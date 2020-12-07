Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
02
:
02
:
50
:
56
Подробнее
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Лиана Липанова
120

«Сбер» и Microsoft научили робота захватывать объекты непостоянной формы с подвижным центром тяжести Материал редакции

Технологию можно использовать при выгрузке мешков, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и другом, рассчитывают создатели.

3 комментария
В закладки

«Сбер» и исследовательское подразделение Microsoft Research разработали ИИ-систему, которая позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы. Об этом vc.ru сообщил представитель Microsoft.

В России аналогов исследовательского проекта нет, утверждают в компании.

Компании объявили о сотрудничестве в октябре 2019 года. Их целью было разработать решения, которые позволят освободить людей от механически сложной рутинной и опасной работы. Тогда компании говорили, что первым проектом станет устройство для подсчёта монет.

Команда «Сбера» и Microsoft из восьми человек с мая 2019 года по май 2020 года работала над технологией выгрузки инкассаторских мешков с монетами из мобильных тележек с помощью робота-манипулятора. Мешки весили до 6 килограмм. Исследования проводились в лаборатории робототехники «Сбера» в Москве и в Microsoft в Беркли и Редмонде.

«В отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства в каждом отдельном случае», — объяснили в компании.

Чтобы рассчитать и предсказать эти параметры, исследователи использовали методы глубокого обучения и обучения с подкреплением, говорит представитель Microsoft.

На первом этапе исследователи создали реалистичную симуляцию робота-манипулятора и мешков с нестабильным центром тяжести. На втором интегрировали симуляторы с фреймворком машинного обучения с подкреплением и провели эксперименты в симуляционной среде, где обучили интеллектуального агента управлять виртуальным роботом.

На третьем этапе интеллектуального агента перенесли на физического робота. В 95% случаев робот смог выгрузить мешки с первого раза.

Эта технология может применяться в опасных или физически тяжёлых для человека задачах, например, в спасательных операциях, нефтедобыче, логистике и другом, рассчитывают создатели. Компании заявили, что продолжат сотрудничество.

#новость #microsoft #сбер

Лиана Липанова PLUS
+34 513
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 184894, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Dec 2020 20:51:02 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
За три месяца с нуля закрыть набор учеников во все филиалы: кейс школы программирования «Фокс»
Как нам удалось привлечь сотни потенциальных клиентов, осуществить максимальный набор детей во все филиалы проекта и в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

Arthur Niazyan

0

Сбер мелкомягких и не такому научит.

Ответить

Александр Якунин

0

Конкретно в этом примере, нужно было захват с электромагнитом использовать.

Я уверен сбер, знает кто я, и как перевести мне вознаграждение.

Спасибо, за внимание.

Ответить

Timur Kuzmin

0

Пневмозахват, используемый во всем мире при работе с мешками уже не устраивает? Или просто решили сложно переназвать простую и понятную технологию?))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
Как продвигать приложение с минимальным бюджетом?
Если у вас нет возможности поручить маркетинг специалистам или вы ищете способы сэкономить бюджет – этот материал будет…
0
Otus
Подписан
Отписаться
Конференция Demo Day — новое образовательное мероприятие OTUS
11 декабря вас ждет 6 лекций по разным IT-направлениям: программирование, тестирование, Data Science, управление и инфо…
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
«Тот, кто создает контент, всегда будет управлять теми, кто его потребляет». Андрей Фрольченков, — о хайпе и хейте в SMM
Написав очень личный пост о разводе с женой, SMM-щик и маркетолог Андрей Фрольченков пожалел, что не предложил интеграц…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Ковалев
за день
Прочитал статью и попытался вспомнить, что я делал в 8-ом классе. Кроме Балтики-9 ничего не вспомнил. 
Как восьмиклассник устал от PDF и сделал сервис для себя и сверстников
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Aleksandr Filimonov

Британская компания с…

Hexen Sage

Quickl — «умный» сервис для…

BearStrikesBack

Bloomberg: Apple разрабатывает…

Timur Kuzmin

«Сбер» и Microsoft научили…

Сергей Королевский

«Яндекс» повышает цену в своих…

Dmitry YandexEda

«Яндекс» повышает цену в своих…

Шамиль Джанболатов

Сервисы доставки еды и…

Mike Kosulin

Постаматы PickPoint стали…

Ренат Смольный

«Яндекс» повышает цену в своих…

Alexandr Kuznetsov

Как «ковидный» год ускорил…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» повышает цену в своих…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» повышает цену в своих…

Сергей Королевский

«Яндекс» повышает цену в своих…

Тинькофф

«Тинькофф» конвертирует…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» повышает цену в своих…

Ренат Смольный

«Яндекс» повышает цену в своих…

Ренат Смольный

«Яндекс» повышает цену в своих…

Александр Якунин

«Сбер» и Microsoft научили…

Сергей Королевский

«Яндекс» повышает цену в своих…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» повышает цену в своих…
null