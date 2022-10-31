Илон Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию за $20 в месяц — The Verge Статьи редакции
И готов уволить команду, если она не успеет в срок — подготовить новую функцию нужно к 7 ноября.
- О планах внедрить в Твиттер платную верификацию пишет The Verge со ссылкой на свои источники. Для этих целей хотят изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в неё больше возможностей.
- На данный момент идея заключается в том, чтобы повысить стоимость Twitter Blue с $5 до $20 в месяц и включить туда возможность получить верификацию — до тех пор, пока действует подписка.
- Если пользователь уже верифицирован, у него будет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, или же он лишится синей галочки возле своего ника.
- The Verge отмечает, что сотрудникам, которые работают над этой функцией, Илон Маск пригрозил увольнением, если они не успеют завершить её до 7 ноября 2022 года.
- 30 октября The New York Times сообщило, что Маск распорядился начать увольнения в Twitter. Источники издания считают, что увольнения могут затронуть около 50% штата.
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Кодеры Твитера, когда им поставили дэдлайн
не только Твитера
Как повысить стоимость подписки с $5 до $20, чтобы все поверили, что это необходимо.
Паше Дурову есть чему поучиться ))
это нужно у эпл спрашивать,вот они каждый раз делают стоимость какой то комплектующей отдельно и всё,готово
Кто радовался Маску, тот ещё не осознал всю глубину угара, который он привнесёт в Твиттер. А за угар нужно платить.
Не вижу пока никакого угара. Если Маск сможет сделать там разумную модерацию и техподдержку, то никаких проблем арендовать галку за 20 баксов не вижу. Тем более что там наверняка будут еще сервисы прилагаться к ней, типа развернутый лендинг с возможностью дизайна или какие нить расширенные твиты. В любом случае вас же не заставляют её покупать, пользуйся как раньше - бесплатно.
зато следить за этой Санта барабарой интересно
Больше угара, трэша и тащемта крымских вин например
Вообще, угар и содомию можно в мировых новостях наблюдать и бесплатно😁
Удобно скаммерам всяким будет)
Ахахах. С одной стороны $20 в месяц — не те деньги, чтобы из-за них реальный персонаж, которому нужна галочка уйдет с привычного канала.
С другой стороны, сотрудникам твиттера теперь придётся работать так же, как остальным масковцам, то есть понимать, что видимость работы не прокатывает, а чувак, который от тебя что-то требует разбирается в том, что ты делаешь. Ну, или очень быстро разберётся, если/когда захочет.
Всегда приятно наблюдать со стороны, когда тем кто заслужил, наваливают пиздюлей.
Маск уже превращается в какого-то монстра международного масштаба. Для него люди - это ничего не стоящие винтики в его мегабизнесмашине.
*звук концовки Ералаша*
Тот случай, когда прочитал, а в голове заиграла музыка...
До такого даже Пашка Дуров не додумался. Гениально!
На самом деле почти, при премиуме можно емоджи галочки возле ника поставить
Все эти "Банановые супы с клубничными фрикадельками" теперь будут верифицированными пользователями с галочками 😸
Наличие подписки не гарантирует то, что аккаунт верифицируют
Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу..
Ну просто совпадение, срок - неделя :)
Агент Маск так отправлял сигналы в центр-я еще в деле,я еще свой.
В центре успокоились
Произойдёт ли инфаркт у кучи 105 гендерных видов леваков в твиттере от того, что маск наводнит свои правила на платформе
RIPаудитория твиттера
Наоборот! Может я там смогу зарегиться и не получу автобан из-за списка ip
Если они добавят в подписку всяких фич для аналитики и тп, то почему бы и нет. Для компаний 20$ вообще не деньги, для тех кто использует твиттер для заработка тоже, остальным 20 наверное всё же многовато.
а если еще добавят всё это до 7 ноября!
Яркий пример начальника, который ставит дедлайны в том, в чем не разбирается
Вот кайф, вот монеторизация и подъехала. Давай что-то с криптой, я уже затарился криптой и попкорном! Мне кажется надо принимать оплату в крипте!
Ну Маск красавчик, надо брать на вооружение его методы управления компанией. 😏
Зздается мне, что плакали его 44 лярда.
нормальный вариант подчистить ботов и немного добавить кэшу платформе)
Вот да,
Понаплодили аккаунтов с галочками, каждый второй ноунейм блогер и просто хрен пойми кто с этими галочками уже .
Пусть плотють )))) хаха
Наймет новых,русских релокантов-майоров
Многоходовочка
Я уже вижу как подрывает у всех этих верифицированных блогеров-шмогеров, сжв там всяких ))
-50% сотрудников и стоимость в 4 раз подняли. Резко на чал =)
Галка нужна всяким публичным персонам. С них можно и 1000$ в месяц брать. Странно, что Маск на нее отдельно цену не установил
Перевод ЦОДов твиттера на батареи производства Tesla когда объявят?
когда у нас можно будет также?
а то попробуй скажи нашим долботясам "инкремент в конце спринта или с вещами на выход" - ребята из широких засиженных штатнин быстро вынут ТК РФ и расскажут что должен тут только бизнес
я хз чего у всех слюни текут с очередного папенькиного сынка-скаммера-миллиардера.
ну трахает твиттер, ну пусть не сильно жалко. по мне так самая страсть комедии тут тупо в том, что чел, который активнее всех шитпостил и троллил на платформе, рынки поднимал и ронял, теперь сам за неё ЛИЧНО отвечает. уже один твит удалил за три дня с покупки, весёлый тренд. жду последующих приколов.
сейчас весёлые вещи будут с ИТ рынком. зак с метой ныряют к самому дну, а в это время маск походу планирует слегка поскамить а потом само-утопится играми со своей любимой социальной игрушкой, за которую он теперь имеет прямую ответственность.
попкорн! кому попкорн!
Нет новостей по разбану в России? Так надоело уже ВПНом пользоваться
Чё за беспредел? Ты чё, Маск, совсем рамсы попутал? Не по пацански. Братва не одобрит.