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«Сбер» и Microsoft научили робота захватывать объекты непостоянной формы с подвижным центром тяжести Материал редакции
Технологию можно использовать при выгрузке мешков, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и другом, рассчитывают создатели.
«Сбер» и исследовательское подразделение Microsoft Research разработали ИИ-систему, которая позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы. Об этом vc.ru сообщил представитель Microsoft.
В России аналогов исследовательского проекта нет, утверждают в компании.
Компании объявили о сотрудничестве в октябре 2019 года. Их целью было разработать решения, которые позволят освободить людей от механически сложной рутинной и опасной работы. Тогда компании говорили, что первым проектом станет устройство для подсчёта монет.
Команда «Сбера» и Microsoft из восьми человек с мая 2019 года по май 2020 года работала над технологией выгрузки инкассаторских мешков с монетами из мобильных тележек с помощью робота-манипулятора. Мешки весили до 6 килограмм. Исследования проводились в лаборатории робототехники «Сбера» в Москве и в Microsoft в Беркли и Редмонде.
«В отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства в каждом отдельном случае», — объяснили в компании.
Чтобы рассчитать и предсказать эти параметры, исследователи использовали методы глубокого обучения и обучения с подкреплением, говорит представитель Microsoft.
На первом этапе исследователи создали реалистичную симуляцию робота-манипулятора и мешков с нестабильным центром тяжести. На втором интегрировали симуляторы с фреймворком машинного обучения с подкреплением и провели эксперименты в симуляционной среде, где обучили интеллектуального агента управлять виртуальным роботом.
На третьем этапе интеллектуального агента перенесли на физического робота. В 95% случаев робот смог выгрузить мешки с первого раза.
Эта технология может применяться в опасных или физически тяжёлых для человека задачах, например, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и другом, рассчитывают создатели. Компании заявили, что продолжат сотрудничество.
Конкретно в этом примере, нужно было захват с электромагнитом использовать.
Я уверен сбер, знает кто я, и как перевести мне вознаграждение.
Спасибо, за внимание.
Пневмозахват, используемый во всем мире при работе с мешками уже не устраивает? Или просто решили сложно переназвать простую и понятную технологию?))
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