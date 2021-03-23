«Надо перестать стесняться»: предприниматель выставил валенки на Kickstarter, чтобы сделать их популярными за рубежом Статьи редакции
Андрей Петров изучил рынок, придумал продвижение и теперь рассчитывает, что первые партии для Voylok сделают небольшие артели, которые остались после падения производства.
На Kickstarter появился проект Voylok, в котором собирают деньги на валенки по $125 (9500 рублей) за пару и хотят привлечь на производство $29 тысяч (2,2 млн рублей).
Voylok — проект российского серийного предпринимателя, который хочет сделать валенки понятными для всех, но только его интересует не Россия, а весь остальной мир.
По мнению Петрова, валенки — экологичный и удобный вид обуви с уникальным стилем, который может стать альтернативой быстро устаревающей и неэкологичной «быстрой моде».
Пока предприниматель собрал на производство $20,4 тысячи, но уже обсуждает возможные партнерства с крупными брендами и «ангельские» инвестиции.
Предприниматель рассказал, почему первые деньги собирает на Kickstarter, что происходит на рынке валенок в России, чем хорош этот вид обуви и как убедить носить её почти любого.
«Валенки — предмет, о котором мир не знает, но который может ему понадобиться»
Идея заняться валенками родилась из увлечения Петрова плаванием в холодной воде (wild swimming) — он искал обувь, которая может согреть, защитить от ветра и от дрожи в теле.
Особенность валенок заключается в создании микроклимата внутри, когда ноге тепло, сухо и она не потеет, объяснил Петров.
Как и угги, их можно носить как зимой, так и летом, а вместе с калошами валенки становятся более лёгкой и удобной заменой резиновым сапогам — если не ходить «по колено в грязи или вброд переходить ручьи».
Есть ли спрос на валенки в России — и кто их производит
Когда в 2020 году началась пандемия, предприниматель стал общаться с производителями валенок в России. В основном это артели, где работают 10-15 мастеров.
Петров узнал, что с советских времён рынок сильно упал и продолжает сжиматься. В России заинтересованная аудитория ограничена и состоит в основном из дачников, охотников и рыболовов. А на экспорт фабрики не работают, поэтому можно договориться о сотрудничестве.
Первым партнёром Петрова стала небольшая артель на севере Костромской области — она сделает коллекцию для Kickstarter и продолжит производить валенки Voylok после кампании.
Это полностью ручная работа, поэтому в будущем предприниматель надеется создать линейку «суперпремиум-обуви», которая будет дорого стоить и её высоко оценят покупатели.
Для серийных партий и развития бизнеса Петров планирует привлекать более крупные фабрики, с которыми уже есть предварительные договоренности. Создатель Voylok считает, что поможет сбалансировать их производство в течение года.
Перенести производство за пределы России не получится из-за специфического оборудования и способа производства, добавил предприниматель.
Запуск на Kickstarter — проверка гипотезы и «мягкий старт» проекта
Изучив процессы производства, Петров понял, что есть предпосылки для запуска своего бизнеса на валенках:
- Большие свободные мощности.
- Отсутствие развития экспорта.
- Опыт выхода на зарубежные рынки и запуска успешных продуктов. Например, Петров помогал Coca-Cola открыть бизнес в России, основал бренд премиальной минеральной воды «Серябь», а его консалтинговая компания EFM создала для Coca-Cola спортивный напиток Powerade.
Kickstarter стал «мягким запуском» проекта. С помощью площадки предприниматель хочет привлечь внимание аудитории и проверить, есть ли спрос на такую продукцию. В запуск проекта он вложил около $30 тысяч.
Собранные на краудфандинге деньги пойдут на подготовку к серийному производству — в частности, на создание собственных колодок для модельного ряда и пресс-формы для калош.
После краудфандинга Петров планирует запустить проект на площадке краудинвестинга, например, на Crowdcube. Если Voylok не соберёт нужную сумму на Kickstarter, есть запасной план, но создатель надеется, что всё получится, и строит дальнейшие планы по расширению бизнеса.
