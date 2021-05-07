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Техника
Таня Боброва

Немецкая Sennheiser продала свой бизнес потребительских наушников производителю слуховых аппаратов Sonova Статьи редакции

Сумма сделки — €200 млн.

10 10 комментариев
1104 просмотров

Швейцарская Sonova, которая занимается производством слуховых аппаратов, подписала соглашение о покупке подразделения потребительских товаров Sennheiser, сообщила компания.

Consumer Electronics специализируется на выпуске потребительских наушников и звуковых панелей. По данным Sonova, в нём работает около 600 человек, а годовой объём продаж составляет €250 млн. Компания продолжит продавать устройства под брендом Sennheiser.

Сделку должны одобрить регуляторы, стороны рассчитывают закрыть её во второй половине 2021 года. Сумма сделки — €200 млн.

О поиске партнёра для развития потребительского направления Sennheiser объявила в феврале. Компания объясняла, что хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике. The Verge уточняет, что несмотря на рост продаж компания столкнулась с сильной конкуренцией.

У основанной в 1945 году Sennheiser осталось три бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications и микрофоны Neumann.

Sennheiser

#новость

10 10 комментариев
4
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MEGAtraXXXer666

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F

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Вася Пупкин

0

И что это значит?

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Вася Пражкин

Вася
8

Это значит, что скоро у Sonova будет еще больше клиентов по основному бизнесу - слуховым аппаратам. Пожалуй, следующие мои наушники будут явно не сенхи.

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Александр Исакин

Вася
1

Время покажет

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Заур Керимов

Вася
0

RIP

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Вася Пупкин

Заур
0

Они больше уши не будут делать?

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Sergey Furtaev

Вася
0

Будут, но позволить себе их купить ты не сможешь.

Ответить

Олег Стаин

0

Вот это поворот, конечно :(

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ϏϙηαϟϮ

Олег
0

В чем неожиданность? А намерениях продать бизнес уже давно было известно.
Главный инженер от сенхов ушел по-моему еще пару лет назад.

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Для Сохранения

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Честь и уважение на деньги.

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