Илон Маск пригрозил увольнением, если они не успеют завершить её до 7 ноября 2022 года.
  • 30 октября The New York Times сообщило, что Маск распорядился начать увольнения в Twitter. Источники издания считают, что увольнения могут затронуть около 50% штата.

#новость #twitter

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71 комментарий
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 Назаров Илья

Кодеры Твитера, когда им поставили дэдлайн

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Никита

не только Твитера

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Вадим Д.

Как повысить стоимость подписки с $5 до $20, чтобы все поверили, что это необходимо.

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Иван Серик
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Дмитрий Беговатов

Паше Дурову есть чему поучиться ))

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1 комментарий
Уравновешенный Ганс

это нужно у эпл спрашивать,вот они каждый раз делают стоимость какой то комплектующей отдельно и всё,готово

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Слегка Придурковатый

Кто радовался Маску, тот ещё не осознал всю глубину угара, который он привнесёт в Твиттер. А за угар нужно платить.

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Ненавижу Лицемеров

Не вижу пока никакого угара. Если Маск сможет сделать там разумную модерацию и техподдержку, то никаких проблем арендовать галку за 20 баксов не вижу. Тем более что там наверняка будут еще сервисы прилагаться к ней, типа развернутый лендинг с возможностью дизайна или какие нить расширенные твиты. В любом случае вас же не заставляют её покупать, пользуйся как раньше - бесплатно.

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2 комментария
Древний огонь

зато следить за этой Санта барабарой интересно

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1 комментарий
igotosochi

Больше угара, трэша и тащемта крымских вин например

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8 комментариев
Alex Shevchenko

Вообще, угар и содомию можно в мировых новостях наблюдать и бесплатно😁

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Dmitry Porkhaev

Удобно скаммерам всяким будет)

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Олег Макаров

Ахахах. С одной стороны $20 в месяц — не те деньги, чтобы из-за них реальный персонаж, которому нужна галочка уйдет с привычного канала.
С другой стороны, сотрудникам твиттера теперь придётся работать так же, как остальным масковцам, то есть понимать, что видимость работы не прокатывает, а чувак, который от тебя что-то требует разбирается в том, что ты делаешь. Ну, или очень быстро разберётся, если/когда захочет.

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Мяу

Всегда приятно наблюдать со стороны, когда тем кто заслужил, наваливают пиздюлей.

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4 комментария
Николай Степанов

Маск уже превращается в какого-то монстра международного масштаба. Для него люди - это ничего не стоящие винтики в его мегабизнесмашине.

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3 комментария
Сергей Брюм

*звук концовки Ералаша*

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Александр

Тот случай, когда прочитал, а в голове заиграла музыка...

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igotosochi

До такого даже Пашка Дуров не додумался. Гениально!

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Anton Ivanov

На самом деле почти, при премиуме можно емоджи галочки возле ника поставить

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2 комментария
Andrey Kulakov

Все эти "Банановые супы с клубничными фрикадельками" теперь будут верифицированными пользователями с галочками 😸

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Илья Посаженников

Наличие подписки не гарантирует то, что аккаунт верифицируют

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2 комментария
Сергей Коновалов
подготовить новую функцию нужно к 7 ноября

Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу..

Ну просто совпадение, срок - неделя :)

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роман долгополов

Агент Маск так отправлял сигналы в центр-я еще в деле,я еще свой.
В центре успокоились

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Брани Фантейн

Произойдёт ли инфаркт у кучи 105 гендерных видов леваков в твиттере от того, что маск наводнит свои правила на платформе

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Виктор Баринов

RIPаудитория твиттера

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Мяу

Наоборот! Может я там смогу зарегиться и не получу автобан из-за списка ip

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2 комментария
lakoros

Если они добавят в подписку всяких фич для аналитики и тп, то почему бы и нет. Для компаний 20$ вообще не деньги, для тех кто использует твиттер для заработка тоже, остальным 20 наверное всё же многовато.

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Вел Колдин

а если еще добавят всё это до 7 ноября!

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2 комментария
Max Bernberg

Яркий пример начальника, который ставит дедлайны в том, в чем не разбирается

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Мяу

Вот кайф, вот монеторизация и подъехала. Давай что-то с криптой, я уже затарился криптой и попкорном! Мне кажется надо принимать оплату в крипте!

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Anderson Silva

Ну Маск красавчик, надо брать на вооружение его методы управления компанией. 😏

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MT Advanced

Зздается мне, что плакали его 44 лярда.

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1 комментарий
Целый шар

нормальный вариант подчистить ботов и немного добавить кэшу платформе)

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Снежный велосипед

Вот да,
Понаплодили аккаунтов с галочками, каждый второй ноунейм блогер и просто хрен пойми кто с этими галочками уже .

Пусть плотють )))) хаха

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роман долгополов

Наймет новых,русских релокантов-майоров
Многоходовочка

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Снежный велосипед

Я уже вижу как подрывает у всех этих верифицированных блогеров-шмогеров, сжв там всяких ))

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Кирилл Садовой

-50% сотрудников и стоимость в 4 раз подняли. Резко на чал =)

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Евгений Трофимов

Галка нужна всяким публичным персонам. С них можно и 1000$ в месяц брать. Странно, что Маск на нее отдельно цену не установил

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житель подмоста

Перевод ЦОДов твиттера на батареи производства Tesla когда объявят?

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Dmitriy Filippov

когда у нас можно будет также?

а то попробуй скажи нашим долботясам "инкремент в конце спринта или с вещами на выход" - ребята из широких засиженных штатнин быстро вынут ТК РФ и расскажут что должен тут только бизнес

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da Loonie

я хз чего у всех слюни текут с очередного папенькиного сынка-скаммера-миллиардера.

ну трахает твиттер, ну пусть не сильно жалко. по мне так самая страсть комедии тут тупо в том, что чел, который активнее всех шитпостил и троллил на платформе, рынки поднимал и ронял, теперь сам за неё ЛИЧНО отвечает. уже один твит удалил за три дня с покупки, весёлый тренд. жду последующих приколов.

сейчас весёлые вещи будут с ИТ рынком. зак с метой ныряют к самому дну, а в это время маск походу планирует слегка поскамить а потом само-утопится играми со своей любимой социальной игрушкой, за которую он теперь имеет прямую ответственность.

попкорн! кому попкорн!

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jellyfish

Нет новостей по разбану в России? Так надоело уже ВПНом пользоваться

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MT Advanced

Чё за беспредел? Ты чё, Маск, совсем рамсы попутал? Не по пацански. Братва не одобрит.

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