Андрей Петров изучил рынок, придумал продвижение и теперь рассчитывает, что первые партии для Voylok сделают небольшие артели, которые остались после падения производства.

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На Kickstarter появился проект Voylok, в котором собирают деньги на валенки по $125 (9500 рублей) за пару и хотят привлечь на производство $29 тысяч (2,2 млн рублей).

Voylok — проект российского серийного предпринимателя, который хочет сделать валенки понятными для всех, но только его интересует не Россия, а весь остальной мир.

По мнению Петрова, валенки — экологичный и удобный вид обуви с уникальным стилем, который может стать альтернативой быстро устаревающей и неэкологичной «быстрой моде».

Пока предприниматель собрал на производство $20,4 тысячи, но уже обсуждает возможные партнерства с крупными брендами и «ангельские» инвестиции.

Предприниматель рассказал, почему первые деньги собирает на Kickstarter, что происходит на рынке валенок в России, чем хорош этот вид обуви и как убедить носить её почти любого.

«Валенки — предмет, о котором мир не знает, но который может ему понадобиться»

Идея заняться валенками родилась из увлечения Петрова плаванием в холодной воде (wild swimming) — он искал обувь, которая может согреть, защитить от ветра и от дрожи в теле.

Я увлекаюсь плаванием в холодной воде. В России есть моржи, которые купаются в ледяной воде, в Англии это направление называется wild swimming, можно не только купаться, но и полноценно плавать после акклиматизации. Одна из проблем — риск переохлаждения, когда ты вылезаешь на берег. Нужно быстро и тепло одеться, защититься от ветра и не оставлять мокрых частей тела. У меня начали мёрзнуть ноги, и я понял, что обувь — единственный элемент одежды, с которым я не знаю, что делать. Мокрые ноги в песке, и пока их вытираешь и надеваешь носки с сапогами, то коченеют руки, начинается дрожь по телу. И тут я впервые задумался о валенках как о комфортной обуви, а не как о воспоминании из детства.

Это ведь не просто работа с войлоком, валенки — предмет, о котором мир не знает, но который может ему понадобиться.

Андрей Петров

Особенность валенок заключается в создании микроклимата внутри, когда ноге тепло, сухо и она не потеет, объяснил Петров.

Как и угги, их можно носить как зимой, так и летом, а вместе с калошами валенки становятся более лёгкой и удобной заменой резиновым сапогам — если не ходить «по колено в грязи или вброд переходить ручьи».

Промо-видео Voylok с демонстрацией валенок и процесса производства

Есть ли спрос на валенки в России — и кто их производит

Когда в 2020 году началась пандемия, предприниматель стал общаться с производителями валенок в России. В основном это артели, где работают 10-15 мастеров.

Петров узнал, что с советских времён рынок сильно упал и продолжает сжиматься. В России заинтересованная аудитория ограничена и состоит в основном из дачников, охотников и рыболовов. А на экспорт фабрики не работают, поэтому можно договориться о сотрудничестве.

Картина в индустрии такова: осталась где-то половина производств от того, сколько было на пике в советское время, когда валенки в том числе были частью военной и милицейской униформы, а также других ведомств. У тех, кто остался, продажи упали примерно вдвое. Они занимают стабильную нишу: есть круг клиентов и каналы дистрибуции внутри страны — дачники, охотники, рыболовы, плюс группа фанатов валенок, каким я сам стал. По разным причинам они замкнуты на традиционных рынках, которые в лучшем случае не растут, а в целом — продолжают сжиматься. У них есть свободные мощности. Всё это время они стараются выкупать и сохранять оборудование закрывающихся фабрик, так как производство валенок — специфический процесс. Оно требует очень квалифицированного труда, а на крупных производствах ещё и механизмов, которые сейчас никто не может сделать.

На вид оборудованию под сотню лет — ещё околореволюционной эпохи.

Андрей Петров

Первым партнёром Петрова стала небольшая артель на севере Костромской области — она сделает коллекцию для Kickstarter и продолжит производить валенки Voylok после кампании.

Это полностью ручная работа, поэтому в будущем предприниматель надеется создать линейку «суперпремиум-обуви», которая будет дорого стоить и её высоко оценят покупатели.

Для серийных партий и развития бизнеса Петров планирует привлекать более крупные фабрики, с которыми уже есть предварительные договоренности. Создатель Voylok считает, что поможет сбалансировать их производство в течение года.

