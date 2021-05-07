Сумма сделки — €200 млн.

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Швейцарская Sonova, которая занимается производством слуховых аппаратов, подписала соглашение о покупке подразделения потребительских товаров Sennheiser, сообщила компания.

Consumer Electronics специализируется на выпуске потребительских наушников и звуковых панелей. По данным Sonova, в нём работает около 600 человек, а годовой объём продаж составляет €250 млн. Компания продолжит продавать устройства под брендом Sennheiser.

Сделку должны одобрить регуляторы, стороны рассчитывают закрыть её во второй половине 2021 года. Сумма сделки — €200 млн.

О поиске партнёра для развития потребительского направления Sennheiser объявила в феврале. Компания объясняла, что хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике. The Verge уточняет, что несмотря на рост продаж компания столкнулась с сильной конкуренцией.

У основанной в 1945 году Sennheiser осталось три бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications и микрофоны Neumann.