Технологию можно использовать при выгрузке мешков, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и другом, рассчитывают создатели.

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«Сбер» и исследовательское подразделение Microsoft Research разработали ИИ-систему, которая позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы. Об этом vc.ru сообщил представитель Microsoft.

В России аналогов исследовательского проекта нет, утверждают в компании.

Компании объявили о сотрудничестве в октябре 2019 года. Их целью было разработать решения, которые позволят освободить людей от механически сложной рутинной и опасной работы. Тогда компании говорили, что первым проектом станет устройство для подсчёта монет.

Команда «Сбера» и Microsoft из восьми человек с мая 2019 года по май 2020 года работала над технологией выгрузки инкассаторских мешков с монетами из мобильных тележек с помощью робота-манипулятора. Мешки весили до 6 килограмм. Исследования проводились в лаборатории робототехники «Сбера» в Москве и в Microsoft в Беркли и Редмонде.

«В отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства в каждом отдельном случае», — объяснили в компании.

Чтобы рассчитать и предсказать эти параметры, исследователи использовали методы глубокого обучения и обучения с подкреплением, говорит представитель Microsoft.

На первом этапе исследователи создали реалистичную симуляцию робота-манипулятора и мешков с нестабильным центром тяжести. На втором интегрировали симуляторы с фреймворком машинного обучения с подкреплением и провели эксперименты в симуляционной среде, где обучили интеллектуального агента управлять виртуальным роботом.

На третьем этапе интеллектуального агента перенесли на физического робота. В 95% случаев робот смог выгрузить мешки с первого раза.