Для них я — кто-то вроде оптовика на экспорт, который размещает заказ на свой модельный ряд. Валенки производят по их технологиям, но с применением колодок, разработанных Voylok под наши модели. Производители зациклены на зимний рынок: у них суперзанятый сезон перед зимой, а если зима морозная, то частично и в зимние месяцы. Дальше идёт большой спад — они работают «на склад» и сильно недогружены.

Андрей Петров

Перенести производство за пределы России не получится из-за специфического оборудования и способа производства, добавил предприниматель.

Запуск на Kickstarter — проверка гипотезы и «мягкий старт» проекта

Изучив процессы производства, Петров понял, что есть предпосылки для запуска своего бизнеса на валенках:

Большие свободные мощности.

Отсутствие развития экспорта.

Опыт выхода на зарубежные рынки и запуска успешных продуктов. Например, Петров помогал Coca-Cola открыть бизнес в России, основал бренд премиальной минеральной воды «Серябь», а его консалтинговая компания EFM создала для Coca-Cola спортивный напиток Powerade.



Kickstarter стал «мягким запуском» проекта. С помощью площадки предприниматель хочет привлечь внимание аудитории и проверить, есть ли спрос на такую продукцию. В запуск проекта он вложил около $30 тысяч.

Собранные на краудфандинге деньги пойдут на подготовку к серийному производству — в частности, на создание собственных колодок для модельного ряда и пресс-формы для калош.

После краудфандинга Петров планирует запустить проект на площадке краудинвестинга, например, на Crowdcube. Если Voylok не соберёт нужную сумму на Kickstarter, есть запасной план, но создатель надеется, что всё получится, и строит дальнейшие планы по расширению бизнеса.

В отличие от прошлых проектов, этим я горю целиком, но понял, что понадобится внешнее финансирование, чтобы проект развивался с нормальной скоростью, а я не варился в узком кругу людей, которые целиком поддерживают, но могут скрыть от тебя реальное положение вещей и проблемы. Пока это совершенно личная история, но я хочу сделать из неё открытую продуктовую и бизнесовую. Андрей Петров

Базовая пара Voylok Clog на Kickstarter стоит около $124, в рознице цена будет сравнима с ценой пары сапогов UGG. «Но покупатели получат сразу две пары обуви — уличную и домашнюю», — отметил Петров. Первую партию валенок поддержавшие проект на Kickstarter получат в октябре 2021 года.

Создатель Voylok сделал ставку на осознанных потребителей, поэтому продвигает валенки через их экологичность — как самой обуви, так и её производства.

Основная гипотеза, которую я проверяю — понимание, что fast fashion губительна с точки зрения бесконечного цикла покупки вещей, морально устаревающих за полгода, с точки зрения методов производства из неэкологического сырья. В лучшем случае есть возможность вторичной переработки, но по большому счёту и это редкость. И я получаю хорошие отклики.

Андрей Петров

Петров описывает валенки, как "high concept, low tech". Это решение, которое «даёт ответы на вопросы экологичности, возобновления сырья, производства, но при этом отталкивается не от технологий, а “дедовских методов”».

«Те, кому нужна индивидуальная подгонка обуви под ногу, могут воспользоваться 3D-печатью и технологиями персонализации обуви, тогда как с валенком это же произойдёт за неделю носки», — объяснил предприниматель.

Валенок не сшивается. Слой за слоем аддитивно из войлока создаётся монокок, который дальше усаживается, формуется изнутри. На выходе мы получаем продукт без швов, клея, а при желании — без применении химикатов. В идеале это чистая шерсть и кипяток. Мало товаров в любой современной области потребления, о которых можно сказать то же самое. Я вижу в этом и огромную ценность, и ресурс, что поможет этому проекту развиваться.

Андрей Петров

Линейка валенок на Kickstarter максимально приближена к традиционным моделям. Но при этом они легче, тоньше и лучше сидят на ноге, утверждает создатель Voylok.

По словам Петрова, раньше были попытки на экспорте как-то обновить валенки и изменить облик обуви, но он отказался от этой идеи, так как «традиционный валенок лучше всего выполняет работу удобной обуви и при этом своеобразно выглядит без окраса и вычурных узоров».