Базовая пара Voylok Clog на Kickstarter стоит около $124, в рознице цена будет сравнима с ценой пары сапогов UGG. «Но покупатели получат сразу две пары обуви — уличную и домашнюю», — отметил Петров. Первую партию валенок поддержавшие проект на Kickstarter получат в октябре 2021 года.
Создатель Voylok сделал ставку на осознанных потребителей, поэтому продвигает валенки через их экологичность — как самой обуви, так и её производства.
Петров описывает валенки, как "high concept, low tech". Это решение, которое «даёт ответы на вопросы экологичности, возобновления сырья, производства, но при этом отталкивается не от технологий, а “дедовских методов”».
«Те, кому нужна индивидуальная подгонка обуви под ногу, могут воспользоваться 3D-печатью и технологиями персонализации обуви, тогда как с валенком это же произойдёт за неделю носки», — объяснил предприниматель.
Линейка валенок на Kickstarter максимально приближена к традиционным моделям. Но при этом они легче, тоньше и лучше сидят на ноге, утверждает создатель Voylok.
По словам Петрова, раньше были попытки на экспорте как-то обновить валенки и изменить облик обуви, но он отказался от этой идеи, так как «традиционный валенок лучше всего выполняет работу удобной обуви и при этом своеобразно выглядит без окраса и вычурных узоров».
Voylok планирует продавать валенки сначала через собственный интернет-магазин, а после обкатки бизнес-модели выйти на Amazon и другие маркетплейсы.
Также Петров планирует продавать обувь через площадки партнёров, с которыми намечены коллаборации. Первая совместная коллекция должна выйти в 2021 году, но партнёра предприниматель не назвал.
«Нужно перестать стесняться»: почему Voylok выбрал зарубежные рынки, а не российский
Предприниматель ищет аудиторию, которая «полюбит валенки не за их теплоту в морозы, а за красоту практичность и экологичность». Поэтому его интересуют страны Европы, Япония и США.
В России есть несколько категорий товаров, которые страдают от того, что внутренний рынок большой по географии, но тонко размазан по стране, считает Петров. В России живёт 145 млн человек, но это всё же меньше населения США в 330 млн, не говоря уже о миллиардах по всему миру.
Некоторые российские товары обладают хорошим экспортным потенциалом — надо только перестать стесняться. По мнению предпринимателя, в похожем положении находится и современное искусство — качество работ мирового уровня, но при этом они фактически не представлены на мировом художественном рынке.
Две коллаборации и «ангелы-инвесторы»
После запуска Kickstarter на Voylok обратили внимание в зарубежной прессе, например, в журнале о дизайне Designboom, а также игроки из индустрии обуви и моды.
По словам Петрова, сейчас он обсуждает два больших партнёрства, но пока не закончится Kickstarter-кампания, не может называть конкретные бренды:
- Коллаборация со стартапом по производству минималистичной обуви, которая не стесняет стопу, не использует супинаторы и другие решения больших брендов. «Они подходят к продукту с точки зрения технологий, а я — с точки зрения исторического наследия», — отметил Петров.
- Партнёрство с «очень крупным игроком fashion-индустрии, которого интересует шерсть и он никогда не слышал о валенках».
Также собралась «группа поддержки, готовая стать ангелами-инвесторами нулевого раунда инвестиций». Но эту идею отложили до конца кампании на Kickstarter. «Про внешние раунды или финансирование фабрик пока говорить рано, пока такой потребности нет, зависит от динамики проекта», — объяснил предприниматель.
Фабрики-партнёры, которых нашёл Петров, готовы выпускать до 1 млн пар валенок в год. Но пока предприниматель осторожно строит планы: чтобы начать работать, достаточно собрать на Kickstarter 200-300 человек с заказами на 250-400 пар.
Следующий этап — совместная коллекция с брендом — предполагает уже несколько тысяч пар. В 2022 году создатель Voylok хочет выйти на уровень 10-30 тысяч пар валенок за год.
лапти, я патентирую стартап на производство лаптей, за мной не занимать - ща развернусь так, что Тинькова переплюну))
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