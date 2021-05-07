Немецкая Sennheiser продала свой бизнес потребительских наушников производителю слуховых аппаратов Sonova Статьи редакции
Сумма сделки — €200 млн.
Швейцарская Sonova, которая занимается производством слуховых аппаратов, подписала соглашение о покупке подразделения потребительских товаров Sennheiser, сообщила компания.
Consumer Electronics специализируется на выпуске потребительских наушников и звуковых панелей. По данным Sonova, в нём работает около 600 человек, а годовой объём продаж составляет €250 млн. Компания продолжит продавать устройства под брендом Sennheiser.
Сделку должны одобрить регуляторы, стороны рассчитывают закрыть её во второй половине 2021 года. Сумма сделки — €200 млн.
О поиске партнёра для развития потребительского направления Sennheiser объявила в феврале. Компания объясняла, что хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике. The Verge уточняет, что несмотря на рост продаж компания столкнулась с сильной конкуренцией.
У основанной в 1945 году Sennheiser осталось три бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications и микрофоны Neumann.
И что это значит?
Это значит, что скоро у Sonova будет еще больше клиентов по основному бизнесу - слуховым аппаратам. Пожалуй, следующие мои наушники будут явно не сенхи.
RIP
Они больше уши не будут делать?
Вот это поворот, конечно :(
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