Отличие валенка Voylok в том, что он легче, тоньше и изначально лучше сидит на ноге. Традиционные валенки не бывают левыми и правыми, со временем они принимают форму стопы, но всё же сделаны под носку с портянками или носками.

Мой же посыл состоит в том, что их можно и нужно носить босиком, поэтому колодка изначально больше соответствует форме ноги и не будет причинять дискомфорт. Тоже самое и калоши — они не похожи на те, что показывали в «Чернобыле» при очистке крыши, а выглядят как модельная обувь. Мне не стыдно ходить в них везде и всегда. Андрей Петров

Voylok планирует продавать валенки сначала через собственный интернет-магазин, а после обкатки бизнес-модели выйти на Amazon и другие маркетплейсы.

Также Петров планирует продавать обувь через площадки партнёров, с которыми намечены коллаборации. Первая совместная коллекция должна выйти в 2021 году, но партнёра предприниматель не назвал.

Моя задача — найти те сегменты покупателей, которых будет легко убедить в привлекательности Voylok. Именно в этом мне помогает краудфандинг — вместо того, чтобы платить за маркетинговое исследование, я получаю и информацию, и стартовый предзаказ.

Интернет-дистрибуция позволяет работать с многочисленными небольшими сегментами по всему миру. Кто из них станет основным — сёрферы, модницы, «осознанные» потребители или работающие из дома на удалёнке — покажет время.

Сейчас я точно знаю, что есть люди, которым всё становится понятно про валенки, стоит только их показать. Это и есть первоначальная аудитория Voylok. И пусть их будет «процент от процента», в мировом масштабе этого достаточно. Андрей Петров

«Нужно перестать стесняться»: почему Voylok выбрал зарубежные рынки, а не российский

Предприниматель ищет аудиторию, которая «полюбит валенки не за их теплоту в морозы, а за красоту практичность и экологичность». Поэтому его интересуют страны Европы, Япония и США.

В России есть несколько категорий товаров, которые страдают от того, что внутренний рынок большой по географии, но тонко размазан по стране, считает Петров. В России живёт 145 млн человек, но это всё же меньше населения США в 330 млн, не говоря уже о миллиардах по всему миру.

Некоторые российские товары обладают хорошим экспортным потенциалом — надо только перестать стесняться. По мнению предпринимателя, в похожем положении находится и современное искусство — качество работ мирового уровня, но при этом они фактически не представлены на мировом художественном рынке.

Есть стремление сделать так, чтобы производства в России и Белоруссии не угасали, а стабилизировались и росли. Свою роль я вижу в развитии экспортных возможностей. Мы не конкуренты, я не смотрю на внутренний рынок России. Мне интереснее не переучивать соотечественников, а с вывести своеобразный полноценный всесезонный продукт на новые рынки и аудитории. Андрей Петров

Две коллаборации и «ангелы-инвесторы»

После запуска Kickstarter на Voylok обратили внимание в зарубежной прессе, например, в журнале о дизайне Designboom, а также игроки из индустрии обуви и моды.

По словам Петрова, сейчас он обсуждает два больших партнёрства, но пока не закончится Kickstarter-кампания, не может называть конкретные бренды:

Коллаборация со стартапом по производству минималистичной обуви, которая не стесняет стопу, не использует супинаторы и другие решения больших брендов. «Они подходят к продукту с точки зрения технологий, а я — с точки зрения исторического наследия», — отметил Петров.

Партнёрство с «очень крупным игроком fashion-индустрии, которого интересует шерсть и он никогда не слышал о валенках».

Также собралась «группа поддержки, готовая стать ангелами-инвесторами нулевого раунда инвестиций». Но эту идею отложили до конца кампании на Kickstarter. «Про внешние раунды или финансирование фабрик пока говорить рано, пока такой потребности нет, зависит от динамики проекта», — объяснил предприниматель.

Успешная кампания на Kickstarter, план по началу продаж серийных образцов и новости о возможном коллабе с устоявшимся игроком — это уже достаточный пакет, чтобы выйти и с уверенностью поднять первый небольшой раунд. Андрей Петров



Фабрики-партнёры, которых нашёл Петров, готовы выпускать до 1 млн пар валенок в год. Но пока предприниматель осторожно строит планы: чтобы начать работать, достаточно собрать на Kickstarter 200-300 человек с заказами на 250-400 пар.